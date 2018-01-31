За что Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев?
Президент России встретился с российскими спортсменами, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Владимира Путина, в стране очень переживают за спортсменов, которых не допустили до Олимпиады. При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогло оградить их от нападок извне.
Владимира Путина цитирует ИА ТАСС:
Владимир Путин пожелал спортсменам сегодня не думать ни о чём, кроме подготовки к Олимпиаде, и о том, что на Играх в Пхёнчхане нужно себя наилучшим образом проявить. В конце речи президент пожелал спортсменам побед и удачи.
Капитан российской сборной команды по хоккею Павел Дацюк подарил президенту хоккейный свитер сборной России с 11 номером. На вопрос журналистов о том, не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.
Владимира Путина цитирует ИА ТАСС:
Простите нас за то, что мы не смогли вас от всего этого оградить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или ещё чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжелые условия для достижения результата.
Владимир Путин пожелал спортсменам сегодня не думать ни о чём, кроме подготовки к Олимпиаде, и о том, что на Играх в Пхёнчхане нужно себя наилучшим образом проявить. В конце речи президент пожелал спортсменам побед и удачи.
Капитан российской сборной команды по хоккею Павел Дацюк подарил президенту хоккейный свитер сборной России с 11 номером. На вопрос журналистов о том, не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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