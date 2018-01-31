За что Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев?

Простите нас за то, что мы не смогли вас от всего этого оградить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или ещё чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжелые условия для достижения результата.

Президент России встретился с российскими спортсменами, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Владимира Путина, в стране очень переживают за спортсменов, которых не допустили до Олимпиады. При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогло оградить их от нападок извне.Владимира Путина цитирует ИА ТАСС Владимир Путин пожелал спортсменам сегодня не думать ни о чём, кроме подготовки к Олимпиаде, и о том, что на Играх в Пхёнчхане нужно себя наилучшим образом проявить. В конце речи президент пожелал спортсменам побед и удачи.Капитан российской сборной команды по хоккею Павел Дацюк подарил президенту хоккейный свитер сборной России с 11 номером. На вопрос журналистов о том, не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.