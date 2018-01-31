22:38 31 января

За что Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев?

Президент России встретился с российскими спортсменами, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Владимира Путина, в стране очень переживают за спортсменов, которых не допустили до Олимпиады. При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогло оградить их от нападок извне.

Владимира Путина цитирует ИА ТАСС:
Простите нас за то, что мы не смогли вас от всего этого оградить. Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или ещё чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счёт. Это создаёт совсем тяжелые условия для достижения результата.


Владимир Путин пожелал спортсменам сегодня не думать ни о чём, кроме подготовки к Олимпиаде, и о том, что на Играх в Пхёнчхане нужно себя наилучшим образом проявить. В конце речи президент пожелал спортсменам побед и удачи.


За что Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев?


Капитан российской сборной команды по хоккею Павел Дацюк подарил президенту хоккейный свитер сборной России с 11 номером. На вопрос журналистов о том, не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 209

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  1. Тралл Сегодня, 16:32
    По-человечески и без пафоса.
    Тралл
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:38
      Как спортсмен спортсменам.
      ul_vitalii
      1. Стропорез Сегодня, 18:23
        Цитата: ul_vitalii
        Как спортсмен спортсменам.

        почувствуйте уровень! гордость за страну.
        Забивает ,как из пулемёта-вот наша надежда!
        Даже плакать от счастья хочется wassat
        Стропорез
        1. Svarog Сегодня, 18:51
          Цитата: Стропорез
          Даже плакать от счастья хочется

          Да на слезу пробивает)) Вратарь при виде Путина убежать прям из ворот норовит.. Цирк..
          Svarog
          1. Стропорез Сегодня, 18:59
            Цитата: Svarog
            Вратарь при виде Путина убежать прям из ворот норовит..

            Он хочет сквозь лёд забуриться! belay
            Цитата: Svarog
            Цирк..

            К сожалению, это наша жизнь..., человек построил себе дачу, а на даче сооружения олимпийского масштаба. Народу вроде дорого, а пацанам с кооператива , дык чё такого, джету лету то час-полтора, можно в салоне мельдончику жахнуть, там же форму натянуть и в лимузине на матч, показать , так сказать, плебсу себя во всей красе.
            Я в восхищении от этих "необыкновенных" людей.
            А вот мой сын против, я за сына.
            Стропорез
            1. Stas157 Сегодня, 19:35
              За что Владимир Путин попросил прощения у российских олимпийцев?

              Извините, я ухожу... Это фраза лучше звучала, в Новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года.
              Stas157
              1. Стропорез Сегодня, 19:41
                Цитата: Stas157
                Извините, я ухожу... Это фраза лучше звучала в Новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года.

                У того между алкашченым бредом, хоть подобие совести просыпалось, типа, что же я наделал...
                У этих такого быть не может, слишком ставки велики , да и "кокос" вращает не по-детски. Им надо 30 дней в "Доме на Горе", а потом подумать, кого просто расстрелять, а кого повесить.
                Стропорез
                1. Svarog51 Сегодня, 20:41
                  Здорово, крылатый.
                  А вот мой сын против, я за сына.

                  Я думал ты сына любишь, а ты себя больше. Напрасно ты так.
                  Svarog51
                  1. Стропорез Сегодня, 20:59
                    Цитата: Svarog51
                    Я думал ты сына любишь, а ты себя больше. Напрасно ты так.

                    Вот эта игра слов, согласись.
                    Смотри, что такое Родина для моего сына ! Не ты ли? может путин? ментовские пенсии? Что ? прозапутинские шоу? уродские мультики? а может бабушки возле урн? Расскажи ему ,что такое Родина!Он знает ,что ето не тупин, а тренируется он в 51-ом полчку, вот это будет будущая Крылатая Гвардия!
                    Сегодня уже был разговор на этот счёт..., мне кажется , остальное лишнее soldier
                    Стропорез
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:20
                      мне кажется , остальное лишнее

                      Тебе не кажется, так и есть. Для твоего сына Родина - это ты. А ты выиграл тактически, но вчистую продул стратегически. Я с тобой по доброму - а ты "осликов" прислал. Я тебе слово дал - сдержу. Ну про остальное ... не на форуме. soldier
                      Svarog51
      2. andrej-shironov Сегодня, 19:09
        Как менеджер менеджерам.
        andrej-shironov
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:39
      По-человечески и без пафоса.
      Хоть Президент сказал простые человечьи слова , а всякие мутко и иже сними язык в .... засунули . Им как с гуся вода - хоть ссы в глаза всё божья роса . Козьи мужья , собачьи самки .... am
      КВУ-НСвД
      1. Svarog Сегодня, 16:49
        Цитата: КВУ-НСвД
        По-человечески и без пафоса.
        Хоть Президент сказал простые человечьи слова , а всякие мутко и иже сними язык в .... засунули . Им как с гуся вода - хоть ссы в глаза всё божья роса . Козьи мужья , собачьи самки .... am

        Он и вскормил всех этих Мутко..
        Svarog
        1. Владимир16 Сегодня, 17:22
          не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.

          А лучше бы подумали.
          Мы за русский хоккей болели всегда. За ту сборную которая под флагом отечества была.
          А сейчас хрен поймешь за кого там переживать-то. Одних НХЛ не отпускает, вторым стремно флаг страны демонстрировать.
          За тех кто под флагом МОК выступает переживать просто западло.

          Отказались бы ехать и обос.рался бы жидко МОК со своей олимпиадой. Хоккей главная тема зимней олимпиады. А когда там нет ни НХЛ (они просто послали нахрен МОК ) ни русских, то это отстой, а не хоккей, а значит уровень таких игр ниже плинтуса.
          Владимир16
          1. Svarog Сегодня, 17:26
            Цитата: Владимир16
            Отказались бы ехать и обос.рался бы жидко МОК со своей олимпиадой. Хоккей главная тема зимней олимпиады. А когда там нет ни НХЛ ни русских, то это отстой, а не хоккей.

            Вы правы - это был бы отличный ответ. Но для теперешних спортсменов , это просто бизнес..
            Svarog
          2. lis-ik Сегодня, 17:39
            Цитата: Владимир16
            Мы за русский хоккей болели всегда. За ту сборную которая под флагом отечества была.

            А сейчас не сборная,а бизнесмены от спорта и не надо ни каких извинений, просто страну позорить не надо, покорно снося все нападки, это я про руководство нашей страны, а этим "атлетам" надо было по тихому просто свалить и выступать за себя, всё равно никто помнить их не будет.
            lis-ik
        2. igor1981 Сегодня, 17:47
          Цитата: Svarog
          Он и вскормил всех этих Мутко..

          Верно. Что-то не видно что Мутко и вся чиновничья компашка от олимпийской сборной была уволена со своих должностей с позором. ВВП говорит одно, но на делах происходит другое. Его вся эта олигархическо-либеральная братия в правительстве устраивает. Хватит пиз..жа, пора менять власть.
          igor1981
        3. кедр Сегодня, 17:57
          Цитата: Svarog
          Цитата: Geosun
          Вы владеете информацией изнутри? Я не защищаю Мутко и прочих, и не осуждаю, просто потому что не знаю могли ли они что-нибудь сделать или нет. Это как со сбитым боингом виновные назначены заранее. Если вы знаете реальное положение дел и возможные выходы- поделитесь!

          Реальное положение дел, да расскажу вам. У моего знакомого, сын, очень хорошо играет в футбол, так вот, за то,что бы его посмотрел тренер из хорошего клуба попросили 40т. руб. И это только за то, что бы посмотрели. Наши футболисты, которые все кривоногие миллиардеры, вообще не сменяемы - вы не заметили? Думаете у нас нет нормальной молодежи? Это все объясняется невероятной коррупцией, которую расплодил Мутко. При очень долгой поддержке гаранта.


          Вы уж песню - то свою допойте. Гаранта чего ? Конституции. Принятой всенародным голософанием 12 декабря 1993 года. Т.е. в том числе и вами. А именно там и заложена западными её создателями всё-то, что вы пытаетесь упорно валить на Путина. Отводя от себя любимого всякую ответственность за происходящее в стране. Тем самым поддерживая всё то, что критикуете. Пока народ не изменит Конституцию, эту основу коррупционной системы, т.е. не исправит свою роковую ошибку 1993 года, будут его стричь и резать наглосаксы, а подсовывать для расправы гаранта - Путина.
          Народ, зри в корень ярма на своей шее.
          кедр
          1. Svarog Сегодня, 18:02
            Цитата: кедр
            Пока народ не изменит Конституцию, эту основу коррупционной системы, т.е. не исправит свою роковую ошибку 1993 года, будут его стричь и резать наглосаксы, а подсовывать для расправы гаранта - Путина.

            Вы что предлагаете революцию? Каким образом народ должен изменить конституцию по вашему?
            Svarog
            1. кедр Сегодня, 18:46
              Вы что предлагаете революцию? Каким образом народ должен изменить конституцию по вашему?

              Не по вашему и не по нашему, а опять же по Конституции РФ.
              Изменить Конституцию может только Конституционное Собрание, которое (обращаю ваше внимание) за 24 года так и не было создано, точнее говоря наглосаксы не дают создать, что бы и дальше нас грабить. "Горе побеждённым в ХВ".
              Вторая возможность - это ВСЕНАРОДНЫЙ референдум, но для этого надо народ поднять, но у него уровень и масштаб президента Грудинина, которого выберешь сегодня, а завтра будешь клубнику со сливками лопать... А в гражданской войне и с НАТО тогда, кто воевать за него будет ?
              В отличии от Грудинина или Собчак, Путин имеет рычаги ручного управления страной и может провести референдум, но надо что бы, как минимум 51 % народа включил мозги и выключил эмоции, а это сложно... НО можно, а главное для России, как никогда нужно.
              кедр
              1. Svarog Сегодня, 18:54
                Цитата: кедр
                В отличии от Грудинина или Собчак, Путин имеет рычаги ручного управления страной и может провести референдум, но надо что бы, как минимум 51 % народа включил мозги и выключил эмоции, а это сложно... НО можно, а главное для России, как никогда нужно.

                Вот вы конспирологию развели)) Это он вам сам сказал, что он референдум проводить собрался?
                Svarog
                1. кедр Сегодня, 19:02
                  Вот вы конспирологию развели)) Это он вам сам сказал, что он референдум проводить собрался?

                  Всему своё время. Сначала выборы. А там глядишь, хороший пинок судьбы и мозги у народа включит, может и референдум не понадобится...
                  кедр
                  1. Svarog Сегодня, 19:18
                    Цитата: кедр
                    Всему своё время. Сначала выборы. А там глядишь, хороший пинок судьбы и мозги у народа включит, может и референдум не понадобится...

                    Да уже 18 лет народ пинками кормят, может хватит уже? Или вам удовольствие доставляет, когда наше руководство пинки народу раздает?
                    Svarog
                    1. кедр Сегодня, 19:22
                      Да уже 18 лет народ пинками кормят, может хватит уже? Или вам удовольствие доставляет, когда наше руководство пинки народу раздает?

                      Резкость-то наведите. Четвёртый год против России и народа санкционная война идёт, а вы в упор не видите... Или не хотите видеть..?
                      кедр
                      1. Svarog Сегодня, 20:36
                        Цитата: кедр
                        Резкость-то наведите. Четвёртый год против России и народа санкционная война идёт, а вы в упор не видите... Или не хотите видеть..?

                        Давайте наведем резкость у вас.
                        1. Как по вашему на народе отразились санкции? Вопрос задаю с той целью, что бы узнать, вы вообще знаете, как работают санкции.
                        2.Проблемы наши начались, когда нефть пошла вниз. Как только она пошла вниз, тут же опустел резервный фонд. Это означает, что за 18 лет, когда нефть была дорогой, правительство, так и не сумело построить экономику, которая не зависит от нефти и газа. То есть ничего не было сделано, когда была такая возможность и деньги. Задайте себе вопрос, а что мы собственно экспортируем, какие наши товары пользуются спросом и когда вы получите ответ, уберите от туда все, что связанно с природными ресурсами. Вот тогда вы поймете, что ничего наше правительство не делает, кроме как набивает собственные карманы. Вы скажете, Путин построил Сочи, Владивосток. Я с вами соглашусь, но построить можно было в 10 раз больше. Вы спросите почему в 10 раз, я отвечу, потому, что именно во столько дорожали объекты, после первоначальной сметы, когда они передавались другу Путина Ротенбергу. Получается, что окружение Путина просто зарабатывало на строительстве.
                        Svarog
            2. AUL Сегодня, 21:14
              Цитата: Svarog
              Вы что предлагаете революцию? Каким образом народ должен изменить конституцию по вашему?

              Ну почему сразу революцию? Вот изменили же пункт Конституции о сроке президентских полномочий - и никаких революций!
              AUL
              1. Альф Сегодня, 22:18
                Цитата: AUL
                Вот изменили же пункт Конституции о сроке президентских полномочий - и никаких революций!

                Так не уменьшили же.
                Альф
                1. Shahno Сегодня, 22:36
                  Но вы сами создали систему в которой Конституция ничего не значит. А значит только единственная личность, которой вы доверяете.
                  Shahno
          2. Karabin Сегодня, 20:27
            Цитата: кедр
            А именно там и заложена западными её создателями всё-то, что вы пытаетесь упорно валить на Путина.

            НОДовцы, знаете почему вас так мало, несмотря на громкие патриотические лозунги? Потому что вы чушь несете, пусть с патриотическим уклоном,но чушь. Начиная с малохольного Жэ Федорова, заканчивая пехотой. Вот почему то Путина конституция вполне устраивает,и он на ней скоро, в четвертый раз будет клятву давать блюсти суверенитет и прочая. Более того, в нее внесены поправки, что бы г-н ВВП 6 лет рулил в один присест,а не 4. Или это тоже наглосаксы придумали? Что мешало такому, всему из себя народному Путину внести поправки в конституцию, если конституция так плоха? Низкая поддержка населения? Нет. После выборов 12, а тем более после "Крымнаша" она реально имелась. Он мог инициировать все что угодно , от созыва конституционного собрания, до всенародного референдума. Однако не случилось. Пусть не референдум и не собрание. Законодательство позволяет вносить поправки в Основной закон и одобрением 2\3 голосов думы. И поправки принимались. Касались слияния субъектов федерации, сроков президенства и депутатства. Нодовцам сие неизвестно? Что же мешает ВВП внести поправки и по другим пунктам в плохой конституции? Например в закон о ЦБ? Неужели противодействие ЕдРа, у которого как раз нарисовалось конституционное большинство? Хотелось бы на это посмотреть. laughing Только зачем это гаранту? Путина вполне устраивает и политика ЦБ и Набиулина. Последнюю ВВП не так давно выдвинул на следующий срок править ЦБ, а дума , в том числе депутат -едрос , он же главнюк НОДа Жэ Федоров, без вопросов утвердили. Наверное сей факт рядовым инфобойцам НОДа неизвестен и они засирают чушью все форумы,куда дотянутся.
            И еще вопрос. Где в антинародной конституции написано что глава государства не может влиять на чиновников?
            Karabin
        4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:18
          Пока не потеряли то, что свято,
          Во имя тех, кто не пришёл с войны,
          Не продавайте Родину, ребята!
          Не стоит та медаль такой цены!
          Всё в мире переменчиво и тленно.
          Настало время и «пяти колец».
          Забыты идеалы Кубертена.
          Повсюду правит Золотой телец.
          Как в балагане, на дешёвой сцене,
          Где заправляет дьявол во плоти,
          Вас нагло опускают на колени
          И требуют униженно ползти!
          Для них и ложь, и правда — всё едино!
          И будет не по правилам игра.
          Вы веруете в честный поединок,
          А за столом напротив — шулера!
          Они вас поприветствуют у входа,
          Измазав чёрной грязью — за глаза.
          У них в руках — краплёная колода,
          А в каждом рукаве — по два туза.
          Озлоблена, убога и сутула,
          Европа вся хронически больна:
          От имени Россия сводит скулы
          И бешеная капает слюна.
          Вновь побеждает «избранная раса»,
          Соперников зажавшая в тиски.
          И прыгают куски живого мяса…
          Напичканные допингом куски.
          У «избранных» есть Право, нет Запрета.
          Не получилось? Можно повторить!
          А в качестве примера — эстафета!
          Всё, как всегда! О чём тут говорить?
          Вы можете поехать. Ваше право.
          Решайте сами — быть или не быть.
          Но знайте, что сегодня Честь Державы
          Вам легче уронить, чем защитить.
          И вам уже условия создали,
          Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
          А если и добудете медали,
          Не факт, что их потом не отберут.
          Наблюдатель2014
          1. Андрей К Сегодня, 18:40
            Наблюдатель2014 hi
            Приветствую!
            Подписываюсь под каждым словом.
            Как сказал наш идейный враг, но очень умный и поэтому уважаемый:
            ...Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор...
            (Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль)
            Те кто собрал монатки и поехал на олимпиаду - попросту без стержня и гордости.
            Воспитывались, росли как спортсмены за госсчёт, за Наш счёт. А когда страну пытаются втоптать в грязь - у них понимаете ли амбиции. Нельзя представлять страну без гимна и флага.
            Поехавшие туда попытались усидеть на двух стульях, а получится так, что булки разъедутся. И там унизят по самое не хочу и тут большинство не понимает их и не поймёт.
            Что касается темы статьи, о Путине.
            Думаю, что как президент и гражданин, он сделал всё верно. Принял удар на себя. Мог бы дать команду - не пущать, бойкотировать. Но сделал умнее - дал самим решать, ехать или не ехать. Вот наши спортсмены и показали своё эго.
            Нехорошо.
            Андрей К
            1. Karabin Сегодня, 20:43
              Цитата: Андрей К
              Принял удар на себя. Мог бы дать команду - не пущать, бойкотировать. Но сделал умнее - дал самим решать, ехать или не ехать. Вот наши спортсмены и показали своё эго.

              Ну герой , что сказать. Орел. В страну ,которой он руководит, смачно плюнули. Наш герой вытер морду лица, что то промямлил про "сами виноваты" и "партнеры неадекватно реагируют" и перевел стрелки на спортсменов. Типа, вы сами там решайте. А если решите правильно,то мы и штраф МОКу заплатим и в Кремле примем и благословим и денег на дорожку дадим. Ехайте хлопцы, кого добрые дяди пригласили. Да флаг наш белый с разноцветными колечками не посрамите.
              Karabin
              1. Голован Джек Сегодня, 20:59
                Цитата: Karabin
                Karabin

                Голован Джек
                1. GradusHuK Сегодня, 21:41
                  Голован Джек Сегодня, 20:59 КРЕМЛЁВСКИЙ БОРДЕЛЬ
                  Как много у .утина есть подхалимов! – Таких, как Алина? – Таких, как Алина.
                  Как много за .утина тявкает догов! Таких, как Харламов и он же Бульдогов.
                  Как много помойных звучит голосков: шестёрка ПИсков, бесогон Михалков.
                  Гламурные рядом порхают букашки. – Как Валя Юдашкин? – Как Валя Юдашкин.
                  Полно при Воване дешёвых *алав. Вот как Говорухин хотя б Станислав.
                  В избытке там глупых шутов и чудил: волшебники Чуров и пыльный Кирилл.
                  И пляшут под Вовину дудочку *ляди. – Как Бабкина Надя? – Как Бабкина Надя.
                  А сколько там трётся раздутых ***донов! – Как Женя Миронов? – Как Женя Миронов.

                  Пасутся там в цивильных нарядах. И, в частности, токарь шестого разряда.
                  Полно там и прочих продажных иуд: попы и менты, прокуроры и суд.
                  Всех кормят и любят, и всех поимели.
                  Как сладко живётся в кремлёвском борделе!
                  GradusHuK
                  1. Голован Джек Сегодня, 22:24
                    Цитата: GradusHuK
                    Как сладко живётся в кремлёвском борделе!

                    Личный опыт?
                    И вообще, что-й то Вас вдруг на рифму пробило? За "собрата по борьбе" заступиццо решили, никак?
                    Дык то бестолку request
                    Голован Джек
                  2. Svarog51 Сегодня, 22:26
                    Поменяйте и ничего не изменится. Если только при новой власти вас к кормушке допустят, а так ...
                    Svarog51
                2. Комментарий был удален.
          2. кедр Сегодня, 19:06
            "...Но знайте, что сегодня Честь Державы
            Вам легче уронить, чем защитить.
            И вам уже условия создали,
            Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
            А если и добудете медали,
            Не факт, что их потом не отберут."

            Чётко. Ясно. Доходчиво.
            кедр
        5. Govorun Сегодня, 21:17
          Ну а ты бы явно был лучше...
          Govorun
      2. Geosun Сегодня, 16:50
        Вы владеете информацией изнутри? Я не защищаю Мутко и прочих, и не осуждаю, просто потому что не знаю могли ли они что-нибудь сделать или нет. Это как со сбитым боингом виновные назначены заранее. Если вы знаете реальное положение дел и возможные выходы- поделитесь!
        Geosun
        1. Svarog Сегодня, 17:01
          Цитата: Geosun
          Вы владеете информацией изнутри? Я не защищаю Мутко и прочих, и не осуждаю, просто потому что не знаю могли ли они что-нибудь сделать или нет. Это как со сбитым боингом виновные назначены заранее. Если вы знаете реальное положение дел и возможные выходы- поделитесь!

          Реальное положение дел, да расскажу вам. У моего знакомого, сын, очень хорошо играет в футбол, так вот, за то,что бы его посмотрел тренер из хорошего клуба попросили 40т. руб. И это только за то, что бы посмотрели. Наши футболисты, которые все кривоногие миллиардеры, вообще не сменяемы - вы не заметили? Думаете у нас нет нормальной молодежи? Это все объясняется невероятной коррупцией, которую расплодил Мутко. При очень долгой поддержке гаранта.
          Svarog
          1. лис Сегодня, 17:19
            Цитата: Svarog
            . У моего знакомого, сын, очень хорошо играет в футбол, так вот, за то,что бы его посмотрел тренер из хорошего клуба попросили 40т. руб. И это только за то, что бы посмотрели. Наши футболисты, которые все кривоногие миллиардеры, вообще не сменяемы - вы не заметили? Думаете у нас нет нормальной молодежи? Это все объясняется невероятной коррупцией, которую расплодил Мутко. При очень долгой поддержке гаранта.

            поддержу каждое слово.подобная ситуёвина была.
            лис
          2. Монос Сегодня, 17:21
            Цитата: Svarog
            Это все объясняется невероятной коррупцией, которую расплодил Мутко.

            Чушь всё это. Мутко, не Мутко... Кому интересен этот Мутко ? Задача совсем другая функционерам международных спортивных организаций поставлена. Валить Русских любыми способами! Сделать нас изгоями, давить и унижать, не давать побеждать, демонизировать саму страну и её граждан. И они с успехом с этой задачей справляются. А вы: "Мутко, гарант...". Хрень какая-то с маслом...
            Монос
          3. Владимир16 Сегодня, 17:31
            Цитата: Svarog
            Реальное положение дел, да расскажу вам

            У моей бабушки в соседнем подъезде тетка живет, которая на рынке слышала как пацаны говорили, что одного знакомого, сын, очень хорошо играет в футбол, так вот, за то,что бы его посмотрел тренер... laughing lol wassat
            Спасибо тебе ТОВАРИСТЧ, просвятил love laughing
            Ты и вправду веришь, что ВВП есть дело до футболистов?
            Эти слова Путина помнишь?
            "Истинно русская игра футбол — восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит» ... два гражданина Российской Федерации и один вратарь"
            Думаю понимаешь, что это и сарказм и одновременно неодобрение положения дел.
            Владимир16
            1. Svarog Сегодня, 17:42
              Цитата: Владимир16
              Ты и вправду веришь, что ВВП есть дело до футболистов?

              Я думаю ему вообще мало до чего есть дел.. Ну это если судить по результатам работы.. А если его послушать, до да, душой за страну болеет..
              Svarog
              1. Shahno Сегодня, 17:58
                Ну Svarog, мы же все были немного в шкуре начальников.
                Премьеру или президенту может быть дело только до семьи. А остальное только бизнес.
                А остальное дело от господа... Вот так и оценивайте все, не выгодно элите... Пляшите.
                Shahno
        2. Alena Frolovna Сегодня, 18:02
          Geosun
          Я не защищаю Мутко и прочих, и не осуждаю, просто потому что не знаю могли ли они что-нибудь сделать или нет.


          А больной и очень пожилой генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко смог и в 1984 году бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

          К этому добавлю строки Евгения Евтушенко написанные в не очень далёком 1978 году.

          Не надо бояться густого тумана,
          Не надо бояться пустого кармана.
          Не надо бояться ни горных потоков,
          ни топей болотных, ни грязных подонков!

          Не надо бояться тяжёлой задачи,
          а надо бояться дешёвой удачи.
          Не надо бояться быть честным и битым,
          а надо бояться быть лживым и сытым!

          Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, –
          лишь собственной трусости надо бояться!
          Alena Frolovna
      3. sgazeev Сегодня, 17:38
        Цитата: КВУ-НСвД
        По-человечески и без пафоса.
        Хоть Президент сказал простые человечьи слова , а всякие мутко и иже сними язык в .... засунули . Им как с гуся вода - хоть ссы в глаза всё божья роса . Козьи мужья , собачьи самки .... am

        Надо было "лингвиста" МуДко провести через шпицрутены. drinks
        sgazeev
      4. andrej-shironov Сегодня, 19:11
        Вы думаете дело в Мутках? А Мутки как продукт эпохи Путина, не думали?
        andrej-shironov
    3. Новый Сегодня, 16:47
      Кремль в своем привычном амплуа: денег нет, но вы там держитесь.
      В СССР, когда бойкотировали Олимпиаду, для спортсменов устроили спортивное соревнование. А сейчас что мешает? Такое ощущение, что Путин сидит на чемоданах, в полной апатии к происходящему в стране.
      Новый
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:10
        Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.
        Гигант мысли
        1. Балу Сегодня, 17:17
          Цитата: Гигант мысли
          Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

          Простите нас за то, что мы не смогли вас от всего этого оградить

          Мужественный шаг, ждем второго-наказание тех, кто своими действиями или бездействием привел к этому позору и унижению наших ребят.
          Балу
          1. Новый Сегодня, 17:41
            Цитата: Балу
            Мужественный шаг
            Если бы оно у Путина было, он подал бы в отставку 17 лет назад.
            Новый
            1. andrej-shironov Сегодня, 19:12
              Я думаю даже застрелился бы.
              andrej-shironov
            2. Балу Сегодня, 20:09
              Цитата: Новый
              Цитата: Балу
              Мужественный шаг
              Если бы оно у Путина было, он подал бы в отставку 17 лет назад.

              Новый, а давай в президенты! Я по твоему коменту сразу понял-ты самый умный, ты все знаешь и умеешь. Только ты, ты один, такой... человечищщщщще, гигант мысли. Ты как, сможешь? Уверен? Не подведешь?
              Купи справочник Ростата и почитай для начала, сравни Россию 2000 и Россию 2017.
              Балу
        2. Burbon Сегодня, 17:21
          Цитата: Гигант мысли
          Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

          так он в ответе за своих чиновников.....или вы не в курсе?
          Burbon
          1. AUL Сегодня, 21:29
            Цитата: Burbon
            Цитата: Гигант мысли
            Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

            так он в ответе за своих чиновников.....или вы не в курсе?

            А почему тогда извиняется только за муДко?
            AUL
        3. Svarog Сегодня, 17:22
          Цитата: Гигант мысли
          Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

          Да бояре плохие- царь хороший!
          Svarog
          1. Govorun Сегодня, 21:20
            А вы не переживайте,"царь" никогда не говорил,что "бояре" плохие,но как "царь" он и отдувается за всех своих "бояр"....
            Govorun
        4. lis-ik Сегодня, 19:47
          Цитата: Гигант мысли
          Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

          Президенту всё равно, я вообще не понимаю данной ситуации, как можно олицетворяя собой всю Россию, так жидко обделаться и лебезить перед "партнёрами", нету такого права у всенародно "избранного".
          lis-ik
        5. Сомневающийся Сегодня, 21:33
          Бездарь 18 лет правит Россией, а виноват кто-то другой...
          Сомневающийся
        6. Альф Сегодня, 22:24
          Цитата: Гигант мысли
          Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.

          Президент не должен извиняться перед публикой, он должен делами это показать, разогнав всех ответственных за такой провал. А если он этого не делает, то хочется задать вопрос-Ты чьих будешь ?
          Альф
      2. dsk Сегодня, 18:33
        Цитата: Новый
        В СССР, когда бойкотировали Олимпиаду, для спортсменов устроили спортивное соревнование.

        Спортсмены, которые МОК не допустил к участию в Играх в Корее, смогут участвовать в особых соревнованиях. Наградой за победу на этих соревнованиях будут премии не менее олимпийских. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
        Повторение летних "бразильских " ОИ.
        dsk
    4. Svarog Сегодня, 16:49
      Цитата: Тралл
      По-человечески и без пафоса.

      Да по человечески и без пафоса попросил бы прощения у всей страны и покинул свой пост.
      Svarog
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:52
        18 марта покинет , если на то будет воля народа . Идите на выборы .
        КВУ-НСвД
        1. andrej-shironov Сегодня, 19:14
          laughing Вы верите? Даже если будет воля народа....
          andrej-shironov
      2. влад66 Сегодня, 16:55
        Цитата: Svarog
        а по человечески и без пафоса попросил бы прощения у всей страны и покинул свой пос

        Может тогда вы по человеческий и без пафоса тоже бы попросили прощения у форумчан ВО и покинули бы ВО? winkЛозунги,лозунги. fellow
        влад66
        1. BerBer Сегодня, 17:00
          Да он тут для этого и зарегистрировался. Ещё наверное и несколько ников. Гардамир ниже из этой же серии. Как бы не одно лицо.
          BerBer
          1. влад66 Сегодня, 17:13
            Цитата: BerBer
            Да он тут для этого и зарегистрировался. Ещё наверное и несколько ников. Гардамир ниже из этой же серии. Как бы не одно лицо.

            Бог с ними Евгений Ружанович hi После 18 марта,они или тихо сгинут или будут сидеть тише мыши.активизируются только перед выборами,но рекламой и агитацией добиваются много го,например я думал за кого голосовать за Грудинина или Путина,но после такого нытья и хамства и агитации,точно уж за Путина проголосую,семья кстати тоже,это еще 5 человек. hi
            влад66
          2. Svarog Сегодня, 17:23
            Цитата: BerBer
            Да он тут для этого и зарегистрировался. Ещё наверное и несколько ников. Гардамир ниже из этой же серии. Как бы не одно лицо.

            Так я про вас так же думаю)) Думаю, что вы от партии Едра работаете, за деньги..
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 17:35
              Цитата: Svarog
              Так я про вас так же думаю)) Думаю, что вы от партии Едра работаете, за деньги.

              Мил человек,что ж вы сразу обвиняете всех кто не согласен с вами ведром и за деньги fellowЯ вот вообще беспартейный и ни в какие партии.фронты и прочие словоблудия не вступал и не собираюсь. Вас же никто не обвиняет кто с вами не согласен в работе на Госдеп,Моссад,ЦРУ и прочие конторы,тем более за деньги.Ведь сами отталкиваете от себя,а потом обижаетесь. request
              влад66
              1. Svarog Сегодня, 17:44
                Цитата: влад66
                Цитата: Svarog
                Так я про вас так же думаю)) Думаю, что вы от партии Едра работаете, за деньги.

                Мил человек,что ж вы сразу обвиняете всех кто не согласен с вами ведром и за деньги fellowЯ вот вообще беспартейный и ни в какие партии.фронты и прочие словоблудия не вступал и не собираюсь. Вас же никто не обвиняет кто с вами не согласен в работе на Госдеп,Моссад,ЦРУ и прочие конторы,тем более за деньги.Ведь сами отталкиваете от себя,а потом обижаетесь. request

                Мил человек, вы когда пишите комментарии свои, хоть их запоминаете.. Выше посмотрите, кто кого в чем обвиняет.. И кто провоцирует.. А еще посмотрите вчерашние ваши комментарии.. Или несколько людей под вашим ником работают?
                Svarog
                1. влад66 Сегодня, 17:55
                  Цитата: Svarog
                  Мил человек, вы когда пишите комментарии свои, хоть их запоминаете..

                  Мил человек а на хрена козе баян,запоминать еще fellow Есть архив,там все комментарии,вы не знали? laughing Тру ля ля request
                  Цитата: Svarog
                  Думаю, что вы от партии Едра работаете, за деньги.

                  Смотрю милейший,смотрю wink Могу еще накидать,да не буду.из человеколюбия. yes А ведь троллить тролля это так весело,правда Svarog fellow
                  влад66
                  1. Svarog Сегодня, 18:04
                    Цитата: влад66
                    Смотрю милейший,смотрю Могу еще накидать,да не буду.из человеколюбия. А ведь троллить тролля это так весело,правда Svarog

                    Да мне нравится)) По этому я вам и отвечаю))
                    Svarog
                    1. влад66 Сегодня, 18:06
                      Цитата: Svarog
                      Да мне нравится)) По этому я вам и отвечаю))

                      Слабенько,слабенько мил человек, fellow я только развлекаюсь. wink
                      влад66
        2. Svarog Сегодня, 17:30
          Цитата: влад66
          Может тогда вы по человеческий и без пафоса тоже бы попросили прощения у форумчан ВО и покинули бы ВО? Лозунги,лозунги.

          За что мне прощенья у форумчан просить? Тут оочень многие меня поддерживают.
          Svarog
          1. igor1981 Сегодня, 18:15
            Цитата: Svarog
            За что мне прощенья у форумчан просить? Тут оочень многие меня поддерживают.

            Верно. Сварог не обращайте внимание. hi
            igor1981
            1. Svarog51 Сегодня, 21:28
              А у меня другие взгляды на жизнь. И меня очень касается, когда спрашивают за чужие дела. Обращаю внимание и буду обращать. hi
              Svarog51
        3. Alexanast Сегодня, 18:27
          Влад! hi Привет!
          Смотрю нервы у тебя дружище...похлеще стали...
          Им же ни чего не докажешь... yes Путин виноват - и фсеее...
          Похоже -90-е кому-то наскучили, а кто-то видать и не застал.. yes
          Alexanast
          1. влад66 Сегодня, 18:37
            Цитата: Alexanast
            Смотрю нервы у тебя дружище...похлеще стали..

            Александр Здрав Будь! hi Гады годы,изнашиваемся потихонечку. feel
            Цитата: Alexanast
            Им же ни чего не докажешь... yes Путин виноват - и фсеее...

            И не собираюсь ничего им доказывать,бесполезно,просто развлекаюсь потихоньку. drinks hi
            влад66
            1. Alexanast Сегодня, 18:47
              Цитата: влад66
              Гады годы,изнашиваемся потихонечку.


              Ну, ты это брось...В душе - всегда есть место молодости...
              А развлекаться тоже надо... drinks good
              Alexanast
              1. влад66 Сегодня, 18:50
                Цитата: Alexanast
                Ну, ты это брось...В душе - всегда есть место молодости..

                Алекс изнашивается то тело,ремонтируем потихоньку,а душа всегда молодая. yes drinks
                влад66
              2. Svarog51 Сегодня, 21:35
                Саня, не провоцируй. Мы все к этому drinks всегда готовы.
                Приветствую hi
                Svarog51
          2. Альф Сегодня, 22:27
            Цитата: Alexanast
            Похоже -90-е кому-то наскучили,

            Видимо, до 90-х России не существовало...Хотя, если наимудрейший как-то ляпнул, что история России насчитывает 25 лет..
            Альф
        4. andrej-shironov Сегодня, 19:15
          wink А может вам? Ну а чего? Другим же предлагаете, начните с себя и люди к вам подтянуться.
          andrej-shironov
      3. Андрей К Сегодня, 17:28
        Svarog
        ...Да по человечески и без пафоса попросил бы прощения у всей страны и покинул свой пост...

        Никак низя...
        1. Он Вам что-то плохое сделал, что должен у Вас прощения просить?
        2. Если вдруг покинет, как жешь - так жешь Вы без него-то, кормильца будете? У таких как Вы, весь смысл существования кидать лозунги в сторону ВВП.
        3. А я вот не желаю, чтоб он пост свой покинул. Рулит и рулит чётко, в отличии от предшественников. Дай Бог чтоб и дальше так же, без надрыва и потрясений.
        Андрей К
        1. Svarog Сегодня, 17:36
          Цитата: Андрей К
          1. Он Вам что-то плохое сделал, что должен у Вас прощения просить?

          А то что, мы по уровню дохода уже догнали Габон, это хорошее по вашему? Более не буду утруждать себя, вам все равно это не интересно. Для вас он солнцеликий.. А я привык оценивать по реальным делам, а не по обещаниям, которые не выполняются.
          Цитата: Андрей К
          2. Если вдруг покинет, как жешь - так жешь Вы без него-то, кормильца будете? У таких как Вы, весь смысл существования кидать лозунги в сторону ВВП.

          Ну если он ваш кормилиц -то да, тогда вообще нет смысла отвечать))
          Svarog
          1. Андрей К Сегодня, 17:48
            Svarog
            ...А то что, мы по уровню дохода уже догнали Габон, это хорошее по вашему?

            По моему, если Вы по уровню дохода догнали Габон, то могу посоветовать поднять пятую точку и пойти попробовать поработать..
            ...Для вас он солнцеликий...

            Давайте я сам без сопливых решать буду, кто для меня кто.
            ...А я привык оценивать по реальным делам, а не по обещаниям, которые не выполняются...

            Смотрите мой совет выше, Вам кто-то что-то пообещал? Денюжков принести? Врут все эти обещалкины, уверяю Вас. Вкалывать надо самому и ни на кого не надеяться.
            А Путин в Ваших проблемах абсолютно не при чём. Попробуйте решать свои проблемы сами, без перевода стрелок и уверяю Вас, жизнь у Вас наладится.
            Удачи Вам hi
            Андрей К
    5. alexhol Сегодня, 17:30
      А что ему еще сказать? "Ребятки извините лоханулся я с этими анализами. Поверил, что все все будет "гладко".
      Понятно,что вся эта "ВАДА" та еще контора, но если бы у них не было на руках "флеш рояля", ни кто бы не стал играт "ва-банк" с Вовой.
      alexhol
      1. влад66 Сегодня, 17:40
        Цитата: alexhol
        Понятно,что вся эта "ВАДА" та еще контора, но если бы у них не было на руках "флеш рояля", ни кто бы не стал играт "ва-банк" с Вовой

        Да ты чо belay Иди поиграй лучше с Сашей,у него точно покер на руках . wink
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 17:52
          Цитата: влад66
          ...Да ты чо belay Иди поиграй лучше с Сашей,у него точно покер на руках . wink

          Убил belay laughing good
          Саша ещё тот картёжник, у него пять тузов...
          Андрей К
          1. влад66 Сегодня, 18:00
            Цитата: Андрей К
            Саша ещё тот картёжник, у него пять тузов..

            Андрей drinks hi Это точно,лучше пристрелить сразу. yes drinks
            влад66
            1. Андрей К Сегодня, 18:06
              Влад drinks hi
              ...лучше пристрелить сразу...

              Чтоб не мучился laughing
              Люди почитают, скажут собрались два добрейших человека и от мучений избавляют yes
              Андрей К
              1. влад66 Сегодня, 18:11
                Цитата: Андрей К
                Люди почитают, скажут собрались два добрейших человека и от мучений избавляют

                Андрей,а по моему мы самые добрейшие на ВО. yes Тут вон и на кол грозятся посадить и ядрен батоном шарахнуть,а мы только бац и все. drinks
                влад66
                1. Svarog51 Сегодня, 21:38
                  а мы только бац и все

                  Картёжники, нет бы с друзьями посидеть за "рюмкой чая". wink drinks
                  Svarog51
        2. alexhol Сегодня, 17:56
          stop А вот реально, кто смог Батьку обыграть? А ведь ситуация у нас ни "айс", постоянно "блефовать" приходится. С такой картой ваш "супермачо" давно бы "сдулся".
          alexhol
          1. влад66 Сегодня, 18:04
            Цитата: alexhol
            С такой картой ваш "супермачо" давно бы "сдулся".

            Не говори гоп,пока не расписал пульку. yes
            влад66
        3. andrej-shironov Сегодня, 19:17
          wink А по факту чувствую возразить то нечего...
          andrej-shironov
          1. влад66 Сегодня, 19:23
            Цитата: andrej-shironov
            А по факту чувствую возразить то нечего..

            Опаннька уже смешно племянник. laughingБатька наше все. laughingРешил Андрюша нарваться,дело хозяйское и не возражаю,поразвлекаюсь. laughing
            влад66
            1. andrej-shironov Сегодня, 19:28
              wink Нечего, нечего. Моё всё это я сам и моя семья, в отличии от вас.
              andrej-shironov
              1. влад66 Сегодня, 19:49
                Цитата: andrej-shironov
                Нечего, нечего

                И не собираюсь племянник laughing
                Цитата: andrej-shironov
                Моё всё это я сам и моя семья, в отличии от вас.
                Слова не мальчика,а мужа yes good Еще бы политикой поменьше увлекался и не ждал бы что кто то Трамп,Грудинин,Путин,Дед Мороз и Господь Бог озолотят и семью прокормят вообще бы цены не было(это без шуток.стеба и сарказма yes )Согласен,что в отличие от меня у вас внуков нет.так это дело времени. wink
                влад66
              2. Svarog51 Сегодня, 21:44
                Андрей hi Ну хоть поинтересуйтесь оппонентом, прежде, чем в полемику вступать. Возможностей - море, комменты, профиль, можно и у других спросить. Владимиру семья дорога не меньше Вашего, это его Родина.
                Svarog51
    6. виктор н Сегодня, 17:34
      Пора в обществе менять отношение к так называемому "спорту". Расходы большие у государства, а взамен - ничего: никакого уважения реального государство и общество не получают. Это просто шоу-бизнес: народ получает зрелище, а предприниматели доход.
      Негоже Государству и Президенту этим заниматься!
      виктор н
      1. Svarog Сегодня, 18:06
        Цитата: виктор н
        Негоже Государству и Президенту этим заниматься!

        чем по вашему еще не должно заниматься государство и президент? Просто любопытно, вы так интересно рассуждаете?
        Svarog
      2. Karabin Сегодня, 21:14
        Цитата: виктор н
        Негоже Государству и Президенту этим заниматься!

        Президенту у нас вообще ничем негоже заниматься. Вдруг перенапряжется, устанет,заболеет. Вдруг у него не получится? Вдруг его обманут друзья и партнеры? Нельзя рисковать таким президентом. Он ценен сам по себе, просто потому что есть. Пусть ведет прямые линии, щук ловит, в хоккей играет,если захочет. Многих сроков ему. wink
        Karabin
        1. Svarog Сегодня, 21:25
          Цитата: Karabin
          Цитата: виктор н
          Негоже Государству и Президенту этим заниматься!

          Президенту у нас вообще ничем негоже заниматься. Вдруг перенапряжется, устанет,заболеет. Вдруг у него не получится? Вдруг его обманут друзья и партнеры? Нельзя рисковать таким президентом. Он ценен сам по себе, просто потому что есть. Пусть ведет прямые линии, щук ловит, в хоккей играет,если захочет. Многих сроков ему. wink

          Аплодирую, красиво сказали))) И главное, видно так и рассуждают очарованные..
          Svarog
    7. Dr_Engie Сегодня, 18:51
      ОГРАДИТЬ? Сами же создали для этого все условия, а теперь ОГРАДИТЬ? Серьёзно?
      Вы вот как телята, ей богу, куда верёвочка ведёт, туда и топаете.
      Dr_Engie
    8. starogil Сегодня, 19:27
      Гарант - физкультурник благословил отправляющихся в Корею напутствием мол:
      "За себя и за того парня" там, поусердствуйте. Одна из 169 проявила мужество
      публично отказаться от участия в этом международном сборище честолюбцев.
      starogil
    9. AUL Сегодня, 21:06
      Лучше бы он в качестве извинения околоспортивных "менеджеров", которые допустили такую ситуацию, разогнал - это было бы приятнее!
      AUL
  2. Гардамир Сегодня, 16:33
    При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогли оградить их от нападок извне.
    И это всё начто он способен?Может выберем другого, который сможет защищать ?
    Гардамир
    1. loki565 Сегодня, 16:36
      Путин форевер
      loki565
    2. НасРать Сегодня, 16:36
      Ну что ж... по крайней мере - честно сказал...
      НасРать
      1. Туз Бубен Сегодня, 16:41
        А если добавил, что обещает, что в будущем таких унижений никогда не будет, цены б не было...
        Туз Бубен
        1. НасРать Сегодня, 16:43
          Этого обещать ни кто не может... (больше писать не буду на эту тему, много букв будет)
          НасРать
        2. andrej-shironov Сегодня, 19:18
          Фсёёё что угодно может вам нынешняя власть пообещать, в том числе и Путин....
          andrej-shironov
    3. Mixweb Сегодня, 16:37
      Я так понял, у вас и кандидатура есть?))))
      Mixweb
      1. Туз Бубен Сегодня, 16:39
        Ну Ахеджакова например, с надрывом...
        Туз Бубен
        1. Mixweb Сегодня, 16:41
          Точно)) Еще Макаревича, Хакамаду и Сванидзе пусть предложит))
          Mixweb
          1. san4es Сегодня, 17:13
            Цитата: Mixweb
            ,и Сванидзе пусть предложит))

            laughing ...Не..У него "Правый кросс" как у девочки am

            ...А надо ВО как angry :
            bully
            san4es
            1. Svarog Сегодня, 17:24
              Цитата: san4es
              Цитата: Mixweb
              ,и Сванидзе пусть предложит))

              laughing ...Не..У него "Правый кросс" как у девочки am

              ...А надо ВО как angry :
              bully

              Да Шевченко красавец!
              Svarog
              1. Гардамир Сегодня, 17:26
                Да Шевченко красавец!
                Но Шевченко за Грудинина, а значит против Путина.
                Гардамир
                1. Svarog Сегодня, 17:37
                  Цитата: Гардамир
                  Да Шевченко красавец!
                  Но Шевченко за Грудинина, а значит против Путина.

                  Конечно! Достойная команда у Грудинина!
                  Svarog
                  1. Svarog51 Сегодня, 22:01
                    Но Шевченко за Грудинина, а значит против Путина.

                    Конечно! Достойная команда у Грудинина!

                    Ну ей богу, как дети малые. Ну придет к власти новая команда, амбициозная и не наворовавшаяся вдоволь, думаете вам больше дастанется? Там от кормушки вас отпихивать будут ногами. Мечтайте дальше.
                    Svarog51
                    1. Svarog Сегодня, 22:30
                      Цитата: Svarog51
                      Ну ей богу, как дети малые. Ну придет к власти новая команда, амбициозная и не наворовавшаяся вдоволь, думаете вам больше дастанется? Там от кормушки вас отпихивать будут ногами. Мечтайте дальше.

                      У этой новой команды есть программа, под которой они все подписались. И эта программа лично меня, очень устраивает. По мимо программы есть идеология, которую я так же исповедую. А что есть у Путина?
                      Svarog
      2. andrej-shironov Сегодня, 19:20
        Кандидатуры нет, но вот вы между триппером и гонореей всё же здоровье выберете? wink Вот и мы за здоровье, а не за то что предложено.
        andrej-shironov
    4. taiga2018 Сегодня, 16:39
      кого,интересно?
      taiga2018
    5. Горный стрелок Сегодня, 16:40
      И кого? Ксюшадь или От коммунистов?
      Горный стрелок
      1. Гардамир Сегодня, 16:45
        И кого?
        Ну много же патриотов. Дмитрий Анатольевич, например. Или бывший министр обороны Сердюков, вон какие вертолёты делает. Можно Шувалова или Дворковича. А Чубайса даже американцы боятся. Вон какой выбор.
        И все верные путинцы. Кстати Медведева за слова вы там держитесь высмеяли, а Путину за те же слова уважуха? Вот что тв животворящее делает!
        Гардамир
        1. taiga2018 Сегодня, 16:48
          Цитата: Гардамир
          Ну много же

          долго же ты думал,а в результате один понос...
          taiga2018
          1. Hammerlock Сегодня, 17:26
            не кормите троллей-либерастов (жаль минусы отменили sad )
            Hammerlock
        2. Hammerlock Сегодня, 17:23
          я думал что ты просто недалёкий человек, а получается гнилой либернямням
          Hammerlock
          1. andrej-shironov Сегодня, 19:21
            А мне кажется ты троль! wink
            andrej-shironov
      2. Burbon Сегодня, 17:22
        Цитата: Горный стрелок
        И кого? Ксюшадь или От коммунистов?

        надо меня!!.....сам не беру и другим не даю....
        Burbon
        1. Svarog51 Сегодня, 22:04
          сам не беру и другим не даю....

          Лопе Де Вега - "Собака на сене" (с)
          Svarog51
    6. viktor. Сегодня, 16:43
      Тебя и выберем. wassat
      viktor.
    7. влад66 Сегодня, 16:46
      Цитата: Гардамир
      Может выберем другого, который сможет защищать

      А другой сможет? winkИли хотя бы извинится,если не сможет а?
      влад66
    8. Alexey G Сегодня, 17:21
      Цитата: Гардамир
      При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогли оградить их от нападок извне.
      И это всё начто он способен?Может выберем другого, который сможет защищать ?

      Ага, смотрите только не выберете того, кто не сможет (или не захочет) защитить вообще ничего и некого.
      Alexey G
    9. VIT101 Сегодня, 17:22
      Цитата: Гардамир
      При этом президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогли оградить их от нападок извне.
      И это всё начто он способен?Может выберем другого, который сможет защищать ?


      Да простят они его. Сунет всем по Мерседесу и все довольны. Правда, не из своего кармана.
      В любой другой стране Мутко уже лет пять бы сидел на нарах. А этот его снимает с министров и ставит вице-премьром. В стране денег - завались.
      VIT101
  3. МИХАН Сегодня, 16:36
    Простите нас за то, что мы не смогли вас от всего этого оградить.

    За это извинение Путину плюс...Все делали ведь , чтобы уладить эту проблему (даже унижались..)! Осталось только ЯО пригрозить МОК, но это увы не наш метод..Параолимпийцев очень жаль особенно. Но увы ничего нельзя сделать, только если на колени встанет вся Россия.
    МИХАН
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:39
      Цитата: МИХАН
      Но увы ничего нельзя сделать, только если на колени встанет вся Россия.

      Виталий, где твоя шашка? Что за пессимизм?!
      Аристарх Людвигович
      1. МИХАН Сегодня, 17:59
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: МИХАН
        Но увы ничего нельзя сделать, только если на колени встанет вся Россия.

        Виталий, где твоя шашка? Что за пессимизм?!

        Шашка на месте и рукоятка уже до блеска рукой отполирована хе хе..Олимпиада ,это не тот случай,чтобы махать ею направо и налево..!
        Спорт сейчас ,это бизнес чистой воды ..Вот параолимпийцев жалко, от души!
        А остальных разгонять нужно, всех полностью и начинать с нуля (с дворовых команд в далекой провинции ,отборочные соревнования и т.д.) как во времена СССР! Вот тогда толк будет..
        МИХАН
        1. Svarog51 Сегодня, 22:06
          это не тот случай,чтобы махать ею направо и налево..!

          Виталий, я тобой горжусь! good drinks
          Svarog51
    2. Karabin Сегодня, 21:21
      Цитата: МИХАН
      За это извинение Путину плюс..

      Есть порода людей,которым извиниться, что воды попить.
      Нагадят, на голубом глазу за это извинятся, и опять нагадят.
      Karabin
      1. Голован Джек Сегодня, 21:26
        Цитата: Karabin
        Есть порода людей,которым извиниться, что воды попить.
        Нагадят, на голубом глазу за это извинятся, и опять нагадят.

        Эт Вы про себя сейчас? Плюсану, пожалуй...
        Голован Джек
        1. МИХАН Сегодня, 21:40
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Karabin
          Есть порода людей,которым извиниться, что воды попить.
          Нагадят, на голубом глазу за это извинятся, и опять нагадят.

          Эт Вы про себя сейчас? Плюсану, пожалуй...

          Я тоже плюсану этого чувака..хе хе Карабин тот еще завистник либерастный.. lol
          МИХАН
  4. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:36
    Владимир Владимирович, просто нечего ехать на эту олимпиаду спортсменам..
    Аристарх Людвигович
    1. Dym71 Сегодня, 17:07
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Владимир Владимирович, просто нечего ехать на эту олимпиаду спортсменам..

      В случае демонстративного бойкота Игр, при наличии допуска со стороны МОК, согласно регламентам МОК, Россия может лишиться трех последующих Олимпиад, зимних, летних и Паралимпийских игр, а это целое поколение спортсменов.
      Dym71
      1. Aleksandr21 Сегодня, 20:21
        Цитата: Dym71

        В случае демонстративного бойкота Игр, при наличии допуска со стороны МОК, согласно регламентам МОК, Россия может лишиться трех последующих Олимпиад, зимних, летних и Паралимпийских игр, а это целое поколение спортсменов.


        Согласно решению комитета МОК, Российская Федерация не допущена к участию в ОИ 2018 о каком бойкоте вы вообще говорите ? Наша страна и так не участвуют в этой олимпиаде а значит бойкотировать и нарушить регламент никак не может.
        Aleksandr21
        1. Dym71 Сегодня, 21:13
          Цитата: Aleksandr21
          Наша страна и так не участвуют в этой олимпиаде а значит бойкотировать и нарушить регламент никак не может.

          Есть приглашения спортсменам и решать им.
          А нам неплохо было бы задуматься над созданием альтернативных соревнований высокого уровня, по аналогии с Играми Доброй Воли.
          Dym71
      2. Misha Честный Сегодня, 20:29
        Цитата: Dym71
        Россия может лишиться трех последующих Олимпиад, зимних, летних и Паралимпийских игр, а это целое поколение спортсменов.

        А Россия итак может лишиться этого поколения. А не этого, так будущих. Кто же захочет идти в олимпийцы и постоянно унижаться, прогибаться... А потом снова и снова унижаться и прогибаться...
        Misha Честный
        1. Dym71 Сегодня, 21:53
          Цитата: Misha Честный
          Кто же захочет идти в олимпийцы и постоянно унижаться, прогибаться..

          Альтернативы XXIII Зимним Олимпийский играм нет, а посему решать спортсменам. Лично я не буду считать их выступление унижением и позором, так как спорт высоких достижений - адский труд.
          Dym71
          1. Misha Честный Сегодня, 22:32
            Цитата: Dym71
            Альтернативы XXIII Зимним Олимпийский играм нет

            И что, по-вашему мы теперь каждые олимпийские игры должны терпеть унижения? А то, что мок и вада уже сели нашей стране на шею сомнения не вызывает.
            Именно то, что наша власть такая пассивная по отношению к этим ****** и убивает наш спорт. имхо
            Misha Честный
            1. Dym71 Сегодня, 22:35
              Цитата: Misha Честный
              Именно то, что наша власть такая пассивная по отношению к этим ****** и убивает наш спорт. имхо

              Это не имхо, это истина!
              Но причём здесь наши спортсмены? request
              Dym71
  5. iliitchitch Сегодня, 16:39
    Династии земляков в строительстве хороши . На заводе или на ферме тоже неплохо .
    Чего-то много питерских стало . Начинают мешать уже . По некоторым кое-какерам так вообще нары скучают .
    iliitchitch
  6. Олимджон Сегодня, 16:43
    Удачи и везения нашим ребятам. Лучшим ответом на данную ситуацию будут наши победы и хорошие результаты. Я так думаю.
    Олимджон
    1. Karabin Сегодня, 21:24
      Цитата: Олимджон
      Лучшим ответом на данную ситуацию будут наши победы и хорошие результаты.

      С чего быть победам нашими? победят отдельные спортсмены приглашенные МОК. Ваши родственники едут?
      Karabin
  7. SCHMEL Сегодня, 16:46
    президент попросил прощения у атлетов за то, что государство не смогли оградить их от нападок извне.
    ах и ох, что ж я маленький не сдох, а ведь мох love
    SCHMEL
  8. Blue Fox Сегодня, 16:48
    Помню как Ельцин уходя в отставку тоже просил у россиян прощения.
    Blue Fox
    1. igor1981 Сегодня, 18:30
      Цитата: Blue Fox
      Помню как Ельцин уходя в отставку тоже просил у россиян прощения.


      Вы на что-то намекаете...?)))
      igor1981
  9. Denis Obukhov Сегодня, 16:49
    А посадки чиновников будут, или опять ограничимся громкими словами, а мутки и прочие останутся шатать стулья кабинетах? Если так - то это пустые слова и опять забалтывание.
    Denis Obukhov
  10. Denis Obukhov Сегодня, 16:50
    Вы меня извините, но надпись Россия на сумках придётся заклеить.
    Denis Obukhov
  11. Симон Сегодня, 16:51
    Жалко, конечно спортсменов. Они готовились к олимпийским играм, а тут купленные американцами олимпийская администрация сделала свои кощунственные дела с нашими передовыми спортсменами. Думаю, что они простят В.В.Путина. Наступит время - отыграемся. yes
    Симон
    1. voyaka uh Сегодня, 17:37
      Путин или Мутко, или Песков хоть один раз сказали: "клевета! наши спортсмены НЕ принимали допинг на олимпиаде в Сочи!" ?
      Я слышал в ответ на обвинения только шутки про мочу и общие фразы типа "сами вы такие",
      или "все так делают".
      voyaka uh
      1. ланс Сегодня, 18:33
        резкие ответы на отрицание были в начале всей этой истории, затем вспомнили бездоказательность и так сказать с натягом «косвенные» улики, когда поступило предложение проверить англосакцев вдруг уборщица разбила все пластиковые бутылки сборной сша за 15лет.
        ланс
        1. voyaka uh Сегодня, 18:39
          Резкие ответы были, когда еще не знали, что
          вся база данных (за десятилетие) московской антидопинговой лаборатории
          скопирована и вывезена в США. После этого осталось только
          шутить и переводить стрелки.
          voyaka uh
          1. Shahno Сегодня, 18:43
            Ну да. Мин. Спорта просто надо всем в отставку подать. А Президент, что молчит. Всю ж Россию подставили....Даже мне непонятно. Вот поеду в консульство и проголосую против власти.. Потрачу 40 шек.
            Shahno
            1. ланс Сегодня, 18:55
              старая пословица русские долго запрягают...... ждите ответа.
              ланс
              1. Karabin Сегодня, 21:27
                Цитата: ланс
                ждите ответа.

                ждите ответа....ждите ответа.....ждите ответа....
                Karabin
              2. AUL Сегодня, 21:46
                А еще есть пословица - дорого яичко к праздничку!
                AUL
          2. ланс Сегодня, 18:51
            ну дак чтож америка с англией не поделятся и не выставят скопированные результаты в открытый доступ или боятся что ск рф выставит в живую оригинал ? вот только кто проверит заявителей и их спортсменов?
            ланс
          3. helmi8 Сегодня, 19:30
            Цитата: voyaka uh
            вся база данных (за десятилетие) московской антидопинговой лаборатории
            скопирована и вывезена в США

            Это, простите, как? База данных - это не только бумажечки, это еще и пробирочки. Их каким образом скопировали? lol Янкесы вот свои пробирочки "нечаянно" разбили, а без пробирочки бумажка просто фейк. Хотя, что касается наших - то там даже намек на то, что "это могло быть" - уже доказательство.
            helmi8
            1. Shahno Сегодня, 19:38
              Пробы уже находятся в международной лаборатории и видеодоказательства. Конечно, не в полном объеме....Ничего, все же жрут... Выкрутятся как нибудь. Лучший вариант, говорить что это провокация.
              Shahno
              1. helmi8 Сегодня, 19:42
                Цитата: Shahno
                Пробы уже находятся в международной лаборатории и видеодоказательства

                Чуть выше ответ на Ваше высказывание...
                Цитата: ланс
                ну дак чтож америка с англией не поделятся и не выставят скопированные результаты в открытый доступ или боятся что ск рф выставит в живую оригинал ?
                helmi8
  12. Denis Obukhov Сегодня, 16:53
    "Он пожелал спортсменам, которые отправятся на Игры, сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о негативе, который сопровождал их подготовку."
    Молодец...

    Заклей Россию скотчем, думай о хорошем!
    Denis Obukhov
  13. Олимджон Сегодня, 17:12
    А нейтральные атлеты из России бегут? Все бегут
    Олимджон
  14. Altona Сегодня, 17:16
    Цитата: МИХАН
    За это извинение Путину плюс...Все делали ведь , чтобы уладить эту проблему (даже унижались..)! Осталось только ЯО пригрозить МОК, но это увы не наш метод..Параолимпийцев очень жаль особенно. Но увы ничего нельзя сделать, только если на колени встанет вся Россия.

    ----------------------------
    Я раньше писал, что Мутко-Жуков-Смирнов-Колобков не смогли бы решить этот вопрос.Но эту ситуацию можно было предвидеть и подготовить достойный ответ. Хотя бы заявить, что хозяйку предыдущих Игр прессуют незаконно и такая ситуация беспрецедентна в спорте. Можно было бы озвучить названия фирм фамилии интересантов такого положения в мировом спорте. Надо было озвучить нашу позицию на весь мир и призвать мировую спортивную общественность к выдержке и честной конкуренции. В любом случае такую ситуацию можно было предвидеть, а не отделываться невнятными заявлениями и признаниями в даче повода.Увы и ах, ничего сделано не было ни медийно, ни юридически. Я не нападаю на наших спортсменов, я честно обрисовал им ситуацию как есть. Что у них будут жесткие условия по размещению, отсутствию юридической поддержки со стороны ОКР, медицинской со стороны медиков и массажистов, подготовительной со стороны сервисменов, тренерской и вообще отсутствие национальных символов. А ВВП просто сказал "ну не шмогла я , не шмогла", потому что окно возможностей пока закрыто, придется терпеть, пока нет "Северного потока-2" и еще массы вещей. Ладно, не буду растекаться мыслью по древу. Если им надо, то пусть едут, я не судья.Кто не поехал из идейных соображений они молодцы. Государство обещало и деньги и альтернативу. А МОК и МПК своими руками рушать мировой спорт в угоду политической конъюнктуре и нечистоплотным желаниям политиков и спонсоров. Олимпийская Хартия выброшена в мусорную корзину.
    Altona
    1. МИХАН Сегодня, 18:56
      Цитата: Altona
      Но эту ситуацию можно было предвидеть и подготовить достойный ответ.

      Это месть запада за возрождение России, за КРЫМ НАШ, Сирийскую операцию, за "наглость "Путина высмеющего запад и т.д...Нормальная плата вроде, переживем думаю!
      Впереди Киев НАШ! soldier
      МИХАН
      1. Karabin Сегодня, 21:29
        Цитата: МИХАН
        Впереди Киев НАШ!

        Ну вот, фельдмаршал махнул таки стопарик.
        Karabin
        1. МИХАН Сегодня, 21:48
          Цитата: Karabin
          Цитата: МИХАН
          Впереди Киев НАШ!

          Ну вот, фельдмаршал махнул таки стопарик.

          Естественно за вас фельдфебель боярошника фурик хе хе .. soldier Вы и вся ваша К не исправимы...Эх сколько работы еще впереди!
          МИХАН
      2. Svarog51 Сегодня, 22:09
        Ты же обещал - без лозунгов?
        Svarog51
  15. Кент0001 Сегодня, 17:22
    Вот это сильный ход. Только нужно было этого не допускать и накрайняк призвать к ответу чинуш которые это допустили. Только их к ответу никто не призовет и еще поднимут в должности, а это как раз сильно нивелирует извинения из уст президента.
    Кент0001
    1. Karabin Сегодня, 21:00
      Цитата: Кент0001
      Вот это сильный ход. Только нужно было этого не допускать и накрайняк призвать к ответу чинуш которые это допустили. Только их к ответу никто не призовет и еще поднимут в должности, а это как раз сильно нивелирует извинения из уст президента.

      Сами себе противоречите. Если ход сильный , его ничто не должно нивелировать. И кто по вашему должен призвать к ответу , если не высшее должностное лицо?
      Karabin
  16. Shahno Сегодня, 17:29
    Теперь вы понимаете как может и должна действовать власть и государство. Они знают, что зависят от выбора вашего. И действует, так, и как нужно, на протяжении шести лет...???? Слиха.
    Shahno
  17. gladcu2 Сегодня, 17:40
    Почему ВВП, можно считать коммунистом? Или по крайней мере, человеком с коммунистическм мышлением, а это всё равно, что коммунист.

    Я сразу говорю, о том случае, когда один за всех, а все за одного.

    Человек работает, берет на себя ответственность и несёт за это ответ.

    Либерал, эгоист, капиталист ищут кого обвинять. Это тип поведения. Постоянно лгать.

    Капитализм, это сплошная ложь.
    gladcu2
    1. Karabin Сегодня, 20:56
      Цитата: gladcu2
      берет на себя ответственность

      В чем? Что Мутки напортачили. А вот под белым флагом идти переложил на спортсменов.
      Karabin
  18. 16112014nk Сегодня, 18:04
    КХЛ ведь хотела поступить как НХЛ. Что помешало?
    16112014nk
  19. кедр Сегодня, 18:11
    Цитата: Гардамир
    И кого?
    Ну много же патриотов. Дмитрий Анатольевич, например. Или бывший министр обороны Сердюков, вон какие вертолёты делает. Можно Шувалова или Дворковича. А Чубайса даже американцы боятся. Вон какой выбор.
    И все верные путинцы. Кстати Медведева за слова вы там держитесь высмеяли, а Путину за те же слова уважуха? Вот что тв животворящее делает!


    Оказывается Путин опять не то и не так сказал. Надо перед каждым выступлением с вами советоваться. Станьте его советником и жизнь сразу в стране наладится. И воще дуйте в президенты. Будьте уверены, найдётся и на вас свой Гардамир...
    кедр
    1. Гардамир Сегодня, 19:24
      с вами советоваться.
      Бросьте. Есть нормальная логика патриотизма и забота о стране. Пока же видна забота о личных карманах. Всё то что мы имеем сегодня, уже случилось на Сочинской Олимпиаде и надо было быть готовом к такому развитию событий. Но власть надеялась, что само рассосётся.
      А люди, которые считают, что власть сможет что-то исправить, но нашему великому биатлонисту Шипулину, нужны противники Фуркад и Тарьей Бё, а не путинская подачка.
      Гардамир
  20. 16112014nk Сегодня, 18:14
    Надо не просить прощения, а наказать виновных. В первую очередь Мутко и Жукова. Но, сдаётся, после ОИ их ждут награды.
    16112014nk
  21. ПалБор Сегодня, 18:28
    За что?За пост президента.
    ПалБор
  22. NKVD Сегодня, 18:55
    Лучшее извинение это выгнать всяких Мутко и Жуковых а лучше посадить.
    NKVD
  23. sauvage Сегодня, 18:58
    Ему надо ещё и перед Правительством и алигархами прощения просить за "кремлевский санкционный список". Мол извините что не защитил ваши "честно нажитые деньги", вы ведь так пахали на благо России.
    Цитата: Гигант мысли
    Бездарные чиновники от спорта наворотили дел, а извиняться приходится Президенту, как-то несправедливо получается.
    sauvage
    1. Гардамир Сегодня, 19:26
      прощения просить
      а он попросит, тем что поднимет налоги с народа, пенсионный возраст, а олигархов освободит от всех налогов.
      Гардамир
  24. andrej-shironov Сегодня, 19:08
    Ну да извинился и вроде как покаялся. Думаю масса спортсменов предпочла бы не извинения а защиту, реальную а не внятное бормотание.
    andrej-shironov
  25. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:17
    Позорище!
    Это у Сталина и Брежнева фаберже были стальными, а сейчас Михалкову опять надо гимн переписывать – типа:
    Россия — нейтральная наша держава,
    Россия — нейтральная наша страна.
    нейтральная воля, нейтральная слава —
    Нейтральность твоя на все времена!
    Славься, Отечество наше нейтральное,
    Братских народов нейтральный союз,
    Предками данная мудрость нейтральная!
    Славься нейтральная, нейтралим с тобой!
    МИМО ПРОХОДИЛ
  26. танк66 Сегодня, 19:27
    "Олег Тактаров известный российский боец и актер заявил, что говорить о «чистых» спортсменах смешно, потому что допинг в спорте «был, есть и будет» ...Немного знаком с предметом.Он знает о чем говорит."Тактаров заявил, что допинг используется поголовно всеми спортсменами, вот только в России препараты крайне низкого качества. «Химия в России просто в заднице. Это как мельдоний вонючий, который ни на что не влияет. На самом деле за границей фармакология так далеко шагнула, что нам уже не догнать. Ее не могут обнаружить и юридически правильно оформляют».http://argumenti.ru/society/2018/01/56
    2097
    танк66
    1. pafegosoff Сегодня, 19:52
      Вот я в 1966 добыл у брата пачку "нищего в горах", выкурил сигарету и - такой допинг, такой допинг!
      А вот эфедрином 70% норвежцев официально кормятся. Что за гнилая страна такая - Норвегия?
      pafegosoff
  27. pafegosoff Сегодня, 19:49
    Потому как в античные времена олимпийцев и актёров язычники ух как уважали и любили.
    Хлеб даёт государство, а зрелища - оне, родимыя...
    pafegosoff
  28. ушкуйник Сегодня, 19:50
    Президент, молодец! А вот "кадрам": Мутко и Жукову, нужно бы перед спортсменами челом в землю бить! По 30раз за каждого, как минимум.
    ушкуйник
    1. Shahno Сегодня, 19:58
      Да. А лучше сразу в отставку... А Президент конечно прав.... Такие косяки денег стоят и должностей.
      Понятно что повязаны все.Но невозможно братанов покрывать бесконечно. Выборы на носу.
      Shahno
      1. Karabin Сегодня, 22:01
        Цитата: Shahno
        Но невозможно братанов покрывать бесконечно. Выборы на носу.

        Путину можно.
        Karabin
  29. BAI Сегодня, 20:08
    Я лично считаю, что правильно вчера сказала девушка - чемпионка России и Европы по жиму штанги лежа (спорт не олимпийский) "атлетам из России": "Вас будут презирать, даже за саму борьбу за эти медали".
    BAI
  30. DPN Сегодня, 20:17
    Это спортсмены должны у него прощение просить,воспользовались случаем и с в сердце и голове с Россией с белым флагом за $$$$$ в перёд, а в общем кто как может так и зарабатывает .
    DPN
  31. Karabin Сегодня, 20:52
    Капитан российской сборной команды по хоккею Павел Дацюк подарил президенту хоккейный свитер сборной России с 11 номером.
    Путин его не будет одевать. А то МОК узнает и выгонет "олимпийских атлетов из России" нахрен.
    На вопрос журналистов о том, не повлияет ли на результат российских хоккеистов форма без российской символики, Павел Дацюк ответил, что хоккеисты сборной сегодня стараются об этом не думать.

    Правильно. Чего заморачиваться то какой то символикой. Вот президент не заморачивается, удачи пожелал. Как говорил один нанопремьер - "хорошего вам настроения"
    Karabin
  32. muhomor Сегодня, 21:49
    Раньше думать надо было. Ещё после РИО. А то нас по асфальту лицом, а президент великой страны-простите нас...... am Я уверен, что если не дать надлежащей отпор, овским чиновникам от спорта, то наших спортсменов ещё долго будут рить, а Родченков новые сказки будет издавать. yes
    muhomor
  33. MelkorAintGood Сегодня, 22:08
    Лучшее извинение - это повышение в должности Мутко
    MelkorAintGood
  34. КОТ БАЮН Сегодня, 22:19
    Меня одно интересует: когда будут приняты ответные меры?
    КОТ БАЮН
    1. Svarog51 Сегодня, 22:33
      Василий, привет hi Вежливый человек так и делает - Вы уж извините! А потом с правой в пятак. good
      Svarog51
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:37
        Приветствую, Сергей hi
        Вежливый человек именно так и делает, но я настолько ИСКРЕННЕ жду вот этого самого "в пятак"...
        Аж у самого морда болит! крышу рвет, когда очередные новости на тему олимпиады читаю. Эти утырки уже и белорусов предупредили насчет флага РФ....
        КОТ БАЮН
  35. неглавный Сегодня, 22:30
    Интересная закономерность. Как новость техническая одни комментаторы, как политическая так другие. Причём политические статьи в основном комментируют те которых на других темах НЕТ! Вас ничего не насторожило?
    неглавный
Картина дня