Изверги на Чёрном море: малоизвестные преступления нацистов в районе Новороссийска. Часть 2

Как я уже описал в первой части, ситуация в Новороссийске после освобождения складывалась критическая. Отсутствие рабочих рук, тотально заминированная территория и острая необходимость не только вернуть население, но и в короткие сроки возродить цементные заводы (страна нуждалась в цементе не меньше, чем в металле) и вернуть инфраструктуре порта работоспособность. Т.е. настоящее крупное расследование в такой ситуации провести было практически невозможно. Однако, главной причиной была даже не разруха и война, далёкая от завершения, а почти полное отсутствие свидетелей в городе на тот момент.21 сентября 1943 года, т.е. сразу после освобождения Новороссийска, начальник новороссийского НКГБ майор Дударев составил следующий рапорт (привожу без сокращений с сохранением исходного материала в точности):Однако высшие чины, отдаю им должное, в те времена разительно отличались от нынешних «дядей в кабинетах». Видимо данный рапорт, сильно напоминающий отписку, их не удовлетворил. Более того следующий по хронологии документ от 23 сентября, а именно справка, был подписан майором госбезопасности… Хаметовым. Маленький, но очень яркий штрих к портрету эпохи, в которой «тефлоновых» (как сейчас называют ну никак не садящихся чинушей и политиканов) не было. Плохо это или хорошо, не буду судить. Но как человек, выросший в 90-е, вынужден признать естественное желание «пустить кровь» очередному начальствующему дармоеду.Так или иначе, но первые задокументированные свидетельства нацистских преступлений были подписаны майором Хаметовым. Так стало известно, что с первых дней массовые расстрелы стали обычной практикой для немцев. Далее сухие цифры, но сколько боли и гнева за этими цифрами. Уже 10 сентября 1942 года, когда бои шли ещё в самом центре Новороссийска, гитлеровцы выделили карательный отряд. Этот отряд в парке цветущего садами и виноградниками посёлка Мысхако устроил массовую бойню, расстреляв несколько десятков мирных жителей с одной единственной целью – привести в ужас население. Примерно в это же время в совхозе Абрау-Дюрсо около Глебовского моста расстреляли 47 человек (в данном случае, видимо, источник показаний был более осведомлён).Уже после того как немцы смогли занять центр города, а наши войска с боями отошли в промзону и закрепились у стен цементных заводов, нацисты, так и не овладев Новороссийском полностью практически ежедневно проводили единичные экзекуции. Судя по документам, возрастной ценз никого из представителей «европейской культуры» не волновал. Вешали и расстреливали как 12-летних детей, так и 60-летних стариков. Оказание помощи советским солдатам или матросам, будь это укрытием или глотком воды, каралось смертью. Неповиновение оккупационной администрации – то же самое.Но, как стало ясно позже, немцы просто «разогревались». Первая самая массовая нацистская казнь ожидала город только в октябре.15 октября 1942 года оккупанты развесили по всему Новороссийску воззвание к еврейскому населению города. А так как Новороссийск настоящий национальный котёл, евреев было немало. В воззвании нацисты сообщили, что комендатура намерена создать еврейскую общину для «улучшения быта, устройства евреев на работы, предоставления права заниматься торговлей». Сразу же нацисты назначили председателя общины – местного стоматолога Александровича, а также секретаря общины – бывшего бухгалтера Шкляра.Воззвание заканчивалось приказом – всему еврейскому населению явиться для регистрации к зданию Госбанка. В этом двухэтажном здании типичной губернской приморской архитектуры, ничем ни примечательном, как выяснилось позднее, уже располагалась немецкая людобойская контора Гестапо. При этом оккупанты приказывали явиться евреев с личными вещами и ценностями для отправки в одну из станиц Краснодарского края, где, по словам нацистов, уже компактно проживает еврейское население Кубани.Люди пришли. Кто-то был движим безысходностью, ведь продуктов город не видел уже несколько недель, кто-то надеждой, ведь зачем так витиевато с упоминанием знакомых горожанам имён сгонять для расстрела, кто-то и тем и другим.Так или иначе, но утром 16 октября 1942 года у здания бывшего Госбанка на перекрёстке улиц Навагинской (сейчас Новороссийских партизан) и Губернского собралась толпа женщин, мужчин, стариков и детей. Всего около 1000 человек. Естественно, никакой станицы с компактным проживанием не было даже в планах, не было речи и о создании какой-либо еврейской общины. Толпу живо оцепили автоматчики. У евреев сразу же отобрали все принесённые ими ценности. Вопреки расхожему мнению о высокой дисциплине фрицев и немецкого офицерства даже в грабеже оккупированных стран, рейх этих ценностей не увидел. Все оставшиеся в живых свидетели утверждают, что драгоценности были мигом разворованы самими командующими офицерами, а рядовым экзекуторам достались крохи с барского стола.Самих же евреев принялись запихивать в автомашины. Когда толпу удалось полностью погрузить в транспорт, колонна разделилась. Одна выехала в район Суджукской косы, другая в сторону станицы Раевская. Вскоре, когда шум стрельбы со стороны обоих районов стихли, машины вернулись пустыми. Исходя из ситуации конца 42-го года, майор Хаметов предположил, что для захоронения трупов нацисты использовали противотанковые рвы, но точного местонахождения захоронений определить не смог.Также оказалось невозможным определить поимённо всех жертв октябрьского расстрела. Известны лишь некоторые имена – зубной врач Александрович (тот самый, кого нацисты записали в председатели), бухгалтер Шкляр, настройщик пианино Ильгисонис, Софья Левина, Мария Мительман (ей на момент казни исполнилось 70 лет), Фрима Мительман (24 года) и её сын Усиков Володя (6 лет), Ева Новикова (которая дважды «провинилась» перед европейскими арийцами – она была не только еврейкой, но и состояла в законном браке с русским офицером), Елизавета Мейер и её дети (дочь 7-ми лет и сын 9-ти лет от роду), Любовь Шевченко и её дочь 13 лет, Софья Хомутник (21 год), управляющий аптекой Моисей Минц и другие новороссийцы. Поголовно были вырезаны целые семьи, такие как семья Качильского и Любецкого.Ещё одним кровавым штрихом к портрету того ада, в котором оказались не успевшие эвакуироваться новороссийцы, является история дочери расстрелянной нацистами Евы Новиковой – Ирэны Сергеевны Новиковой. Она стала известна благодаря заявлению её отца, составленного им в адрес комиссии Новороссийского горисполкома по установлению и расследованию немецко-фашистских преступлений в Новороссийске.В 1939 году Сергей Новиков был демобилизован из рядов РККА по болезни, отслужив в армии более 20 лет. С надеждой на семейное счастье он вместе с семьёй переезжает на малую Родину жены в Новороссийск, где на тот момент проживали её родители (впоследствии также расстрелянные все до единого в октябрьской бойне). Когда грянула Великая Отечественная война, Сергея Новикова вновь призвали в ряды Красной Армии.В 1943 году Новикова демобилизовали уже инвалидом. Потерявший связь со своей семьёй со времён оккупации Новороссийска, Сергей естественно бросился домой. Город к тому моменту уже освободили. Но Сергей нашёл только абсолютно пустую квартиру с закопчёнными стенами. Несмотря на то, что город напоминал призрак с мизерным количеством горожан, Новиков начал собственное расследование. В итоге выяснилось, что его жена Ева была расстреляна ещё в 1942 году, но на момент расстрела Ирэн была не с мамой. Быть может, как жена советского офицера и еврейка, Ева осознавала, что обречена, но надеялась, что дочь сможет пережить этот ад, если её не свяжут с матерью. Но Ирэн была уготована куда более горькая доля. 16-летняя школьница осталась в голодающем городе совершенно одна, однако не это было самым страшным.Быть может следующее будет интересно доморощенной ватаге правозащитных дармоедов и политиканствующих либералов, которые с лютым энтузиазмом пришивают ко всем узникам ГУЛАГА ангельские крылышки, а попутно спекулируют цифрами. Адом для новороссийской школьницы русско-еврейского происхождения стал вернувшийся из мест заключения Гапочки Иван Прокофьевич, осуждённый по делу работников Горжилснаба в 1941 году. Для этого подонка оккупация была благом. С октября 1942-го по январь 43-го «жертва сталинского режима» различными способами издевалась и унижала одинокую школьницу. Как именно мне и думать противно. В феврале (возможно марте, показания разнятся) кошмар для Ирэн закончился. Предположительно по доносу отсидевшего в лагерях существа школьницу расстреляли. Могилу дочери отец Ирэн так и не нашёл. Впрочем вся жизнь этого несчастного красноармейца была закончена. Ни одного близкого человека на этом свете нацистские ублюдки и их пособники ему не оставили: жена расстреляна, дочь расстреляна, родственники расстреляны.