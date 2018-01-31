Кого Порошенко считает внесшими вклад в развитие космонавтики украинцами?

Ушёл в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам: Кибальчич, Кондратюк, Королёв и другие.



Украинские космические исследования продолжаются, живёт и становится на защиту страны наше ракетостроение.





Вечная память первому космонавту независимой Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал короткий некролог по случаю кончины Леонида Каденюка. Свои мысли Порошенко опубликовал в социальных сетях, в некрологе перечислив «украинцев», внесших вклад в покорение космоса.Из заметки президента Украины в Фейсбуке:Пользователи уже прокомментировали заявление Порошенко:Герой Украины Леонид Каденюк скончался сегодня в Киеве.Он родился в 1951 году. Является первым и единственным космонавтом Украины после «обретения независимости». 19 ноября — 5 декабря 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полёт на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».