22:43 31 января

Кого Порошенко считает внесшими вклад в развитие космонавтики украинцами?

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал короткий некролог по случаю кончины Леонида Каденюка. Свои мысли Порошенко опубликовал в социальных сетях, в некрологе перечислив «украинцев», внесших вклад в покорение космоса.

Из заметки президента Украины в Фейсбуке:
Ушёл в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам: Кибальчич, Кондратюк, Королёв и другие.

Украинские космические исследования продолжаются, живёт и становится на защиту страны наше ракетостроение.


Вечная память первому космонавту независимой Украины.


Пользователи уже прокомментировали заявление Порошенко:
Королёв бы точно удивился, если бы узнал, что оказался в «славном ряду украинцев».

Странно, что Порошенко не указал в списке украинцев Юрия Гагарина, ведь тот мог пролетать над Украиной.

Для справки:

Герой Украины Леонид Каденюк скончался сегодня в Киеве.

Кого Порошенко считает внесшими вклад в развитие космонавтики украинцами?


Он родился в 1951 году. Является первым и единственным космонавтом Украины после «обретения независимости». 19 ноября — 5 декабря 1997 года Леонид Каденюк совершил космический полёт на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 44

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  1. herruvim Сегодня, 17:19
    Порошенко слушать,себя не уважать.Говорит много,а врет еще больше
    herruvim
    1. Монос Сегодня, 17:28
      Под мудрым руководством Поросёнка Украина уверенно смотрит в будущее! И со страшной силой повсеместно внедряет инновационные технологии. Чух-чух-чух... smile

      Киевская "электричка".
      Монос
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:32
        У Порошенко везде великие украинцы: от рытья Чёрного моря до прокладки дороги в космос, мели Емеля - твоя неделя.
        Гигант мысли
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:46
          Обычная подтасовка. Все они родились в Российской Империи. Кибальчич – 1853 г., Кондратюк – 1897 г., Королев – 1906 г. Сейчас города их рождения входят в состав Украины. Но их родные города в оккупацию и под немцами были. Что теперь, Меркель его на этом основании Сергея Павловича Королева, уроженца Житомира, немцем объявит?
          Хотя после "великого украинца" киевского князя Олега или после требования к Монголии о компенсации пострадавшим "украинцам" во времена Чингисхана удивляться уже нечему.
          Офицер запаса
        2. хрыч Сегодня, 18:08
          Цитата: Гигант мысли
          мели Емеля - твоя неделя.

          К сожалению большинство граждан Украины помалкивали, пока бандерлоги захватывали страну
          хрыч
          1. Metallurg_2 Сегодня, 20:34
            Димон что ли с Айфоном крайний справа?
            Metallurg_2
      2. cniza Сегодня, 17:35
        Жуть , того и гляди в пещеры вернутся , хотя о чем это я...
        cniza
      3. Архивариус Вася Сегодня, 17:51
        В Москве около метро Дмитровская есть ветка ЖД, так там тоже паровоз катается и гудит, - так приятно с утра пораньше услышать старинный паровозный гудок!))))
        Архивариус Вася
      4. хрыч Сегодня, 18:09
        Цитата: Монос
        Киевская "электричка".

        Голубой вагон, а на конце должна быть Шапокляк или Фарион ее фамилия
        хрыч
      5. Кент0001 Сегодня, 18:46
        Да ладно.....вааще жесткач..я бы понял если бы котлы паровозов использовали для отопления....а так просто нет слов.
        Кент0001
        1. Piramidon Сегодня, 22:39
          Цитата: Кент0001
          Да ладно.....вааще жесткач..я бы понял если бы котлы паровозов использовали для отопления....а так просто нет слов.

          А если война. Электричества нет (электровозы стоят), соляры нет (тепловозы стоят), а дров навалом - едут паровозы, плывут пароходы - "привет Мальчишу". good
          Piramidon
    2. МИХАН Сегодня, 18:22
      Цитата: herruvim
      Порошенко слушать,себя не уважать.Говорит много,а врет еще больше

      Украина во времена СССР была мощной в плане промышленности и технологии союзной республикой ..Ракетостроение, авиостроение ,судостроение и т.д...И во что она превратилась за время "независимости"? В кровавую шавку США ,полностью ограбленную и проливающую кровь своих граждан -сепаров ..Вальцман, льет крокодильи слезы и мечтает быстрее свалить из этой колонии США..Не уйдет падла, за все ответить придется всей хунте за все время.. negative
      МИХАН
    3. влад66 Сегодня, 19:13
      Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам: Кибальчич, Кондратюк, Королёв и другие

      Если бы эти замечательные люди были бы живы,они бы точно Петрухе глаза бы на задницу натянули.А Каденюку все таки царствие небесное.
      А это вообще шедевр тупости.
      влад66
      1. Metallurg_2 Сегодня, 20:36
        Гiтлер - визволIтель. Вот их герой.
        Metallurg_2
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:22
    Земля пухом ушедшему человеку.... А порошенко? Он так или иначе станет архивной пылью
    КВУ-НСвД
    1. Pirogov Сегодня, 17:45
      Цитата: КВУ-НСвД
      Земля пухом ушедшему человеку.... А порошенко? Он так или иначе станет архивной пылью

      Царствие небесное Каденюку . Очень умный был человек ,а парашанку и всю скачущую сволочь презирал .
      Pirogov
    2. Ассириец Сегодня, 20:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      А порошенко? Он так или иначе станет архивной пылью

      Лечьше кремторским пеплом.
      Ассириец
  3. Дормидонт Сегодня, 17:23
    Вальцман забыл внести в этот чудный список окраинных звездонавтов Леонардо Да Винчи, Циолковского и Вернера фон Брауна
    Дормидонт
    1. Zoldat_A Сегодня, 17:34
      Цитата: Дормидонт
      Вальцман забыл внести в этот чудный список окраинных звездонавтов Леонардо Да Винчи, Циолковского и Вернера фон Брауна

      Это тоже "украинец"?

      Согласно китайской легенде, чиновник по имени Ван Ху (Wan Hu) был первым, кто попробовал улететь с Земли на ракете. Первый космонавт в мире — китаец!

      Легенды о первом китайском космонавте разнятся — в одних случаях его называют Ван Ху, в других — Ван Чу, по одним сведениям он жил за 2000 лет до нашей эры, по другим — в 16 веке.

      Как бы то ни было — основная история такова: Ван Ху был важным мандарином и повелел сконструировать себе аппарат для полета на Луну. Аппарат представлял собой стул, к которому было привязано 47 пороховых ракет. Ван Ху уселся на стул, его слуги подожгли ракеты… и аппарат взорвался. Когда дым рассеялся, ни стула, ни мандарина на «стартовой площадке» не оказалось.
      Zoldat_A
      1. Дормидонт Сегодня, 17:38
        лучше не скажешь
        Дормидонт
      2. midivan Сегодня, 18:12
        Цитата: Zoldat_A
        Ван Ху уселся на стул, его слуги подожгли ракеты… и аппарат взорвался. Когда дым рассеялся, ни стула, ни мандарина на «стартовой площадке» не оказалось.

        Таки улетел на Луну fellow и пороха бы туда же.
        midivan
        1. Zoldat_A Сегодня, 22:42
          Цитата: midivan
          Цитата: Zoldat_A
          Ван Ху уселся на стул, его слуги подожгли ракеты… и аппарат взорвался.Когда дым рассеялся, ни стула, ни мандарина на «стартовой площадке» не оказалось.

          Таки улетел на Луну fellow и пороха бы туда же.
          good Я так и подумал.... lol
          Кстати, интересный факт - в американских учебниках первым в мире космонавтом (астронавтом) прописан Шепард (совершивший суборбитальный полёт почти на месяц позже Гагарина). Про Гагарина тоже написано. Одна фраза. Первый советский космонавт... Вот такая хитрая политгеометрия получается....
          Zoldat_A
  4. Беркут Сегодня, 17:23
    Сегодня это уже какая по счету тема про Украину?
    Беркут
    1. Мар.Тира Сегодня, 17:29
      Она ещё долго будет главной.Как нарыв на теле России,от занесённой американцами инфекции.Уж и не знаю,удастся ли её разрешить при нашей жизни.Умер он от сердечного приступа,знать не смог пережить всего происходящего?
      Мар.Тира
  5. злой партизан Сегодня, 17:55
    Достойный мужик был, кстати. Светлая память. А всем, кто пытается приплести политику к святым для человечества делам, какими точно являются миссии на орбиту Земли, должно быть просто стыдно.
    злой партизан
  6. лысова Сегодня, 18:00
    Блин, даже я , когда нажрусь, не сумею так скурпулёзно выразиться !!! good
    лысова
  7. ded100 Сегодня, 18:01
    Про Вакулу забыл Петька он точно был первым хохлокосмонавтом на черте!! wassat
    ded100
    1. казак 471 Сегодня, 18:12
      Маразм крепчал !
      казак 471
    2. Metallurg_2 Сегодня, 20:38
      Это при том, что Гоголь писал на русском...
      Metallurg_2
  8. APASUS Сегодня, 18:30
    Украинцев в космосе побывало больше десятка ,но только Каденюк был для Порошенко украинским космонавтом ,совсем шоколад на мозг давит? Хотя если кто помнит этот полет ,уже тогда была инфа что Каденюк полетел в космос бесплатно,его задача была медицинские исследования и он оплатил так сказать "своим телом",просто полетел как кролик для опытов.
    APASUS
    1. Berkut154 Сегодня, 19:29
      Уважаемый, я конечно не космонавт, но скажу Вам одно : просто так в космос не летают. И если человека выбирают для полета этому предшествует жесткий отбор и еще более жесткая подготовка. И каждый в кресле выполняет свою конкретную задачу. Вы хоть бы книги почитали про освоение космоса со времен Королева и Гагарина, прежде чем космонавта и достойного человека сравнивать с животным!!!
      Для начала сьездите на экскурсию в Звездный городок в ЦПК.
      Berkut154
      1. APASUS Сегодня, 20:34
        Цитата: Berkut154
        Уважаемый, я конечно не космонавт, но скажу Вам одно : просто так в космос не летают. И если человека выбирают для полета этому предшествует жесткий отбор и еще более жесткая подготовка. И каждый в кресле выполняет свою конкретную задачу.

        В чем Ваш протест никак не пойму?
        Ну и какая задача Каденюка была в космическом полете можете ответить?
        американцы были непреклонны – никаких своих экспериментов. Единственной научной программой, которую поручили украинскому космонавту, оказалось выращивание растений одновременно с тысячами американских школьников на Земле для последующего сравнения результатов.

        При том что к Каденюку были применены строжайшие нормы отбора с американской стороны и чего бы это растения для школьников выращивать .
        А вскоре возникла проблема с кандидатами на полет. Вначале специальная Межведомственная комиссия НКАУ отобрала двоих кандидатов: Леонида Каденюка и Вячеслава Мейтарчана. В июле 1996 года они отправились в США в Центр Джонсона на дополнительную медкомиссию и первично-ознакомительную подготовку к проведению космического эксперимента. Однако Мейтарчана американцы забраковали, и в октябре в Хьюстон для «подстраховки» отправили еще сразу двух кандидатов: Ярослава Пустового и Надежду Адамчук. Последняя также не прошла американскую медкомиссию, и «рабочую» пару кандидатов составили Пустовой и Каденюк.

        Цитата: Berkut154
        Вы хоть бы книги почитали про освоение космоса со времен Королева и Гагарина, прежде чем космонавта и достойного человека сравнивать с животным!!!

        Я пишу о том что знаю ,и не пытаюсь придумывать на ходу.
        После завершения полета 5 декабря 1997 года Родине пришлось ждать своего героя, полтора месяца. Даже указ о награждении Каденюка высшей украинской наградой на то время, орденом «За мужество» I степени, датирован 19 января 1998 года. Объяснение, представленное общественности, звучало так: «диаспора не отпускала». Подлинную причину всех этих странностей журналисты раскопали еще на этапе подготовки к полету. Истинной его целью были болезненные и небезопасные медицинские эксперименты, проведение которых на американских гражданах запрещает законодательство США Этим и объясняется и «щедрость» американцев, и невозможность проведения украинской научной программы. Космонавту и так было чем заняться в ходе двухнедельного полета, и точно не только выращиванием растений по школьной программе. Задержка с возвращением домой была обусловлена тем, что исследования его организма продолжались и на Земле (а может за космонавтом просто наблюдали, опасаясь возможных осложнений). И это при том, что по обычной американской практике приземлившийся днем астронавт ночует уже в собственном доме.
        Как по мне, то действительно этот полет можно считать настоящим символом американо-украинской «дружбы». Так, как американцы запустили в космос «первого украинского космонавта», Россия запускала лишь мышей, собак

        Собственно с тех пор ничего не изменилось в отношении американцев к украинцам!!!
        APASUS
  9. Умничка Сегодня, 18:44
    Человека, конечно, жаль, сочувствуем. Но чтобы в одном ряду с Кибальчичем и Королёвым стоял некто Кондратюк - это с какого же бодуна такое загнуть! Прям сала украине в фиг знает какой степени...
    Умничка
    1. Егоза Сегодня, 19:09
      Цитата: Умничка
      Но чтобы в одном ряду с Кибальчичем и Королёвым стоял некто Кондратюк - это с какого же бодуна такое загнуть!

      А вот про Поповича - первого украинца -космонавта при СССР - вообще не упомянул. Хотя Каденюк его очень уважал и на встречах с детьми всегда упоминал. Земля ему пухом!
      Егоза
      1. German Titov Сегодня, 21:28
        Так Павел Попович в космос летал еще при Советском Союзе. Признавать его украинским космонавтом "стрёмно". "Декоммунизация" однако.
        German Titov
    2. ventel Сегодня, 19:16
      Вы хоть знаете что зделал Кондратюк для освоения космоса что так возмущяетесь.
      ventel
    3. oldzek Сегодня, 19:28
      умничка,не совсем даже совсем не точно.про Кондратюка Ю.В.(настоящее имя Александр Шаргей)стоит упомянуть.прочти в вики.
      oldzek
      1. ventel Сегодня, 20:05
        Он мой земляк с Полтавы .
        ventel
    4. Alexey RA Сегодня, 20:13
      Цитата: Умничка
      Но чтобы в одном ряду с Кибальчичем и Королёвым стоял некто Кондратюк - это с какого же бодуна такое загнуть!


      Некто Кондратюк, вообще-то, даже у нас считается одним из основоположников космонавтики. Расчёт оптимальной траектории полёта к Луне и концепция спускаемого лунного модуля, использование атмосферы для торможения спускаемого аппарата и расчёт вариантов торможения, многоступенчатые ракеты, основное уравнение движения ракеты, использование для маневрирования КА притяжения небесных тел и т.д.
      Просто биография у человека была... сложная. И погиб он рано.
      Кондратюк Юрий Васильевич проходил службу в 110 стрелковой дивизии 33 армии, в должности помощника командира взвода 1291 стрелкового полка, погиб 25 февраля 1942 года, похоронен у деревни Кривцово Болховского района Орловской области.
      Alexey RA
  10. ушкуйник Сегодня, 19:36
    Явно, что не первый. "Космонавтов" в армии было много! Особенно, зимой!
    ушкуйник
  11. asty Сегодня, 19:44
    Во дает! Это же надо так!
    asty
  12. mavrus Сегодня, 19:46
    Цитата: Монос
    Под мудрым руководством Поросёнка Украина уверенно смотрит в будущее! И со страшной силой повсеместно внедряет инновационные технологии. Чух-чух-чух... smile

    Киевская "электричка".

    Ну и пусть локомотив староват, зато вагоны жовтно-блакитные... Ща локомотивчик подкрасим в теже цвета, будет как новенький.
    mavrus
  13. German Titov Сегодня, 21:24
    Цитата: Pirogov
    Цитата: КВУ-НСвД
    Земля пухом ушедшему человеку.... А порошенко? Он так или иначе станет архивной пылью

    Царствие небесное Каденюку . Очень умный был человек ,а парашанку и всю скачущую сволочь презирал .

    Согласен! Очень Достойный Человек был.Вообще то школу еще советскую прошел. Зеиля пухом.
    German Titov
  14. iouris Сегодня, 22:01
    Он был первым западноукраинским астронавтом.
    iouris
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