ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создать таможенный союз
Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник подписали сегодня Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР, сообщает Донецкое агенство новостей.
Кроме того, в рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.
По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух республик.
Во время встречи Главами государств был подписан Протокол о намерениях, который предполагает более тесное экономическое сотрудничество между Республиками, в частности, в нем говорится о создании единого таможенного пространства— сказано в сообщении, которое поступило в ДАН.
Кроме того, в рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.
По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух республик.
Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы— сказал Захарченко.
Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших Республик— подчеркнул в свою очередь Пасечник.
Использованы фотографии: пресс-служба администрации главы ДНР
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