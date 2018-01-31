ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создать таможенный союз

Во время встречи Главами государств был подписан Протокол о намерениях, который предполагает более тесное экономическое сотрудничество между Республиками, в частности, в нем говорится о создании единого таможенного пространства

Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы

Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших Республик

Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник подписали сегодня Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР, сообщает Донецкое агенство новостей.— сказано в сообщении, которое поступило в ДАН.Кроме того, в рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух республик.— сказал Захарченко.— подчеркнул в свою очередь Пасечник.