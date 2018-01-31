22:43 31 января

ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создать таможенный союз

Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник подписали сегодня Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации руководителя ДНР, сообщает Донецкое агенство новостей.

ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создать таможенный союз


Во время встречи Главами государств был подписан Протокол о намерениях, который предполагает более тесное экономическое сотрудничество между Республиками, в частности, в нем говорится о создании единого таможенного пространства
— сказано в сообщении, которое поступило в ДАН.


Кроме того, в рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта.

По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух республик.

Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы
— сказал Захарченко.

Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик, и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий. И, безусловно, станет гарантом социальной стабильности наших Республик
— подчеркнул в свою очередь Пасечник.

Использованы фотографии: пресс-служба администрации главы ДНР
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. хрыч Сегодня, 18:15
    Дончане и луганчане братья на век
    хрыч
    1. Черный_Ватник Сегодня, 18:17
      Но земельку врозь.
      Черный_Ватник
    2. Монос Сегодня, 18:17
      Сюр какой-то. Всё равно, что создавать таможенный союз между Москвой и Мытищами. Бред.
      Монос
      1. Тралл Сегодня, 18:24
        Между Москвой и Россией пора бы и создать, чтобы Москва платила россиянам пошлину smile
        Тралл
        1. allaykbar Сегодня, 18:27
          Между Москвой и Россией пора бы и создать, чтобы Москва платила россиянам пошлину


          клоуны уже наотделялись. У вас теперь президент свой есть. И у украины есть. Вам и украинцам надоело кормить Москву - поэтому до сих пор за счет Москвы и живете. Еще киргизы говорили что они тоже кормят Москву и таджики говорили так же. В итоге все встало на места по прошествии лет 20-ти

          А Россию не трогайте. Москва это и есть Россия - ее пром.производство как у всего Краснодарского края. А население - 10% от всей РФ

          Каждый десятый житель РФ - проживает в Москве и области
          allaykbar
          1. zivXP Сегодня, 18:35
            поэтому до сих пор за счет Москвы и живете

            Вы это, поосторожней на поворотах. Ну-ка подскажите хотя-бы предприятия в городе-герое Москве?
            zivXP
            1. allaykbar Сегодня, 18:36
              Вы в интернете забанены? А если я Вам покажу, какой мне с этого толк? Разуверовать Вас? Да зачем оно мне надо?


              allaykbar
              1. zivXP Сегодня, 19:42
                Понятно, слив защитан
                zivXP
            2. Separ Сегодня, 22:35
              АЗЛК...ЗиЛ...(были когда-то)
              Separ
          2. Korsar4 Сегодня, 21:16
            Даже каждый восьмой. Но хорошего в этом мало.
            Korsar4
        2. Stas157 Сегодня, 19:53
          Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный Протокол будет полезен для наших экономик
          — подчеркнул в свою очередь Пасечник.

          А, что Донбасс уже к России отношения не имеет, или народ у нас разный? Почему не с Россией Таможенный союз подписали? Ах, да! Кремль же Донбасс признает за бандеровской Украиной. Ну, пусть тогда между собой союзы создают. Может быть действительно, там станет лучше, чем в Приднестровье, например!
          Stas157
      2. Mavrikiy Сегодня, 18:29
        Цитата: Монос
        Сюр какой-то. Всё равно, что создавать таможенный союз между Москвой и Мытищами. Бред.

        Сэ са, сэ са... Там лет... назад пора было Единый Генеральный штаб создать, "голова висит на нитке, а он думает о пребытке", они бабло пилят, две области. Ох, извините, два СУВЕНИРА.
        Mavrikiy
      3. Гигант мысли Сегодня, 18:41
        Давно назревшее решение, и не надо останавливаться на этом, объединительные решения будут только на пользу ЛДНР, а финалом должна единая Республика.
        Гигант мысли
        1. Нормаль ок Сегодня, 19:11
          Цитата: Гигант мысли
          а финалом должна единая Республика.

          Ну "республики" там нет и не будет. Потому, что по факту это автократии (чтоб не сказать диктатуры), - рулят небольшие группы "незаменимых". Единственный способ отодвинуть которых от кормушки, - внутренний переворот. Как это недавно было с Плотницким.
          Нормаль ок
        2. УВБ Сегодня, 19:12
          Цитата: Гигант мысли
          финалом должна единая Республика
          Какая республика? Из огрызков? Финалом должно стать освобождение оккупированных территорий бывших областей а в перспективе- вхождение в РФ. Но сначала, естественно, признание независимости и договоры по типу с Южной Осетией и Абхазией, как минимум.
          УВБ
    3. Владыка Ситх Сегодня, 18:18
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:32
        Спасибо. Полевики и пиджаки. Что может родиться? Тапочки.
        Mavrikiy
    4. Владыка Ситх Сегодня, 18:32
      Важное уточнение о подписании документов между ДНР и ЛНР

      ￼О едином государстве, пока, речи не идет. Документы подписали, но не об объединении:
      1) Об унификации таможенного законодательства и в перспективе едином таможенном пространстве.
      2) Ж/д ЛНР и ДНР подписали документы о сотрудничестве.
      То есть по факту - это рядовой протокол между двумя независимыми республиками, но с дальнейшей перспективой к более тесному взаимодействию в социальном и экономическом плоскостях.
      Владыка Ситх
      1. allaykbar Сегодня, 18:34
        То есть по факту - это рядовой протокол между двумя независимыми республиками, но с дальнейшей перспективой к более тесному взаимодействию в социальном и экономическом плоскостях.


        Владыка, ну это же крындец. Заниматься этой чушью, на фоне стоящих армий у вас по периметру.

        Что мешает Донецку и Луганску быть одной территорией? Зачем вы дублируете чиновников? Создаете протоколы?
        allaykbar
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:55
          Это примерно, если б вы задавали вопрос в Ростовской или Курской области. Что спускают Москвы то и делаем.
          Владыка Ситх
        2. Нормаль ок Сегодня, 19:12
          Цитата: allaykbar
          Заниматься этой чушью, на фоне стоящих армий у вас по периметру.Что мешает Донецку и Луганску быть одной территорией?

          Потому, что дружба - дружбой, а табачок врозь.
          Нормаль ок
        3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 22:23
          Потому что кураторы у наших республик разные. Там все сложнее, чем кажется.
          Генерал Песчаных Карьеров
    5. Венд Сегодня, 18:38
      Цитата: хрыч
      Дончане и луганчане братья на век

      Так держать, дончане и луганчане один народ. Вероятно именно этому противился прежний глава ЛНР.
      Венд
    6. влад66 Сегодня, 18:44
      Цитата: хрыч
      Дончане и луганчане братья на век

      Братья то на век,а вот армиям бы объединится не мешало и единым фронтом кхохлокарателей отбивать. yes
      влад66
    7. сибиралт Сегодня, 20:30
      Следущими членами логично станут Абхазия и Южная Осетия, признавшие независимость ЛДНР.
      сибиралт
      1. Дембель77 Сегодня, 20:51
        В народе говорят доброе начало - половина дела. А у ДНР и ЛНР это и явилось добрым началом. Вместе мы сильнее.
        Дембель77
        1. 30 вис Сегодня, 22:23
          В последнее время эта новость является хорошей! Радует . Хоть, что то радует ...
          30 вис
  2. vfqjh Сегодня, 18:18
    Дай Бог ! Одно дело слова , другое - дело . Хочется верить , что на конец то они найдут между собой общий язык .
    vfqjh
  3. РусскийУзбек Сегодня, 18:18
    И года не прошло... в добрый путь!!!
    РусскийУзбек
  4. APASUS Сегодня, 18:18
    Сегодня прочел,не помню где :
    "На Украине все наладится только тогда, когда вдова Порошенко придёт в тюрьму к Гройсману узнать, за что повешенный Турчинов пристрелил Яценюка на похоронах Парубия, который так и не признался, где закопал трупы Авакова и Геращенко, взорвавшх Раду."
    APASUS
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 18:40
      Гройсман явно недополучил.
      ALEA IACTA EST
    2. Mavrikiy Сегодня, 18:42
      Что то нужно делать же, проблемы. Здесь помню (до запятой), здесь не помню (хоть режьте. - "Таки будем резать, пока память..".)
      Но набор правильный, полный. Оттенки, дело вкуса. Вкус к стати, выдержан в сдержанных тонах-фантазиях.
      Mavrikiy
  5. Egorovich Сегодня, 18:21
    good Не таможенный союз нужно строить, а совместное государство, с присоединением впоследствии к России. good
    Egorovich
  6. gla172 Сегодня, 18:26
    ...добрая весть!!!...
    gla172
  7. taiga2018 Сегодня, 18:32
    как то всё таки не очень гладко в отношениях между двумя республиками,всё медленно...хотя,может быть,как говорится быстро только кошки и поэтому котята слепые...
    taiga2018
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:35
    Все нормальные люди уже давно понимают что ЛДНР как два года назад нужно в Новороссию объединяться.Правда братская страна в поисках точек соприкосновения с американцами оттягивает это неизбежное как может.
    Наблюдатель2014
  9. Zubr Сегодня, 18:36
    А по-моему полный бред. Проще было объединится, под общим флагом и правительством. Учитывая, что валюта одинакова и враг один и тот же. А так это похоже на любезности, между терпящими друг друга соседей.
    Zubr
    1. taiga2018 Сегодня, 18:39
      Цитата: Zubr
      А так это похоже на любезности

      амбиции,амбиции,амбиции...
      taiga2018
  10. igor1981 Сегодня, 18:38
    Они вообще на голову больные. Им нужно не договора о сотрудничестве подписывать, а объединиться в одну республику.
    igor1981
  11. dgonni Сегодня, 18:41
    Сюрреализм какой то :(. Хотя плотва с захаром не делился и реально что типа таможни имеет место быть. Типа это наша корова и мы её доим :). Может к чему нить толковому и договорятся. По поводу Ж/Д то там проще. У одних есть база ремонтная для подвижного состава, у других с этим проблемы. Ну и износ мама не горюй
    dgonni
  12. московский десант Сегодня, 18:59
    Объединенные угольные эмираты тоже вариант. Жив ли предыдущий избранник луганского народа Плотницкий ?
    московский десант
  13. МИХАН Сегодня, 19:21
    Странное заявление...Лучше бы объединились! А если свидомые рванут , что опять каждый за себя ? Чиновников плодите..опять ? Кто оборонять будет ..Опять ополчение из России ?
    МИХАН
  14. Чичиков Сегодня, 19:26
    Да! Некоторые с таким "ядовитым" наслаждением комментируют, что поневоле вспоминаешь пословицу, - "С такими друзьями и врагов не надо"!
    Чичиков
  15. Комментарий был удален.
  16. Симон Сегодня, 20:05
    О! Хорошее начало.Первый шаг для объединения. good
    Симон
Картина дня