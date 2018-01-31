22:43 31 января

Семь молдавских сёл заявили об объединении с Румынией

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал объяснения от властей семи сел, которые без согласования с руководством страны подписали декларацию об объединении с Румынией.

Глава государства велел созвать для обсуждения ситуации Высший совет безопасности и подчеркнул, что осуждает «безразличие, халатность или, возможно, злой умысел» со стороны МВД и Генпрокуратуры страны, в чьи обязанности входит пресечение подобных инцидентов.

Семь молдавских сёл заявили об объединении с Румынией



В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых "декларациях", подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и ее включение в соседнее государство – Румынию
— говорится в заявлении Додона, опубликованном на его официальном сайте.

Додон считает, что отделение ряда муниципалитетов без уведомления властей страны является результатом популяризации движения унионистов, выступающих за объединение Молдавии и Румынии.

Как сообщают молдавские СМИ, кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдавии и Румынии.

Использованы фотографии: http://www.moldovenii.md/ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Андрей К Сегодня, 18:44
    ...Семь молдавских сёл заявили об объединении с Румынией...

    Понеслась звиздень по кочкам...
    Цыганы шумною толпой
    По Бессарабии кочуют.
    Они сегодня над рекой
    В шатрах изодранных ночуют.
    (А.С.Пушкин)
    Приднестровье к нам присоединиться не может уже 25 лет. Самое весёлое будет, если румыны протолкнут присоединение wassat
    Андрей К
    1. Гигант мысли Сегодня, 18:48
      В Молдавии скоро уже начнут улицами принимать решения о вхождении в Румынию.
      Гигант мысли
      1. тол100в Сегодня, 19:15
        Цитата: Гигант мысли
        В Молдавии скоро уже начнут улицами принимать решения о вхождении в Румынию.

        Дворами и квартирами ....
        тол100в
      2. 210окв Сегодня, 20:54
        Там видят разницу в уровне жизни.Вот откуда это все.Додон власти не имеет и собственно к ниму у своих граждан такое отношение.Как к свадебному генералу.
        Цитата: Гигант мысли
        В Молдавии скоро уже начнут улицами принимать решения о вхождении в Румынию.
        210окв
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:49
      Андрей К soldier
      Понеслась звиздень по кочкам...
      Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют.
      Наблюдатель2014
      1. Венд Сегодня, 18:55
        Цитата: Наблюдатель2014
        Андрей К soldier
        Понеслась звиздень по кочкам...
        Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют.

        У Додона есть только один шанс инициировать приглашение российских войск для защиты Молдовы.
        Венд
        1. Starover_Z Сегодня, 19:10
          Цитата: Венд
          Цитата: Наблюдатель2014
          Андрей К soldier
          Понеслась звиздень по кочкам...
          Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют.

          У Додона есть только один шанс инициировать приглашение российских войск для защиты Молдовы.

          А почему бы и нет ? Большинство граждан России в Молдове проживают на территории Приднестровья. Наверно им нужно провести (как сейчас модно в Молдове) референдум по этому вопросу и с его результатами к Додону. А он уже обращается к Правительству и Президенту Российской Федерации !
          Starover_Z
        2. Лесс Сегодня, 19:58
          Для защиты Молдовы от Молдовы
          Лесс
      2. Андрей К Сегодня, 18:56
        Наблюдатель2014 hi
        ...Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют..
        .
        Додон ничего не начнёт. Президент хоть и пророссийский, но абсолютно номинальный. Армия, силовые структуры, суды, парламент в конце-концов - ему не подчиняются.
        Генштабом рулят граждане Румынии, в Парламенте половина граждан Румынии, в Конституционном суде!!! большинство - граждане Румынии.
        Сергей, там такой цыганский пердимонокль, что не приведи Бог.
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 19:35
          Цитата: Андрей К
          там такой цыганский пердимонокль, что не приведи Бог.

          Андрей румыны сами клянчат у ЕС плюшки,а тут им на головы еще толпа нахлебников набежит,румынцы сами в шоке наверняка. laughing
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 19:58
            Цитата: влад66
            ...румыны сами клянчат у ЕС плюшки,а тут им на головы еще толпа нахлебников набежит,румынцы сами в шоке наверняка... laughing

            Влад, если они и в шоке, то этот шок показушный. Цыган не цыган, если под шумок лошадь не уведёт laughing
            Андрей К
            1. влад66 Сегодня, 20:00
              Цитата: Андрей К
              Цитата: влад66
              ...румыны сами клянчат у ЕС плюшки,а тут им на головы еще толпа нахлебников набежит,румынцы сами в шоке наверняка... laughing

              Влад, если они и в шоке, то этот шок показушный. Цыган не цыган, если под шумок лошадь не уведёт laughing

              Лошадь то уведет,но овса не подсыплет laughing Сами скажут попаситесь на своем лугу. laughing
              влад66
        2. DMoroz Сегодня, 19:48
          У них как раз парламентская республика, а этой осенью д.б. перевыборы. Партия Додона лидирует. Отсюда, ему бы день простоять и ночь продержаться, что он, по моему, и пытается делать... hi
          DMoroz
        3. лаврентий павлович Сегодня, 19:53
          Цитата: Андрей К
          Наблюдатель2014 hi
          ...Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют..
          .
          Додон ничего не начнёт. Президент хоть и пророссийский, но абсолютно номинальный. Армия, силовые структуры, суды, парламент в конце-концов - ему не подчиняются.
          Генштабом рулят граждане Румынии, в Парламенте половина граждан Румынии, в Конституционном суде!!! большинство - граждане Румынии.
          Сергей, там такой цыганский пердимонокль, что не приведи Бог.

          Вообще то там можно хорошую бузу закрутить и я думаю к осени начнется. Сначала Украину в порядок приведем, потом и Молдавию, Прибалты на закуску.
          лаврентий павлович
          1. arnulla Сегодня, 21:43
            А оно нам надо-кормить хохлов,молдаван и впридачу еще и прибалтов?!!
            arnulla
      3. Черный_Ватник Сегодня, 18:56
        Додон, судя по всему, еще большая размазня, чем Янык. Чуть ли не с первого дня его елозят лицом по асфальту, а он только сопли вытирает. ВВП скорее всего даже вступаться за такую жижу не будет.
        Черный_Ватник
      4. влад66 Сегодня, 18:57
        Цитата: Наблюдатель2014
        Андрей К soldier
        Понеслась звиздень по кочкам...
        Это точно.Интересно Додон АТО начнёт? feel И как на это к примеру в Германии отреагируют.

        Сергей,а чем Додон и с кем начнет АТО?У него если власти только на фейсбук хватает,а германцы скажут это воля народа семи молдавских сел,верней уже румынских. request Похоже Молдован все таки раздерибанят,еще одна горячая точка вырисовывается. what hi
        влад66
      5. КВУ-НСвД Сегодня, 18:59
        Не знаю что и сказать . Полный анамнез . Идут на выход деревнями . Интересно , а румыны это всерьёз раскрутят ? Скажут : русским можно , а мы чо , рыжие ? what belay
        КВУ-НСвД
      6. Николай Грек Сегодня, 18:59
        Цитата: Наблюдатель2014
        Интересно Додон АТО начнёт?

        вряд ли...народ-то его выбрал, но вот "элита" вся продажная...еще и часть из неё...румынская!!! wassat wassat wassat там или тянуть надо как-то до выборов депутатов и забирать большинство Додону, с последующей зачисткой всех и вся, или каким-то образом устраивать общенародный бунт!!! хотя, как я понял, там немало дЭбилоидов среди населения, которые голосуют за партии, обещающие прикончить Молдавию и присоединить её к румынии!!! wassat wassat request request laughing laughing
        Николай Грек
    3. Донской Сегодня, 18:54
      Если уж до конца придерживаться духу демократии, то дальше нужно посчитать по улицам и домам, кто за кого. А вообще, может это и есть будущее - каждый выбирает себе гражданство сам, не покидая место проживания, а границ вообще не будет. Какая то утопия? Все может быть winked
      Донской
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:58
        Донской
        Если уж до конца придерживаться духу демократии, то дальше нужно посчитать по улицам и домам, кто за кого. А вообще, может это и есть будущее - каждый выбирает себе гражданство сам, не покидая место проживания, а границ вообще не будет. Какая то утопия?
        laughing И не говорите .Я например в России всё жизнь хотел жить.Живу.А вот жена в Норвегии.Буду держаться сколько смогу!Русские не сдаются.Холодильник отстою во чтобы то ни стало wassat laughing
        Наблюдатель2014
        1. Донской Сегодня, 19:02
          Холодильник любой ценой от норвежцев нужно отстоять! Если что, мы вас поддержим laughing
          Донской
          1. Anarchist Сегодня, 19:31
            В Норвегии, у русских, детей изымают! Если дети есть и они Вам дороги тогда вам "дорога туда заказана"!
            Цитата: Донской
            Я например в России всё жизнь хотел жить.Живу.А вот жена в Норвегии.
            Anarchist
      2. Alekseits Сегодня, 19:06
        Это уже давно не дурдом, а "демократия по европейски" называется.
        Alekseits
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 18:59
      Цитата: Андрей К
      Самое весёлое будет, если румыны протолкнут присоединение

      а чем черт не шутит? раздербанят молдованку laughing
      Angel_and_Demon
      1. oldzek Сегодня, 19:32
        похоже первой развалится Молдова,а то всё мол краина ,краина.
        oldzek
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:05
          так они ж две подружки - вместе не так страшно девственности лишаться
          Angel_and_Demon
    5. сибиралт Сегодня, 20:08
      Эдак и до гражданской войны недалече! belay А там и румынские "миротворцы" из НАТО подоспеют. Да только главный вопрос. А Румынии это надо?
      сибиралт
    6. Tatanka Yotanka Сегодня, 21:42
      Цитата: Андрей К
      (А.С.Пушкин)

      А.С,Пушкин ваще конкретно вангует))
      Государь! проснись! беда!»
      — Что такое, господа? —
      Говорит Дадон, зевая: —
      А?.. Кто там?.. беда какая? —
      Tatanka Yotanka
  2. Mavrikiy Сегодня, 18:49
    Семь молдавских сёл заявили об объединении с Румынией

    Ну че, приехали. Кто захочет утекут в Румынию. Наверно тоже, местные западнюки. Середнюков нет. ПМР будет уже отбивать танки НАТО?
    Mavrikiy
    1. iliitchitch Сегодня, 20:47
      Цитата: Mavrikiy
      ПМР будет уже отбивать танки НАТО?

      Собственно , из РПГ без разницы , чего подпалить . Под хвостом по-любому задымится , надо только тренировки не прогуливать .
      ПМР признают рано или поздно , как и Абхазию , и Южную Осетию . Никуда не денутся , болгарию в своё время лет 50 динамили всем "мировым сообществом". Но есть же такая страна на карте - болгария .
      iliitchitch
  3. Dr_Engie Сегодня, 18:49
    А почему бы и нет? Это лишь вопрос времени.
    Dr_Engie
  4. Altona Сегодня, 18:55
    Цитата: Андрей К
    Цыганы шумною толпой
    По Бессарабии кочуют.
    Они сегодня над рекой
    В шатрах изодранных ночуют.
    (А.С.Пушкин)

    ----------------------------
    Вы прочитали мысль мою. Велик был гений Пушкин наш, сумел он разумом своим предвидеть многие событья. Как будто рядом он сидит и нам рисует наши беды.
    Altona
    1. Андрей К Сегодня, 19:00
      Altona hi
      ...Вы прочитали мысль мою...

      Глядя на этот цирк, дабы сберечь нервную систему, остаётся классиков цитировать.
      Андрей К
  5. Сергей-8848 Сегодня, 18:56
    В таборе бывает и не такое...
    Сергей-8848
  6. тагил Сегодня, 18:59
    Похоже на пробный шар со стороны Румынии. Если прокатит то приберут к рукам всю Молдавию, ну а мировое сообщество в лице европейских педиков будет делать вид что так и надо. Ну и главный защитник демократии во всем мире конечно одобрит "добровольное" присоединение "независимой" Молдовы к одной из "демократических" стран, самого педорастического, ой простите ошибся, конечно дерьмократического союза.
    тагил
  7. Shuttle Сегодня, 19:00
    Началось...
    Shuttle
  8. iliitchitch Сегодня, 19:00
    Да пусть хоть в оргазме сливаются целыми комнатами . За жратвой всё равно к Путину прибегут . Прикормили мы на свою шею любителей похавать . Первое-второе-компот для них уже святое .
    iliitchitch
  9. МИХАН Сегодня, 19:09
    Додон держись ! И вспоминай генерала Лебедя..

    Молдова и Румыния явно его позабыли.. laughing negative
    МИХАН
    1. starogil Сегодня, 19:19
      Ну и чем вам запомнился этот горлопан? Может вспомните позор Хасавюрта им устроенный?
      starogil
      1. Alexey RA Сегодня, 19:54
        Цитата: starogil
        Ну и чем вам запомнился этот горлопан? Может вспомните позор Хасавюрта им устроенный?

        В Хасавюрте реально всем заправлял совсем другой человек.
        Alexey RA
      2. МИХАН Сегодня, 21:13
        Цитата: starogil
        Ну и чем вам запомнился этот горлопан? Может вспомните позор Хасавюрта им устроенный?

        В политику полез и его грохнули либерасты-запад...Березовский там рулил из под ЕБН!
        А запомнился мне вот этим , ну и раньше он был боевым генералом..Вот так что то..!

        Помнят его все же в России, но обвели его вокруг пальца ..Он не политик был! soldier
        МИХАН
  10. Стройбат запаса Сегодня, 19:14
    Вот уж точно "Берите суверенитета, сколько унесете". Взяли. Унесли. Выронили.
    Стройбат запаса
  11. Нормаль ок Сегодня, 19:15
    Игорь Додон потребовал объяснения

    Требовать он может чего угодно, да кто же его слушает там?
    Нормаль ок
  12. dgonni Сегодня, 19:16
    Это фэйк! Никаких присоединений и другого не будет. Румыния страна НАТО! усё! Ни добровольного ни какого другого присоединения к Румэнэштам не состоится! Додону порвать нервы? Ну дык не вопрос. Порвали и показали. Но все спокойно понимают что усё что написали не имеет никакого влияния на внутренню жизнь Молдавии. От слова ваабще. Тот же парламент Румынии не поддержит, ибо они в НАТО! Те же депутаты Молдавии не поддержат ибо? Ибо не комильфо в плане ассоциации и других прерогатив. Поэтому там усё устаканится быстро и безболезненно ;).
    dgonni
  13. Пленник Сегодня, 19:17
    В каждом селении свой президент, над каждой хатой свое знамя. Добром такие бурления не кончатся.Думается и румынам будет не особо радостно.
    Пленник
    1. anjey Сегодня, 19:35
      там пол юга молдовы гагаузы ,а они румын как то не очень уважают....,раньше были пророссийски настроены,но их похоже кого прижали, кого купили....
      anjey
      1. anjey Сегодня, 19:44
        Кагул столица их автономии...
        anjey
    2. Alexey RA Сегодня, 19:56
      Цитата: Пленник
      В каждом селении свой президент, над каждой хатой свое знамя. Добром такие бурления не кончатся.Думается и румынам будет не особо радостно.

      Alexey RA
  14. ушкуйник Сегодня, 19:28
    Это пол-дела, что "подписали"! А она, Румыния, согласна?
    ушкуйник
  15. Родина Сегодня, 20:04
    Когда армяне из Нагорного Карабаха решили выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении почему-то Россия молчала ( тем самым, не поддержала целостность Азербайджана). И даже поддерживала право т.н. народа Народного Карабаха на самоопределение. Народ этих семи молдавских сёл, учитывая российскую логику,тоже имеет «право на самоопределение». Но почему вдруг Россия изменила своим принципам??? Армянам можно, а молдаванам нет????
    Родина
    1. kapitan92 Сегодня, 20:41
      Цитата: Родина
      Когда армяне из Нагорного Карабаха решили выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении почему-то Россия молчала ( тем самым, не поддержала целостность Азербайджана). И даже поддерживала право т.н. народа Народного Карабаха на самоопределение. Народ этих семи молдавских сёл, учитывая российскую логику,тоже имеет «право на самоопределение». Но почему вдруг Россия изменила своим принципам??? Армянам можно, а молдаванам нет????

      Россия принципов не меняла. Вы просто плохо знаете историю.
      Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена в 1991 году на основе Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) — армянской самоуправляемой единице в составе СССР.
      kapitan92
      1. Родина Сегодня, 21:29
        Я, в отличии от вас, очень хорошо знаю историю Азербайджана и его области Карабах. НКАО не была « армянской» самоуправляемой единицей в составе СССР. Она была автономией в составе АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР!!! И её органы управления подчинялись Азербайджану, а не Армении. Откройте любую книгу, учебник, географический атлас изданный в СССР и вы сразу поймёте как вы были не правы.
        Родина
        1. kapitan92 Сегодня, 21:44
          Цитата: Родина
          Она была автономией в составе АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР!!!

          Вы ответили на все свои вопросы. Какой статус имеют те 7 сел или деревень в Молдавии.???
          Рекомендую посмотреть старый советский фильм: "Свадьба в Малиновке". hi
          kapitan92
  16. unignm Сегодня, 20:09
    фигасе. весело живут.
    unignm
  17. loginovich Сегодня, 20:13
    На конец то свершилось.Еще в Одессе Молдаванка референдум и да здравствует великая Молдавия.
    loginovich
  18. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:22
    растащат страну по домам и улицам
    ЦУС-ВВС
  19. Голован Джек Сегодня, 20:24
    Где Кожухарь? Хочется услышать мнение эксперта... кхм, местного laughing
    Голован Джек
    1. Околоточный Сегодня, 22:16
      Баулы собирает, в ЕС теперь хоть поживёт.
      Околоточный
      1. Голован Джек Сегодня, 22:26
        Цитата: Околоточный
        Баулы собирает, в ЕС теперь хоть поживёт.

        Ну, дай ему Б-г... да и мне тоже - надоел он хуже горькой редьки, признаться...
        Голован Джек
    2. Лесс Сегодня, 22:29
      Он в соседнем селе подписи собирает)
      Лесс
  20. Вкд Двк Сегодня, 20:52
    Пожалуй, мы будем свидетелями исчезновения одной страны- Молдавии и появления другой- Приднестровье.
    Вкд Двк
  21. APASUS Сегодня, 21:00
    Не правильно молдавские села подписали декларацию об объединении с Румынией,надо было подписывать со Швейцарией или хотя бы Финляндией,можно было даже с Сингапуром
    APASUS
  22. Бензорез Сегодня, 21:05
    Как же быть с территориальной целосностью государства? Что сказала ответная сторона?
    Бензорез
  23. muhomor Сегодня, 21:38
    Меня всегда бесил менталитет вот таких вот граждан вот таких вот "стран". Они всё время думают-куда бы прислониться, чтоб кормили на халяву и посытнее. Вместо того, чтоб свою страну своими руками строить. am А когда их начнут дробить и обязательно доброхоты из=за океана почему-то прибегут, начнут назначать виноватого. По опыту Украины я даже знаю - кого
    muhomor
  24. bmv04636 Сегодня, 21:52
    А у цыган румынских тож не все так гладко
    Румыния давно столкнулась с проблемой сепаратизма. Венгерская община требует предоставить региону Парциум особый статус, а Секуйскому краю территориальную автономию. Впрочем, Бухаресту пора вспомнить о том, как рьяно они поощряли сепаратизм в западных регионах Украины (Буковина и Бессарабия), как пытались подтянуть под себя Молдавию, прямо заявляя, что молдавская государственность, культура и язык – чистой воды миф.
    Относительно Секуйского края, остающегося непризнанной румынскими властями национально-территориальной автономией секеев (венгерское меньшинство) в Северной Трансильвании, то представители венгерских политических партий в Румынии потребовали пересмотреть статус региона, приняв соответствующее заявление. На данной территории, входящей до 1918 года в состав Австро-Венгерской империи, проживает 6,5% населения страны. Неудивительно, что венгры требуют автономии, в т.ч. культурной.
    bmv04636
  25. Berkut24 Сегодня, 21:57
    Не все народы достойны независимости. Некоторые рождаются рабами и считают это нормальным.
    Berkut24
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