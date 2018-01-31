...Семь молдавских сёл заявили об объединении с Румынией...

В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых "декларациях", подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель: упразднение государства Молдавия и ее включение в соседнее государство – Румынию

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал объяснения от властей семи сел, которые без согласования с руководством страны подписали декларацию об объединении с Румынией.Глава государства велел созвать для обсуждения ситуации Высший совет безопасности и подчеркнул, что осуждает «безразличие, халатность или, возможно, злой умысел» со стороны МВД и Генпрокуратуры страны, в чьи обязанности входит пресечение подобных инцидентов.— говорится в заявлении Додона, опубликованном на его официальном сайте.Додон считает, что отделение ряда муниципалитетов без уведомления властей страны является результатом популяризации движения унионистов, выступающих за объединение Молдавии и Румынии.Как сообщают молдавские СМИ, кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдавии и Румынии.