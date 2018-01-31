Что будет, если скрестить «Калаш» с РПГ-7
Около месяца назад медиаресурс концерна отечественного оружейного концерна "Калашников" запустил новый информационный проект, где рассказывает об иностранных модификациях всемирно известного автомата.
В первой серии авторы рассказали о венгерских "братьях" "Калаша" - АКМ-63 и АК-55.
Главными героями второй части стали автоматы AMD-65 и AMP-69, тоже производства Венгрии. Первый является модернизированным вариантом автомата AMD-63 и по сути представляет собой точную копию советского АКМ. Тот же короткий ствол, тот же складной приклад, и тоже предназначен для использования десантниками и экипажами бронетехники.
AMP-69, в свою очередь, стал модернизацией AMP-69. Однако, эта модификация, в отличие от своих предшественников, может вести огонь винтовочными гранатами. Для этого используются небольшие магазины на 5 патронов.
В первой серии авторы рассказали о венгерских "братьях" "Калаша" - АКМ-63 и АК-55.
Главными героями второй части стали автоматы AMD-65 и AMP-69, тоже производства Венгрии. Первый является модернизированным вариантом автомата AMD-63 и по сути представляет собой точную копию советского АКМ. Тот же короткий ствол, тот же складной приклад, и тоже предназначен для использования десантниками и экипажами бронетехники.
AMP-69, в свою очередь, стал модернизацией AMP-69. Однако, эта модификация, в отличие от своих предшественников, может вести огонь винтовочными гранатами. Для этого используются небольшие магазины на 5 патронов.
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