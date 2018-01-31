22:46 31 января

Что будет, если скрестить «Калаш» с РПГ-7

Около месяца назад медиаресурс концерна отечественного оружейного концерна "Калашников" запустил новый информационный проект, где рассказывает об иностранных модификациях всемирно известного автомата.

В первой серии авторы рассказали о венгерских "братьях" "Калаша" - АКМ-63 и АК-55.

Главными героями второй части стали автоматы AMD-65 и AMP-69, тоже производства Венгрии. Первый является модернизированным вариантом автомата AMD-63 и по сути представляет собой точную копию советского АКМ. Тот же короткий ствол, тот же складной приклад, и тоже предназначен для использования десантниками и экипажами бронетехники.


AMP-69, в свою очередь, стал модернизацией AMP-69. Однако, эта модификация, в отличие от своих предшественников, может вести огонь винтовочными гранатами. Для этого используются небольшие магазины на 5 патронов.



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Комментарии 3

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  1. polpot Сегодня, 19:34
    Классический Калашников в миллионы раз лучше подобных изделий ,винтовочные гранаты изжили себя уже в 40 годах ,данные изделия плод умствования венгерских оружейников на тему как нам показать свою гениальность
    polpot
  2. Вышибала Сегодня, 20:12
    Что будет если скрестить Боинг и Сухой ?
    Бухой - 737 laughing
    Вышибала
  3. Ехникнер Сегодня, 21:32
    Что будет если скрестить енота и слона?Элементарно-енота уже не будет.)
    Ехникнер
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