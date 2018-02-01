Ту-134: как советская авиапромышленность догоняла западную

В 60-х годах прошлого века мировая гражданская авиация вошла в эпоху реактивных лайнеров. В СССР в то время уже был такой самолет - Ту-104. Однако, он использовался только на международных рейсах, либо на высокозагруженных внутренних. Советской авиации не хватало регионального реактивного самолета, вместимостью не менее 40 человек.



Базой для нового Ту-134 стал Ту-124. Планер самолета, а также хвостовое оперение были существенно доработаны. Двигателям тоже нашли новое место - теперь они располагались в хвостовой части.



Опытные образцы были выпущены в 1963 году, тогда и начались продолжительные испытания. Через три года серийная сборка нового самолета была налажена на Харьковском авиазаводе, где он выпускался вплоть до 1984 года.





Ту-134 активно поставлялся в страны соцлагеря и Африку. Всего было выпущено более 850 единиц.









