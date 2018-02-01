Артиллерийская ПРО: новое предложение американских специалистов



Общий вид снаряда HVP. Рисунок BAE Systems / baesystems.com



Контр-адмирал Мэттью Кландер (справа) демонстрирует изделие HVP корреспонденту CBS Дэвиду Мартину, 4 апреля 2014 г. Фото US Navy



Снаряд HVP в поддоне для 127-мм орудия. Рисунок BAE Systems / baesystems.com



Отделяемый поддон для орудий калибром 155 мм. Рисунок BAE Systems / baesystems.com



155-мм гаубица ERCA, отличающаяся удлиненным стволом. Фото Breakingdefense.com

По материалам сайтов:

https://breakingdefense.com/

http://warspot.ru/

https://news.usni.org/

http://nextbigfuture.com/

http://globalsecurity.org/

http://navweaps.com/

К настоящему времени силами оборонной промышленности США созданы несколько систем для борьбы с ракетами противника. Используя ряд комплексов, оснащенных противоракетами, армия в теории способна сбивать разные подлетающие объекты, от легких реактивных снарядов кустарного производства до крупных ракет средней и малой дальности. Тем не менее, подобные комплексы ПРО не всегда показывают желаемые результаты. В связи с этим появилось предложение о строительстве артиллерийских систем противоракетной обороны.На днях свои взгляды на имеющуюся проблему описало Управление стратегических возможностей министерства обороны США. Специалисты этой организации видят все актуальные проблемы существующих систем ПРО и ищут выходы из сложившейся ситуации. Из зарождающегося кризиса стоимости, качества и эффективности предлагается выйти за счет нестандартного подхода к поражению подлетающих ракет противника. Вместо «традиционных» противоракет теперь предлагается использовать специальные артиллерийские снаряды.Несколько дней назад состоялась пресс-конференция с участием Винсента Сабио – менеджера Управления стратегических возможностей, курирующего разработку перспективного артиллерийского снаряда HVP (Hyper Velocity Projectile – «Гиперскоростной снаряд»). В настоящее время дальнейшая судьба этого проекта остается под вопросом, и потому ученые и конструкторы вынуждены искать новые сферы применения для снаряда с неопределенным будущим. Новое предложение, оглашенное В. Сабио, подразумевает использование изделия HVP в системе противоракетной обороны.По словам менеджера проекта HVP, существующие комплексы ПРО, основанные на ракетах-перехватчиках, имеют определенные проблемы. Прежде всего, они весьма сложны и дороги. Так, ракета зенитного комплекса Patriot, способная сбивать оперативно-тактические ракеты противника, стоит около 3 млн долларов. Стоимость других противоракет, в том числе предназначенных для борьбы с более серьезными угрозами, еще выше. Цена сказывается на темпах производства и поставок серийных изделий, а, следовательно, и на эффективности всей ПРО в целом.Комплексы «Пэтриот», THAAD или GBI также имеют еще одну характерную проблему. Их основные элементы отличаются крупными габаритами и потому могут быть обнаружены противником. Посчитав количество пусковых установок и противоракет на них, враг сможет спланировать эффективный удар, способный пробить имеющийся «щит». Более того, некоторые противоракетные системы вынуждены стрелять сразу несколькими противоракетами по одной цели, из-за чего прорыв обороны произойдет немного раньше.Таким образом, как отметил В. Сабио, по-настоящему эффективная система обороны должна использовать сравнительно дешевые средства поражения, отличающиеся достаточными техническими и боевыми характеристиками. Управление стратегических возможностей проанализировало текущее положение дел в области ПРО и предложило новый вариант уничтожения подлетающих ракет. Атаковать их предлагается с использованием артиллерийских орудий традиционного вида и специальных снарядов. Эта концепция уже была проанализирована и даже дошла до предварительных конструкторских работ. В ближайшем будущем планируется получить первые реальные результаты.Предлагаемая концепция позволяет заметным образом упростить развертывание противоракетных систем и получить другие преимущества. Снаряд типа HVP, адаптированный для борьбы с баллистическими ракетами, сможет использоваться с разными сухопутными орудиями 155 мм в буксируемом или самоходном исполнении. За счет этого позиционный район ПРО можно будет развернуть в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Кроме того, не следует забывать про получающуюся маскировку: в отличие от ЗРК или комплексов ПРО, пушки или самоходки на позициях нельзя будет однозначно опознать как средства для защиты от ракет. Еще одним «носителем» противоракетных снарядов станут боевые корабли, оснащенные 127-мм артиллерийскими установками.Для уничтожения вражеских ракет предлагается использовать перспективный снаряд HVP, разработанный компанией BAE Systems по заказу Пентагона. Изначально этот боеприпас создавался в интересах военно-морских сил США и должен был войти в боекомплект новых корабельных артиллерийских установок; старт проекту дали в 2012 году. Изделие калибром 127 мм также планировалось дополнить сбрасываемым поддоном, при помощи которого его можно было бы использовать с сухопутной 155-мм артиллерией.Согласно опубликованным данным, изделие HVP получает конический корпус с Х-образными рулями в хвостовой части. Характерной чертой корпуса является высокая прочность, соответствующая аэродинамическим и термическим нагрузкам во время полета с расчетной скоростью. Общая длина снаряда составляет 24 дюйма (609,6 мм). Масса – 28 фунтов (12,7 кг). Изделие может нести боевую часть массой 15 фунтов (6,8 кг). Прежде всего предусматривалось создание осколочно-фугасной модификации, но в дальнейшем не исключалось применение иных вариантов полезной нагрузки.Снаряд HVP предназначался для орудий с принципиально разными способами разгона. Его можно было бы использовать с традиционными артиллерийскими системами, применяющими пороховой метательный заряд. Также были созданы средства для обеспечения совместимости с перспективными рельсовыми пушками. По открытым данным, отличия двух артиллерийских выстрелов HVP для разных орудий, в первую очередь, заключались в наличии гильзы с метательным зарядом и в конструкции сбрасываемого поддона.Ранее компания-разработчик проекта HVP указывала, что разгон снаряда при помощи порохового заряда в стволе традиционной конструкции позволяет получить начальную скорость порядка М=3. Запуск «Гиперскоростного снаряда» из рельсовой пушки позволяет увеличить этот параметр минимум вдвое. Скорость полета, в 6-7 раз превышающая скорость звука, должна была привести к серьезному росту дальности стрельбы и могущества боеприпаса. Сохраняя значительную часть кинетической энергии, снаряд мог бы наносить повреждения даже без использования боевой части.Разработка снаряда HVP завершилась в 2015 году, и вскоре компания BAE Systems совместно с заказчиком начала испытания. В том же году состоялись первые стрельбы с использованием нового боеприпаса. В дальнейшем такие изделия неоднократно отправлялись в полет из стволов корабельных и сухопутных пушек. Также были проведены тестовые стрельбы с применением опытного рельсового орудия.Новое предложение Управления перспективных возможностей заключается в использовании орудий и снарядов HVP в области противоракетной обороны. Для решения новых задач существующий снаряд придется определенным образом доработать. Так, ему понадобится новый взрыватель с программируемым подрывом. Боевая часть может быть переделана под выполнение новых задач.Вероятно, придется доработать и орудия, которым предстоит запускать противоракетные снаряды. Прежде всего, они нуждаются в новых приборах управления огнем, способных принять целеуказание и рассчитать правильные поправки для выстрела. В случае с корабельной артиллерией подобные доработки будут максимально просты. Фактически придется лишь изменить программное обеспечение бортовых информационно-управляющих систем, «научив» его рассчитывать не только атаку противоракет, но и стрельбу неуправляемыми снарядами.Корабельные пушки, по расчетам специалистов Пентагона, можно будет использовать в новой роли без каких-либо заметных доработок основных деталей. Они отличаются большой длиной ствола и способны обеспечить правильный разгон снаряда до требуемых скоростей. Менее длинные стволы сухопутных 155-мм гаубиц, в свою очередь, могут потребовать модернизации. Орудиям придется получить новые стволы, улучшенные дульные тормозы и противооткатные устройства и т.д. Впрочем, и в этом случае проект противоракетной артиллерии будет заметно дешевле «традиционной» ракетной ПРО.Немаловажной особенностью предлагаемой концепции, постоянно упоминавшейся Винсентом Сабио, является малая стоимость производства и эксплуатации. Артиллерийские комплексы разного рода сами по себе гораздо проще и дешевле зенитных ракетных систем или специализированных разработок для противоракетной обороны. Кроме того, большей дешевизной отличаются и боеприпасы для них.В соответствии с исходным техническим заданием, будущий снаряд Hyper Velocity Projectile должен был стоить порядка 25 тыс. долларов. Конструкторам не удалось уложиться в эти рамки, и реальный боеприпас оказался в разы дороже. На данный момент одно изделие HVP стоит около 85 тысяч – почти в три с половиной раза больше, чем того хотел заказчик. Из-за постоянного роста стоимости программа HVP уже давно подвергается критике, вплоть до угроз закрытия.Однако в контексте противоракетной обороны столь высокая стоимость снаряда может не считаться критической. В. Сабио справедливо отметил, что вместо одной ракеты для ЗРК Patriot армия может купить около 35 снарядов HVP. Таким образом, перехват подлетающей баллистической цели будет менее дорогим. Кроме того, расчет ПРО будет иметь право на промах, не приводящий к перерасходу боеприпасов, чрезмерным тратам или к срыву перехвата.В целом, Управление стратегических возможностей считает новое предложение об использовании нестандартных средств противоракетной обороны интересным и, как минимум, стоящим рассмотрения и проработки. Для полноценной реализации таких планов понадобится провести определенный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В первую очередь, необходимо создать систему обнаружения и управления, способную контролировать работу артиллерийских систем. Также могут понадобиться те или иные доработки орудий, предлагаемых к использованию. Наконец, возможна определенная переделка имеющегося «Гиперскоростного снаряда».Оригинальная концепция уже прошла стадию предварительного предложения и уже принята в работу. В скором времени предполагается запустить полноценные проектные работы и даже осуществить испытания нового комплекса. До конца 2018 года Управление стратегических возможностей планирует подготовить необходимые средства, а затем провести первые практические проверки существующей артиллерии и снаряда HVP в рамках противоракетной обороны.Изучая новую идею Управления стратегических возможностей, можно заметить, что предлагаемая концепция имеет несколько слабых мест. В зависимости от дальнейшего развития событий, они могут затруднить работу инженеров или даже поставить крест на проекте. Если лица, принимающие решения, посчитают эти проблемы критическими, то концепция отправится в архив, а армия США не получит артиллерийскую ПРО.Концепция нового комплекса противоракетной обороны на основе ствольной или рельсовой артиллерии и снаряда HVP имеет как плюсы, так и минусы. Положительные качества такой системы в недавнем выступлении перечислил Винсент Сабио. О проблемах и недостатках представитель Пентагона тактично умолчал. Тем не менее, это не мешает рассмотреть и изучить концепцию самостоятельно.Пожалуй, основная проблема предлагаемых систем ПРО заключается в высочайших требованиях, предъявляемых снарядом HVP к орудию. Это изделие может показать высокие летные и боевые качества только при запуске из рельсовой пушки. Меньшие показатели энергетики пороховых систем попросту не дадут ему реализовать весь свой потенциал. Кроме того, меньшая начальная скорость сократит досягаемость цели по дальности и высоте. Удлинение стволов существующих орудий даст определенную прибавку характеристик, но она не будет решающей.О применении рельсовых пушек фактически можно забыть. Американская промышленность добилась определенных результатов в этой сфере, но не так давно интереснейший проект корабельного орудия перевели в категорию научно-исследовательских. Из-за этого существующие и перспективные корабли по-прежнему будут оснащаться артиллерией традиционного облика. Впрочем, появление серийной рельсовой пушки все равно сократило бы реальные плюсы новой ПРО. Такое орудие крайне дорого, и лишние затраты могли бы «съесть» солидную часть экономии на боеприпасах.Использование пороховой артиллерии сокращает возможную начальную скорость снаряда Hyper Velocity Projectile, а вместе с тем уменьшает дальность стрельбы. Небольшой боевой радиус в сочетании со скоростью падения ракеты противника или ее боевого блока приведут к резкому сокращению допустимого времени реакции. Среди прочего, это исключит возможность стрельбы по боевым частям ракет сравнительно большой дальности, падающих со слишком большой скоростью. Их перехват по-прежнему придется возлагать на привычные противоракеты.Малое допустимое время реагирования на угрозу смогут негативно сказаться на эффективности огня. Орудия, задействованные в ПРО, действительно смогут сделать по несколько выстрелов по цели, и это будет дешевле запуска одной противоракеты. Но, в то же время, любой промах артиллеристов может быть критическим для защищаемого объекта.Наконец, для строительства и развертывания оригинальных комплексов ПРО, организованных с применением существующего вооружения, необходимы новые специализированные средства обнаружения, связи и управления. На их создание понадобится определенное время и соответствующее финансирование. Как подобные траты скажутся на экономии, полученной за счет боеприпасов, – остается только гадать.С определенной точки зрения новое предложение Управления стратегических исследований может выглядеть попыткой найти реальное применение снаряду Hyper Velocity Projectile, который потерял часть своих перспектив в связи с отказом от боевых рельсовых пушек. Одновременно с этим концепция представляет определенный интерес и даже может найти применение на практике. Для определения реальных перспектив предложенного проекта необходимо провести некоторые проектные работы, а затем организовать испытания, в ходе которых будет имитироваться стрельба по баллистической цели.На данный момент проект артиллерийской противоракетной обороны на основе снаряда HVP находится на ранних стадиях. В течение этого года Пентагон планирует провести первые испытания, которые позволят выявить реальный потенциал предложенной концепции. Она имеет положительные и отрицательные особенности, и потому дальнейшие события пока предугадать трудно. Удастся ли реализовать имеющиеся планы и сделать существующий снаряд перспективным противоракетным средством – станет известно позже. Пока необычный проект интересен только с точки зрения техники. Практическая польза от него все еще не установлена.