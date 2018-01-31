Вашингтон раздражён: Германия не платит НАТО

Два процента – это минимальный взнос для НАТО. Мы ранее договорились, что каждый член альянса должен подтянуть свои взносы именно до такого минимального уровня к 2024 году. Важно, чтобы все члены НАТО исполняли свои обязательства перед альянсом, иначе это ослабит всех нас.

Официальный представитель армии США Марк Эспер, находясь на американской военной базе в немецком Висбадене, заявил о том, что в Штатах ожидают от своих немецких партнёров по НАТО исполнения финансового устава Североатлантического военного блока. По словам секретаря ВС США Эспера, пока Берлин сосредоточен на формировании правительства, Германия не идёт к выполнению обязательств по взносам в размере 2% ВВП страны в натовский консолидированный бюджет.Эспер:Ранее Германию за объёмы её взносов в бюджет НАТО на уровне 1,2% раскритиковал президент США Дональд Трамп.В самой же Германии хватает противников роста расходов на содержание НАТО. Ведь при уровне ВВП Германии «минимум» выплат должен составлять около 72 млрд евро. Это эквивалентно суммарным годовым бюджетам нескольких отдельных стран НАТО, вместе взятых. В Берлине говорят, что и нынешних 37 млрд евро для НАТО от Германии вполне достаточно.Кстати, увеличение финансирования Североатлантического военного блока является одним из камней преткновения при формировании нового кабинета министров Германии. Даже внутри коалиции ХДС/ХСС существуют серьёзные трения по этому поводу. Меркель готова согласиться на выплату 72 млрд евро в год, коллеги по коалиционному объединению заявляют, что это чрезмерно высокая плата за членство в НАТО.