22:38 31 января

Вашингтон раздражён: Германия не платит НАТО

Официальный представитель армии США Марк Эспер, находясь на американской военной базе в немецком Висбадене, заявил о том, что в Штатах ожидают от своих немецких партнёров по НАТО исполнения финансового устава Североатлантического военного блока. По словам секретаря ВС США Эспера, пока Берлин сосредоточен на формировании правительства, Германия не идёт к выполнению обязательств по взносам в размере 2% ВВП страны в натовский консолидированный бюджет.

Эспер:
Два процента – это минимальный взнос для НАТО. Мы ранее договорились, что каждый член альянса должен подтянуть свои взносы именно до такого минимального уровня к 2024 году. Важно, чтобы все члены НАТО исполняли свои обязательства перед альянсом, иначе это ослабит всех нас.


Вашингтон раздражён: Германия не платит НАТО



Ранее Германию за объёмы её взносов в бюджет НАТО на уровне 1,2% раскритиковал президент США Дональд Трамп.

В самой же Германии хватает противников роста расходов на содержание НАТО. Ведь при уровне ВВП Германии «минимум» выплат должен составлять около 72 млрд евро. Это эквивалентно суммарным годовым бюджетам нескольких отдельных стран НАТО, вместе взятых. В Берлине говорят, что и нынешних 37 млрд евро для НАТО от Германии вполне достаточно.

Кстати, увеличение финансирования Североатлантического военного блока является одним из камней преткновения при формировании нового кабинета министров Германии. Даже внутри коалиции ХДС/ХСС существуют серьёзные трения по этому поводу. Меркель готова согласиться на выплату 72 млрд евро в год, коллеги по коалиционному объединению заявляют, что это чрезмерно высокая плата за членство в НАТО.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. ul_vitalii Сегодня, 19:38
    И хочется и колется. И рыбку съесть и на кое-что сесть.
    ul_vitalii
    1. Rusland Сегодня, 19:48
      Так и будут в раскаряку стоять, а на эти деньги по совету старшего брата будут предложены F-35, мол НАТО в них нуждается.
      Rusland
      1. сибиралт Сегодня, 20:05
        Бунт на корабле НАТО начинает разрастаться. winked
        сибиралт
        1. Злой543 Сегодня, 20:38
          Ага. Оккупированая страна не хочет платить мзду?
          Цитата: сибиралт
          Бунт на корабле НАТО начинает разрастаться. winked
          Злой543
          1. Касым Сегодня, 21:11
            Речь скорее о расходах на МО Германии (2%), а не "взносе" в бюджет НАТО.
            Любопытно, вместо того, чтобы убраться с Германии со своими базами и пусть немцы сами платят за свою безопасность. Они там остаются и требуют увеличивать бюджет МО. Немцам логично было попросить янки, англичанам и т.д. убраться восвояси. Меркель заявляла, что надо брать "судьбу в свои руки", теперь вот хочет платить. Мечется бедная. Но как-то Германия не тянет на лидера ЕС, если дома хозяйничают военные других стран. hi
            Касым
        2. МИХАН Сегодня, 20:52
          Цитата: сибиралт
          Бунт на корабле НАТО начинает разрастаться. winked

          Трамп с вассалов бабки снимает....А Германию, США с Израилем еще раз нагнут , тем более "Русская угроза " ..Давай старуха Меркель , теперь очередь Рыжего ..хе хе
          МИХАН
      2. влад66 Сегодня, 21:10
        Официальный представитель армии США Марк Эспер, находясь на американской военной базе в немецком Висбадене, заявил о том, что в Штатах ожидают от своих немецких партнёров по НАТО исполнения финансового устава

        Находясь на немецкой земле,потребовал еще и заплатить.Сверхнаглость однако. yes
        влад66
        1. Starover_Z Сегодня, 22:31
          Цитата: влад66
          Официальный представитель армии США Марк Эспер, находясь на американской военной базе в немецком Висбадене, заявил о том, что в Штатах ожидают от своих немецких партнёров по НАТО исполнения финансового устава

          Находясь на немецкой земле,потребовал еще и заплатить.Сверхнаглость однако. yes

          Всё в стиле наших 90-х - пришла "крыша" и требует оплаты за "безопасность" !
          Но одно дело ларки и фирмочки, а тут нагибают довольно успешное государство !
          И что там в бундестаге сидящие себе думают ?! Это же чистка карманов всей Германии !
          Starover_Z
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:39
    Не стоило бы Трампушке трогать бюргеров за кошелёк. Он у них - "эрогенная зона"! Допрыгаются до вылета вместе со своими базами из Германии...
    Горный стрелок
    1. Svarog Сегодня, 19:48
      Цитата: Горный стрелок
      Не стоило бы Трампушке трогать бюргеров за кошелёк. Он у них - "эрогенная зона"! Допрыгаются до вылета вместе со своими базами из Германии...

      Этого конечно не произойдет, ситуация с фольцваген и дойче банк, показала, как америка может надавить на партнеров.
      Svarog
    2. ando_bor Сегодня, 19:53
      Цитата: Горный стрелок
      Не стоило бы Трампушке трогать бюргеров за кошелёк.

      У бюргеров рабская натура уже на генетическом уровне, - несколько поколений в оккупации покаянии выросло, - и им там сытно и уютно, из за центика не дернутся:
      ando_bor
  3. iliitchitch Сегодня, 19:41
    72миллиарда , 37миллиардов ... Ну и горазды они там покушать . Не вижу терминаторов , ну вот не вижу , тресни моя репа . Среднего десантёра ихнего вышвырни из "геркулеса" с парашютом , помрёт , небось, бедняга , со страху . Но 72млрд. , да .
    iliitchitch
  4. Egorovich Сегодня, 19:43
    Неужели смерд-вассал, в лице Германии, ослушается хозяина!? С трудом в это верится. good
    Egorovich
  5. polpot Сегодня, 19:44
    Бог подаст ответила дочка пастера
    polpot
  6. Svarog Сегодня, 19:46
    Вот Трамп Германию теперь доить взялся. Да хорошо устроились, все базы американские с лихвой окупаются. Да еще и вооружение продают..
    Svarog
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:46
    Трампу нужно навязать всему блоку НАТО следующие условия взноса в кубышку -10 процентов ввп страны -нищеброды, wassat и 30 те, у кого еще осталась живая экономика! wassat Также, в военный бюджет сша нато обязано ежегодно вносить по 150 миллиардов долларов "для защиты от коварной России! " wassat Через пять лет экономики не будет не у кого в нато !
    Геркулесыч
  8. Сергей39 Сегодня, 19:47
    Зато Германия подписала разрешение на прокладку Северного потока 2
    Сергей39
  9. Александр 3 Сегодня, 19:47
    НАТе надо деньги на самые лучшие самолёты ,танки,путешествия по прибалтийским посёлкам на поддержку всяких оппозиционеров в Сирии ну так далее.
    Александр 3
  10. Громобой Сегодня, 19:49
    Германия как страна с мощным бюджетом должна прогрессивную долю вносить,3%,а лучше 5.Как собирать экономические сливки с освоения восточных младонатовских стран---так тут Германия первая,а платить кто должен за такой банкет,добрый заморский дядюшка...?
    Громобой
    1. Симон Сегодня, 20:27
      Цитата: Громобой
      Германия как страна с мощным бюджетом должна прогрессивную долю вносить,3%,а лучше 5.Как собирать экономические сливки с освоения восточных младонатовских стран---так тут Германия первая,а платить кто должен за такой банкет,добрый заморский дядюшка...?

      А, еще арабов-дармоедов у себя бесплатно кормить. И американцы тут, со своим долгом привалили, вот и чешет репу Меркель себе. Да! Бюджет пустеет в Германии. recourse request crying
      Симон
  11. Svarog51 Сегодня, 20:28
    Пора бы уже Германии задуматься, в ту ли сторону она присоединилась. Как пожелали - так и получайте.
    Svarog51
  12. Саша Крымский Сегодня, 20:32
    Что русскому хорошо , то немцу смерть.
    Саша Крымский
    1. БрОВР Сегодня, 20:56
      О!!!А мы о немцах!!В такой-то день!!! drinks
      БрОВР
    2. МИХАН Сегодня, 20:58
      Цитата: Саша Крымский
      Что русскому хорошо , то немцу смерть.

      А еврей ко всем приспособиться..Тоже есть такая поговорка ! laughing
      Это тебе крымский в ответку .. lol Чтобы не ехидничал на сайте..!
      МИХАН
  13. vlad_vlad Сегодня, 20:39
    статья бред, писака дилетант, смысл все равно верный.

    речь идет о 2% ВВП на все расходы на оборону а не "платы в нато".
    а так да, нехочу :-) и так много тратим на всыкую хре.нь
    vlad_vlad
    1. APASUS Сегодня, 20:57
      Цитата: vlad_vlad
      идет о 2% ВВП на все расходы на оборону а не "платы в нато".
      а так да, нехочу :-) и так много тратим на всыкую хре.нь

      Да ладно Вам возмущаться. Вот тихо мирно пошли разговоры о закупке Германией F-35 и это немцами. Тихо мирно купили американский RQ-4 Global Hawk назвали его гордым именем RQ-4E Euro Hawk и тихо умылись,а что Германия уже не в состоянии создать свои авиационные комплексы или стратегические БПЛА ,может просто просто легла под США?
      Насколько это Ваши деньги и в чем интерес США можно судить хотя бы по этим двум фактам ,а там если посмотреть таких набрать можно десяток
      APASUS
      1. NF68 Сегодня, 21:24
        Цитата: APASUS
        Вот тихо мирно пошли разговоры о закупке Германией F-35 и это немцами.


        А одновременно с этим пошли разговоры о совместной с французами разработке танков и истребителей 5-о поколения.
        NF68
  14. федоров Сегодня, 20:48
    hi Элементарная " экономика" США. Сама по себе Европа не обладает полным спектром-системой вооружения. Только в отдельных областях, но вместе сложить - ну никак ..И тут на помощь приходит дядя Сэм, без него НАТО не работает, а с ним и то еле-как. Кормите мол наши базы, покупайте наше дорогущее вооружение, мы же вас типа спасаем от злобной России. Партнеры по Нато, на самом деле совсем не "партнеры" экономически. Это не Россия с единым центром управления и кулаком Армии.
    Так что понятно, что от "двигателя " ЕС хотят выжать по максимуму, а Германия справедливо упирается, хотя от Бундесвера одно название осталось на бумаге, полностью зависит от матрасов.
    В отличии от России, где динамика конкретно положительная во всех сферах В . Сил. .
    П.С.- толко не надо ныть, что у России нет авианосцев, мало подводных атомоходов, Сердюков с Васильевой все украли и развалили.. Все нормально и не все сразу. ..
    федоров
  15. NF68 Сегодня, 21:22
    Цитата: МИХАН
    Цитата: сибиралт
    Бунт на корабле НАТО начинает разрастаться. winked

    Трамп с вассалов бабки снимает....А Германию, США с Израилем еще раз нагнут , тем более "Русская угроза " ..Давай старуха Меркель , теперь очередь Рыжего ..хе хе



    Немцы втихую не плохо нагибают США в плане экспорта своей продукции в США. И французы от немцев стараются не сильно отставать. И как не шумели представители госдепа США и их европейские шестёрки, а СП-2 в Германии опять таки по тихому без фанфар и прочего, было разрешено строить. А за Германией к этому делу подключатся Франция, Голландия, Австрия и еще несколько стран желающих стабильно покупать сравнительно дешевый российский газ.
    NF68
  16. Звездочка Сегодня, 21:56
    Американцам надо самим платить за не размещение своих баз.
    Звездочка
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 22:05
    Омерике денег надо. Жадная страна. Мало того что у немцев золото стырили, так еще хотят.
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. Кент0001 Сегодня, 22:12
    Какие-то нереальные бабки бабка должно платить за собственную оккупацию. Круть, американцы супер барыги, продают немцам почти что право на жизнь (существование)...докатились потомки Бисмарка...срамота!!!!
    Кент0001
  19. v1180212 Сегодня, 22:14
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    v1180212
  20. faterdom Сегодня, 22:25
    Анжела задолжала взносы за январь на капремонт НАТО. Щас пеню заполучит.
    faterdom
  21. Slam Сегодня, 22:27
    Цитата: NF68

    Немцы втихую не плохо нагибают США в плане экспорта своей продукции в США. И французы от немцев стараются не сильно отставать. И как не шумели представители госдепа США и их европейские шестёрки, а СП-2 в Германии опять таки по тихому без фанфар и прочего, было разрешено строить. А за Германией к этому делу подключатся Франция, Голландия, Австрия и еще несколько стран желающих стабильно покупать сравнительно дешевый российский газ.

    За прошлый год доля возобновляемых источников в энергетике ФРГ составила около 21%, а доля газа 10%. Пока достроят СП-2 газ может оказаться не слишком востребованым.
    Slam
  22. Sverdlov Сегодня, 22:30
    Я не буду стрелять и пулемёта, если мне за это не заплатят....
    Sverdlov
  23. КОТ БАЮН Сегодня, 22:33
    Зачем им платить в НАТО? В случае грандиозного шухера, НАТО, если и решится на территории Германии что-то позащищать, позащищает только радиактивную землю.
    КОТ БАЮН
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