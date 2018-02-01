Украинское новое – хорошо забытое советское старое
То безграничное терпение, с которым мы уже почти пять лет наблюдаем на ВСУ и украинской оборонкой, не то чтобы заканчивается, но смех понемногу заканчивается.
Наблюдаем, конечно, не из праздного любопытства. ВСУ все-таки ближайшая армия, воюющая с Россией на бумаге, а с русскими – в действительности.
Конечно, с точки зрения возможностей ведения современной войны ВСУ представляет собой типичную феодальную армию. Основу которой составляет советское наследие, которое, в общем-то, свалилось в руки украинцев не то чтобы случайно, а, скорее, незаслуженно.
Примерно то же самое можно сказать и в отношении предприятий ВПК.
И это наследство дает возможность, ничего не производя самим, поддерживать достаточный уровень оснащения действующей армии боевой техникой и боеприпасами уже несколько лет.
Достаточный для того, чтобы на равных воевать с ополчением непризнанных республик. У которых, скажем прямо, положение еще хуже.
Но для поддержания более-менее внятного паритета сил, не говоря уже о наступлениях и освобождении «оккупированных» территорий, ВСУ обречены иметь войско, значительно превосходящее по личному составу и вооружениям армии ЛДНР.
Но то, что военная техника выходит из строя, особенно если ее эксплуатируют не совсем подготовленные бойцы, – не новость. Как не новость то, что уровень подготовки кадров в ВСУ сильно оставляет желать лучшего.
Для бесконечных ремонтов и восстановлений военной техники руководство ВСУ вынужденно реанимировать и создавать заново ремонтные подразделения и привлекать выездные бригады с военных заводов.
Но очевидно, что вышеперечисленных мер не хватает. И мы становимся свидетелями начала массовых поставок оружия (пусть и советского в том числе) из-за рубежа. Но вся проблема в том, что запасы старого советского оружия, которое можно отдать безвозмездно или за копейки, не бесконечны. Даже в мире.
Конечно, спонсоры майдана не оставят в беде и на бедность подкинут. Это понятно. Но говорить о настоящем ВПК сложно. А без предприятий, которые будут не ремонтировать, а выпускать полноценное вооружение, страна как бы и не должна мечтать о покорении каких-либо высот и осуществлении агрессивной политики.
Политика должна подтверждаться не только словами, но и стволами.
А здесь в Украине полная печаль.
Украина – это не СССР. И даже не Россия. Это СССР начал войну с Т-26 и БТ-7, винтовкой Мосина и И-16. А через четыре года на вооружении были Т-34-85, ИС-2, ИСУ-152, Як-3 и Ла-5.
Это называется военно-техническим прогрессом. Это то, что было у СССР, то, что есть в России (не стоит, наверное, перечислять все достижения в военной сфере, достаточно, что они есть), и то, чего нет в Украине.
А очень хочется.
Хочется показать свою состоятельность, и побряцать хоть чем-нибудь. Подтвердить, так сказать, реноме на международном уровне.
Отсюда попытки создать хоть что-то из ничего.
«Модернизированый» комплекс «Печора» — одно из таких проявлений.
В советском и российском исполнении дальность С-125 не превышала 32 км, а высота составляла до 20 км.
Украинцы отчитались о показателях в 40 км по дальности и 25 по высоте. Перемога, однако. Спустя 56 лет после того, как С-125 была успешно испытана в СССР, Украина повторила успех.
Не стоит комментировать насколько успешной была модификация. Она могла быть реальной. ВСУ в любом случае отчитались о перемоге, тут никаких сомнений. Но модернизация комплекса, который снят с вооружения в России в начале 90-х…
И вот новая информация. И уже не о комплексе ПВО. О новой крылатой ракете.
Турчинов самолично наблюдал первый пуск. Остался доволен.
Но «новая» украинская крылатая ракета до боли напоминает советскую ПКР Х-35 от комплекса «Уран».
В целом, Х-35 – хорошее изделие. Добротная ракета, с неплохими характеристиками и возможностью нанести тяжелые повреждения кораблю водоизмещением до 5 000 тонн.
И все-таки изделие было разработано в 70-х годах прошлого века. То, что на вооружение ракета встала только спустя 20 лет с момента начала испытаний…
Турчинов поспешил опубликовать видео испытаний и заявил, что ракету полностью разработали конструкторы украинского предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.
Поздравляем, конечно. И с испытанием, и очередным… искажением фактов?
На державу, или тем более, супердержаву, пока не тянет. Но – нет ничего невозможного. Главное – было бы желание и возможности.
Желания в Украине – хоть на экспорт. А вот с возможностями год от года все хуже.
Автор: Роман Скоморохов
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