22:50 01 февраля

Украинское новое – хорошо забытое советское старое

Украинское новое – хорошо забытое советское старое


То безграничное терпение, с которым мы уже почти пять лет наблюдаем на ВСУ и украинской оборонкой, не то чтобы заканчивается, но смех понемногу заканчивается.

Наблюдаем, конечно, не из праздного любопытства. ВСУ все-таки ближайшая армия, воюющая с Россией на бумаге, а с русскими – в действительности.


Конечно, с точки зрения возможностей ведения современной войны ВСУ представляет собой типичную феодальную армию. Основу которой составляет советское наследие, которое, в общем-то, свалилось в руки украинцев не то чтобы случайно, а, скорее, незаслуженно.

Примерно то же самое можно сказать и в отношении предприятий ВПК.

И это наследство дает возможность, ничего не производя самим, поддерживать достаточный уровень оснащения действующей армии боевой техникой и боеприпасами уже несколько лет.

Достаточный для того, чтобы на равных воевать с ополчением непризнанных республик. У которых, скажем прямо, положение еще хуже.

Но для поддержания более-менее внятного паритета сил, не говоря уже о наступлениях и освобождении «оккупированных» территорий, ВСУ обречены иметь войско, значительно превосходящее по личному составу и вооружениям армии ЛДНР.

Но то, что военная техника выходит из строя, особенно если ее эксплуатируют не совсем подготовленные бойцы, – не новость. Как не новость то, что уровень подготовки кадров в ВСУ сильно оставляет желать лучшего.

Для бесконечных ремонтов и восстановлений военной техники руководство ВСУ вынужденно реанимировать и создавать заново ремонтные подразделения и привлекать выездные бригады с военных заводов.

Но очевидно, что вышеперечисленных мер не хватает. И мы становимся свидетелями начала массовых поставок оружия (пусть и советского в том числе) из-за рубежа. Но вся проблема в том, что запасы старого советского оружия, которое можно отдать безвозмездно или за копейки, не бесконечны. Даже в мире.

Конечно, спонсоры майдана не оставят в беде и на бедность подкинут. Это понятно. Но говорить о настоящем ВПК сложно. А без предприятий, которые будут не ремонтировать, а выпускать полноценное вооружение, страна как бы и не должна мечтать о покорении каких-либо высот и осуществлении агрессивной политики.

Политика должна подтверждаться не только словами, но и стволами.

А здесь в Украине полная печаль.

Украина – это не СССР. И даже не Россия. Это СССР начал войну с Т-26 и БТ-7, винтовкой Мосина и И-16. А через четыре года на вооружении были Т-34-85, ИС-2, ИСУ-152, Як-3 и Ла-5.

Это называется военно-техническим прогрессом. Это то, что было у СССР, то, что есть в России (не стоит, наверное, перечислять все достижения в военной сфере, достаточно, что они есть), и то, чего нет в Украине.

А очень хочется.

Хочется показать свою состоятельность, и побряцать хоть чем-нибудь. Подтвердить, так сказать, реноме на международном уровне.

Отсюда попытки создать хоть что-то из ничего.

«Модернизированый» комплекс «Печора» — одно из таких проявлений.



В советском и российском исполнении дальность С-125 не превышала 32 км, а высота составляла до 20 км.

Украинцы отчитались о показателях в 40 км по дальности и 25 по высоте. Перемога, однако. Спустя 56 лет после того, как С-125 была успешно испытана в СССР, Украина повторила успех.

Не стоит комментировать насколько успешной была модификация. Она могла быть реальной. ВСУ в любом случае отчитались о перемоге, тут никаких сомнений. Но модернизация комплекса, который снят с вооружения в России в начале 90-х…

И вот новая информация. И уже не о комплексе ПВО. О новой крылатой ракете.

Турчинов самолично наблюдал первый пуск. Остался доволен.

Но «новая» украинская крылатая ракета до боли напоминает советскую ПКР Х-35 от комплекса «Уран».



В целом, Х-35 – хорошее изделие. Добротная ракета, с неплохими характеристиками и возможностью нанести тяжелые повреждения кораблю водоизмещением до 5 000 тонн.

И все-таки изделие было разработано в 70-х годах прошлого века. То, что на вооружение ракета встала только спустя 20 лет с момента начала испытаний…

Турчинов поспешил опубликовать видео испытаний и заявил, что ракету полностью разработали конструкторы украинского предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

Поздравляем, конечно. И с испытанием, и очередным… искажением фактов?

На державу, или тем более, супердержаву, пока не тянет. Но – нет ничего невозможного. Главное – было бы желание и возможности.

Желания в Украине – хоть на экспорт. А вот с возможностями год от года все хуже.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 13

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  1. Strashila Сегодня, 15:21
    Да сколько таких заделов... разбросано на постсоветском пространстве... сколько советских технологий американцы получили в той же Украине.
    Strashila
  2. zyablik.olga Сегодня, 15:24
    Очень поверхностно, полезной информации в статье крайне мало.
    zyablik.olga
  3. АлНиколаич Сегодня, 16:23
    Нормальная статья, но сегодня Юрий Подоляка выложил статью более подробную в техническом плане... В любом случае, Роман спасибо большое!
    АлНиколаич
  4. CentDo Сегодня, 17:18
    Это СССР начал войну с Т-26 и БТ-7, винтовкой Мосина и И-16

    Справедливости ради, СССР начал войну с СВТ-40, Т-34-76 и КВ-1. Да и в ВВС были далеко не только И-16, были и Яки, и МиГи, и ЛаГГи. Зачем принижать довоенные достижения страны в области вооружений?
    CentDo
  5. ares1988 Сегодня, 18:09
    Отчего то слог Романа до боли напоминает вот этого автора:
    https://kloch4.livejournal.com/43020.html
    ares1988
    1. Авиатор_ Сегодня, 21:46
      Да, сплошной копипаст. Исходная статья даже несколько глубже по содержанию.
      Авиатор_
  6. Curious Сегодня, 18:17
    Статья очень показательна с точки зрения психологии.
    Есть такой раздел в психологии - социальная психология. Она занимается изучением закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологических характеристик самих групп. Рассматривает она так же различные механизмы повышения самооценки. И один из таких механизмов - самоинвалидизация. Пользуясь таим механизмом, индивиды заменяют самосовершенствование, развитие способностей и приобретени новых знаний и умений поисками изъянов и ошибок других, радуются чужим неудачам.
    Все это не так безобидно и ведет, в конечном итоге, к трансформации личности. И не в лучшую сторону.
    Curious
  7. Штэффан Сегодня, 18:49
    сколько можно обливать помоями соседей????мне просто интересно,если бы не было украины куда бы вот такие авторы и комментаторы сливали свое г...вно???Да, ВО уже не то...
    Штэффан
  8. Беркут Сегодня, 19:26
    С-200 вполне себе еще может поработать, если уметь его применять. Югославы это вполне продемонстрировали. Но проблема , вангую, как раз с обученными расчетами
    Беркут
  9. Беркут Сегодня, 19:32
    Цитата: ares1988
    Отчего то слог Романа
    до боли напоминает вот этого автора:

    https://kloch4.livejournal.com/43020.html

    Это называется "сходство, близкое до степени смешения". И правда, с чего бы?)))
    Беркут
  10. Робин - Бобин Сегодня, 20:14
    Штэффан , с каких пор критика , хоть и немного пристрастная называется помоями ?
    Робин - Бобин
  11. BAI Сегодня, 20:56
    Даже хоть что-то,всегда лучше, чем ничего.
    BAI
  12. VOENOBOZ Сегодня, 22:25
    Нельзя недооценивать противника , может выйти боком. У грузинов тоже были советские технические средства , а нам пришлось попотеть.
    VOENOBOZ
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