10:48 01 февраля

Как написать закон для русского человека?

Сегодня мы хотим поговорить о весьма серьезном и опасном для общества вопросе. Речь пойдет об основах русскости. О скрепах, которые заложены в нас предками. О взаимопомощи, о сострадании, о милосердии, наконец. О том, что делало, делает и будет делать нас русскими.



Для начала о паре историй, которые осветили наши коллеги из РИА «Новости». Летом 2017 года в городе Екатеринбурге произошла драка. Хотя дракой это назвать сложно. Обычная молодежная тусовка в отсутствие родителей закончилась тем, что один из гостей позвонил 22-летнему знакомому с просьбой забрать подвыпившую подругу из хмельной компании.


Приехавший за подругой товарища "ботаник", естественно, подвергся оскорблениям со стороны участников пьянки. Дело закончилось традиционно. На глазах у девушек парни петушились, но по выходе на улицу вроде бы договорились мирно. Даже руки пожали.

Но тут появились четверо подвыпивших "качков". Они-то и решили восстановить справедливость. Даже несмотря на уговоры всех участников конфликта. Один из парней ударил пришедшего за подругой в лицо. Как утверждает парень, он "немного поплыл". Но все-таки успел ударить нападавшего в ответ.

Завязалась драка с товарищами упавшего. Закончилась быстро. У парня которого ударил "ботаник", стал западать язык и нарушилось дыхание. И теперь уже ударивший 40 минут оказывал помощь.

История, каких тысячи. Хотя нет. Есть один нюанс. Тот, который ударил в ответ, весил 60 кг. А пострадавший за 100. И травма у пострадавшего серьезная. Перелом основания черепа.

Сегодня в Екатеринбурге идет процесс, который грозит Владиславу Рябухину, тому 60-килограммовому ботанику, 8-ю годами колонии строгого режима. Несправедливость грозящего приговора понимает даже пострадавший. Адвокаты обеих сторон выступают за мирное урегулирование. Возмещение ущерба за лечение и всё.

Другой случай такой же банальный. В Новосибирске двое подвыпивших парней приставали к людям. В конце концов напали на пару молодых людей. Кавалера отогнали пинками, а женщину куда-то потащили. И тоже нашелся мужчина. Вступился за женщину.

И повел он себя соответственно. Один против двух. Ударил первым. На этом драка закончилась. Второй хулиган бежал. Хулиган получил открытую черепно-мозговую травму. А наш герой пошел в полицию с явкой с повинной. Возбудили дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью". Те же 8 лет строгача...

Спасибо экспертизе. Признали, что травмы получены за счет падения с высоты собственного тела. Дело переквалифицировали на "причинение вреда по неосторожности". А это "всего" шесть месяцев зоны.

Казалось бы, как связано первое дело, которое сейчас в работе у суда, декабрьское дело и наша тема? А между тем, аналогия полная. Оба подсудимых больше никогда, ещё раз, никогда не пойдут кому-то помогать! Они просто пройдут мимо чужой беды.

Когда-то давно, в ранней юности, тренер по борьбе сказал мне фразу, смысл которой я понял гораздо позже. "Любая драка для вас может закончиться больницей, тюрьмой или могилой. А потому при малейшей возможности избежать драки — избегайте. Поберегите собственные нервы и нервы ваших родителей".

Кто виноват в том, что по закону сегодня защищать слабого означает играть в рулетку с судьбой?

Сядешь или не сядешь. Вспомните девушку в московском метро, которая применила травмат и получила срок. Пистолет опаснее ножа оказался. Есть ещё девушки, которые достанут для самозащиты пистолет?

Помните самую страшную для нормального человека статью? "Превышение мер самообороны"?

Кто определяет необходимую самооборону? Один против нескольких пьяных неадекватов — это нормально? А если дрын подобрал с земли и огрел по хребту нападавшего — это как? Кто в драке рассчитывает силу удара?

Любой боец, кто вырос в рабочем районе при советской власти или на окраине при демократии, прекрасно знает, что джентльменство в драке дорого обходится. Нужно ударить первым и так, чтобы противник не поднялся. Тогда будет шанс исполнить смешную, но очень четкую установку из нашего детства — "…делай ноги".

То, что происходит в разных частях нашего государства, наводит на страшную мысль. Помните, у Софии Ротару была популярная песня. Очень красивые слова. "В слове «мы» сто тысяч «я»..."

По законам математики от перемены слагаемых сумма не меняется. А как вы думаете, сто тысяч «я» всегда «мы»? Не кажется ли вам, что такими вот "делами", в соответствии с законом, в нас убивают это самое «мы»?

Простите за банальность. Притчу про веник помните? Так что лучше-то? Веник или прутик? «Мы» или «я»? Поможем мы завтра тем, кому плохо, или пройдем мимо, как это происходит в «цивилизованных» странах?

Хотите вы жить в стране, где с преступниками борется полиция, больных и травмированных спасает медицина, ребенка из горящего дома вытаскивает пожарный, а утопающего выручает спасатель на воде?

Конечно, в такой стране жить хочется. Вот только Россия такой страной пока не является. К сожалению.

Зато прекрасно известно и постепенно входит в поговорку время появления этих специалистов на месте происшествия.

И к сожалению, появляются вот такие примеры, которые в действительности напрочь отобьют охоту сделать шаг вперед. К восстановлению справедливости.

Прутики. Разрозненные. Разобщенные. Боящиеся длани закона. Боящиеся сделать шаг.

Законопослушные. Как в цивилизованном Западе.

Не способные остановить хама или маньяка. Войти в горящий дом. Прыгнуть в ледяную воду. Взять оружие и сказать «нет» фашизму на Донбассе.

Этим должны заниматься военные, пожарные, медики, спасатели, полицейские.

Остальные? Сидеть спокойно и послушно? В ожидании?

Или все-таки законы надо пересмотреть? В сторону защиты в первую очередь интересов именно законопослушных и неравнодушных граждан?
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. Квадратный Сегодня, 06:49
    Для русского человека закон не писан
    Стоит дверь, а он выломает доску из забора и полезет
    Квадратный
    1. народник Сегодня, 06:55
      Как написать закон для русского человека?

      Так ведь власть не русская. Как она закон для русских напишет?
      народник
    2. Венд Сегодня, 09:49
      Законы надо писать не для русского человека, а для чиновников системы. Которые делают все, чтобы тормозить реализацию многих нужных законов.
      Венд
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
    Александр Ставер, Роман Скоморохов подняли больную для меня тему...и они правы на 100 процентов.
    Не раз был в ситуации когда хотелось махнуть рукой от души .
    Новосибирск не всегда спокойный город и у нас находятся всякие отморозки не дающие людям жить по человечески...но прекрасно понимаю ...закон о самозащите что дышло куда повернул туда и вышло...за самозащиту могут посадить за сам факт самозащиты и никакие правозащитники тут не помогут...пожелаю тем кто принимал такой закон самим оказаться на месте пострадавших людей от бандитов и вздумавших защищаться.
    Тот же ЛЕХА
    1. EwgenyZ Сегодня, 07:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      пожелаю тем кто принимал такой закон самим оказаться на месте пострадавших людей от бандитов и вздумавших защищаться.

      Наши законы пишутся ради того чтоб написаться, для "галочки". Большинство идёт в депутаты не законы писать, а хорошо пожить, продвинуть свой бизнес, уйти из под уголовного преследования, получить хорошую пенсию и.т.п. Тех кто желает что-то поменять единицы и "погоды не делают". Показателен пример ЛДПР и КПРФ в 1993г., получив большинство мест, "народные депутаты", в первую очередь, обеспечили себя раскошными кабинетами, многочисленной прислугой, в виде разных помощников, и министерским зарплатами. Не помню ни одного закона за эти годы чтоб сразу после опубликования стал нормально работать сразу без всяких поправок и дополнений.
      EwgenyZ
      1. свой1970 Сегодня, 09:05
        Цитата: EwgenyZ
        Наши законы пишутся ради того чтоб написаться, для "галочки".

        Цитата: Тот же ЛЕХА
        тем кто принимал такой закон самим оказаться на месте пострадавших людей от бандитов и вздумавших защищаться.
        - по ряду причин я нахожусь так сказать в теме.На настоящий момент самооборона является одним из самых сложных,спорных,трудно доказываемых и скандальных судебных случаев. Внешне все просто - а по факту ..
        Вот, например, случай с Вороненко - если бы не видео запись с камер наблюдения киллер мог бы заявить что шел мимо - когда охранник начал в него стрелять, киллер начал стрелять в ответ и случайно убил Вороненко(вот случайно абсолютно!!). В той конкретно ситуации-может бы киллер и не отбрехался бы, а в чуть измененных?
        распространенное: напали двое/трое - одного успел ударить,упал,сотрясение мозга.Второй говорит-мы шли,никого не трогали,он напал на нас первым..Как доказать что у них был сговор, умысел на ограбление?Они бумажек на совместное нападение не писали,доказательств что умысел был - нет.То что их двое-трое?это не доказательство,мало ли причин по которой люди кучками ходят.Камеры?они отсутствуют практически в стране-кроме Москвы/Питера
        У нас был случай-дед перепорол до белок и начал свою хату оборонять путем стрельбы из охотничьей двустволки по соседям.Показалось ему - что соседи у него из дома все выносят.Пока они добежали до участкового - бабка сломала ружье об деда так что дед три недели в больнице лежал, а ружье признали непригодным для стрельбы.Бабка заведомо самоборонялась, когда его кочергой (для начала!!) тяпнула - а вот соседи-если бы он кого нибудь подстрелил бы внутри двора?
        свой1970
        1. Palch Сегодня, 10:13
          Бред и фантазии начинающего юриста. Ваши примеры и два примера из статьи в сравнении как лепет пятиклассника и выдержки из научной статьи. Простите конечно меня за грубость.
          Palch
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:20
          .На настоящий момент самооборона является одним из самых сложных,спорных,трудно доказываемых и скандальных судебных случаев.

          Раз закон настолько спорен значит депутаты ГОСДУМЫ должны уделить ему большее внимание...прописать все спорные моменты используя правоприменительную практику...там где нет однозначного ответа должен вмешаться суд с учетом всех обстоятельств дела.
          В любом случае в законе должна быть железобетонная поправка...
          отвечать за последствия происшедшие в результате акта самозащиты должна нападающая сторона.

          Не нападай...не проявляй агрессии и будет вам счастье...
          если напал...ударил первым...толкнул первым...даже если первый плюнул на плешину оппоненту не обижайся потом что получишь справедливой сдачи...
          и никого не должно волновать почему ты напал...был ли пьяный ...в ненастроении или под наркотой.
          Тот же ЛЕХА
  3. рюрикович Сегодня, 07:08
    Вот она,"справедливость", основанная на западных законах и подражаниях Западу request
    Украл курицу из-за голода - пять лет тюрьмы.
    Украл миллиарды - полгода условно.
    Сколько драк было по молодости на дискотеках!!! Так придёт участковый и всё решается с помощью обычного "в следующий раз сядешь". А дальше думай.
    За девку вступиться? Только после драки чмырили уже тех, кто толпой на одного...
    И люди выросли вроде нормальные...
    А теперь "законы" принятые в угоду не нашему менталитету приводят к оскотиньванию народа, к индивидуализму, к меркантильности, к безразличию....
    Я с авторами полностью согласен yes
    рюрикович
    1. Познающий Сегодня, 07:38
      Все дело не втом что у НАС (в РОССИИ) нет Закона об Обороне(его действительно нет!), то что есть в УК РФ не исполняется, либо трактуется, интерпретируется прокуратурой, а в следствии и Судом "по желанию"; так в ст 37 УК РФ прямо сказано:
      1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
      2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
      2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
      (часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
      3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
      (часть третья в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
      В ст. 38 УК РФ О крайней необходимости говорится: 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. с оговоркой во второй части: Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.- и суды, да и следствие как правило что бы не заморачиваться принимают сторону того кто более пострадал... hi
      Познающий
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:31
        Цитата: Познающий
        либо трактуется

        Трактуется все это умышленно, с целью сделать из нас -
        Прутики. Разрозненные. Разобщенные. Боящиеся длани закона. Боящиеся сделать шаг.

        Всем, кто считает себя МУЖИКОМ, рекомендую прочитать книгу А. Кочергина "Мужик с топором". hi
        Ингвар 72
  4. savage1976 Сегодня, 07:23
    Самое интересное в другом, вступишься - рискуешь сесть далеко и на долго, пройдешь мимо - рискуешь сесть далеко и на долго, но уде по статье Неоказание помощи. Вот и выбирай голову на плаху или обузом по голове.
    savage1976
    1. Ингвар 72 Сегодня, 09:34
      Цитата: savage1976
      по статье Неоказание помощи

      Вот только парадокс - вступаются единицы, и почти все сидят по статье о превышении самообороны, а мимо проходит большинство, но вот сидит ли кто нибудь по статье о неоказании помощи? wink
      Ингвар 72
  5. Alone Сегодня, 07:26
    Всё верно на все 100...Знакомый один,заступался за девушек пару раз и оба раза отгребал от "закона".Сейчас,говорит,в жизни ни за кого не заступлюсь.
    А ещё на национальной почве схожий бардак.Подрались русский с русскии,можно потом договориться; подрались русский с не русским(особенно с кавказа),и не дай бог русский побьет аппанента,тогда хана,статью за разжегание...
    Alone
  6. Per se. Сегодня, 07:42
    Помните самую страшную для нормального человека статью? "Превышение мер самообороны"?
    Если говорить о корректировке законов, когда речь о самообороне (святом праве каждого гражданина), и нужно чётко разделить преднамеренное убийство, и убийство, как несчастный случай, стечение обстоятельств. Вся суть законов, это справедливость, которая не понимается каждым на свой лад, а имеет обоснованную трактовку для всего общества. Любое убийство, даже самого последнего мерзавца, должно рассматриваться судом, и оцениваться им в рамках закона. В этом случае важны два вывода. Во-первых, никакое разрешённое обладание оружием, не должно автоматически узаконивать убийство, как право при самообороне, освобождающее от справедливого суда в оценке этого действия. Во-вторых, сам закон должен быть справедливым и понятным. Если заведомо заявлять о невозможности создать такой закон, обеспечить его соблюдение, обеспечить безопасность населения, это равносильно признанию не состоятельности самого государства выполнять свои функции в защите своих граждан, порочности и не эффективности суда и следствия, слабости органов правопорядка, падения общей культуры и морали в обществе, что уже свидетельство порочности самой власти и самой общественной системы. В нашем случае, как думается, менять (улучшать) надо не только законы касающиеся самообороны и оружия, но и саму нынешнюю власть и саму общественную систему, приведшую к падению культуры и морали. Без хорошего образования, культуры и морали, социальной справедливости и уверенности в завтрашнем дне, нет нормального, благополучного общества, и, никакое оружие здесь уже не спасёт от вечной опасности и деградации.
    Per se.
  7. Vard Сегодня, 07:44
    У нас сажают за язык... на сколько наговоришь... столько и получишь... Были скажем так инциденты... Всё что я говорил сводилось к следующему... он хотел меня ударить... промахнулся... потерял равновесие и упал... я его пальцем не тронул... В отсутствие свидетелей и данных экспертизы самое то... А бросок через бедро на теле следов не оставляет...
    Vard
    1. Ингвар 72 Сегодня, 09:37
      Цитата: Vard
      он хотел меня ударить... промахнулся... потерял равновесие и упал... я его пальцем не тронул.

      Плавали, знаем....Он меня схватил за грудки, я его оттолкнул. А где он челюсть сломал - понятия не имею! laughing
      Ингвар 72
  8. Strashila Сегодня, 07:50
    Уже очень давно... еще в 90-е была передача на эту тему, в ней принимали участие братья Вайнеры... так еще тогда прозвучало... что в случае нанесения повреждений нападавшему защищающийся сядет, статистика подтверждала, аж с 60-х годов, что оправдательных приговоров не было... у самого друг, так попал... нападавших было двое... одного он сумел положить и он грохнулся со своего двухметрового роста разбив голову с последующей реанимацией... получил 3 года условно... второй нападавший, правильно... был свидетелем... органом проще... есть пострадавший и есть сделавший это... за чем думать... ведь групповое нападение надо доказать... а так и свидетели есть... кто против себя говорить будет. По этому преступники и ни чего не боятся... боится жертва, и преступника и закона если он сможет защитится.
    Strashila
    1. старый оленевод Сегодня, 08:48
      товарищ не в теме, можете набрать в поисковой строке "яндекса" "судебная практика по уголовным делам о необходимой обороне" может узнаете много интересного

      [quote][/quote]
      старый оленевод
  9. Гардамир Сегодня, 07:59
    Тут есть ещё один нюанс, о котором авторы умолчали. В первом случае ботаник русский, а качок гость с юга.
    Гардамир
    1. aybolyt678 Сегодня, 09:41
      Цитата: Гардамир
      Тут есть ещё один нюанс, о котором авторы умолчали. В первом случае ботаник русский, а качок гость с юга.

      и еще один вопрос: о моральном кодексе девушки которую приходилось так долго уводить?
      aybolyt678
  10. Northern warrior Сегодня, 08:02
    Живыми нападающих лучше не оставлять, иначе на суде окажется, что вы первыми на них напали. Если обороняетесь у себя дома с помощью гладкоствола, то "угостите" незванных гостей 8 мм картечью - 90% гарантия зажмуривания. Вас, конечно, обвинят в превышении, но доказать свою правоту будет проще в суде - ваша версия произошедшего против версии трупов.
    Northern warrior
  11. лис Сегодня, 08:09
    дрался часто,впрягаясь за слабых,хотя сам не геракл(но боксом прилежно занимался)...так вот первым вопросом у следака всегда :как бил?
    когда крайний раз с 4мя нариками схлестнулся вопросы были те же...ответы тоже:я никого не успел ударить!всё!а то,что сотрясение мозга у одного и разбита бошка у другого...это не я...главное на себя не наговаривать самому.на этом и попадаются.всегда.
    лис
  12. свободный Сегодня, 08:45
    Браво автор,вот только для того нужно убрать существующую власть,так как она никогда не даст их сменить.Пока мы друг друга рвем,пока в грязи копошимся,она(власть) по тихому свои дела вертит!Никто в ее сторону не смотрит.А тема очень серьезная,пишите на эту тему чаще.
    свободный
  13. ttk1975 Сегодня, 08:46
    Спасибо авторам за статью. Вопрос очень актуален в нашем не слишком здоровом обществе.
    ttk1975
  14. стер Сегодня, 09:02
    Авторы пишут верно, но не до конца. Но даже из статьи можно сделать простой вывод - при нынешней власти и порядках в РФ ничего хорошего народ ждать не должен. Ибо хорошего не будет. Все как в 1917. Государство прогнило, а народ в дерьме. И выход только один.
    стер
  15. Monster_Fat Сегодня, 09:02
    В америке если будет человек лежать на земле дергаясь в конвульсиях или еще как-никто к нему и близко не подойдет, чтобы лично оказать помощь-вызовут "скорую" и "полицию" и все. И не потому, что такие-"бездуховные"-просто- вдруг, у него травма позвоночника и его шевелить нельзя-пошевелишь и, потом, будешь ему всю жизнь платить за "доставленную инвалидность"...
    Monster_Fat
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:54
      То же самое-никто в США никогда не помогает никому в потасовках или при нападении преступников. Причины чисто прагматичные: 1-не "профессионал" в "защите" и "борьбе"-сам можешь пострадать, придется лечиться, а страховка это лечение покрывать не будет-так как ты не только не пытался избежать опасности, а сам полез в опасную ситуацию.... 2-не факт, что "жертва" нуждалась в защите и кроме того, для компенсации своих потерь, жертва может и тебя обвинить в "непреднамеренном участии в усилении ее морального стресса" или в том что вы "без спроса влезли в ее личную жизнь". Ничего не поделаешь-раз "правовое государство", значит надо следовать правилам, а не поддаваться эмоциям.
      Monster_Fat
      1. Лесс Сегодня, 10:14
        Мдя... Не хочу чтобы у нас как в США.
        Лесс
  16. SPLV Сегодня, 09:03
    Красиво и по делу. Только один вопрос. Военное обозрение не совещательный орган при президенте. Практически, как немаленькое сообщество может, на практике, повлиять на законодательство?
    SPLV
  17. Лесс Сегодня, 09:05
    Пока судить будут по результатам работы адвокатов, а не по справедливости, пока адвокаты будут получать бешеные деньги за то, что делают белое чёрным, а чёрное белым - до тех пор какой закон не напиши, всё равно ничего не изменится. Это не только в России, это везде так. Закон ведь что дышло... а вертят адвокаты.
    Лесс
  18. betta Сегодня, 09:07
    Мой жизненный опыт показал, что закон защищает как раз агрессора, потому, что потерпевший может только жаловаться и подавать в суд, иначе .... Агрессор своё уже сделал, и может спокойно лгать, изворачиваться доказывая свою невиновность. Это римское право, и пока оно будет справедливости ждать сложно.
    betta
  19. aybolyt678 Сегодня, 09:14
    Преступность - это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия существования.
    aybolyt678
    1. Галеон Сегодня, 09:42
      Это НЕ нормальная реакция на ненормальные условия. Нормальная реакция - это что-то вроде подвига, как минимум в духовном смысле.
      Галеон
      1. aybolyt678 Сегодня, 09:45
        Цитата: Галеон
        это что-то вроде подвига

        подвиг это оставаться нормальным в ненормальных условиях, вы хотите сказать?
        aybolyt678
        1. Галеон Сегодня, 10:22
          А что еще остается? Выйти за рамки человеческого? Возможно, и придется, если попасть в подобное и припрет. Но не дай Бог, конечно...
          Галеон
  20. Dzmicer Сегодня, 09:38
    Советская правовая традиция, уравнивающая преступника и жертву до сих пор ломает жизни добропорядочным гражданам. Законы СССРФ защищают больше преступника, нежели жертву.
    Dzmicer
    1. Northern warrior Сегодня, 10:26
      С "детьми гор" судьи и прокуроры боятся связываться, т.к. те вполне могут убить за своего осужденного собрата. Русские люди разобщены и деморализованы, поэтому становятся жертвой преступников всех мастей и крышующих их правоохранителей.
      Northern warrior
      1. Dzmicer Сегодня, 10:43
        С "детьми гор" судьи и прокуроры боятся связываться

        Это другая славная советская традиция, порожденная ленинской национальной политикой:
        «…интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком НЕРАВЕНСТВЕ, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактической

        Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить (до тех пор, пока все его наследие не будет демонтировано до основания).
        Dzmicer
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