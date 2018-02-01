Как написать закон для русского человека?
Сегодня мы хотим поговорить о весьма серьезном и опасном для общества вопросе. Речь пойдет об основах русскости. О скрепах, которые заложены в нас предками. О взаимопомощи, о сострадании, о милосердии, наконец. О том, что делало, делает и будет делать нас русскими.
Для начала о паре историй, которые осветили наши коллеги из РИА «Новости». Летом 2017 года в городе Екатеринбурге произошла драка. Хотя дракой это назвать сложно. Обычная молодежная тусовка в отсутствие родителей закончилась тем, что один из гостей позвонил 22-летнему знакомому с просьбой забрать подвыпившую подругу из хмельной компании.
Приехавший за подругой товарища "ботаник", естественно, подвергся оскорблениям со стороны участников пьянки. Дело закончилось традиционно. На глазах у девушек парни петушились, но по выходе на улицу вроде бы договорились мирно. Даже руки пожали.
Но тут появились четверо подвыпивших "качков". Они-то и решили восстановить справедливость. Даже несмотря на уговоры всех участников конфликта. Один из парней ударил пришедшего за подругой в лицо. Как утверждает парень, он "немного поплыл". Но все-таки успел ударить нападавшего в ответ.
Завязалась драка с товарищами упавшего. Закончилась быстро. У парня которого ударил "ботаник", стал западать язык и нарушилось дыхание. И теперь уже ударивший 40 минут оказывал помощь.
История, каких тысячи. Хотя нет. Есть один нюанс. Тот, который ударил в ответ, весил 60 кг. А пострадавший за 100. И травма у пострадавшего серьезная. Перелом основания черепа.
Сегодня в Екатеринбурге идет процесс, который грозит Владиславу Рябухину, тому 60-килограммовому ботанику, 8-ю годами колонии строгого режима. Несправедливость грозящего приговора понимает даже пострадавший. Адвокаты обеих сторон выступают за мирное урегулирование. Возмещение ущерба за лечение и всё.
Другой случай такой же банальный. В Новосибирске двое подвыпивших парней приставали к людям. В конце концов напали на пару молодых людей. Кавалера отогнали пинками, а женщину куда-то потащили. И тоже нашелся мужчина. Вступился за женщину.
И повел он себя соответственно. Один против двух. Ударил первым. На этом драка закончилась. Второй хулиган бежал. Хулиган получил открытую черепно-мозговую травму. А наш герой пошел в полицию с явкой с повинной. Возбудили дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью". Те же 8 лет строгача...
Спасибо экспертизе. Признали, что травмы получены за счет падения с высоты собственного тела. Дело переквалифицировали на "причинение вреда по неосторожности". А это "всего" шесть месяцев зоны.
Казалось бы, как связано первое дело, которое сейчас в работе у суда, декабрьское дело и наша тема? А между тем, аналогия полная. Оба подсудимых больше никогда, ещё раз, никогда не пойдут кому-то помогать! Они просто пройдут мимо чужой беды.
Когда-то давно, в ранней юности, тренер по борьбе сказал мне фразу, смысл которой я понял гораздо позже. "Любая драка для вас может закончиться больницей, тюрьмой или могилой. А потому при малейшей возможности избежать драки — избегайте. Поберегите собственные нервы и нервы ваших родителей".
Кто виноват в том, что по закону сегодня защищать слабого означает играть в рулетку с судьбой?
Сядешь или не сядешь. Вспомните девушку в московском метро, которая применила травмат и получила срок. Пистолет опаснее ножа оказался. Есть ещё девушки, которые достанут для самозащиты пистолет?
Помните самую страшную для нормального человека статью? "Превышение мер самообороны"?
Кто определяет необходимую самооборону? Один против нескольких пьяных неадекватов — это нормально? А если дрын подобрал с земли и огрел по хребту нападавшего — это как? Кто в драке рассчитывает силу удара?
Любой боец, кто вырос в рабочем районе при советской власти или на окраине при демократии, прекрасно знает, что джентльменство в драке дорого обходится. Нужно ударить первым и так, чтобы противник не поднялся. Тогда будет шанс исполнить смешную, но очень четкую установку из нашего детства — "…делай ноги".
То, что происходит в разных частях нашего государства, наводит на страшную мысль. Помните, у Софии Ротару была популярная песня. Очень красивые слова. "В слове «мы» сто тысяч «я»..."
По законам математики от перемены слагаемых сумма не меняется. А как вы думаете, сто тысяч «я» всегда «мы»? Не кажется ли вам, что такими вот "делами", в соответствии с законом, в нас убивают это самое «мы»?
Простите за банальность. Притчу про веник помните? Так что лучше-то? Веник или прутик? «Мы» или «я»? Поможем мы завтра тем, кому плохо, или пройдем мимо, как это происходит в «цивилизованных» странах?
Хотите вы жить в стране, где с преступниками борется полиция, больных и травмированных спасает медицина, ребенка из горящего дома вытаскивает пожарный, а утопающего выручает спасатель на воде?
Конечно, в такой стране жить хочется. Вот только Россия такой страной пока не является. К сожалению.
Зато прекрасно известно и постепенно входит в поговорку время появления этих специалистов на месте происшествия.
И к сожалению, появляются вот такие примеры, которые в действительности напрочь отобьют охоту сделать шаг вперед. К восстановлению справедливости.
Прутики. Разрозненные. Разобщенные. Боящиеся длани закона. Боящиеся сделать шаг.
Законопослушные. Как в цивилизованном Западе.
Не способные остановить хама или маньяка. Войти в горящий дом. Прыгнуть в ледяную воду. Взять оружие и сказать «нет» фашизму на Донбассе.
Этим должны заниматься военные, пожарные, медики, спасатели, полицейские.
Остальные? Сидеть спокойно и послушно? В ожидании?
Или все-таки законы надо пересмотреть? В сторону защиты в первую очередь интересов именно законопослушных и неравнодушных граждан?
Для начала о паре историй, которые осветили наши коллеги из РИА «Новости». Летом 2017 года в городе Екатеринбурге произошла драка. Хотя дракой это назвать сложно. Обычная молодежная тусовка в отсутствие родителей закончилась тем, что один из гостей позвонил 22-летнему знакомому с просьбой забрать подвыпившую подругу из хмельной компании.
Приехавший за подругой товарища "ботаник", естественно, подвергся оскорблениям со стороны участников пьянки. Дело закончилось традиционно. На глазах у девушек парни петушились, но по выходе на улицу вроде бы договорились мирно. Даже руки пожали.
Но тут появились четверо подвыпивших "качков". Они-то и решили восстановить справедливость. Даже несмотря на уговоры всех участников конфликта. Один из парней ударил пришедшего за подругой в лицо. Как утверждает парень, он "немного поплыл". Но все-таки успел ударить нападавшего в ответ.
Завязалась драка с товарищами упавшего. Закончилась быстро. У парня которого ударил "ботаник", стал западать язык и нарушилось дыхание. И теперь уже ударивший 40 минут оказывал помощь.
История, каких тысячи. Хотя нет. Есть один нюанс. Тот, который ударил в ответ, весил 60 кг. А пострадавший за 100. И травма у пострадавшего серьезная. Перелом основания черепа.
Сегодня в Екатеринбурге идет процесс, который грозит Владиславу Рябухину, тому 60-килограммовому ботанику, 8-ю годами колонии строгого режима. Несправедливость грозящего приговора понимает даже пострадавший. Адвокаты обеих сторон выступают за мирное урегулирование. Возмещение ущерба за лечение и всё.
Другой случай такой же банальный. В Новосибирске двое подвыпивших парней приставали к людям. В конце концов напали на пару молодых людей. Кавалера отогнали пинками, а женщину куда-то потащили. И тоже нашелся мужчина. Вступился за женщину.
И повел он себя соответственно. Один против двух. Ударил первым. На этом драка закончилась. Второй хулиган бежал. Хулиган получил открытую черепно-мозговую травму. А наш герой пошел в полицию с явкой с повинной. Возбудили дело по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью". Те же 8 лет строгача...
Спасибо экспертизе. Признали, что травмы получены за счет падения с высоты собственного тела. Дело переквалифицировали на "причинение вреда по неосторожности". А это "всего" шесть месяцев зоны.
Казалось бы, как связано первое дело, которое сейчас в работе у суда, декабрьское дело и наша тема? А между тем, аналогия полная. Оба подсудимых больше никогда, ещё раз, никогда не пойдут кому-то помогать! Они просто пройдут мимо чужой беды.
Когда-то давно, в ранней юности, тренер по борьбе сказал мне фразу, смысл которой я понял гораздо позже. "Любая драка для вас может закончиться больницей, тюрьмой или могилой. А потому при малейшей возможности избежать драки — избегайте. Поберегите собственные нервы и нервы ваших родителей".
Кто виноват в том, что по закону сегодня защищать слабого означает играть в рулетку с судьбой?
Сядешь или не сядешь. Вспомните девушку в московском метро, которая применила травмат и получила срок. Пистолет опаснее ножа оказался. Есть ещё девушки, которые достанут для самозащиты пистолет?
Помните самую страшную для нормального человека статью? "Превышение мер самообороны"?
Кто определяет необходимую самооборону? Один против нескольких пьяных неадекватов — это нормально? А если дрын подобрал с земли и огрел по хребту нападавшего — это как? Кто в драке рассчитывает силу удара?
Любой боец, кто вырос в рабочем районе при советской власти или на окраине при демократии, прекрасно знает, что джентльменство в драке дорого обходится. Нужно ударить первым и так, чтобы противник не поднялся. Тогда будет шанс исполнить смешную, но очень четкую установку из нашего детства — "…делай ноги".
То, что происходит в разных частях нашего государства, наводит на страшную мысль. Помните, у Софии Ротару была популярная песня. Очень красивые слова. "В слове «мы» сто тысяч «я»..."
По законам математики от перемены слагаемых сумма не меняется. А как вы думаете, сто тысяч «я» всегда «мы»? Не кажется ли вам, что такими вот "делами", в соответствии с законом, в нас убивают это самое «мы»?
Простите за банальность. Притчу про веник помните? Так что лучше-то? Веник или прутик? «Мы» или «я»? Поможем мы завтра тем, кому плохо, или пройдем мимо, как это происходит в «цивилизованных» странах?
Хотите вы жить в стране, где с преступниками борется полиция, больных и травмированных спасает медицина, ребенка из горящего дома вытаскивает пожарный, а утопающего выручает спасатель на воде?
Конечно, в такой стране жить хочется. Вот только Россия такой страной пока не является. К сожалению.
Зато прекрасно известно и постепенно входит в поговорку время появления этих специалистов на месте происшествия.
И к сожалению, появляются вот такие примеры, которые в действительности напрочь отобьют охоту сделать шаг вперед. К восстановлению справедливости.
Прутики. Разрозненные. Разобщенные. Боящиеся длани закона. Боящиеся сделать шаг.
Законопослушные. Как в цивилизованном Западе.
Не способные остановить хама или маньяка. Войти в горящий дом. Прыгнуть в ледяную воду. Взять оружие и сказать «нет» фашизму на Донбассе.
Этим должны заниматься военные, пожарные, медики, спасатели, полицейские.
Остальные? Сидеть спокойно и послушно? В ожидании?
Или все-таки законы надо пересмотреть? В сторону защиты в первую очередь интересов именно законопослушных и неравнодушных граждан?
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов
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