Эрдоган получил «первое китайское предупреждение» от ВС Сирии. Что произошло под Хадером?

Турецкий военный конвой направляется в Эль-Эйс

Путь следования турецкого военного конвоя (карта syria.liveuamap.com)

Тактическая ситуация на границе Алеппо и Идлиба на 29.01.18. Светло-зелёный участок — территория, подконтрольная «ан-Нусре» и иным террористическим группировкам, жёлтый — южный сектор кантона Африн, красный — территории, освобождённые Сирийской Арабской Армией. Синие «маркеры» отображают места прохождения турецкого конвоя (наблюдается полное согласование действий ВС Турции с террористами из «Тахрир аш-Шам»), красные «маркеры» — точки нанесения ответных артиллерийских ударов САА по террористам и содействующему конвою

Возвращение турецкого конвоя в направлении Канатира

Источники информации:

http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/31/1678508.html

https://colonelcassad.livejournal.com/3961720.html

https://syria.liveuamap.com/

Несмотря на надежды, изначально возложенные высокопоставленными представителями МИДов России, Сирии и Ирана проходивший с 29 по 30 января Конгресс национального диалога Сирии, ни дипломатическая, ни военно-политическая концепции урегулировании ситуации в районе провинции Идлиб и кантона Африн (провинция Алеппо) так и не смогли выйти на уровень, позволяющий сформировать так называемую Комиссию по обсуждению конституции Сирии. Единственный момент, который был реализован в ходе данного конгресса, — подбор и согласование 150 кандидатур членов для создания вышеуказанной комиссии, 100 человек из которой будут представлять правительственный «фронт», и около 50 — оппозиционные силы. При рассмотрении ситуации без определённой доли ангажированности и более детально, возникает вполне адекватный вопрос: на каких основаниях оппозиционным силам в САР вообще даётся право голоса, а особенно в вопросах обновления конституции Сирии? Ведь все мы хорошо знаем, что представители именно этой оппозиции, поддерживаемой Турцией, продолжают прощупывать оборону курдских отрядов YPG мирного кантона Африн для захвата этих земель. Более того, вооружённые формирования FSA («Свободной сирийской армии»), патронируемые представителями оппозиции, уже предприняли далеко не одну попытку захвата подконтрольных правительственным войскам населённых пунктов САР в провинциях Идлиб и Халеб.Что ещё более интересно, высокопоставленная оппозиционная переговорная группа HNC («High Negotations Committee»), а также представители SNC («Сирийского национального совета»), активно сотрудничающие с FSA и другими антиправительственными вооружёнными формированиями, решили отказаться от участия в конгрессе, назвав его переговорами «режима с режимом», в то время как ещё одна группировка антиасадовских делегатов из Турции бойкотировала встречу сразу после прилёта в Сочи, аргументируя своё решение «ненавистными флагами», присутствующими на логотипе конгресса. В такой позиции оппозиционных сил чётко просматривается воинственная и незыблемая позиция Турецкой Республики, которой не выгодно ни «замораживание» конфликта с кантоном Африн, ни приостановка «накачки» «Идлибского гадюшника» вооружением, ведь не глядя на любые договорённости с РФ, Эрдоган не планирует отступаться от неразглашаемой части начатой в конце 16-го года военной операции «Щит Евфрата». Как в помните, во время объявления о её старте турецкий президент сакцентировал внимание, что одной из основных задач «Щита Евфрата» является свержение режима Башара Асада. С учётом этого Тайип действует и сегодня.Ярким тому доказательством являются небезынтересные события, которые происходят на протяжении последней недели января в северной и западной частях «Идлибского гадюшника», разделённого на сектора контроля «Джебхат ан-Нусры» («Хайят Тахрир аш-Шам»), разрозненнных группировк вооружённой «умеренной оппозиции», а также протурецкого «костяка» FSA (ССА). Около недели назад, по информации онлайн-карты syria.liveuamap.com, а также некоторых курдских и оппозиционных ресурсов, на территорию провинции Идлиб вошёл огромный военный конвой турецкой армии, в составе которой были бронеавтомобили KIRPI (4х4), БТР и боевые машины пехоты с более чем сотней пехотинцев. Колонна проследовала от турецкого КПП «Рейханли» (провинция Хатай) в направлении города Эль-Эйс, расположенного близ подконтрольного Сирийской Арабской Армии города Хадер (у линии фронта).Конвой остановился и занял выжидательную позицию, о чём сообщили очевидцы из Эль-Эйса. Очевидно, что по согласованию с ВС Турции, формирования «Джебхат ан-Нусры» и вооружённой оппозиции должны были «размягчить» оборону сирийской армии, частично измотав артиллерийские батареи и укрепрайоны в окрестностях Хадера, после чего пехотные формирования турецкой армии из конвоя планировали захватить этот город «под шумок» беспредела «ан-Нусры». Позднее стало ясно, что командование ВС Турции сильно недооценило САА, по-видимому рассчитывая на такую же нейтральную реакцию, как в ситуации с нападением на Африн. В этом и заключался стратегический просчёт турков.Вечером, 29 января, на всё той же карте syria.liveuamap.com в районе Эль-Эйса появились красные «маркеры», обозначающие нанесение артиллерийских ударов ВС Сирии по участку автомагистрали «Каммари — Эль-Эйс», где и находился турецкий конвой. Спустя же 2 суток, известный ресурс «News Front» со ссылкой на сирийские источники сообщил , что подразделения Сирийской Арабской Армии, наступающие на захваченные «Тахрир аш-Шам» населённые пункты Фуа и Кефрая, столкнулись с крупной смешанной группировкой противника, среди которой были как боевики «аш-Шам», так и турецкие военные, открывшие по штурмовым подразделеням правительственных войск огонь из крупнокалиберных пулемётов, и миномётов. Сирийская армия ответила мощной артиллерийской «ответкой» с позиций, дислоцирующихся под под Хадером, после чего турки выпустили по подразделениям сирийской армии в Хадере 7 НУРСов (о типе ракет не сообщается).Как сообщили местные источники, после огня со стороны турецкого конвоя и террористических формирований «Тахрир аш-Шам» в воздушном пространстве появилась тактическая авиация, отработавшая по конвою и террористам в районе ICARDA (вдоль автомагистрали M5 «Дамаск — Алеппо»), а также севернее Эль-Эйса; её поддержала и сирийская ствольная артиллерия. Чья именно авиация работала по турецкому конвою и «ан-Нусре» (ВКС России или ВВС Сирии), точно не известно, но эффект был виден уже через несколько часов. Конвой, состоящий почти из 100 юнитов, моментально начал возврат в сторону Канатира, а позднее и вовсе направился обратно в Хатай. В ходе ответных ударов сирийских артиллерии и ВВС были уничтожены и повреждены несколько единиц техники.Что же касается инцидента с атакой на отступающий конвой ВС Турции в Аль-Атариб (северные территории идлибского оппозиционно-террористического «анклава»), то здесь и вовсе всё остаётся под завесой тайны. Турецкая сторона, без каких-либо веских доказательств, возложила вину на отряды YPG из кантона Африн, которые абсолютно не имеют отношения к северу Идлиба, ведь южная граница курдского анклава находится в 20 км севернее за сектором, контролируемым «Свободной сирийской армией». Позднее ответственность за атаку на конвой взяла на себя ИГ, которая район Аль-Атариб давно не контролирует. По сути, имея давние связи с ИГИЛ, турецкая сторона вполне могла запросить у игиловцев подобное заявление для отвлечения внимания СМИ от более резонансного вооружённого столкновения с сирийской армией близ Хадера. Естественно, шумиху вокруг инцидента под Хадером Анкара поднимать не стала, ведь действия происходили с задействованием террористических формирований и в нарушение всех деэскалационных договоров; да и в случае с Африном репутация Турции весьма подмочена.Контрмеры правительственных войск Сирии, реализованные против турецкого конвоя и сопровождающих его боевиков «Тахрир аш-Шам» 29 января, возымеют отрезвляющий эффект на военное руководство Турции, которое начнёт более тщательно анализировать возможные последствия, прежде чем дерзко переступать все пределы дозволенного в рамках международных договорённостей о деэскалации в САР ради собственной территориальной выгоды.