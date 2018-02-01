10:50 01 февраля

Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»



На днях Киев провел очередные ракетные испытания. На этот раз новой украинской крылатой ракеты «Нептун». Мнение «экспертов» при этом разделились. Киевские «специалисты» пишут о том, что новая ракета может долететь чуть ли де Москвы, а российские в основном сходятся во мнении, что все это блеф. Как обычно, и те, и другие ошибаются.

На руинах СССР


Действительно, ну зачем отрицать очевидные факты. Есть ракета, и она летает. Куда и как, об этом поговорим ниже, а пока давайте вспомним, что у Киева есть практически все, чтобы ее создать. И досталось это «почти все» от «проклятого совка», который на Украине принято сегодня официально только ругать.

Вы нигде сейчас не услышите из уст Александра Турчинова, что «украинский двыгун» «Нептуна» — это старый добрый советский ТРДД-50, используемый в советских аналогах «Томагавка», Х-55. И выпускался он до распада этого самого Союза в Запорожье.

Также важнейшей государственной тайной Украины является и изготовитель транспортно-пускового контейнера (ТПК) для новой ракеты. На самом деле это тоже секрет полишинеля. Давным-давно для Жулянского машиностроительного завода «Визар» в Австрии был куплен огромный, занимающий полцеха, стан для изгиба алюминиевого листа. Его также когда-то закупил «проклятый совок» для сборки первых ТПК для ракет С-300. Уже позже их производство было перенесено в Россию, а стан остался.



Правда, и тут не обошлось без проблем. Дело в том, что диаметр ТПК Х-35 меньше диаметра ТПК С-300, но австрийский стан не приспособлен гнуть листы меньшим диаметром, а потому украинским конструкторам пришлось изгаляться, чтобы правильно разместить «Нептун» в чересчур просторном для него контейнере. Это по-настоящему сегодня бесит украинских разработчиков боевых кораблей (об этом чуть ниже).

А еще вам никто и никогда из руководства в Киеве не расскажет, что ТРДД-50 был использован при создании советской противокорабельной ракеты Х-35 «Уран», испытания которой были окончены уже после распада СССР в России, и что новый «Нептун» настолько похож на своего российского собрата, что непосвященный человек будет их путать в 50% случаев.

Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»




Кто-то сходу определит, кто есть кто? Если нет, то подсказываю, на нижней картинке старт российского «Урана», а на верхней — украинский «Нептун».

Я его слепила из того, что было. Проблемы новой ракеты

Как мы видим, задел у украинских ракетостроителей благодаря «проклятущему коммунистическому прошлому» был основательный. Но были и проблемы.

Украина не имела своих подходящих инерциальных систем контроля полета. А без них ракету в заданный квадрат, где должна включаться головка самонаведения, вывести невозможно. Не то чтобы это была неразрешимая задача, но проблема все же была. Насколько она была эффективно решена, посмотрим. Но это на самом деле не самое главное. Есть проблемы и посерьезнее.

Киеву пришлось мастерить первую разгонную ступень. Она вышла не очень красивой и не совсем нормальной. Дело в том, есть некоторая несоосность стартовой и маршевой ступени ракеты, что на старте вызывает эффект кабрирования. Думаю, вы заметили это на видео:



Видели, как ракета немного клюнула носом, а потом пошла по траектории. Это как раз вызвано этой несоосностью. Чтобы убрать проблему, украинским конструкторам пришлось немного опустить сопло двигателя первой ступени (на 2 градуса), и сейчас они бьются над тем, чтобы убрать этот эффект полностью.

Есть еще одна проблема, не решив которую можно свести на нет всю «перемогу». Согласно ТЗ, новое изделие, дабы не уступать российскому аналогу, принятому на вооружение 20 лет назад, должно было уметь летать на высоте 5 метров над уровнем моря. Но приборов (радиовысотомеров), которые обеспечивали бы нужную точность полета, на Украине не делали. Если честно, пока у меня нет информации, решена проблема или нет. И если решена, то как. Проведенные испытания пока также не могут дать ответа на этот вопрос. А потому ждем продолжения.

Еще одна проблема — это головка самонаведения. Чисто противокорабельных головок Украина никогда не делала, а потому было решено использовать для этого «усовершенствованную» голову от ЗУР. Не знаю, что имели в виду украинские СМИ, говоря, что в новой ракете применены части от ЗУР С-200, но не исключено, что именно о ней и идет речь.

Итак, как видим, проблемы у новой ракеты тоже есть, их достаточно, но они все решаемые.

Кораблестроительная программа Киева

А теперь давайте привяжем прошедшие испытания к… кораблестроительной программе Киева. На самом деле связь тут самая что ни на есть прямая. Дело в том, что Порошенко, когда озвучивал планы постройки корветов типа «Владимир Великий», предполагал, что практически все системы вооружения на нем будут импортные. Но жадность украинских олигархов обуяла, а потому было принято решение, что корветы будут оснащаться по максимум украинскими системами вооружения.

И как раз ПРК «Нептун» должна стать главным калибром новых кораблей.

А также новых ракетных катеров, которые будут спроектированы на основе артиллерийского катера «Лань».



Собственно, именно задержка в разработке комплекса и заставила николаевских корабелов на несколько лет забросить остов головного украинского корвета.



Правда, сами конструкторы новых украинских кораблей не в восторге от такого решения. Дело в том, что большие габариты комплекса и «тонкости» при запуске ракет для них стали настоящей головной болью и причиной половины нецензурных слов, произносимых в стенах КБ. Громоздкие поворотные ПУ ПКР — это уже прошлый век, а невозможность их уменьшить до оптимальных размеров — это вообще отдельный поток нецензурной лексики. Но чего не сделаешь ради того, чтобы все на изделии было украинским…

Подводим итоги

Как мы увидели, русский «Уран» и украинский «Нептун» имеют общего родителя и по характеристикам будут очень схожи. Конечно, до Москвы новая украинская ракета не долетит, да и не предназначена она для этого (для этого Киев разрабатывает КР «Коршун»). Также по мере испытаний будем наблюдать за тем, как украинским конструкторам удалось решить те или иные проблемы, связанные с отсутствием того или иного узла в наследии «проклятого совка».

Теперь вы понимаете, почему я не могу удержаться от улыбки, когда одни (российские) «эксперты» говорят, что «вот это не полетит» (когда оно уже летит), а их украинские коллеги утверждают, что полетит много лучше русского аналога. Ей-богу смешно, ну прямо как дети. «Уран» и «Нептун» во многом такие же одинаковые, как и русские с украинцами, а потому, если хотите понять, каковы будут характеристики украинского «Нептуна», смотрите на российский «Уран». Правда, как я уже сказал выше, если украинским конструкторам удалось сконструировать то, чего им не досталось от «проклятого советского прошлого»…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 15

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  1. andrewkor Сегодня, 07:12
    Ураном им, да по Нептуну!
    andrewkor
  2. Strashila Сегодня, 07:37
    Да... еще сколько таких заделов бывшего СССР раскидано по бывшим республикам.
    Strashila
  3. 52гим Сегодня, 07:42
    Традиционно ракеты полетят или в гражданские самолеты, или в мирных жителей, или в собственные казармы. У них другой программы не мается.
    52гим
    1. Yurasumy Сегодня, 08:02
      Противокорабелка? Это как же постараться надо))
      Yurasumy
    2. Hard Rock Сегодня, 10:38
      Сто процентов! Обезьяны с гранатами!
      Hard Rock
  4. инженер74 Сегодня, 07:54
    Собственно и названия "Уран" и "Нептун" - соседние планеты, как бы намекают на родство. smile
    инженер74
  5. Беркут Сегодня, 09:01
    Спасибо, автор. Но проблема еще в том, что мало сконструрировать, надо еще промышленный выпуск наладить. А это отдельная тема. Разница между штучными излелиями и серией, это знаете ли.... Нужно, что бы совпало "из чего делать", "гле делать" и "чьими руками делать"
    Беркут
    1. АлНиколаич Сегодня, 09:42
      Там вообще куча проблем, как технологических, так и эксплуатационных. Разработка нормативов, подготовка и обучение расчётов. Не на один год растянулся процесс.
      Но начало положено, и это вызывает обеспокоенность.
      АлНиколаич
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:27
    но австрийский стан не приспособлен гнуть листы меньшим диаметром,
    А стан нельзя перенастроить ? На мой дилетантский взгляд - это какая-то ..неправильность . Он что изготовителем заточен под неизменный размер? Это при таких-то пропорциях и соответствующей стоимости ?
    огромный, занимающий полцеха,
    Шото здесь нетут . Просветите . кто в теме
    КВУ-НСвД
  7. шурави Сегодня, 09:37

    Действительно, ну зачем отрицать очевидные факты. Есть ракета, и она летает.


    Прости, автор-->автор-->автор, но ты похоже диванный эксперт. Что там летает? На видео всего лишь:
    Эксперты оценили проведенные испытания и пришли к выводу, что на них проверялся лишь старт ракеты из пускового контейнера и твердотопливный ускоритель, в то время как турбореактивный двигатель не включался. Сама ракета - лишь бросковый макет без системы управления, заключили специалисты.

    Ну и ещё длинная патриотическая речь. А ни самой ракеты на траектории, ни поражения цели нет.
    шурави
    1. Hard Rock Сегодня, 10:43
      Согласен с вами, пульнули ракеткой в небо, а понтов то. Надеюсь, что трезубец с флажком намалевали для пущей стабильности полёта.
      Hard Rock
  8. svp67 Сегодня, 09:42
    Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»
    Почему эту ракету называют "КРЫЛАТОЙ"? Её "крылышки" не делают её "крылатой"
    А вообще интересно как им удалось завладеть документацией или образцом Х-35? К слову, Х-35 "клонировали" в КНДР, видимо стоит и это направление "утечек" отработать
    svp67
    1. voyaka uh Сегодня, 09:50
      А какая? Классическая крылатая ракета. Полет - 15 над поверхностью.
      voyaka uh
      1. svp67 Сегодня, 10:07
        Цитата: voyaka uh
        Классическая крылатая ракета.

        Вот определение КР :
        Крыла́тая раке́та — беспилотный летательный аппарат однократного запуска, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести
        Ну нет у "Х-35" и "Нептуна" способности использовать АЭРОДИНАМИЧЕСКУЮ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ КРЫЛА, крылья у нее для стабилизации и изменения направления полета...
        Вот КР

        svp67
  9. av58 Сегодня, 10:45
    Ну хорошо, сделали хохлы с грехом пополам ракету, полетела она, даже боеголовку прилепят. Дальше то что? Остаётся самое главное: решиться применить. Вот с этим будет большая-большая проблема laughing
    av58
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