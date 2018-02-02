Самый дорогой гидросамолёт в мире. ShinMaywa US-2 (Япония)
Сегодня в мире найдется не так много стран, которые могут разрабатывать и производить гидросамолеты, но Япония входит в их число. В настоящее время Морские силы самообороны Японии используют для своих нужд многоцелевые самолеты-амфибии ShinMaywa US-2. В составе морской авиации флота насчитывается пять таких самолетов. В 2013 году японским правительством была профинансирована закупка шестого гидросамолета ShinMaywa US-2 стоимостью 12,5 миллиарда иен (около 156 миллионов долларов), такой ценник позволяет считать US-2 самым дорогим самолетом-амфибией в мире.
В настоящее время данный гидросамолет активно продвигается на экспорт и интерес к нему на международном рынке присутствует. Предметный интерес к гидросамолету проявляют Индия, Индонезия и Таиланд. Наиболее близка к покупке была именно Индия, японский гидросамолет в 2014 году победил в тендере на поставку поисково-спасательного самолета амфибии, в общей сложности Индия могла приобрести от 6 до 15 таких самолетов, однако сделка так и не была заключена до сих пор. В январе 2017 года появилась информация о том, что официальный Дели напугала стоимость японского гидросамолета, который в компании ShinMaywa называют лучшим в мире, стоит отметить не без оснований. В плане мореходных качеств с японской разработкой не может поспорить ни один из серийных гидросамолетов современности.
Интерес к спасательному варианту гидросамолета ShinMaywa US-2 в июне 2016 года проявил Таиланд. В том же году, но уже в августе представители Минобороны Индонезии провели встречу с их японскими коллегами, на которой обсуждались вопросы покупки продукции военного назначения, в том числе самолета-амфибии US-2. Индонезию данный самолет заинтересовал также в аспекте проведения поисково-спасательных операций на море. На этом круг потенциальных покупателей японского гидросамолета пока что заканчивается.
Компания ShinMaywa Industries обладает достаточно долгой историей и огромным опытом в создании самолетов-амфибий различного назначения и размеров. Фирма была основана еще в 1949 году, при этом она стала наследницей другой японской авиастроительной компании – Kawanishi Aircraft Company, которая к тому моменту уже успела прославиться своими большими летающими лодками, превратившись со временем в многопрофильный промышленный конгломерат и одного из флагманов японской промышленности. В годы Второй мировой войны она была главным поставщиком летающих лодок для японских военных, ее инженерами был спроектирован гигантский гидросамолет Н8К «Emily», который признавали одной из лучших летающих лодок тех лет.
С тех пор компания ShinMaywa успешно сохраняет свою уникальную специализацию в области гидроавиации. Стоит отметить, что это достаточно узкая ниша в мировом масштабе. В 1962 году компания приступила к испытаниям экспериментальной четырехдвигательной турбовинтовой летающей лодки UF-XS (фирменное обозначение SS1), которая отличалась наличием новаторской системы управления пограничным слоем на крыле. На летающей лодке UF-XS использовалось двухлонжеронное крыло с предкрылками и двухсекционными закрылками с системой сдува пограничного слоя. Реализованная система сдува пограничного слоя обеспечивала самолету лучшую управляемость на малых скоростях полета, в том числе при взлете и посадке. Для повышения остойчивости на крыле были установлены поплавки. Система сдува пограничного слоя по-прежнему является фирменной чертой гидросамолетов компании ShinMaywa. Разработчиком самолета UF-XS выступил создатель прежних больших самолетов-амфибий компании Kawanishi Сидзуо Кукихара.
После этого по заказу Морских сил самообороны Японии на основе UF-XS была создана и серийно выпускалась большая противолодочная четырехдвигательная турбовинтовая летающая лодка PS-1 (фирменное обозначение SS2). С 1967 по 1978 год в Японии было собрано 23 самолета данного типа. На основе данного гидросамолета была создана и поисково-спасательная версия US-1/US-1A (SS2A), она серийно выпускалась с 1975 по 2004 годы, за это время было построено 20 самолетов, окончательно они были сняты с вооружения только к концу 2017 года. Новая летающая лодка ShinMaywa US-2 является наиболее современной модернизацией самолетов US-1A.
Работы над дальнейшим развитием гидросамолета US-1A стартовали в Японии в 1996 году. В ходе данных работ и появился поисково-спасательный самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (первоначально он носил обозначение US-1A Kai; фирменное обозначение компании SS3). Самолет, предназначенный для японского флота, выпускается буквально поштучно. С 2004 по 2017 годы японская морская авиация получила два опытных и пять серийных самолетов US-2. Финансирование шестого самолета в размере 156 миллионов долларов было осуществлено в 2013 году. При этом один из серийных гидросамолетом потерпел крушение 28 апреля 2015 года. В составе Морских сил самообороны Японии самолеты-амфибии US-2 находятся на вооружении 71-й поисково-спасательной эскадрильи 31-го крыла авиации флота, они базируются поотрядно на авиационных базах в Ацуги и Ивакуни.
Одной из причин активизации работ по созданию модернизированной версии четырехмоторного гидросамолета US-1A стал недостаток финансирования работ на создание нового самолета-амфибии US-X. Сборка первого прототипа нового самолета началась в 2000 году. 22 апреля 2003 года на авиационном заводе Конано вблизи города Кобе прошла официальная церемония выкатки первого прототипа. Помимо опытных образцов было создано также два фюзеляжа самолета-амфибии, предназначенных для проведения статических испытаний. Первый полет ShinMaywa US-2 совершил 18 декабря 2003 года, он продолжался всего 15 минут. Официальные войсковые испытания новинки начались в апреле 2004 года, с 2007 года самолет производится серийно.
Самолет получил полностью герметичную кабину экипажа, более мощные двигатели Rolls-Royce AE2100J, развивающие мощность 4600 л.с. каждый, кабина экипажа получила новое оборудование. Реализован принцип «стеклянной кабины», в распоряжении членов экипажа имеются современные ЖК-панели. В конструкцию самолета было внесено большое количество усовершенствований, позволяющих расширить возможность его применения в ненастную погоду (на основе опыта эксплуатации самолетов-предшественников). Также была изменена конструкция крыльев, с интегрированными в них топливными баками. Помимо этого US-2 единственный в мире гидросамолет с системой управления пограничным слоем (Boundary layer control, BLC), в которой задействован для этого дополнительный двигатель LHTEC T800 мощностью 1364 л.с. Благодаря данной системе самолет может совершать полет на очень низкой скорости (порядка 90 км/ч) и совершать взлет и посадку с воды, довольствуясь для этого очень короткой дистанцией.
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 представляет собой четырехдвигательный свободнонесущий высокоплан с прямым крылом, для повышения остойчивости на воде на нем имеются поплавки, и Т-образным хвостовым оперением. Фюзеляж герметичный цельнометаллический типа полумонокок. Установка новых турбовинтовых двигателей Rolls-Royce AE2100J повысила крейсерскую и максимальную скорость самолета. Самолет может разгоняться в небе до 560 км/ч, крейсерская скорость составляет более 480 км/ч. При этом он может преодолевать расстояния более 4500 км. Японский гидросамолет является достаточно большим. Максимальная длина US-2 составляет 33,3 метра, размах крыльев – 33,2 метра, максимальная взлетная масса 47,7 тонны. По своим размерам и массе он превосходит двух своих основных конкурентов – серийно производящиеся гидросамолеты CL-415 (Bombardier) (Канада) и Бе-200 (Россия). Но уже совсем скоро он уступит пальму первенства другой серийной модели – китайскому самолету-амфибии AG600, который совершил свой первый полет 24 декабря 2017 года.
Отличительной особенностью японского самолета-амфибии US-2 является отличная мореходность. Это единственный в мире самолет, который может совершать взлет и посадку на воду при волнении моря в 5 баллов и высоте волн – 3 метра. Производитель особо подчеркивает тот факт, что самолет можно эксплуатировать при высоте волн, составляющих до 1/3 высоты самого самолета (высота US-2 составляет 9,8 метра). Это особенно важно для поисково-спасательной машины, которая предназначена для помощи и спасения жизни людей даже в суровых условиях. Для сравнения Бе-200 можно использовать только при высоте волны до 1,2 метра.
Показательным является участие US-2 в индийском тендере на поисково-спасательный самолет-амфибию, который японский гидросамолет выиграл в 2014 году, хотя контракт на поставку так до сих пор и не заключен. В тендере помимо US-2 принимали участие канадская компания Bombardier Aerospace с самолетом Bombardier 415, ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» с самолетом Бе-200 и американская фирма Dornier Seaplane Company, предложившая обновленный проект самолета SeaStar CD2. Как отмечали эксперты, с появлением в индийском тендере японского US-2, его результат был предрешен в пользу последнего. Причиной является тот факт, что самолет-амфибия US-2 компании ShinMaywa обладает выдающимися взлетно-посадочными характеристиками за счет использования уникальной системы управления пограничным слоем на крыле с приводом от дополнительного пятого двигателя и отличными показателями мореходности, превосходящими конкурентов. Японский гидросамолет с взлетной массой 43 тонны в состоянии взлететь с воды с разбегом всего 280 метров и совершить посадку с пробегом – 330 метров.
Помимо существующего поисково-спасательного варианта самолета-амфибии US-2, компания ShinMaywa с 2006 года продвигает на рынок также две других разновидности самолета – пассажирский вариант (вместимость от 38 до 42 мест) и противопожарный вариант. Гидросамолет можно с полной уверенностью назвать многоцелевым, после незначительных модернизаций он может использоваться для транспортировки пассажиров и грузов, перевозки раненых и пострадавших, патрулирования океана и использования для помощи пострадавшим при ЧС. В 2010 году производитель самолета декларировал стоимость летающей лодки в «коммерческом» варианте на уровне 7 миллиардов иен (порядка 90 миллионов долларов).
Летно-технические характеристики ShinMaywa US-2:
Габаритные размеры: длина – 33,3 м, высота – 9,8 м, размах крыла – 33,2 м, площадь крыла – 135,8 м2.
Масса пустого самолета – 25 630 кг.
Максимальная взлетная масса – 47 700 кг.
Силовая установка – 4 ТВД Rolls-Royce AE2100J мощностью 4600 л.с. каждый.
Вспомогательная силовая установка – LHTEC T800 мощностью 1364 л.с.
Максимальная скорость – 560 км/ч.
Крейсерская скорость – 480 км/ч.
Практическая дальность – более 4500 км.
Практический потолок – 7195 м.
Допустимая высота волны (мореходность) – 3 м.
Длина разбега (взлет с воды) – 280 м.
Длина пробега (посадка на воду) – 330 м.
Пассажировместимость – 20 человек или 12 раненых на носилках.
Экипаж – 3 человека.
Источники информации:
http://airwar.ru/enc/sea/ss2.html
https://bmpd.livejournal.com/709587.html
http://nevskii-bastion.ru/shinmaywa-us-2
http://www.shinmaywa.co.jp
Материалы из открытых источников
В настоящее время данный гидросамолет активно продвигается на экспорт и интерес к нему на международном рынке присутствует. Предметный интерес к гидросамолету проявляют Индия, Индонезия и Таиланд. Наиболее близка к покупке была именно Индия, японский гидросамолет в 2014 году победил в тендере на поставку поисково-спасательного самолета амфибии, в общей сложности Индия могла приобрести от 6 до 15 таких самолетов, однако сделка так и не была заключена до сих пор. В январе 2017 года появилась информация о том, что официальный Дели напугала стоимость японского гидросамолета, который в компании ShinMaywa называют лучшим в мире, стоит отметить не без оснований. В плане мореходных качеств с японской разработкой не может поспорить ни один из серийных гидросамолетов современности.
Интерес к спасательному варианту гидросамолета ShinMaywa US-2 в июне 2016 года проявил Таиланд. В том же году, но уже в августе представители Минобороны Индонезии провели встречу с их японскими коллегами, на которой обсуждались вопросы покупки продукции военного назначения, в том числе самолета-амфибии US-2. Индонезию данный самолет заинтересовал также в аспекте проведения поисково-спасательных операций на море. На этом круг потенциальных покупателей японского гидросамолета пока что заканчивается.
Компания ShinMaywa Industries обладает достаточно долгой историей и огромным опытом в создании самолетов-амфибий различного назначения и размеров. Фирма была основана еще в 1949 году, при этом она стала наследницей другой японской авиастроительной компании – Kawanishi Aircraft Company, которая к тому моменту уже успела прославиться своими большими летающими лодками, превратившись со временем в многопрофильный промышленный конгломерат и одного из флагманов японской промышленности. В годы Второй мировой войны она была главным поставщиком летающих лодок для японских военных, ее инженерами был спроектирован гигантский гидросамолет Н8К «Emily», который признавали одной из лучших летающих лодок тех лет.
С тех пор компания ShinMaywa успешно сохраняет свою уникальную специализацию в области гидроавиации. Стоит отметить, что это достаточно узкая ниша в мировом масштабе. В 1962 году компания приступила к испытаниям экспериментальной четырехдвигательной турбовинтовой летающей лодки UF-XS (фирменное обозначение SS1), которая отличалась наличием новаторской системы управления пограничным слоем на крыле. На летающей лодке UF-XS использовалось двухлонжеронное крыло с предкрылками и двухсекционными закрылками с системой сдува пограничного слоя. Реализованная система сдува пограничного слоя обеспечивала самолету лучшую управляемость на малых скоростях полета, в том числе при взлете и посадке. Для повышения остойчивости на крыле были установлены поплавки. Система сдува пограничного слоя по-прежнему является фирменной чертой гидросамолетов компании ShinMaywa. Разработчиком самолета UF-XS выступил создатель прежних больших самолетов-амфибий компании Kawanishi Сидзуо Кукихара.
После этого по заказу Морских сил самообороны Японии на основе UF-XS была создана и серийно выпускалась большая противолодочная четырехдвигательная турбовинтовая летающая лодка PS-1 (фирменное обозначение SS2). С 1967 по 1978 год в Японии было собрано 23 самолета данного типа. На основе данного гидросамолета была создана и поисково-спасательная версия US-1/US-1A (SS2A), она серийно выпускалась с 1975 по 2004 годы, за это время было построено 20 самолетов, окончательно они были сняты с вооружения только к концу 2017 года. Новая летающая лодка ShinMaywa US-2 является наиболее современной модернизацией самолетов US-1A.
Работы над дальнейшим развитием гидросамолета US-1A стартовали в Японии в 1996 году. В ходе данных работ и появился поисково-спасательный самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (первоначально он носил обозначение US-1A Kai; фирменное обозначение компании SS3). Самолет, предназначенный для японского флота, выпускается буквально поштучно. С 2004 по 2017 годы японская морская авиация получила два опытных и пять серийных самолетов US-2. Финансирование шестого самолета в размере 156 миллионов долларов было осуществлено в 2013 году. При этом один из серийных гидросамолетом потерпел крушение 28 апреля 2015 года. В составе Морских сил самообороны Японии самолеты-амфибии US-2 находятся на вооружении 71-й поисково-спасательной эскадрильи 31-го крыла авиации флота, они базируются поотрядно на авиационных базах в Ацуги и Ивакуни.
Одной из причин активизации работ по созданию модернизированной версии четырехмоторного гидросамолета US-1A стал недостаток финансирования работ на создание нового самолета-амфибии US-X. Сборка первого прототипа нового самолета началась в 2000 году. 22 апреля 2003 года на авиационном заводе Конано вблизи города Кобе прошла официальная церемония выкатки первого прототипа. Помимо опытных образцов было создано также два фюзеляжа самолета-амфибии, предназначенных для проведения статических испытаний. Первый полет ShinMaywa US-2 совершил 18 декабря 2003 года, он продолжался всего 15 минут. Официальные войсковые испытания новинки начались в апреле 2004 года, с 2007 года самолет производится серийно.
Самолет получил полностью герметичную кабину экипажа, более мощные двигатели Rolls-Royce AE2100J, развивающие мощность 4600 л.с. каждый, кабина экипажа получила новое оборудование. Реализован принцип «стеклянной кабины», в распоряжении членов экипажа имеются современные ЖК-панели. В конструкцию самолета было внесено большое количество усовершенствований, позволяющих расширить возможность его применения в ненастную погоду (на основе опыта эксплуатации самолетов-предшественников). Также была изменена конструкция крыльев, с интегрированными в них топливными баками. Помимо этого US-2 единственный в мире гидросамолет с системой управления пограничным слоем (Boundary layer control, BLC), в которой задействован для этого дополнительный двигатель LHTEC T800 мощностью 1364 л.с. Благодаря данной системе самолет может совершать полет на очень низкой скорости (порядка 90 км/ч) и совершать взлет и посадку с воды, довольствуясь для этого очень короткой дистанцией.
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 представляет собой четырехдвигательный свободнонесущий высокоплан с прямым крылом, для повышения остойчивости на воде на нем имеются поплавки, и Т-образным хвостовым оперением. Фюзеляж герметичный цельнометаллический типа полумонокок. Установка новых турбовинтовых двигателей Rolls-Royce AE2100J повысила крейсерскую и максимальную скорость самолета. Самолет может разгоняться в небе до 560 км/ч, крейсерская скорость составляет более 480 км/ч. При этом он может преодолевать расстояния более 4500 км. Японский гидросамолет является достаточно большим. Максимальная длина US-2 составляет 33,3 метра, размах крыльев – 33,2 метра, максимальная взлетная масса 47,7 тонны. По своим размерам и массе он превосходит двух своих основных конкурентов – серийно производящиеся гидросамолеты CL-415 (Bombardier) (Канада) и Бе-200 (Россия). Но уже совсем скоро он уступит пальму первенства другой серийной модели – китайскому самолету-амфибии AG600, который совершил свой первый полет 24 декабря 2017 года.
Отличительной особенностью японского самолета-амфибии US-2 является отличная мореходность. Это единственный в мире самолет, который может совершать взлет и посадку на воду при волнении моря в 5 баллов и высоте волн – 3 метра. Производитель особо подчеркивает тот факт, что самолет можно эксплуатировать при высоте волн, составляющих до 1/3 высоты самого самолета (высота US-2 составляет 9,8 метра). Это особенно важно для поисково-спасательной машины, которая предназначена для помощи и спасения жизни людей даже в суровых условиях. Для сравнения Бе-200 можно использовать только при высоте волны до 1,2 метра.
Показательным является участие US-2 в индийском тендере на поисково-спасательный самолет-амфибию, который японский гидросамолет выиграл в 2014 году, хотя контракт на поставку так до сих пор и не заключен. В тендере помимо US-2 принимали участие канадская компания Bombardier Aerospace с самолетом Bombardier 415, ОАО «Рособоронэкспорт» и ОАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» с самолетом Бе-200 и американская фирма Dornier Seaplane Company, предложившая обновленный проект самолета SeaStar CD2. Как отмечали эксперты, с появлением в индийском тендере японского US-2, его результат был предрешен в пользу последнего. Причиной является тот факт, что самолет-амфибия US-2 компании ShinMaywa обладает выдающимися взлетно-посадочными характеристиками за счет использования уникальной системы управления пограничным слоем на крыле с приводом от дополнительного пятого двигателя и отличными показателями мореходности, превосходящими конкурентов. Японский гидросамолет с взлетной массой 43 тонны в состоянии взлететь с воды с разбегом всего 280 метров и совершить посадку с пробегом – 330 метров.
Помимо существующего поисково-спасательного варианта самолета-амфибии US-2, компания ShinMaywa с 2006 года продвигает на рынок также две других разновидности самолета – пассажирский вариант (вместимость от 38 до 42 мест) и противопожарный вариант. Гидросамолет можно с полной уверенностью назвать многоцелевым, после незначительных модернизаций он может использоваться для транспортировки пассажиров и грузов, перевозки раненых и пострадавших, патрулирования океана и использования для помощи пострадавшим при ЧС. В 2010 году производитель самолета декларировал стоимость летающей лодки в «коммерческом» варианте на уровне 7 миллиардов иен (порядка 90 миллионов долларов).
Летно-технические характеристики ShinMaywa US-2:
Габаритные размеры: длина – 33,3 м, высота – 9,8 м, размах крыла – 33,2 м, площадь крыла – 135,8 м2.
Масса пустого самолета – 25 630 кг.
Максимальная взлетная масса – 47 700 кг.
Силовая установка – 4 ТВД Rolls-Royce AE2100J мощностью 4600 л.с. каждый.
Вспомогательная силовая установка – LHTEC T800 мощностью 1364 л.с.
Максимальная скорость – 560 км/ч.
Крейсерская скорость – 480 км/ч.
Практическая дальность – более 4500 км.
Практический потолок – 7195 м.
Допустимая высота волны (мореходность) – 3 м.
Длина разбега (взлет с воды) – 280 м.
Длина пробега (посадка на воду) – 330 м.
Пассажировместимость – 20 человек или 12 раненых на носилках.
Экипаж – 3 человека.
Источники информации:
http://airwar.ru/enc/sea/ss2.html
https://bmpd.livejournal.com/709587.html
http://nevskii-bastion.ru/shinmaywa-us-2
http://www.shinmaywa.co.jp
Материалы из открытых источников
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