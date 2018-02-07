Тридцать восемь минут на войну

В книге рекордов Гиннесса упоминается война между Британской империей и Занзибаром, произошедшая в 1896 году. То противостояние не просто так оказалось среди рекордсменов. Дело в том, что англичанам потребовалось всего лишь тридцать восемь минут, чтобы расправиться со своим противником. Это самая короткая война в истории человечества.В девятнадцатом веке Занзибар стал удельным владением младших представителей правящей династии Оманского султаната Бу Саиди. Владения правителя простирались на побережье Восточной Африки между мысом Дальгадо и Кипини, что на реке Ози. Также под властью султана находился ряд островов: Унгуджа, Пемба и так далее. В стране не было недостатка денег. В казну поступали существенные доходы от торговли рабами, слоновой кости, пряностями. Соответственно, султаны тратили огромное количество денег на строительные работы.В середине девятнадцатого века Занзибар представлял собой своего рода современную Швейцарию – богатую и благополучную. Поэтому в 1853 году султан захотел заняться переносом столицы из Маската как раз в Занзибар. Правда, задумка объяснялась не только статусом султаната. Дело в том, что из этой точки было проще контролировать завоеванные восточноафриканские территории. Но идея так и не стала реальной, поскольку в 1861 году в Занзибаре произошла смена власти и территория стала независимой, отделившись от Оманского султаната. Произошло это при самом активном участии британцев, которые в то время решили дополнить свою «коллекцию» колоний Восточной Африкой.Любопытно вот что: формально Занзибар не являлся колонией Британской империи. Более того над ним даже официально не был установлен протекторат. Поэтому Занзибарский султанат вел независимую политику, правда, решения принимал, конечно, с оглядкой на могучего покровителя.В середине восьмидесятых годов девятнадцатого века нездоровый интерес к восточноафриканскому побережью стала проявлять Германия. Постепенно одна территория за другой становились немецкими. И вот на пути встал Занзибарский султанат. Понятно, что военным путем его присоединить было просто (местные солдаты не шли ни в какое сравнение с европейцами), но опасно. Ведь ссориться с их грозным покровителем – Британской империей – Германия не собиралась. Тогда немцы проявили удивительную для себя гибкость. Они вступили в переговоры с султаном и сумели договориться с ним об аренде побережья. И в 1888 году территория между реками Рувума и Джубба отошла к Германской Восточноафриканской компании. А земли севернее Джубы, включая различные небольшие острова, отошли уже Британской Восточноафриканской компании. Спустя два года европейские государства решили «узаконить отношения». Они заключили полюбовный договор. По этому соглашению над султанатом устанавливался Британский протекторат, а Германия, в свою очередь, за несколько миллионов выкупила у правителя Занзибара те земли, которые до этого арендовали. Таким образом европейцы четко поделили между собой зоны влияние на восточноафриканское побережье.Но спустя всего шесть лет Занзибар неожиданно для Британцев решил отказаться от протектората и пойти собственным путем. Дело в том, что скоропостижно скончался султан Хамад ибн Тувайни, который держал власть в своих руках всего три года. В 1893 году, когда умер султан Али ибн Саид, именно британцы способствовали его возвышению. Но, несмотря на английскую руку, ибн Тувайни оказался не бездумной марионеткой. Он старался вести нейтральную политику, поддерживая хорошие отношения и с Великобританией, и Германией. Его лавирование увенчалось успехом. Султан был удостоен в 1894 году британского Ордена Звезды Индии, а в следующем получил «презент» от немцев – прусский Орден Красного орла.Что послужило причиной внезапной смерти Хамада ибн Тувани – до сих пор остается загадкой. По версии некоторых историков, тридцатидевятилетнего султана отравил двоюродный брат Халид ибн Баргаш, который захотел прибрать власть к своим рукам. Действовал он, конечно, не по собственной инициативе. Дело в том, что им, по мнению некоторых исследователей, манипулировали немцы, решившие за чужой счет разжиться новой территорией. А поскольку прямого конфликта с британцами они опасались, вариант с государственным переворотом показался им наиболее перспективным.Двадцать пятого августа 1896 года законный султан ибн Тувайни умер. В стране начался хаос и неразбериха, котором умело воспользовался инб Баргаш. Впрочем, британцы его предупредили, мол, захватишь власть – будут серьезные проблемы. Но Халид проигнорировал предостережение «львов», надеясь на помощь Германии. Поэтому подвел к султанскому дворцу армию, чья численность составляла порядка трех тысяч солдат. Он понимал, что за власть ему предстоит драться и начал готовиться к английскому удару.Уже на следующий день командование британской армией направило незаконному султану ультиматум. В нем англичане приказывали Халиду ибн Баргашу до девяти часов утра двадцать седьмого августа разоружить свою армию и отказаться от претензий на власть. Новоявленный султан, конечно, отказался. Он верил в то, что англичане не посмеют тронуть его – союзника Германии, поскольку это могло перерасти в крупный военный конфликт двух мировых держав. Поэтому продолжил демонстративно готовиться к обороне.Британская эскадра, которой предстояло показать султану «кто в доме хозяин», состояла из бронепалубного крейсера первого класса «St. George», бронепалубного крейсера, но уже третьего класса «Philomel», канонерских лодок «Thrush» и «Sparrow», а также торпедно-канонерской «Racoon». У занзибарского флота не было даже минимального шанса на победу, поскольку этот самый флот состоял из… одного судна, вооруженного орудием Гатлинга, а также девятифунтовыми «мелкашками». Кстати, вот что еще интересно: эта яхта «Glasgow» было построена в Британии. Такая ирония.Когда английская флотилия взяла на прицел «Glasgow», султан приказал навести на нее береговые орудия. Но звучало это куда страшнее, чем было на самом деле. Ведь в распоряжении Халида ибн Баргаша находились лишь пара двенадцатифунтовых орудий, несколько пулеметов «Максим», а также бронзовая пушка аж семнадцатого столетия…Впрочем, на следующий день после своего демарша султан понял – дело запахло жаренным. На часах было восемь утра (оставался час до истечения ультиматума), а никаких вестей от немцев так и не поступило. Поэтому он решил попробовать урегулировать конфликт с англичанами (или хотя бы отсрочить окончание ультиматума) при помощи переговоров. Халид ибн Баргаш направил посланника к британскому представителю в Занзибаре по имени Бэзил Кейв, чтобы договориться о встрече. Однако Кейв проявил жесткость. Он заявил, что встреча возможна лишь после того, как солдаты султана сложат оружие. Посланник передал ответ ибн Баргашу. Но тот заупрямился и сообщил британцам, что не собирается им уступать. Султан до последнего верил, что вот-вот на горизонте появятся могучие союзники. Незадолго до окончания ультиматума Кейв прислал сообщение: «Мы не хотим открывать огонь, но, если вы не выполните наших условий, мы сделаем это». Султан ответил гордым молчанием. И потому, ровно девять часов утра двадцать седьмого августа британцы открыли огонь. Так официально началась англо-занзибарская война. Ева первые снаряды достигли крепости, как среди солдат султана началась паника. Необученные, вооруженные «палками» воины ибн Баргаша плохо представляли себе, что такое война. Поэтому никакого сопротивления, по сути, Занзибар не оказывал (да и не мог). Вместо того чтобы открыть ответный огонь перепуганные солдаты спрятались. Не помогли в критической ситуации и береговые орудия. А первый же выстрел «Thrush» привел к тому, что главная надежда армии султана – двенадцатифунтовое орудие – было выбито с лафета. После этого солдаты попрятались в деревянных строениях, которые не могли их защитить от фугасных снарядов англичан.Буквально через пять минут после начала обстрела Занзибара яхта «Глазго» осмелилась выстрелить в один из английских кораблей. Но не прошло еще трех-четырех минут, как «Glasgow» пошла ко дну – постарался крейсер «St. George» Надо отдать должное британцам, они спасли всех выживших моряков.С момента начала войны прошло порядка десяти минут, а Халид ибн Баргаш уже отчетливо понял – он проиграл. Вариантов, по большому счету, у него оставалось мало. Поэтому он выбрал самый логичный – сбежал. Но побег султана не остался незамеченным. Поэтому занзибарские солдаты вслед за своим правителем решили спастись бегством.Война была закончена уже тогда, только британцы об этом не догадывались, поскольку флаг Халида ибн Баргаша все еще продолжал гордо развеваться над дворцом (в спешке его просто забыли опустить). И англичане не прерывали обстрел до тех пор, пока один из снарядов все-таки не срезал флагшток. После этого у стен крепости высадился английский десант. И уже в девять часов тридцать восемь минут дворец султана был захвачен, а война официально завершена. За это время армия Занзибара потеряла более пятисот человек. У англичан же лишь один офицер получил незначительное ранение и отделался легким испугом.За тридцать восемь минут британцы успели выпустить примерно пятьсот снарядов, более четырех тысяч пулеметных и порядка тысячи винтовочных патронов.Бросив армию и крепость, султан попытался скрыться в посольстве Германии. Вскоре к зданию подошли и английские солдаты, но атаковать его не решились. Вместо этого они принялись ждать, когда ибн Баргаш сдастся самостоятельно. Однако этого не последовало. Более того, немцы захотели спасти своего провалившегося союзника и схитрили. Несколько моряков Германии принесли на территорию посольства шлюпку со своего корабля. В нее тут же забрался султан. После чего моряки вновь подняли шлюпку на плечи и отнесли его на корабль. Англичанам оставалось лишь смотреть на это, ведь помешать они не могли. Дело в том, что в те времена по международным законам шлюпка считалась собственностью корабля. При этом ее местонахождение никакой роли не играло. Так что, ибн Баргаш, находившийся в ней, формально числился присутствующим на немецкой земле. Британцы, конечно, могли покончить с врагом, но развязывать из-за него международный конфликт не стали.Второго октября 1896 года султан оказался на борту германского крейсера «Seeadler». И тот вскоре отчалил от берега. Ибн Баргаш поселился Дар-эс-Саламе. Здесь он прожил до 1916 года. А потом его все же захватили англичане и переправили в Момбасу, где он и умер в 1927 году.Поражение от англичан сильно сказалось на будущем Занзибара. Он стал полноценным марионеточным государством в руках Британии. А борьба за независимость султаната началась лишь после окончания Второй Мировой войны. Завершилась она десятого декабря 1963 года, когда Занзибар объявил о своей независимости. И уже спустя несколько дней его приняли в ООН. А в начале 1964 года в стране произошла антифеодальная Занзибарская революция. Для султана Сеид-Джамшид-ибн-Абдуллы она завершилась печально – его свергли, а в историю он вошел в качестве последнего правителя государства. После упразднения султаната страна получила название Народная республика Занзибара и Пембы. А спустя еще несколько месяцев республика вошла в состав новообразованной Танзании.