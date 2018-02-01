Итоги спецоперации в Сирии и госпрограмма вооружения до 2027 года



На военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии, фото: kremlin.ru

По материалам из открытых источников

30 января 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Национальный центр управления обороной, где принял участие в военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии. В рамках конференции президент призвал слушателей откровенно и честно изучить опыт применения российского вооружения в Сирийской Арабской Республике, а также устранить выявленные в ходе боевых действий недостатки российского оружия. Помимо этого Путин поблагодарил представителей российского оборонно-промышленного комплекса за их труд и вклад в укрепление обороноспособности страны.По словам Владимира Путина, разгром хорошо оснащенных террористических группировок на территории Сирии продемонстрировал силу российской армии и флота, при этом ход спецоперации в Сирии показал всему миру традиционную эффективность и надежность оружия российского производства. По данным Министерства обороны Российской Федерации, всего в Сирии российской армией было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство уже используемых в войсках образцов военной техники, которые в целом смогли подтвердить свои высокие заявленные характеристики.Положительно был оценен опыт боевого применения современного российского высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. В первую очередь речь идет о крылатых ракетах «Калибр» и менее известных широкой публике ракетах X-101 воздушного базирования. Помимо этого именно в Сирии были впервые использованы в боевых условиях самолеты российской стратегической и палубной авиации. По словам Владимира Путина, достаточно хорошо, если не сказать достойно, удалось справиться с поставленными задачами оперативно-тактической авиации и беспилотным летательным аппаратам, а современные комплексы ПВО С-400 и «Панцирь» – совместно с истребительной авиацией – сумели обеспечить превосходство наших ВКС в воздушном пространстве Сирии. В рамках военной операции в САР российским военным удалось наладить четкий контроль над воздушной ситуацией в небе региона боевых действий, в котором, помимо российской, работали серьезные авиационно-космические группировки целого ряда стран.Первое боевое применение крылатых ракет «Калибр» состоялось 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря. Четыре корабля Каспийской военной флотилии: РК «Дагестан» и три МРК «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» выпустили по 11 целям террористов в Сирии в общей сложности 26 крылатых ракет, которые поразили цели на удалении более 1500 км. 8 декабря 2015 года состоялся первый подводный пуск крылатых ракет «Калибр-ПЛ», он был осуществлен с борта дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 «Варшавянка». Всего было выпущено две ракеты по двум крупным пунктам террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Ракки в Сирии. Стратегическая крылатая ракета «воздух-поверхность» X-101, спроектированная с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, была впервые применена против террористов в Сирии 17 ноября 2015 года, с борта сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, в ходе той операции по объектам террористов было выпущено 16 ракет.Слаженно действовали во время операции в Сирии силы Военно-морского флота России. Корабли и подводные лодки наносили точечные и концентрированные ракетные удары по инфраструктуре и позициям террористических организаций. Помимо этого в боевых условиях впервые приняли участие российские самолеты палубной авиации – Су-33 и МиГ-29К. Первое в истории боевое применение палубных истребителей с борта ТАВКР «Адмирал Кузнецов» состоялось в рамках войсковой операции в Сирии 15 ноября 2016 года. Палубные истребители, взлетая с борта российского авианосца, наносили удары по пунктам управления и штабам боевиков, их опорным пунктам и боевым позициям. За два месяца летчики палубной авиации совершили 420 боевых вылетов (в том числе 117 в ночных условиях), уничтожив за это время более тысячи объектов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и других террористических группировок, действовавших на территории Сирии.За все время проведения военной операции в Сирии на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус (главных российских базах) успели побывать более 1200 представителей от 57 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, а также профильных научных организаций. Благодаря работе данных специалистов удалось оперативно устранить 99 процентов всех выявленных неисправностей вооружений и военной техники.Пользуясь случаем, президент поблагодарил всех работников ОПК – инженеров, конструкторов, специалистов рабочих профессий за их труд и вклад в дело укрепления обороноспособности государства, а также их важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии и обеспечение обороноспособности Российской Федерации. По словам Путина, успешное применение российского оружия в САР убедительно продемонстрировало, что по своей оснащенности армия России на сегодняшний день является одной из ведущих в мире, а по ряду систем вооружений не имеет себе равных.При этом Путин призвал военных и представителей ОПК не витать в облаках, отметив, что в Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и боевой техники. Об этом свидетельствуют и отзывы наших военнослужащих – непосредственных участников боевых действий в Сирии, и данные объективного контроля. Президент попросил собравшихся тщательно изучить поступившую информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства вооружений и боевой техники, призвав при необходимости проводить дополнительные исследования, опытно-конструкторские работы, испытания, для того чтобы довести до нужного уровня существующие образцы оружия и техники. Путин попросил руководство Минобороны, представителей предприятий ОПК и генеральных конструкторов держать данный вопрос под постоянным контролем, отметив, что по некоторым видам вооружений и образцам техники выявленные недочеты уже устранены, причем оперативно в рамках напряженной совместной работы всех ведомств.Отмечая успехи отечественного ОПК, президент России подчеркнул, что в настоящее время доля современных образцов вооружений составляет в российской армии практически 60 процентов (59,5), при этом почти вся военная техника в парках и на базах находится в исправном состоянии: по данным Минобороны России, это показатель составляет сейчас 94 процента. В будущем России предстоит совершить качественный шаг вперед. В этом должна помочь новая принятая недавно Государственная программа вооружения до 2027 года. В рамках данной программы будет осуществляться оснащение войск ударными, разведывательными системами вооружений нового поколения, создание в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться российская армия будущего.Уже известно, что на реализацию Государственной программы вооружения до 2027 года правительство потратит 20 триллионов рублей, из которых 19 триллионов планируется направить на закупку, ремонт и создание вооружений и военной техники. Особый акцент будет сделан на оснащении российских войск современным высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными ударными комплексами и средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, планируется также широкое внедрение новых систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.Согласно озвученной военным руководством России информации, в ближайшую десятилетку планируется провести работы по новому ракетному комплексу «Сармат» для РВСН, зенитной ракетной системе С-500, а также гиперзвуковой противокорабельной ракете «Циркон». Также планируется закончить работы по перспективным проектам бронетехники, построенным на платформах «Армата», «Бумеранг» и «Курганец», запланирована поставка в войска новых танков Т-90М (экспортный вариант Т-90МС) и проведение испытаний глубокой модернизации танков Т-80 – Т-80БВМ. Также в рамках данной программы предусмотрено принятие на вооружение новейшего российского истребителя пятого поколения – Су-57, а также нового МиГ-35, модернизация стратегических бомбардировщиков Т-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также создание перспективного комплекса Дальней авиации известного как ПАК ДА.Для ВМФ России в рамках ГПВ до 2027 года запланировано строительство новых атомных подводных лодок стратегического назначения «Борей-Б» (дальнейшее развитие проекта 955А) и надводных кораблей, оснащенных новейшим высокоточным оружием (ракета «Циркон»). Также планируется до 2025 года передать флоту два вертолетоносца, которые станут носителями новейших ударных вертолетов корабельного базирования Ка-52К «Катран».Ракетные войска стратегического назначения в рамках ГПВ до 2027 года должны получить на вооружение новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Рубеж». Помимо этого, по словам Виктора Бондарева председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывшего главкома ВКС России, планируется обновить стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации «Тополя», заменяя их на более новые и совершенные комплексы «Ярс».