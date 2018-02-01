Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Мордобой в прямом эфире
Инцидент, произошедший 30 января в радиостудии «Комсомольской правды», пожалуй, воодушевил патриотическую общественность. Еще бы! В прямом эфире получил сдачи один из наиболее одиозных либералов Николай Сванидзе. Тот, который в течение многих лет лил грязь на руководителей Советского Союза, да и вообще на советский период истории нашей страны.
Его оппонент Максим Шевченко в этом столкновении выглядел полным победителем. Во-первых, не он начал драку. Даже до прямых личных оскорблений опустился именно Сванидзе. Во-вторых, Шевченко сумел дать весьма достойный отпор человеку, который от ругательств перешел к драке. В-третьих, судя по реакции соцсетей и по опросам, проводимым на сайтах, большинство поддержало именно позицию Шевченко. Например, на сайте «Рамблер-новости» более 60% проголосовало в поддержку последнего. Конечно, нельзя судить об общественном мнении только по интернету. Но следует еще учесть, что старшее поколение охвачено всемирной сетью в меньшей степени, чем молодежь, а оно настроено еще менее «либерально».
Действительно, позиция защитника могил советских солдат выглядит среди простого народа куда достойнее, чем оплевывание лидеров Великой Победы, а через них — и всей Победы в целом.
Вот что сказал Максим Шевченко по итогам инцидента:
«Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: «Коля, ты плюешь на могилы советских солдат». Он мне сказал: «Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде»… Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол».
Впрочем, свои сторонники нашлись и у Сванидзе. Одна из них - «светская львица», известная под псевдонимом Божена Рынска. Хотя и своего единомышленника она охарактеризовала сочным, нелестным словечком «соплежуй» (за проигрыш в драке). Вряд ли солидарность этой скандальной знаменитости поможет Сванидзе стать лидером общественного мнения. Скорее всего, лишь помешает.
Сванидзе категорически не согласился с тем, что он оплевал могилы павших — у него, дескать, отец воевал. При этом его попытка возложить вину за начало войны на Советский Союз — это и есть, по сути, оплевывание тех, кто сражался за эту страну. Всякий раз тогда всплывают вопросы: а за что тогда воевали, за какое государство? А отсюда и до оправдания гитлеровской агрессии — один шаг.
Ветераны Великой Отечественной войны, сохранившие о ней воспоминания; дети войны, многие из которых выросли сиротами; тогдашние малолетние узники нацистских концлагерей… В их памяти все слишком живо. Великая Победа над фашизмом является одной из главных побед нашей Родины за все время ее существования. Так что любые попытки пересмотреть ее историю встречаются обществом весьма болезненно.
И это правильно! Быть может, именно отношение к той войне и к Победе не дало в начале 90-х окончательно победить идеологии ельцинизма. Когда очерняли Зою Космодемьянскую, когда принижали подвиг мученически погибших молодогвардейцев, когда утверждали, будто бы Матросов просто поскользнулся на льду, когда даже пионеров-героев отдельные либеральные писаки обливали грязью — народ реагировал гневно. Все же часть либеральной пропаганды оказалась весьма эффективной, много кого удалось охаять, много к кому и чему было изменено отношение общества — но только не к 1941-1945 годам! Может быть, потому, что слишком много еще живых свидетелей…
Каждый год, как только приближается 9 Мая, практически все телеканалы показывают старые, советские фильмы о войне — потому что их смотрят, потому, что их любят, потому, что они по-настоящему популярны. С другой стороны, за годы «демократии» было создано немало фильмов, авторы которых пытаются обгадить роль СССР, его Верховного главнокомандующего, маршалов в годы войны. В основном, зрители «голосуют ногами» - попросту не смотрят такие кинопасквили. Наконец-то, хотя бы одному из подобных фильмов-поделок поставила заслон власть. Либералы, конечно, твердят о цензуре.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, по поводу драки заявил:
«...В этом контексте я вам скажу только одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что оно не выдало прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина»…
Эта тема, добавил он, слишком горячая, что «даже такие мастодонты» не могут держать себя в руках при ее обсуждении.
Воистину, если даже опытные журналисты, привыкшие к словесным баталиям, не смогли сдержаться, что же говорить о том, какой раскол сомнительные фильмы вносят в общество!
Еще один бывалый журналист, Владимир Соловьев, пытается обвинить в произошедшей драки ведущую радио «Комсомольская правда»: дескать, не снизила градус агрессии и не разняла вовремя. Однако, во-первых, даже чисто физически она не смогла бы их разнять (на то есть охрана, которая среагировала достаточно оперативно), а во-вторых, на шоу самого Соловьева также вспыхнул кулачный поединок. Это случилось на программе «Воскресный вечер» в июне 2015 года. Тогда промайдановски настроенный скандальный политолог Вячеслав Ковтун получил от антимайдановца, экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.
Тот же Ковтун после этого становился «боксерской грушей» еще несколько раз. На программе «Процесс» телеканала «Звезда» 26 мая 2016 года украинский политолог Юрий Кот вынужден был ударить Ковтуна за реплику, которую можно было расценивать как угрожающую. Темой передачи были образовательные программы России и Украины. Юрий Кот говорил о том, что его 17-летний сын живет в Киеве и на его примере видно, что не вся молодежь потеряна, что молодые ребята из окружения его сына чтят память героев Великой Отечественной войны и не приемлют националистическую идеологию. В ответ на это Ковтун заявил: мол, поинтересуемся, что это за сын. Учитывая обстановку в постмайданном Киеве, где с самой поры госпереворота и до сих пор правят бал правонационалистические группировки, это высказывание действительно выглядело, как угроза в адрес молодого человека.
В другой раз, 31 октября 2016 года, Ковтуна побили уже не в самой телепередаче, а в перерыве, в гримерке. Это была программа «Время покажет» на Первом канале. Драка в эфир не попала. Позже ведущий Артём Шейнин, который не сдержался, извинился перед Ковтуном. Он пояснил, что драка вспыхнула из-за «параноидального бреда, торжествующего на Украине». Как сообщали СМИ, за каждый полученный удар Ковтун получал неплохую материальную компенсацию — работа «боксерской грушей» весьма высокооплачиваема.
Еще один нашумевший инцидент произошел на телеканале «Звезда» 22 ноября 2016 года. На сей раз — с польским журналистом Томашем Мацейчуком. Речь шла, опять же, об Украине — как раз была трехлетняя годовщина начала «Евромайдана». Мацейчук высказался об уровне жизни россиян. Возможно, он даже в чем-то был прав, но подал это в крайне оскорбительной форме — так, что даже часть истины (низкий уровень жизни) потонул в презрении этого поляка к стране, в которой он находится и где ему предоставили право выступить. Когда ведущий Роман Бабаян в ответ на высказывание «россияне живут в г***е», приказал Мацейчуку выйти из студии, он отказывался это сделать до тех пор, пока украинский политик Игорь Марков не ударил его. Передача оказалась сорванной, в телеэфир так и не вышла. Лишь в сети была размещена ее запись.
Украина и события после т. н. евромайдана — еще одна болезненная, горячая тема. Одна из причин — то, что восторжествовавшие неонацисты оскверняют память Великой Победы, одержанной Советским Союзом. Большинству наших сограждан больно от известий, что снесли еще один памятник, что залили бетоном Вечный огонь, что избили ветерана, что с девочки сорвали Георгиевскую ленточку и т. д. Мы опять приходим к выводу — память о нашей святыне, о войне и героизме советских солдат отсекает от нас эту псевдодемократическую заразу под названием «майдан». И народ не только не сочувствует, если кому-то «прилетит» по лицу за кощунственные высказывания, но и одобряет.
Но тут встает другой вопрос. Можно ли представить себе, что на той же Украине позволят сейчас кому-либо всерьез заявить о единстве русского и украинского народов? Произнести доброе слово в адрес Сталина? Назвать Бандеру тем, кем он и являлся — пособником фашистов? Вопросы риторические. Мы видим, как срываются концерты и спектакли только за то, что они на русском языке или за то, что артисты, участвующие в них, посетили Крым. Или еще под какими-либо подобными предлогами.
Так почему же в эфире российских СМИ — будь то Первый канал, «Звезда», «Комсомольская правда», - не только звучат голоса в поддержку заведомо антироссийского майдана с ярко выраженным «коричневым» отливом, но и откровенно льется грязь на Россию, на историю СССР, на подвиги Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Или у руководства телеканалов есть опасения, что без скандалов, без мордобоев, без таких вот оскорбительных высказываний люди не будут смотреть передачу? А это значит, могут снизиться доходы от телерекламы.
Неужели нужно признаться, что среди телезрителей есть спрос на скандалы с мордобоями? Корректную, аргументированную дискуссию уже, вроде как, скучно смотреть? Не хватает драйва, «хайпа»? Да и, собственно, трудно вести нормальную политическую дискуссию в рамках подобных шоу, где разрешается говорить всем оппонентам сразу. В итоге, заметнее всего тот, у кого громче голос и кто понаглее. На передаче царит такой гвалт, что отдельных людей даже не слышно. Тем более, не услышать сколь-нибудь законченных мыслей — нужно не сказать, а выкрикнуть свою реплику, прежде чем тебя успеют перебить.
Когда-то в одной из передач перед каждым выступающим стояли песочные часы, как у шахматистов. Участник дискуссии мог говорить, перебивать, брать слово вне очереди, но после того, как его время истекало, он уже не имел права голоса. Возможно, именно это было бы справедливо — равное для каждого время в эфире? Нужны также определенные правила, табу, запреты: нельзя лить грязь на Россию, на подвиги предков, на роль СССР в годы Великой Отечественной войны. Иначе культура этих политшоу так и будет оставаться на уровне «Дома-2» - со скандалами, оскорблениями и даже мордобоями. И с заведомо кощунственными высказываниями, за которые их автор получит, во-первых, по лицу, а во-вторых, денежное вознаграждение.
Автор: Елена Громова
Его оппонент Максим Шевченко в этом столкновении выглядел полным победителем. Во-первых, не он начал драку. Даже до прямых личных оскорблений опустился именно Сванидзе. Во-вторых, Шевченко сумел дать весьма достойный отпор человеку, который от ругательств перешел к драке. В-третьих, судя по реакции соцсетей и по опросам, проводимым на сайтах, большинство поддержало именно позицию Шевченко. Например, на сайте «Рамблер-новости» более 60% проголосовало в поддержку последнего. Конечно, нельзя судить об общественном мнении только по интернету. Но следует еще учесть, что старшее поколение охвачено всемирной сетью в меньшей степени, чем молодежь, а оно настроено еще менее «либерально».
Действительно, позиция защитника могил советских солдат выглядит среди простого народа куда достойнее, чем оплевывание лидеров Великой Победы, а через них — и всей Победы в целом.
Вот что сказал Максим Шевченко по итогам инцидента:
«Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: «Коля, ты плюешь на могилы советских солдат». Он мне сказал: «Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде»… Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол».
Впрочем, свои сторонники нашлись и у Сванидзе. Одна из них - «светская львица», известная под псевдонимом Божена Рынска. Хотя и своего единомышленника она охарактеризовала сочным, нелестным словечком «соплежуй» (за проигрыш в драке). Вряд ли солидарность этой скандальной знаменитости поможет Сванидзе стать лидером общественного мнения. Скорее всего, лишь помешает.
Сванидзе категорически не согласился с тем, что он оплевал могилы павших — у него, дескать, отец воевал. При этом его попытка возложить вину за начало войны на Советский Союз — это и есть, по сути, оплевывание тех, кто сражался за эту страну. Всякий раз тогда всплывают вопросы: а за что тогда воевали, за какое государство? А отсюда и до оправдания гитлеровской агрессии — один шаг.
Ветераны Великой Отечественной войны, сохранившие о ней воспоминания; дети войны, многие из которых выросли сиротами; тогдашние малолетние узники нацистских концлагерей… В их памяти все слишком живо. Великая Победа над фашизмом является одной из главных побед нашей Родины за все время ее существования. Так что любые попытки пересмотреть ее историю встречаются обществом весьма болезненно.
И это правильно! Быть может, именно отношение к той войне и к Победе не дало в начале 90-х окончательно победить идеологии ельцинизма. Когда очерняли Зою Космодемьянскую, когда принижали подвиг мученически погибших молодогвардейцев, когда утверждали, будто бы Матросов просто поскользнулся на льду, когда даже пионеров-героев отдельные либеральные писаки обливали грязью — народ реагировал гневно. Все же часть либеральной пропаганды оказалась весьма эффективной, много кого удалось охаять, много к кому и чему было изменено отношение общества — но только не к 1941-1945 годам! Может быть, потому, что слишком много еще живых свидетелей…
Каждый год, как только приближается 9 Мая, практически все телеканалы показывают старые, советские фильмы о войне — потому что их смотрят, потому, что их любят, потому, что они по-настоящему популярны. С другой стороны, за годы «демократии» было создано немало фильмов, авторы которых пытаются обгадить роль СССР, его Верховного главнокомандующего, маршалов в годы войны. В основном, зрители «голосуют ногами» - попросту не смотрят такие кинопасквили. Наконец-то, хотя бы одному из подобных фильмов-поделок поставила заслон власть. Либералы, конечно, твердят о цензуре.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, по поводу драки заявил:
«...В этом контексте я вам скажу только одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что оно не выдало прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина»…
Эта тема, добавил он, слишком горячая, что «даже такие мастодонты» не могут держать себя в руках при ее обсуждении.
Воистину, если даже опытные журналисты, привыкшие к словесным баталиям, не смогли сдержаться, что же говорить о том, какой раскол сомнительные фильмы вносят в общество!
Еще один бывалый журналист, Владимир Соловьев, пытается обвинить в произошедшей драки ведущую радио «Комсомольская правда»: дескать, не снизила градус агрессии и не разняла вовремя. Однако, во-первых, даже чисто физически она не смогла бы их разнять (на то есть охрана, которая среагировала достаточно оперативно), а во-вторых, на шоу самого Соловьева также вспыхнул кулачный поединок. Это случилось на программе «Воскресный вечер» в июне 2015 года. Тогда промайдановски настроенный скандальный политолог Вячеслав Ковтун получил от антимайдановца, экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.
Тот же Ковтун после этого становился «боксерской грушей» еще несколько раз. На программе «Процесс» телеканала «Звезда» 26 мая 2016 года украинский политолог Юрий Кот вынужден был ударить Ковтуна за реплику, которую можно было расценивать как угрожающую. Темой передачи были образовательные программы России и Украины. Юрий Кот говорил о том, что его 17-летний сын живет в Киеве и на его примере видно, что не вся молодежь потеряна, что молодые ребята из окружения его сына чтят память героев Великой Отечественной войны и не приемлют националистическую идеологию. В ответ на это Ковтун заявил: мол, поинтересуемся, что это за сын. Учитывая обстановку в постмайданном Киеве, где с самой поры госпереворота и до сих пор правят бал правонационалистические группировки, это высказывание действительно выглядело, как угроза в адрес молодого человека.
В другой раз, 31 октября 2016 года, Ковтуна побили уже не в самой телепередаче, а в перерыве, в гримерке. Это была программа «Время покажет» на Первом канале. Драка в эфир не попала. Позже ведущий Артём Шейнин, который не сдержался, извинился перед Ковтуном. Он пояснил, что драка вспыхнула из-за «параноидального бреда, торжествующего на Украине». Как сообщали СМИ, за каждый полученный удар Ковтун получал неплохую материальную компенсацию — работа «боксерской грушей» весьма высокооплачиваема.
Еще один нашумевший инцидент произошел на телеканале «Звезда» 22 ноября 2016 года. На сей раз — с польским журналистом Томашем Мацейчуком. Речь шла, опять же, об Украине — как раз была трехлетняя годовщина начала «Евромайдана». Мацейчук высказался об уровне жизни россиян. Возможно, он даже в чем-то был прав, но подал это в крайне оскорбительной форме — так, что даже часть истины (низкий уровень жизни) потонул в презрении этого поляка к стране, в которой он находится и где ему предоставили право выступить. Когда ведущий Роман Бабаян в ответ на высказывание «россияне живут в г***е», приказал Мацейчуку выйти из студии, он отказывался это сделать до тех пор, пока украинский политик Игорь Марков не ударил его. Передача оказалась сорванной, в телеэфир так и не вышла. Лишь в сети была размещена ее запись.
Украина и события после т. н. евромайдана — еще одна болезненная, горячая тема. Одна из причин — то, что восторжествовавшие неонацисты оскверняют память Великой Победы, одержанной Советским Союзом. Большинству наших сограждан больно от известий, что снесли еще один памятник, что залили бетоном Вечный огонь, что избили ветерана, что с девочки сорвали Георгиевскую ленточку и т. д. Мы опять приходим к выводу — память о нашей святыне, о войне и героизме советских солдат отсекает от нас эту псевдодемократическую заразу под названием «майдан». И народ не только не сочувствует, если кому-то «прилетит» по лицу за кощунственные высказывания, но и одобряет.
Но тут встает другой вопрос. Можно ли представить себе, что на той же Украине позволят сейчас кому-либо всерьез заявить о единстве русского и украинского народов? Произнести доброе слово в адрес Сталина? Назвать Бандеру тем, кем он и являлся — пособником фашистов? Вопросы риторические. Мы видим, как срываются концерты и спектакли только за то, что они на русском языке или за то, что артисты, участвующие в них, посетили Крым. Или еще под какими-либо подобными предлогами.
Так почему же в эфире российских СМИ — будь то Первый канал, «Звезда», «Комсомольская правда», - не только звучат голоса в поддержку заведомо антироссийского майдана с ярко выраженным «коричневым» отливом, но и откровенно льется грязь на Россию, на историю СССР, на подвиги Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Или у руководства телеканалов есть опасения, что без скандалов, без мордобоев, без таких вот оскорбительных высказываний люди не будут смотреть передачу? А это значит, могут снизиться доходы от телерекламы.
Неужели нужно признаться, что среди телезрителей есть спрос на скандалы с мордобоями? Корректную, аргументированную дискуссию уже, вроде как, скучно смотреть? Не хватает драйва, «хайпа»? Да и, собственно, трудно вести нормальную политическую дискуссию в рамках подобных шоу, где разрешается говорить всем оппонентам сразу. В итоге, заметнее всего тот, у кого громче голос и кто понаглее. На передаче царит такой гвалт, что отдельных людей даже не слышно. Тем более, не услышать сколь-нибудь законченных мыслей — нужно не сказать, а выкрикнуть свою реплику, прежде чем тебя успеют перебить.
Когда-то в одной из передач перед каждым выступающим стояли песочные часы, как у шахматистов. Участник дискуссии мог говорить, перебивать, брать слово вне очереди, но после того, как его время истекало, он уже не имел права голоса. Возможно, именно это было бы справедливо — равное для каждого время в эфире? Нужны также определенные правила, табу, запреты: нельзя лить грязь на Россию, на подвиги предков, на роль СССР в годы Великой Отечественной войны. Иначе культура этих политшоу так и будет оставаться на уровне «Дома-2» - со скандалами, оскорблениями и даже мордобоями. И с заведомо кощунственными высказываниями, за которые их автор получит, во-первых, по лицу, а во-вторых, денежное вознаграждение.
Автор: Елена Громова
Видео в тему
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти