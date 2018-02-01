Мордобой в прямом эфире

«Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: «Коля, ты плюешь на могилы советских солдат». Он мне сказал: «Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде»… Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол».

«...В этом контексте я вам скажу только одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что оно не выдало прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина»…