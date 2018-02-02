"Панцершиффе". Сумрак немецкого гения

«Линкорный» статус кораблей подчеркивался не только калибром орудий, но и системой управления огнем, необычайно развитой для всего двух башен. Она включала три равноценных поста, по одному в боевых рубках и еще один — на топе носовой мачты-надстройки. Дальномерное оборудование включало 6-метровый стереоскопический дальномер в переднем посту и 10-метровые — в двух других… Сравнение их по числу и оборудованию с довольно примитивными средствами английских тяжелых крейсеров демонстрирует полное превосходство немецкого подхода к артиллерийской мощи.

HMS Renown

Все дальше, пока он в квадрат не войдет,

Где с главным калибром судьба его ждет.

“Панцершифф” мог пройти вдвое большее расстояние, чем любой тяжелый крейсер его времени.На ходу, из-за нестерпимого гула дизелей офицеры в кают-компании общались при помощи записок. Вот такие веселые, но малосущественные особенности из жизни немецкого “карманного линкора”.Существенной особенностью “карманника” было его оружие. Корабль, схожий по размерам с “вашингтонским крейсером”, нес батарею из шести 283-мм орудий, размещенных в двух башнях ГК массой по 600 тонн каждая! Это не считая восьми шестидюймовок и батареи зенитных “Флаков” калибра 88 или 105 мм.По своему могуществу пушки 28 cm SK C/28 занимали промежуточное положение между ГК крейсеров и линкоров. Трехсоткилограммовые снаряды прошивали защиту вашингтонцев, словно фольгу. Исход боя был предрешен заранее. Легким крейсерам могло быть достаточно единственного попадания.Вторая особенность “Дойчланда” — дальность стрельбы. Нет, с большой буквы: Дальность!28 cm SK C/28 — одна из самых дальнобойных морских артиллерийских систем (свыше 36 км при угле возвышения стволов 40°).В этих пушках было прекрасно все. Великолепные баллистические характеристики удачно сочетались с высокой живучестью ствола (340 выстрелов — 3 полных боекомплекта).Легендарное немецкое качество буквально во всем. Крепление элементов корпуса дублировалось сваркой и одновременно клёпкой. “Панцершиффе” строили не для “балтийской лужи”: им предстояло бороздить океаны, в такт гребням морским под шатром непогод, вдоль выпуклых линий широт и долгот.Относительно невысокая скорость (27-28 узлов) отчасти компенсировалась феноменальной автономностью и высочайшей динамикой. Набор скорости и возможность снятия с якоря за считанные минуты — тогда, когда “нормальным” крейсерам требовалось полчаса—час, чтобы развести пары.“Быстроходные” моторы для боевых кораблей изготовила фирма MAN: восемь 9-цилиндровых дизелей максимальной мощностью по 7000 л.с.. В одном из рейдов “панцершифф” прошел почти без остановок 46 419 миль за 161 день. Уникальный корабль. Полного запаса топлива на борту хватало на 20 000 миль пути.Англосаксы связали Германию массой ограничений: водоизмещение кораблей не более 10 тыс. тонн, калибр не более 11 дюймов. Немецкий инженерный гений с блеском преодолел “версальский барьер”, сумев добыть максимальную выгоду в, казалось бы, невозможных условиях.Построить сверхвооруженный корабль, почти линкор, в габаритах тяжелого крейсера.Встретив английскую эскадру у Ла-Платы, “Адмирал Граф Шпее” выдержал в одиночку бой против трёх английских крейсеров. Говорят, он был сильнее каждого из противников по отдельности? Так именно в этом заслуга его создателей!Узнав о приближении “Ринауна”, немцы немедленно затопили “панцершифф” на рейде Монтевидео.Появление “Ринауна” описывается как светопреставление. Как доказательство абсолютной безнадежности ситуации, в которой оказался “Шпее”.Да ладно, откуда взялась паника?Чего испугались бравые фашисты?Ветерана 1916 года с шестью орудиями ГК? Ничего себе. Если смотреть объективно, “Ринаун”, поджидающий “Шпее” на выходе из Ла-Платы, еще не самый грозный из возможных противников.Если бы немцам предложили вместо “Ринауна” “Худ” или французский “Дюнкирк”, что бы они делали тогда? Бились за место в шлюпках?Речь не о перипетиях истории, а о более простых вещах. Едва столкнувшись с тенью “бэттлшипа”, высокозащищенного корабля со стандартным водоизмещением 25+ тыс. тонн, вооруженного 15’’ артиллерией, фашистское “чудо-юдо” завалилось на бок и померло само, даже не решившись вступить в бой.Вся концепция немецкого “карманного линкора”, который из-за уникального набора характеристик мог диктовать правила морских сражений, — пустая болтовня. Применение слова “линкор” по отношению к “Дойчланду”, так же нелепо, как соваться с бумажным корабликом в элитный яхтклуб.При встрече с классическими “кораблями линии” поведение немецких “карманников” не отличалось от поведения обычных тяжелых крейсеров. Спасались бегством, поминая всех святых. Нападение на соединение или конвой, имевшие в своем составе линкор, как и вообще всякая попытка оказать сопротивление, была для “Дойчланда” самоубийством. При троекратной разнице в массе снаряда (300 против 871 кг) и несопоставимой защищенности надеяться было не на что.15 дюймов — страшный аргумент. Неслучайно от “устаревшего” британского “Ринауна” убегали даже “Шарнхорст” с “Гнейзенау”. Еще одни “чудеса” немецкой инженерной мысли: недолинкоры, до конца своих дней страдавшие от недостаточной огневой мощи.Что касается “карманников”, то с ними все достаточно ясно. Обмануть законы природы, соорудив при ограниченном водоизмещении что-либо напоминающее ЛК, не получилось. Но это еще не повод огорчаться. Настоящий повод — в другом:. Спасение от британских ЛКР было в принципе невозможным: “Рипалс” и “Худ” куда быстроходнее. При встрече с другими линейными кораблями недостаточно высокая скорость всегда играла против “панцершиффе”.Можно ли гарантировать успешный побег от “Куин Элизабет”, имея разницу в скорости 2-3 узла? При той несопоставимой разнице в огневой мощи, когда всего одно попадание могло обездвижить (если не прикончить) “карманник”? Вспомните, какие разрушения вызвало попадание 15-дюймового снаряда в ЛК “Джулио Чезаре”!Кстати, если вспомнили про итальянцев, то их модернизированные линкоры, сохранившиеся со времен ПМВ, разрезали волну на 28 узлах.Предвоенные французские ЛК “Дюнкирк” и “Страсбург” делали почти 30 узлов.И вдруг “Дойчланд”, гениальное немецкое изобретение. Которое, при невысокой защищенности, соответствующей всем ТКР довоенного периода, уступало в скорости (с огромным отрывом!) всем крейсерам и даже некоторым линкорам. Концепция адмирала Ценкера “сильнее тех, кто быстрее, быстрее тех, кто сильнее” на практике не работала. Немецкий суперкрейсер, при всей его уникальности и ряде неоспоримых достоинств, был бесполезной боевой единицей.Как собирались воевать в таких условиях?Если пересмотреть область применения и представить “панцершиффе” в роли “больших канонерок” на Балтике, то на ограниченном ТВД теряется одно из главных преимуществ — умопомрачительная дальность плавания.Принять “Дойчланд” в качестве экспериментального корабля “пробой пера” для немецких конструкторов, пострадавших от решений Версаля, мешает обстоятельство их серийной постройки. Три корпуса — один за другим. Немцы в них вкладывались всерьез, в условиях явного недостатка ресурсов для военного кораблестроения. На протяжении всей первой половины 1930-х гг. (до закладки “Хипперов” и “Шарнхорста”) эти нелепые корабли считались мейнстримом и основной ударной силой Кригсмарин.Сражение у Ла-Платы продемонстрировало всю сущность “карманных линкоров”.Героический бой немецкого рейдера с тремя крейсерами (из которых два — легкие) тускнеет при упоминании простого факта — масса бортового залпа “Графа Шпее” (2162 кг) превосходила совокупную массу залпа его противников.В результате — изнурительная перестрелка. Через час, ближе к 7 утра, немецкий “вундершифф” попытался сбежать с поля боя, но, движимый чувством долга, все же вернулся и продолжил мордобой.Вместо скорой и легкой победы над “Эксетером” (объективно, самым слабым и примитивным тяжелым крейсером, вооруженным всего с шестью орудиями ГК) разыгралась драма, стоившая жизни самому “карманнику”. Поврежденный “Адмирал Граф Шпее” забился в устье Ла-Платы, так и не успев добить своего противника.Стоит заметить, “Шпее” в техническом плане был лучшим среди “панцершиффе”. Каждый из трех кораблей, “Дойчланд-Лютцов”, “Адмирал Шеер” и “Адмирал Граф Шпее”, формально являясь представителями одного типа, имел значительные различия в конструкции. Так, масса вертикального бронирования у двух первых “карманников” различалась на 200 тонн. “Граф Шпее” имел еще более массивную защиту. Для изготовления переборок на нем применялась сталь лучшего качества, сорта К n/a (Krupp neue Art), или «Вотан».И если тяжко пришлось даже ему, то как бы выглядели в том бою его менее совершенные собратья?Была и такая неприятность: средний калибр “карманников” — восемь орудий калибра 149 мм в одноорудийных установках, несмотря на свои высокие баллистические характеристики, не имели централизованного поста управления огнем. Оттого их боевая ценность была сомнительной. А сами башни и 100 чел. их прислуги превратились в бесполезный балласт. Но кто же в том виноват, кроме самих фашистов?Хуже того, стены башен СК обеспечивали защиту только от водяных брызг. В результате головной “Дойчланд” получил неиллюзорные повреждения при огневом контакте с советским бомбардировщиком. В 1937 году, находясь на рейде о. Ибица, крейсер попал под удар республиканского “СБ” под управлением Николая Острякова: в результате попадания двух 50-кг (по др. данным, 100-кг) авиабомб, пожаров и последовавшей детонации 6’’ снарядов на кранцах в башне СК погибло два десятка членов экипажа, свыше 80 получили ранения.Так что восторги по поводу немецкого инженерного гения — ничем не подтвержденный миф. Если рассмотреть, к примеру, японский флот, то там проблему “искусственных ограничений” решали куда более элегантными способами. Во-первых, как и везде, лимит был несколько нарушен: стандартное водоизмещение всех “Такао” — ”Могами” превышало установленные значения на 15-20%. Японские и немецкие крейсеры имели одинаковые размеры.главного калибра. Плюс универсальная артиллерия. Плюс знаменитые торпеды. Даже принимая во внимания 2,5-кратную разницу в массе 8’’ и 11’’ снарядов, десять стволов в пяти башнях при вдвое большей скорострельности обеспечивали схожую огневую производительность. И более скорую пристрелку.Запрещенные излишки водоизмещения “сбрасывали” хитрым японским способом — в мирное время “Могами” несли “бутафорские” башни с шестидюймовками. Вот это уровень! Это настоящий гений и смекалка.А многие говорят: немцы. Инженерная мысль. В раю — механики, в аду — полицейские.“Карманные линкоры” — в корне неудачный проект: от самой их концепции до отдельных технических моментов при воплощении идеи. Проект, сожравший немереное количество средств без какого-либо внятного результата.Пусть каждый примет его самостоятельно. Вопреки расхожему мнению, истина отнюдь не лежит посередине, именно поэтому всегда так сложно её найти. Сам автор полагает верным второй вариант. И не только потому, что убежденный германофоб. Главным доказательством высоких боевых возможностей “панцершиффе” служит отказ от продолжения их строительства. Гениальная идея развития не получила.Следующие “карманники” с усиленным бронированием и увеличенным в/и до 20 тыс. тонн, известные под обозначением “D” и “E”, была разобраны на стапеле в 1934 году, спустя пять месяцев после закладки. Задел был использован для постройки “Шарнхорста” и “Гнейзенау”.Резюмируем сказанное: немцы выбросили из головы всю свою "гениальность" и принялись за постройку ЛКР с привычным набором характеристик для кораблей данного класса (за исключением недостаточной огневой мощи).