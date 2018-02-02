11:04 02 февраля

"Панцершиффе". Сумрак немецкого гения



Версия первая. Дойчланд юбер аллес!

“Панцершифф” мог пройти вдвое большее расстояние, чем любой тяжелый крейсер его времени.


На ходу, из-за нестерпимого гула дизелей офицеры в кают-компании общались при помощи записок. Вот такие веселые, но малосущественные особенности из жизни немецкого “карманного линкора”.

Существенной особенностью “карманника” было его оружие. Корабль, схожий по размерам с “вашингтонским крейсером”, нес батарею из шести 283-мм орудий, размещенных в двух башнях ГК массой по 600 тонн каждая! Это не считая восьми шестидюймовок и батареи зенитных “Флаков” калибра 88 или 105 мм.

По своему могуществу пушки 28 cm SK C/28 занимали промежуточное положение между ГК крейсеров и линкоров. Трехсоткилограммовые снаряды прошивали защиту вашингтонцев, словно фольгу. Исход боя был предрешен заранее. Легким крейсерам могло быть достаточно единственного попадания.

Вторая особенность “Дойчланда” — дальность стрельбы. Нет, с большой буквы: Дальность!

28 cm SK C/28 — одна из самых дальнобойных морских артиллерийских систем (свыше 36 км при угле возвышения стволов 40°).

"Панцершиффе". Сумрак немецкого гения


В этих пушках было прекрасно все. Великолепные баллистические характеристики удачно сочетались с высокой живучестью ствола (340 выстрелов — 3 полных боекомплекта).

«Линкорный» статус кораблей подчеркивался не только калибром орудий, но и системой управления огнем, необычайно развитой для всего двух башен. Она включала три равноценных поста, по одному в боевых рубках и еще один — на топе носовой мачты-надстройки. Дальномерное оборудование включало 6-метровый стереоскопический дальномер в переднем посту и 10-метровые — в двух других… Сравнение их по числу и оборудованию с довольно примитивными средствами английских тяжелых крейсеров демонстрирует полное превосходство немецкого подхода к артиллерийской мощи.


Легендарное немецкое качество буквально во всем. Крепление элементов корпуса дублировалось сваркой и одновременно клёпкой. “Панцершиффе” строили не для “балтийской лужи”: им предстояло бороздить океаны, в такт гребням морским под шатром непогод, вдоль выпуклых линий широт и долгот.

Относительно невысокая скорость (27-28 узлов) отчасти компенсировалась феноменальной автономностью и высочайшей динамикой. Набор скорости и возможность снятия с якоря за считанные минуты — тогда, когда “нормальным” крейсерам требовалось полчаса—час, чтобы развести пары.

“Быстроходные” моторы для боевых кораблей изготовила фирма MAN: восемь 9-цилиндровых дизелей максимальной мощностью по 7000 л.с.. В одном из рейдов “панцершифф” прошел почти без остановок 46 419 миль за 161 день. Уникальный корабль. Полного запаса топлива на борту хватало на 20 000 миль пути.

Англосаксы связали Германию массой ограничений: водоизмещение кораблей не более 10 тыс. тонн, калибр не более 11 дюймов. Немецкий инженерный гений с блеском преодолел “версальский барьер”, сумев добыть максимальную выгоду в, казалось бы, невозможных условиях.

Построить сверхвооруженный корабль, почти линкор, в габаритах тяжелого крейсера.

Встретив английскую эскадру у Ла-Платы, “Адмирал Граф Шпее” выдержал в одиночку бой против трёх английских крейсеров. Говорят, он был сильнее каждого из противников по отдельности? Так именно в этом заслуга его создателей!

Версия вторая, скорее, скептическая

Узнав о приближении “Ринауна”, немцы немедленно затопили “панцершифф” на рейде Монтевидео.

Появление “Ринауна” описывается как светопреставление. Как доказательство абсолютной безнадежности ситуации, в которой оказался “Шпее”.

Да ладно, откуда взялась паника?

Чего испугались бравые фашисты?

Ветерана 1916 года с шестью орудиями ГК? Ничего себе. Если смотреть объективно, “Ринаун”, поджидающий “Шпее” на выходе из Ла-Платы, еще не самый грозный из возможных противников.


HMS Renown

Если бы немцам предложили вместо “Ринауна” “Худ” или французский “Дюнкирк”, что бы они делали тогда? Бились за место в шлюпках?

Речь не о перипетиях истории, а о более простых вещах. Едва столкнувшись с тенью “бэттлшипа”, высокозащищенного корабля со стандартным водоизмещением 25+ тыс. тонн, вооруженного 15’’ артиллерией, фашистское “чудо-юдо” завалилось на бок и померло само, даже не решившись вступить в бой.

Естественно, никакого “Ринауна” близко не было — немцам хватило страшилок от англичан и силуэта ТКР “Камберленд”, ошибочно принятого за линейный крейсер

Вся концепция немецкого “карманного линкора”, который из-за уникального набора характеристик мог диктовать правила морских сражений, — пустая болтовня. Применение слова “линкор” по отношению к “Дойчланду”, так же нелепо, как соваться с бумажным корабликом в элитный яхтклуб.

При встрече с классическими “кораблями линии” поведение немецких “карманников” не отличалось от поведения обычных тяжелых крейсеров. Спасались бегством, поминая всех святых. Нападение на соединение или конвой, имевшие в своем составе линкор, как и вообще всякая попытка оказать сопротивление, была для “Дойчланда” самоубийством. При троекратной разнице в массе снаряда (300 против 871 кг) и несопоставимой защищенности надеяться было не на что.

15 дюймов — страшный аргумент. Неслучайно от “устаревшего” британского “Ринауна” убегали даже “Шарнхорст” с “Гнейзенау”. Еще одни “чудеса” немецкой инженерной мысли: недолинкоры, до конца своих дней страдавшие от недостаточной огневой мощи.

Что касается “карманников”, то с ними все достаточно ясно. Обмануть законы природы, соорудив при ограниченном водоизмещении что-либо напоминающее ЛК, не получилось. Но это еще не повод огорчаться. Настоящий повод — в другом:

Все дальше, пока он в квадрат не войдет,
Где с главным калибром судьба его ждет.


В отличие от крейсеров с традиционной котлотурбинной ГЭУ, способных уходить от опасности на скорости 32—36 узлов, немецкие “Дойчланды” не могли уползти от превосходящего по силам противника. Спасение от британских ЛКР было в принципе невозможным: “Рипалс” и “Худ” куда быстроходнее. При встрече с другими линейными кораблями недостаточно высокая скорость всегда играла против “панцершиффе”.

Можно ли гарантировать успешный побег от “Куин Элизабет”, имея разницу в скорости 2-3 узла? При той несопоставимой разнице в огневой мощи, когда всего одно попадание могло обездвижить (если не прикончить) “карманник”? Вспомните, какие разрушения вызвало попадание 15-дюймового снаряда в ЛК “Джулио Чезаре”!

Кстати, если вспомнили про итальянцев, то их модернизированные линкоры, сохранившиеся со времен ПМВ, разрезали волну на 28 узлах.

Предвоенные французские ЛК “Дюнкирк” и “Страсбург” делали почти 30 узлов.

И вдруг “Дойчланд”, гениальное немецкое изобретение. Которое, при невысокой защищенности, соответствующей всем ТКР довоенного периода, уступало в скорости (с огромным отрывом!) всем крейсерам и даже некоторым линкорам. Концепция адмирала Ценкера “сильнее тех, кто быстрее, быстрее тех, кто сильнее” на практике не работала. Немецкий суперкрейсер, при всей его уникальности и ряде неоспоримых достоинств, был бесполезной боевой единицей.



Как собирались воевать в таких условиях?

Если пересмотреть область применения и представить “панцершиффе” в роли “больших канонерок” на Балтике, то на ограниченном ТВД теряется одно из главных преимуществ — умопомрачительная дальность плавания.

Принять “Дойчланд” в качестве экспериментального корабля “пробой пера” для немецких конструкторов, пострадавших от решений Версаля, мешает обстоятельство их серийной постройки. Три корпуса — один за другим. Немцы в них вкладывались всерьез, в условиях явного недостатка ресурсов для военного кораблестроения. На протяжении всей первой половины 1930-х гг. (до закладки “Хипперов” и “Шарнхорста”) эти нелепые корабли считались мейнстримом и основной ударной силой Кригсмарин.

Сражение у Ла-Платы продемонстрировало всю сущность “карманных линкоров”.

Героический бой немецкого рейдера с тремя крейсерами (из которых два — легкие) тускнеет при упоминании простого факта — масса бортового залпа “Графа Шпее” (2162 кг) превосходила совокупную массу залпа его противников.

В результате — изнурительная перестрелка. Через час, ближе к 7 утра, немецкий “вундершифф” попытался сбежать с поля боя, но, движимый чувством долга, все же вернулся и продолжил мордобой.



Вместо скорой и легкой победы над “Эксетером” (объективно, самым слабым и примитивным тяжелым крейсером, вооруженным всего с шестью орудиями ГК) разыгралась драма, стоившая жизни самому “карманнику”. Поврежденный “Адмирал Граф Шпее” забился в устье Ла-Платы, так и не успев добить своего противника.

Стоит заметить, “Шпее” в техническом плане был лучшим среди “панцершиффе”. Каждый из трех кораблей, “Дойчланд-Лютцов”, “Адмирал Шеер” и “Адмирал Граф Шпее”, формально являясь представителями одного типа, имел значительные различия в конструкции. Так, масса вертикального бронирования у двух первых “карманников” различалась на 200 тонн. “Граф Шпее” имел еще более массивную защиту. Для изготовления переборок на нем применялась сталь лучшего качества, сорта К n/a (Krupp neue Art), или «Вотан».

И если тяжко пришлось даже ему, то как бы выглядели в том бою его менее совершенные собратья?

Была и такая неприятность: средний калибр “карманников” — восемь орудий калибра 149 мм в одноорудийных установках, несмотря на свои высокие баллистические характеристики, не имели централизованного поста управления огнем. Оттого их боевая ценность была сомнительной. А сами башни и 100 чел. их прислуги превратились в бесполезный балласт. Но кто же в том виноват, кроме самих фашистов?

Хуже того, стены башен СК обеспечивали защиту только от водяных брызг. В результате головной “Дойчланд” получил неиллюзорные повреждения при огневом контакте с советским бомбардировщиком. В 1937 году, находясь на рейде о. Ибица, крейсер попал под удар республиканского “СБ” под управлением Николая Острякова: в результате попадания двух 50-кг (по др. данным, 100-кг) авиабомб, пожаров и последовавшей детонации 6’’ снарядов на кранцах в башне СК погибло два десятка членов экипажа, свыше 80 получили ранения.

Так что восторги по поводу немецкого инженерного гения — ничем не подтвержденный миф. Если рассмотреть, к примеру, японский флот, то там проблему “искусственных ограничений” решали куда более элегантными способами. Во-первых, как и везде, лимит был несколько нарушен: стандартное водоизмещение всех “Такао” — ”Могами” превышало установленные значения на 15-20%. Японские и немецкие крейсеры имели одинаковые размеры. В результате у “японцев” — скорости по 35-36 узлов и вооружение из 10 орудий главного калибра. Плюс универсальная артиллерия. Плюс знаменитые торпеды. Даже принимая во внимания 2,5-кратную разницу в массе 8’’ и 11’’ снарядов, десять стволов в пяти башнях при вдвое большей скорострельности обеспечивали схожую огневую производительность. И более скорую пристрелку.

Запрещенные излишки водоизмещения “сбрасывали” хитрым японским способом — в мирное время “Могами” несли “бутафорские” башни с шестидюймовками. Вот это уровень! Это настоящий гений и смекалка.

А многие говорят: немцы. Инженерная мысль. В раю — механики, в аду — полицейские.

“Карманные линкоры” — в корне неудачный проект: от самой их концепции до отдельных технических моментов при воплощении идеи. Проект, сожравший немереное количество средств без какого-либо внятного результата.

Решение

Пусть каждый примет его самостоятельно. Вопреки расхожему мнению, истина отнюдь не лежит посередине, именно поэтому всегда так сложно её найти. Сам автор полагает верным второй вариант. И не только потому, что убежденный германофоб. Главным доказательством высоких боевых возможностей “панцершиффе” служит отказ от продолжения их строительства. Гениальная идея развития не получила.

Следующие “карманники” с усиленным бронированием и увеличенным в/и до 20 тыс. тонн, известные под обозначением “D” и “E”, была разобраны на стапеле в 1934 году, спустя пять месяцев после закладки. Задел был использован для постройки “Шарнхорста” и “Гнейзенау”.

Резюмируем сказанное: немцы выбросили из головы всю свою "гениальность" и принялись за постройку ЛКР с привычным набором характеристик для кораблей данного класса (за исключением недостаточной огневой мощи).

На роль тяжелого крейсера был выбран другой проект — “Адмирал Хиппер”, тоже с паротурбинной ГЭУ и всеми “классическими” атрибутами ТКР того периода.



По материалам http://wunderwaffe.narod.ru.
Автор: Олег Капцов


30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kars Сегодня, 06:25
    Что не говори а обидно что капитан ..шеера..струсил и не вышел на бой.
    Kars
  2. andrewkor Сегодня, 06:34
    Сбалансированный ,могучий флот создаётся десятилетиями. У фашистов этого времени не было. Прямо по И.В.Сталину:"СССР отстал от развитых капстран на сто лет,если мы не пробежим это расстояние за десять лет нас сомнут!"Хорошо смотреть на прошлое с планшетом в руках,лёжа на диване и гнать Альтернативу!
    andrewkor
    1. Santa Fe Сегодня, 07:55
      Цитата: andrewkor
      лёжа на диване и гнать Альтернативу!

      Для истории, как составной части гуманитарного знания виртуальный эксперимент, формулирование и рассмотрение альтернативных вариантов развития столь же важны, как и натурный эксперимент в физике. "Альтернативная реконструкция" событий помогает в понимании причин и механизмов развития реальных событий. И помогает извлекать уроки из прошлого

      Так что прежде чем писать несмешную хрень про диван (поновее шуток нет?), лучше почитайте и подумайте

      PS. первая часть вашего коммента (до дивана) несла смысл, на эту тему можно дискутирвоать
      Santa Fe
      1. andrewkor Сегодня, 09:52
        Про диван это я про себя ,любимого шутю,а Альтернативу очень уважаю.После Морского Волка в реальность даже не хочется возвращаться!Спасибо на добром слове,люблю над собой иронизировать!
        andrewkor
  3. рюрикович Сегодня, 06:50
    А о чём вообще статья? what
    Немцы на спроектировали корабль,который НА МОМЕНТ ЗАКЛАДКИ отвечал с некоторыми ограничениями на требования,предъявляемые ему с учётом ,в какие условия были поставлены конструкторы. Слабое бронирование? тТак оно на уровне всех крейсеров того периода(на момент закладки). Относительно низкая скорость? Так за счёт сэкономленного веса получили неприлично огромную дальность плавания и вооружение! Капцов, что не так? Корабль - компромисс характеристик при ограничениях по водоизмещению! Это уже истина wink А Вы,глубокоуважаемый Олег, не перестаёте играть цифрами на бумаге и жонглировать понятиями request
    Бой у Ла-платы. И чего там такого, что делает "шееры" недокароблями??? Дык Олег,воюют не корабли, а люди!!!! laughing Тут вопросы не к самому железу, а к людям, которые им управляли wink
    Так что ждём следующие статьи по теме меряния чле....пардон...гм... достоинствами на бумаге. Уж больно эпитеты красивые fellow
    ПС. Да и ...Олег батькович, американцы для уничтожения любимых Вами "Могами" создали свои тяжёлые крейсера типа "Аляска", как и для травли "шееров" подходили более поздние "дюнкерки". Потому всё относительно tongue Особенно по времени создания hi
    рюрикович
    1. Santa Fe Сегодня, 08:22
      Цитата: рюрикович
      А о чём вообще статья? Немцы на спроектировали корабль,который НА МОМЕНТ ЗАКЛАДКИ отвечал с некоторыми ограничениями на требования,

      По слогам:

      Немцы находились в тех же условиях (ограничениях), что и японцы

      Единственная польза от Версаля - немецкие орудия ограничили 11 дюймами (для ТКР остальных стран действовали вашингтонские ограничения - 8 дюймов)

      Немцы построили Дойчланды
      Японцы - Миоко, Текай и пр.

      Проекты какой страны отличались более высокими и сбалансированными характеристиками? Ответ - у Японии. Защита, минутная масса залпа - на одном уровне, однако у Миоко-Могами скорость выше на треть. Плюс, масса др. преимуществ, например торпедное вооружение и универсальная артиллерия СК

      Почему юберменши вместо аналога японских кораблей (лучшее, что можно было построить при тех ограничениях), построили свой нелепый Дойчланд?

      Ответ - решили вместо крейсера построить недолинкор. Который должен был быть сильнее любых ТКР. Удалось? Ответ - Нет.

      Результат? Концепция вундершиффе - на полку. В 1935 году начинают строить ТКР классического типа ("Хиппер")

      В качестве дополнения - на фоне тех же 4 проектов японских ТКР немецкий "Хиппер" по прежнему выглядел куском гомна, но это уже тема следующей статьи
      Цитата: рюрикович
      за счёт сэкономленного веса получили неприлично огромную дальность плавания и вооружение!

      Вы точно уверены, на счет сэкономленного веса? Может для начала стоило загуглить?
      Масса механизмов энергетической установки Шпее - 2200 тонн
      Масса механизмов ГЭУ Могами - 2400 тонн

      Сэкономить 200 тонн, потеряв 100 000. л.с. и 30% скорости - какая-то стрёмная экономия
      Цитата: рюрикович
      Олег батькович, американцы для уничтожения любимых Вами "Могами" создали свои тяжёлые крейсера типа "Аляска"

      Через 10 лет после Могами? очень смешно
      Santa Fe
      1. brn521 Сегодня, 09:43
        Цитата: Santa Fe
        Масса механизмов энергетической установки Шпее - 2200 тонн
        Масса механизмов ГЭУ Могами - 2400 тонн

        Этого мало. Нужен еще объем, т.к. силовую установку еще и бронировать надо, и ПТЗ обеспечить. Подозреваю, что пришлось бы отказаться от кормовой тяжелой башни.
        brn521
      2. brn521 Сегодня, 10:13
        Цитата: Santa Fe
        Через 10 лет после Могами? очень смешно

        Ничего смешного. Недостаток бронированных кораблей в невозможности нормальной модернизации. При этом оппоненты будут иметь в виду уже построенные корабли, принимая необходимые контрмеры.
        Кстати, довольно слабая броня, даже близко нет пресловутой антиосколочной цитадели в 10 см толщиной. И тем не менее, 25% водоизмещения. Негодование автора статьи закономерно. И что помешало немцам воспроизвести пресловутый сказочный Дюпуи-де-Лом по чертежам?
        brn521
        1. Santa Fe Сегодня, 10:30
          Цитата: brn521
          При этом оппоненты будут иметь в виду уже построенные корабли, принимая необходимые контрмеры.

          Поздновато опомнились
          пока заложили -построили, война кончилась
          Цитата: brn521
          Нужен еще объем, т.к. силовую установку еще и бронировать надо, и ПТЗ обеспечить. Подозреваю, что пришлось бы отказаться от кормовой тяжелой башни.

          Надо же, у японцев поместилось 5 башен на 37-узловом крейсере
          Santa Fe
      3. avt Сегодня, 10:34
        Цитата: Santa Fe
        Немцы находились в тех же условиях (ограничениях), что и японцы

        wassat А матчасть поучить ? Неохота? Немцы получили ограничения по итогам проиранной Первой мировой, а японцы вообще то на стороне победителей вырулили и их ограничения были ,,общечеловеческие" - ,,вашингтонские".
        avt
        1. Santa Fe Сегодня, 10:49
          Цитата: avt
          и их ограничения были ,,общечеловеческие" - ,,вашингтонские".

          И какие же из ограничений были более выгодны для конструкторов?

          Версальские или вашингтонские
          Поучите матчасть
          Santa Fe
    2. avt Сегодня, 10:31
      Цитата: рюрикович
      А о чём вообще статья?

      Какая ? Где? Олег пропел ОДУ
      Ода – это старинная песня на любую тему, которая исполнялась в Древней Греции хором под музыкальное сопровождение. Позже так стали называть хвалебный стих, посвященный прославлению важных исторических событий или выдающихся лиц. Иногда ода славит величественные природные явления. Стиль таких произведений является особенно торжественным, он выдержан в возвышенном духе с элементами патетики.
      Пропел красиво - на одном дыхании . Ну я плюс поставил .Да !Про
      Цитата: рюрикович
      как и для травли "шееров" подходили более поздние "дюнкерки"

      Наша-а-альнике , мана . А разве не для ,,Гнейзенау " с ,,Шарнхорстом"?
      avt
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 07:43
    А "Могами" разве из-за перетяжеленности не получили трещины в корпусе после первых плаваний?
    Да и судьба "Худа" была печальна..
    Razvedka_Boem
    1. Santa Fe Сегодня, 07:47
      Цитата: Razvedka_Boem
      А "Могами" разве из-за перетяжеленности не получили трещины в корпусе после первых плаваний?

      Проблему устранили в 1936 году
      Santa Fe
  5. 27091965i Сегодня, 08:16
    Вместо скорой и легкой победы над “Эксетером” (объективно, самым слабым и примитивным тяжелым крейсером, вооруженным всего с шестью орудиями ГК) разыгралась драма, стоившая жизни самому “карманнику”. Поврежденный “Адмирал Граф Шпее” забился в устье Ла-Платы, так и не успев добить своего противника.



    " В " карманном линкоре "все было сделано, чтобы сэкономить вес, даже за счет боевой эффективность. Его тяжелое вооружение было сосредоточено только в двух башнях, которые в сочетании с их слабой защитой привели к поражению " Графа Шпее " в бою тремя более легкими но лучше спроектированными противниками."

    Один против трех. Один или два корабля всегда могут вести огонь без угрозы получить попадание от противника. Тут одного везения мало.
    27091965i
    1. Santa Fe Сегодня, 08:37
      Цитата: 27091965i
      Один против трех. Один или два корабля всегда могут вести огонь без угрозы получить попадание от противника.

      Сражение у Ла-Палты не было похоже на уличную драку

      А) Легкие крейсеры англичан вступили в перестрелку только через полчаса после начала боя
      Б) Участие "Ахилеса" и "Аякса" в бою было минимальным, никакого результата их огонь не принес. Только под самый конец немец удачным попаданием разнес одному из них носовую часть

      Основное рубилово было между "Шпее" и "Эксетером" . Результат - самый слабый из тяжелых крейсеров так и не был потоплен, "Шпее" получил повреждения, израсходовал большую часть боезапаса и спрятался в Монтевидео
      Santa Fe
      1. 27091965i Сегодня, 09:11
        Цитата: Santa Fe
        Легкие крейсеры англичан вступили в перестрелку только через полчаса после начала боя


        " Через две минуты, в 6 час. 20 мин., крейсер «Exeter» открыла огонь двумя башнями, четырьмя восьмидюймовыми пушками. Дальность была 9,5 морских миль.

        Тем временем крейсера «Ajax» и «Achilles» открыли огонь своими шестидюймовыми пушками. «Achilles» открыл огонь в 6. 21 утра , «Ajax» через две минуты        ."

        Практически в одно время все крейсера вступили в бой. Расположившись под разными углами по отношению к " Графа Шпее ".
        27091965i
        1. Santa Fe Сегодня, 10:34
          Цитата: 27091965i
          Практически в одно время все крейсера вступили в бой. Расположившись под разными углами по отношению к " Графа Шпее ".

          Согласен, ошибся

          Но второй пункт - о ничтожности роли Аякса и Ахиллеса, полагаю с ним спорить не станете?
          Santa Fe
          1. 27091965i Сегодня, 10:56
            Но второй пункт - о ничтожности роли Аякса и Ахиллеса, полагаю с ним спорить не станете?


            Думаю не стоит считать роль «Ajax» и «Achilles» в этом бою ничтожной, Англичане сами в отчёте о этом бое пишут, что на дальних дистанциях 152 мм орудия этих крейсеров не могли нанести серьёзный ущерб карманному линкору. Поэтому их задача заключалась в периодическом вызывании огня главного калибра " Графа Шпее " на себя. Облегчая ведение боя крейсеру «Exeter».
            Башни всего две , и очень не приятно когда кто-то безнаказанно тебя покусывает, очень хочется его отогнать или прихлопнуть.
            27091965i
            1. Santa Fe Сегодня, 11:00
              Цитата: 27091965i
              Облегчая ведение боя крейсеру «Exeter».

              Учитывая общий технический уровень Эксетера (один из слабейших из крейсеров той эпохи) и заявленные возможности "Шпее" - такой бой должен был закончится быстрой победой, без больших затрат

              По факту- возможности Шпее были сильно переоценены
              Результат - самый слабый из тяжелых крейсеров так и не был потоплен, "Шпее" получил повреждения, израсходовал большую часть боезапаса и спрятался в Монтевидео
              Santa Fe
  6. tchoni Сегодня, 08:21
    Есть старая известная поговорка "лучшее враг хорошего". Возможно ,немцы про нее не слышали. Но вот наши кораблестроители пытающие впихнуть в ограниченное водоизмещение ежа ,ужа и трепетную лань....я , простите, не понимаю.
    tchoni
  7. Вишневая девятка Сегодня, 08:45
    Обычная для этого автора чушь. КРТ сравнивается с ЛК и делается вывод, что он не ЛК. Зашибись как остро!
    Цитата: Santa Fe
    Немцы находились в тех же условиях (ограничениях), что и японцы

    Мамин историк.
    Вишневая девятка
    1. Santa Fe Сегодня, 08:53
      Цитата: Вишневая девятка
      КРТ сравнивается с ЛК и делается вывод, что он не ЛК. Зашибись как остро!

      Давай по подробнее про КРТ. Сами немцы выделяли их в особый класс - панцершиффе, занимавшее по их мнению промежуточное значение между крейсерами и ЛК

      На практике: никакого заметного огневого преимущества над крейсерами не наблюдается, он даже не смог бы ни один из них догнать

      А с линкорами вообще сравнивать его глупо, в бою с ЛК панцершифф погибнет за минуты. При этом, даже не имел шансов сбежать от неминуемой смерти. нихт geschwindigkeit
      Santa Fe
      1. Вишневая девятка Сегодня, 09:51
        Цитата: Santa Fe
        А с линкорами вообще сравнивать его глупо,

        Именно
        . Спасение от британских ЛКР было в принципе невозможным: “Рипалс” и “Худ” куда быстроходнее. При встрече с другими линейными кораблями недостаточно высокая скорость всегда играла против “панцершиффе”.
        Можно ли гарантировать успешный побег от “Куин Элизабет”, имея разницу в скорости 2-3 узла? При той несопоставимой разнице в огневой мощи, когда всего одно попадание могло обездвижить (если не прикончить) “карманник”? Вспомните, какие разрушения вызвало попадание 15-дюймового снаряда в ЛК “Джулио Чезаре”!
        Кстати, если вспомнили про итальянцев, то их модернизированные линкоры, сохранившиеся со времен ПМВ, разрезали волну на 28 узлах.
        Предвоенные французские ЛК “Дюнкирк” и “Страсбург” делали почти 30 узлов

        Хм
        Цитата: Santa Fe
        Давай по подробнее про КРТ. Сами немцы выделяли их в особый класс - панцершиффе, занимавшее по их мнению промежуточное значение между крейсерами и ЛК

        Как разрешили, так и назвали. Ни ЛК, ни 10К КРТ они строить в тот момент не могли.
        Цитата: Santa Fe
        На практике: никакого заметного огневого преимущества над крейсерами не наблюдается, он даже не смог бы ни один из них догнать

        В этом нет надобности. Это рейдер, его задача топить транспорты. КР от транспортов далеко не убегут, а убегут - и черт с ними.
        Вишневая девятка
        1. Santa Fe Сегодня, 10:40
          Немцы выделяли его в отдельный класс? Да.
          Дойчланд позиционировался как корабль, который сильнее любого крейсера.

          Бриты назвали его "карманный линкор"? Да, назвали

          Я лишь привел факты, слово ЛК по отношению дойчланду - некорректно. Ничего общего
          Цитата: Вишневая девятка
          Ни ЛК, ни 10К КРТ они строить в тот момент не могли.

          Если немцы такие гениальные конструкторы - могли построить 3 нормальных КР по типу могами, вместо трех бесполезных калош
          Цитата: Вишневая девятка
          Это рейдер, его задача топить транспорты.

          Могами для этой задачи - предпочтительнее
          Цитата: Вишневая девятка
          КР от транспортов далеко не убегут,

          Естественно нет, они расстреяют Шпее, как при ла-Плате
          первый же перехват конвоя станет последним
          Santa Fe
        2. loft79 Сегодня, 10:58
          Цитата: Вишневая девятка
          Это рейдер, его задача топить транспорты

          Вот об этом и речь в статье hi Рейдер должен уметь разогнать крейсера, потопить транспорты. Если вдруг наткнулся на ЛК, должен быстро свалить, а с этим как раз у карманников и проблемы.
          loft79
  8. Curious Сегодня, 08:52
    После прочтения статьи возникает подозрение, что автор "Самсонов" из раздела "История" и автор "Капцов" из раздела "Вооружение" - один и тот же человек.
    Curious
    1. Cartalon Сегодня, 09:56
      Очень разные, Карпов всегда готов защищать своё мнение и пишет сам, Самсонов берёт чужой текст и добавляет хозяев запада и ни когда не появляется в обсуждении.
      Cartalon
Картина дня