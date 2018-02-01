Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом

Верхняя палата парламента Польши (Сенат) приняла закон о запрете бандеровской пропаганды в стране, который ранее уже прошёл через нижнюю палату. Закон предполагает введение уголовной ответственности за отрицание Волынской резни, а также за распространение идеологии украинских националистов. Официально закон именуется законом об институте национальной памяти.Важно отметить, что с тезисами о запрете бандеровской пропаганды парламентарии увязывают и другие тезисы. К примеру, закон предполагает уголовную ответственность за заявления, в которых поляки рассматриваются в качестве пособников нацистского режима Третьего Рейха. Речь, к примеру, идёт об участии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году совместно с нацистской Германией. Отныне в Польше каждый, кто напомнит об этом, рискует получить реальный срок в виде 3-х лет лишения свободы или внушительный штраф.Также в Польше вводится под запрет использование понятия «польские лагеря смерти». За такую интерпретацию гражданам также грозит уголовная ответственность.В ряде зарубежных стран по-своему отреагировали на польский законопроект. Так, на Украине радикалы призвали президента Петра Порошенко уволить главу МИД Павла Климкина за «провал внешней политики» и отозвать посла из Варшавы (а послом там служит небезызвестный г-н Дещица). А, к примеру, в Израиле отметили, что польский закон содержит несовместимые трактовки, часть из которых фактически выгораживает польских пособников нацистской Германии.