10:50 01 февраля

Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом

Верхняя палата парламента Польши (Сенат) приняла закон о запрете бандеровской пропаганды в стране, который ранее уже прошёл через нижнюю палату. Закон предполагает введение уголовной ответственности за отрицание Волынской резни, а также за распространение идеологии украинских националистов. Официально закон именуется законом об институте национальной памяти.

Важно отметить, что с тезисами о запрете бандеровской пропаганды парламентарии увязывают и другие тезисы. К примеру, закон предполагает уголовную ответственность за заявления, в которых поляки рассматриваются в качестве пособников нацистского режима Третьего Рейха. Речь, к примеру, идёт об участии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году совместно с нацистской Германией. Отныне в Польше каждый, кто напомнит об этом, рискует получить реальный срок в виде 3-х лет лишения свободы или внушительный штраф.

Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом



Также в Польше вводится под запрет использование понятия «польские лагеря смерти». За такую интерпретацию гражданам также грозит уголовная ответственность.

В ряде зарубежных стран по-своему отреагировали на польский законопроект. Так, на Украине радикалы призвали президента Петра Порошенко уволить главу МИД Павла Климкина за «провал внешней политики» и отозвать посла из Варшавы (а послом там служит небезызвестный г-н Дещица). А, к примеру, в Израиле отметили, что польский закон содержит несовместимые трактовки, часть из которых фактически выгораживает польских пособников нацистской Германии.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 05:46
    Вот она настоящая цензура!Мы то например спокойно относимся например к "пакту Молотов-Риббентроп"..Только вот у нас до сих пор "место покаяния" стоит в Смоленске....Катынь..
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 05:50
      Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом
      - Логика выводит на поговорку: "На воре шапка горит!"
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 05:55
        Верхняя палата парламента Польши (Сенат) приняла закон о запрете "бандеровской пропаганды в стране, который ранее уже прошёл через нижнюю палату. Закон предполагает введение уголовной ответственности за отрицание Волынской резни, а также за распространение идеологии украинских националистов. Официально закон именуется законом об институте национальной памяти."На каком воре горит шапка?Правильно они сделали..Только мы,с подачи алкаша ЕБНа и молчания нынешних рукамиводителей каемся за Катынь и молчим когда сносят памятники.
        Цитата: oldseaman1957
        Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом
        - Логика выводит на поговорку: "На воре шапка горит!"
        210окв
        1. dik-nsk Сегодня, 06:16
          Цитата: 210окв
          закон предполагает уголовную ответственность за заявления, в которых поляки рассматриваются в качестве пособников нацистского режима Третьего Рейха
          так суть высказывания коллеги в том, что они других осудили, а сами все в белом, а не в том, что бандеру запретили
          dik-nsk
        2. свой1970 Сегодня, 07:43
          Цитата: 210окв
          Правильно они сделали..Только мы,с подачи алкаша ЕБНа и молчания нынешних рукамиводителей каемся за Катынь и молчим когда сносят памятники.

          1)т.е. в Чехословакию они не входили? и это теперь подтверждено уголовным кодексом Польши..
          2)справедливости ради - за Катынь начал каятся Генсек КПСС М.С. Горбачев в 1990(еще при СССР)
          свой1970
      2. Hanokem Сегодня, 08:58
        Отвратительный законопроект. Надеюсь, у польского президента хватит ума его не ратифицировать
        Hanokem
      3. LiSiCyn Сегодня, 09:42
        Ага!!! "Мы , самые белые и пушистые.... МЫ не в чем , не виноваты... А, кто в этом сомневается? Того, мы посадим...
        LiSiCyn
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:55
      до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши.


      К концу войны в советском плену оказалось 60 280 поляков, сражавшихся на стороне Гитлера.


      Надо же what сборный винегрет.
      Тот же ЛЕХА
    3. Ил-18 Сегодня, 05:57
      А кто мешает разместить стэнды с разъяснением польского участия в той войне? Наглядная агитация по пути к Катыни где?
      Полякам бы поневоле пришлось изучать полную историю участия во Второй мировой, через ноты МИД и выражения озабоченностей польских властей.
      Ил-18
    4. AID.S Сегодня, 08:05
      Цитата: 210окв
      Только вот у нас до сих пор "место покаяния" стоит в Смоленске....Катынь..

      Это липучка для мух...
      AID.S
    5. влад66 Сегодня, 08:09
      Так, на Украине радикалы призвали президента Петра Порошенко уволить главу МИД Павла Климкина за «провал внешней политики» и отозвать посла из Варшавы

      Обьявите им лучше АТО ушлепки. laughing
      влад66
    6. Венд Сегодня, 09:54
      Ну не день а прямо праздник здравых мыслей. Не иначе лунное затмение на Европу повлияло.
      Венд
  2. Квадратный Сегодня, 05:49
    Демократия в действии
    Квадратный
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Следующий шаг -установка в польше памятников Гитлеру! А попутно городок какой-нибудь назовут Адольф, в его честь?
    Геркулесыч
  4. Владивосток1969 Сегодня, 06:09
    Как не печально ,но через 30-40 лет своего добьются.И никто уже не вспомнит о том что они творили во время ВОв.
    Владивосток1969
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    Зря Сталин не дал польшу после войны разделить, ой зря! Теперь у нас под боком две вонючих заразы -квазигоскдарство, на наших землях, и яблочная империя.
    Геркулесыч
    1. Alex-a832 Сегодня, 07:07
      Россия за свою историю неоднократно могла лишить Польшу государственности и поглотить ее, но этого не сдалала. СССР продолжил традицию. Может лучше держать поляков "за порогом", предателей в России и без них предостаточно.
      Alex-a832
  6. Kars Сегодня, 06:11
    Нужен ещё закон в котором Польша победила СССР в 39
    Kars
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:25
      Ага, и выиграла Вторую мировую войну -в третьем периоде, по очкам (У поляков очко больше оказалось )!
      Геркулесыч
    2. Ил-18 Сегодня, 06:45
      good
      Цитата: Kars
      Нужен ещё закон в котором Польша победила СССР в 39

      +!!!!!!!
      Ил-18
  7. лысова Сегодня, 06:24
    Как у нас говорится " Заставь дурака богу молиться ... " . Вроди всё нормально, но зачем палку перегибать. Пособников нацистской Германии, хватало во всех, без исключения, государствах участников в ВОВ.
    лысова
    1. Ил-18 Сегодня, 10:34
      Это называется реваншизм. Только уже на уровне не фРГ, а ЕС. Идеологичекую войну только в бывшем СССР отменили. А там как воевали, так и воюют.
      Ил-18
  8. viktor_ui Сегодня, 06:26
    Чудны дела твои ГОСПОДИ...тут помню...тут не помню. Впечатляющая развесистая клюква у польской верхушки.
    viktor_ui
  9. samarin1969 Сегодня, 06:35
    В отношении Украины мировое сообщество, и..., даже, гиперпринципиальный Израиль - помалкивают. ...А тут... "Причиной напряженности между Польшей и Израилем стало намерение Варшавы пересмотреть закон об Институте национальной памяти, в рамках которого, человек, публично обвинивший Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до трех лет"....
    samarin1969
    1. Metallurg_2 Сегодня, 06:55
      Интересно, если я в Москве согласую одиночный пикет, встану перед польским посольством и разверну плакат, напоминающий об этих событиях - на меня в Польше дело заведут?
      Metallurg_2
      1. свой1970 Сегодня, 07:46
        Формально после вступления закона в силу- да.Вот как они на интернет дела возбуждать будут-где куча материалов request
        свой1970
        1. Ил-18 Сегодня, 10:39
          Если пикет согласован, то данные запросят. И поездка в ЕС только в составе ВС РФ в освободительном походе. Какой он там по счету будет?.
          Ил-18
    2. Анатоль Клим Сегодня, 07:16
      Цитата: samarin1969
      В отношении Украины мировое сообщество, и..., даже, гиперпринципиальный Израиль - помалкивают. ..

      Как и достаточно посмотреть, что фактически вся польская государственная полиция перешла на сторону нового нацистского порядка и уже в своей той же полицейской форме, что вчера служили Речи Посполитой – стали служить новым хозяевам-оккупантам и насаждать германский порядок отлавливая и сдавая немцам партизан, коммунистов, евреев и недовольных германским оккупационным режимом в Польше. Ведь не зря на территории Польши немцы выстроили целые комплексы концентрационных лагерей, которые надо было содержать, снабжать, обеспечивать в материально-техническом плане, нужен был подвоз стройматериалов, ремонтные работы, коммуникации, то есть обслуга не из немцев или заключённых, а местных – и поляки с успехом с этим справлялись. Они не только трудились, помогая немцам содержать и обслуживать концлагеря на территории Польши, но и пополнять их заключёнными - сдавая немцам своих соплеменников...А мы то думаем, почему в Польше "самые большие" гетто и сколько концлагерей настроили... А вот почему - помощников полно было... По большому счету правильно называют - Польша стала после войны одной большой еврейской могилой. А представьте Киев или Смоленск и наших милиционеров, в форме и знаками различия, дежуривших с фашистами и устанавливающих в своих же городах нацистский порядок, отлавливающих евреев, партизан.... Это полный писец! А вот в Польше - это в порядке вещей... Цивилизованная Европа https://tsar-ivan.livejournal.com/960.html
      Анатоль Клим
    3. Туз Бубен Сегодня, 07:47
      Ну все...полИзраиля на нары...
      Туз Бубен
    4. профессор Сегодня, 08:24
      Цитата: samarin1969
      В отношении Украины мировое сообщество, и..., даже, гиперпринципиальный Израиль - помалкивают.

      По вашему президент Израиля выступая в Верховной Раде 20 минут молчал? fool
      профессор
      1. samarin1969 Сегодня, 08:52
        Цитата: профессор
        Цитата: samarin1969
        В отношении Украины мировое сообщество, и..., даже, гиперпринципиальный Израиль - помалкивают.

        По вашему президент Израиля выступая в Верховной Раде 20 минут молчал? fool


        Не надо бросаться полуправдой, господин "Профессор".

        "Я полон восхищения и признания в этом уважаемого парламента, выражающего живой дух украинской демократии. Для меня большая честь, большая честь выступать перед вами как партнер и друг" - слова в Раде Ривлина Реувена, Президента Израиля.

        :....И ни слова осуждения героизации пособников фашистов в современной Украине!
        Но я говорю не о словах, а политике одобрения или неодобрения действий государства. Израиль поддерживает режим на Украине вопреки памяти предков.

        п.с.А речь президента была интересная, прочитал с удовольствием.
        samarin1969
        1. профессор Сегодня, 09:54
          Цитата: samarin1969
          п.с.А речь президента была интересная, прочитал с удовольствием.

          А Вы её нам выложите и мы почитаем, что там он говорил о периоде Второй Мировой. Так сказать, дабы не было "полуправды".

          Цитата: samarin1969
          "Я полон восхищения и признания в этом уважаемого парламента, выражающего живой дух украинской демократии. Для меня большая честь, большая честь выступать перед вами как партнер и друг" - слова в Раде Ривлина Реувена, Президента Израиля.

          Согласен с каждым его словом.
          профессор
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:39
    А это мы все пожинаем плоды пост СССР политики."Пролетарий всех стран объединяйтесь" :Воронежу не дали город герой из-за того что его сравняли с землёй "братья по оружию".Полякам земель подарили.Они же ведь всё равно наши были.Молчу про Украину.И тд.
    Наблюдатель2014
    1. свой1970 Сегодня, 07:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Полякам земель подарили.
      -из нее просто сделали большое предполье на случай прорыва НАТО через ГДР
      свой1970
    2. revnagan Сегодня, 10:21
      А что не так с Украиной?По количеству Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны украинцы на втором месте после русских.По количественному составу в действующей Красной армии-тоже.Украина пострадала от оккупации гитлеровцев может немного более,чем Белоруссия.Украинцы,эвакуированные за Урал и в Сибирь вместе с предприятиями,давали фронту оружие,обучали людей производству.Что не так с Украиной?А то,что позволили Западу посадить тут своих гауляйтеров в 20914 году-так кто вам виноват.Есть игра,и есть контр игра в Большой политике.Если одна сторона ничего не делает,чтобы мешать противнику,то глупо ждать,что противник ничего не предпримет.И не надо тут про народ,который якобы "сам".Всё уже давно всё поняли.
      revnagan
  11. Metallurg_2 Сегодня, 06:52
    В ответ в Чехии должны принять закон, предусматривающий тюремный срок за отрицание участия Польши в разделе Чехословакии в 1938 году.
    Хотя в этом случае опять вспомнят про Путина, который спит и видит, как бы развалить Евросоюз)))
    Metallurg_2
  12. МВГ Сегодня, 06:59
    В интересном направлении правотворчество в мире движется. Сегодня законодательно запретят вспоминать о сотрудничестве поляков с фюрером, завтра Румыния, Италия, Япония, Чехия и прочая и прочая сделают то же самое; послезавтра окажется, что Гитлер один на всех напал; а через несколько лет окажется, что это Сталин возглавлял орды дикарей из СССР в нашествии на территории бедной Европы а Гитлер всех защитил в одиночку.
    Вот так и переписывается история у всех на глазах, здесь и сейчас.
    МВГ
  13. Alex-a832 Сегодня, 07:01
    Название статьи кривое:
    Варшава вводит уголовную ответственность за факты о сотрудничестве поляков с Третьим Рейхом


    пропущено, что ответственность за упоминание фактов о сотрудничестве поляков и фашистов.
    Alex-a832
  14. Vard Сегодня, 08:06
    Наглядная иллюстрация к тому как надо защищать свои интересы без оглядки на других... правильно делают... и нам бы с них взять пример... а то кругом виноваты...
    Vard
  15. hohol95 Сегодня, 08:18
    Они хотят ЭТО ЗАБЫТЬ -
    202й польский батальона СС. был включен с состав войск СС в августе 1944 г.
    Польское происхождение не мешало уходить служить в гитлеровскую армию с энтузиазмом: «Во время отправления рекрутов, которые вначале проводились на вокзалах с большой помпой, часто пели польские песни. В основном в Поморье, особенно в польской Гдыне. В Силезии же в районах с традиционно сильными связями с польской речью: в районе Пщины, Рыбника или Тарновске-Гуры. Начинали петь рекруты, затем подключались их родные, и вскоре оказывалось, что во время нацистского мероприятия поет весь вокзал. Поэтому немцы отказались от торжественных проводов, потому что это их компрометировало. Правда, пели в основном религиозные песни. Ситуации, когда кто-то бежал от мобилизации, случались крайне редко».
    В первые годы полякам у Гитлера было хорошо служить: «Поначалу казалось, что все не так уж и плохо. Первый набор состоялся весной и летом 1940 года. Пока рекруты прошли через обучение и попали в свои части, война на Западном фронте уже завершилась. Немцы захватили Данию, Норвегию, Бельгию и Голландию, разбили Францию. Военные действия продолжались только в Африке. На стыке 1941 и 1942 годов служба напоминала мирные времена. Я был в армии, поэтому могу себе представить, что спустя некоторое время человек привыкает к новым условиям и убеждается, что жить можно, что никой трагедии не произошло. Силезцы писали о том, как им хорошо живется в оккупированной Франции. Присылали домой снимки на фоне Эйфелевой башни, пили французское вино, проводили свободное время в обществе француженок. Служили в гарнизонах на отстроенном в то время Атлантическом Вале.
    Но, увы, это безмятежное польское существование на немецкой службе с француженками и пейзажами жестоко «обломали» злые москали в Сталинграде. После этой битвы и поляков в большом количестве стали посылать на Восточный фронт: «Все изменил Сталинград… что в один момент оказалось, что призыв в армию означает верную смерть. Наиболее часто погибали новобранцы, иногда всего лишь после двух месяцев службы… Люди не боялись того, что кто-то с ними рассчитается за службу на немцев, они боялись внезапной смерти. Немецкий солдат тоже боялся, но в центре Рейха люди верили в смысл войны, в Гитлера, в то, что немцев спасет какое-нибудь чудо-оружие. В Силезии же, за небольшими исключениями, этой веры никто не разделял. Зато силезцы панически боялись русских… Понятно, что самые большие потери были на Восточном фронте… если учесть, что погиб каждый второй солдат Вермахта, то можно принять, что на фронте могло погибнуть до 250 тысяч поляков».

    А НАМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ЭТО -
    По данным военной разведки Красной армии, в 1942 году поляки составляли 40-45% личного состава 96-й пехотной дивизии вермахта, около 30% 11-й пехотной дивизии (вместе с чехами), около 30% 57-й пехотной дивизии, около 12% 110-й пехотной дивизии. Ранее в ноябре 1941 года разведкой было обнаружено большое количество поляков и в 267-й пехотной дивизии.
    hohol95
  16. профессор Сегодня, 08:22
    А, к примеру, в Израиле отметили, что польский закон содержит несовместимые трактовки, часть из которых фактически выгораживает польских пособников нацистской Германии.

    1. Еще на стадии обсуждения в МИД в Иерусалиме вызвали польского посла и потребовали объяснений.
    2. Биби договорился c президентом Польши о создании совместной комиссии которая займется формулировкой закона, но.. поляки кинули Биби.
    3. В Израиле этот закон новость номер 1 и естественно если президент Польши утвердит сей закон, то для Польши будут последствия.
    4. Гостеп "выразил озабоченность" по поводу закона нарушающего свободу слова.
    5. Захарова еще не вернулась с танцев...
    профессор
    1. XXXIII Сегодня, 09:20
      Биби договорился c президентом Польши о создании совместной комиссии которая займется формулировкой закона, но.. поляки кинули Биби.
      вот тут смешно стало, нашел с кем договариватся.... Польские политики живут этим национализмом, в начале врагами или плохими ребятами были русские, теперь ваша очередь быть акупантами!
      В Израиле этот закон новость номер 1 и естественно если президент Польши утвердит сей закон, то для Польши будут последствия.
      какие последствия их ждут?
      Захарова еще не вернулась с танцев...
      вот тут вы зря шутите, она говорила и не раз, про польский национализм, который они прекрывали русской аккупацией.... это вы помалктвали всю украинскую компанию, где поляки тихим ходом вели свою идиологию про нацизм и мер ни каких не принимали, так же в бубны будите бить из сытого уголка.....вообщем ничего вы им не зделаете, вас там мало hi
      p.s Потом они скажут что в лагерях сжигали акупантов или это были не евреи , а советские акупанты, они ведь тоже хорошо разбирались в рассовом вопросе......
      XXXIII
      1. профессор Сегодня, 09:56
        Цитата: XXXIII
        какие последствия их ждут?

        Экономические и политические.

        Цитата: XXXIII
        вот тут вы зря шутите, она говорила и не раз, про польский национализм, который они прекрывали русской аккупацией.... это вы помалктвали всю украинскую компанию, где поляки тихим ходом вели свою идиологию про нацизм и мер ни каких не принимали, так же в бубны будите бить из сытого уголка.....вообщем ничего вы им не зделаете, вас там мало

        Её работа "говорить". Но на этот раз она молчит как рыба об лед.
        профессор
        1. XXXIII Сегодня, 10:10
          Цитата: профессор
          Экономические и политические.
          политические может быть и будет, а где экономические санкции? что вы опаздываете от союзников.....

          Цитата: профессор
          Её работа "говорить". Но на этот раз она молчит как рыба об лед.
          Ей не положенно защищять честь и достоинства других народов,она в первую очередь защищяет интересы РФ!
          У вас нет такой Марии как у нас, у вас БИБИ winked , тому сытый карман ближеlaughing
          Надо было не в Маскве открывать центр, а в польше! Да и вашего влияния в европе почти нет, там теперь арабы пришли на смену (рейху) теперь чужими руками все будут делать....
          XXXIII
  17. Slon_on Сегодня, 08:43
    Ну, теперь дело за малым - принять закон "Берлин брали поляки, Советы только помогали" за отрицание - уголовка. Такая вот у них верхняя палата №6.
    Slon_on
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