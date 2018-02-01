10:45 01 февраля

ООН: Международные доноры неохотно выделяют средства на гумпомощь Донбассу

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН опубликовало доклад, в котором говорится о конфликте на Донбассе как об одном из самых кровопролитных после окончания Второй мировой войны для гражданского населения. Отмечено, что в ходе конфликта за 2017 год на Донбассе погибли 105 человек и около 500 получили ранения. Это на 6% больше, чем за 2016 год. В общей сложности, жертвами конфликта стали уже около 11 тысяч человек (включая военных). Десятки тысяч получили ранения и увечья. Разрушены тысячи домов в разных городах и населённых пунктах региона.

По данным ооновского управления, в декабре 2017 года погибли семь мирных жителей, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

ООН: Международные доноры неохотно выделяют средства на гумпомощь Донбассу



Сообщается о том, что около 1,2 млн человек в зоне конфликта испытывают проблемы с обеспеченностью продовольствием. При этом в Управлении по координации гуманитарных вопросов заявили, что в 2018 году собираются выделить 187 млн долларов для оказания помощи примерно 2,3 млн граждан в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Важно отметить, что при анонсе выделения примерно 204 млн долларов для жителей Донбасса в итоге объёмы выделенных средств не превысили и 72 миллионов. В ООН заявили, что «международные доноры неохотно шли на выделение финансовых средств».

Обращает на себя внимание, что один из таких «доноров» - США – принимает решение о выделении ООН более трети миллиарда долларов на «расследование военных преступлений в Сирии». Свои ковровые бомбардировки Ракки предлагает расследовать?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Я удивлен..Еще кто то кроме нас ,даже если и неохотно занимается гуманитаркой в Донбассе?
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:20
      Никто кроме нас !Ибо в мире эта тема интересна только для демогогии!
      Геркулесыч
    2. рюрикович Сегодня, 06:26
      Цитата: 210окв
      Еще кто то кроме нас ,даже если и неохотно занимается гуманитаркой в Донбассе?

      Если проанализировать "величайшую" гуманитарную помощь ООН Сирии, то станет понятно, что западных обывателей,особенно владельцев заводов и пароходов интересует скорее та часть помощи, где можно нагреться на финансовых потоках yes В Сирии ещё можно было преподнести благодаря терроризму, то в Донбассе,под пристальным взором близких российских СМИ одурачить уже не получится. Потому и не хотят влазить lol В этом и заключается весь Запад hi
      рюрикович
    3. влад66 Сегодня, 07:47
      Цитата: 210окв
      Я удивлен..Еще кто то кроме нас ,даже если и неохотно занимается гуманитаркой в Донбассе?

      Они Дмитрий наоборот заинтересованы что бы очистить Донбасс от населения упыри. negative hi
      влад66
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
    В ООН заявили, что «международные доноры неохотно шли на выделение финансовых средств».

    Зашугали этих "доноров", и кто это сделал - прекрасно известно.
    a.s.zzz888
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Я знаю кучу международных спонсоров террористов и боевиков, но международные доноры, тем более гуманитрка от них, это нечто из разряда или позовчерашнего дня, или доброй сказки для простачков.
    Геркулесыч
  4. лысова Сегодня, 06:39
    --- " США – принимает решение о выделении ООН более трети миллиарда долларов " - Всё, как у людей - зарплата работникам ООН конвертах, ну и себе в карман " чуть - чуть ".
    лысова
  5. Alex-a832 Сегодня, 06:46
    Понятие гуманитарной помощи разносторонее - не только помощь продуктами и предметами первой необходимости, но и помощь для восстановления экономики и производства в странах, которым выделяется помощь. Капитализм рассматривает гуманитарку только через фильтр выгоды, у социализма совершенно иной подход к гуманитарке. Яркие примеры противоположностей - это СССР (Россия) и США.
    В случае с выделением США средств на расследование военных преступлений в Сирии - это средства чисто на удовлетворение геополитических интересов - на сбор компрометирующих данных против России и Асада, так как настоящих военных преступников, таких как сами же США, это расследование не коснется.
    Alex-a832
  6. German Titov Сегодня, 07:55
    Совсем не хочется переводить, как в Донецке называют автомобили с маркировкой ООН, ОБСЕ, "Красный крест". Забанят. К автомобилю "Доктор Лиза" (Земля ей пухом) и отношение другое.
    German Titov
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