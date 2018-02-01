ООН: Международные доноры неохотно выделяют средства на гумпомощь Донбассу
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН опубликовало доклад, в котором говорится о конфликте на Донбассе как об одном из самых кровопролитных после окончания Второй мировой войны для гражданского населения. Отмечено, что в ходе конфликта за 2017 год на Донбассе погибли 105 человек и около 500 получили ранения. Это на 6% больше, чем за 2016 год. В общей сложности, жертвами конфликта стали уже около 11 тысяч человек (включая военных). Десятки тысяч получили ранения и увечья. Разрушены тысячи домов в разных городах и населённых пунктах региона.
По данным ооновского управления, в декабре 2017 года погибли семь мирных жителей, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
Сообщается о том, что около 1,2 млн человек в зоне конфликта испытывают проблемы с обеспеченностью продовольствием. При этом в Управлении по координации гуманитарных вопросов заявили, что в 2018 году собираются выделить 187 млн долларов для оказания помощи примерно 2,3 млн граждан в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Важно отметить, что при анонсе выделения примерно 204 млн долларов для жителей Донбасса в итоге объёмы выделенных средств не превысили и 72 миллионов. В ООН заявили, что «международные доноры неохотно шли на выделение финансовых средств».
Обращает на себя внимание, что один из таких «доноров» - США – принимает решение о выделении ООН более трети миллиарда долларов на «расследование военных преступлений в Сирии». Свои ковровые бомбардировки Ракки предлагает расследовать?
По данным ооновского управления, в декабре 2017 года погибли семь мирных жителей, 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
Сообщается о том, что около 1,2 млн человек в зоне конфликта испытывают проблемы с обеспеченностью продовольствием. При этом в Управлении по координации гуманитарных вопросов заявили, что в 2018 году собираются выделить 187 млн долларов для оказания помощи примерно 2,3 млн граждан в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Важно отметить, что при анонсе выделения примерно 204 млн долларов для жителей Донбасса в итоге объёмы выделенных средств не превысили и 72 миллионов. В ООН заявили, что «международные доноры неохотно шли на выделение финансовых средств».
Обращает на себя внимание, что один из таких «доноров» - США – принимает решение о выделении ООН более трети миллиарда долларов на «расследование военных преступлений в Сирии». Свои ковровые бомбардировки Ракки предлагает расследовать?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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