10:50 01 февраля

Глубоко модернизированные танки Т-72Б3 поступают на вооружение частей ЮВО

Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил о том, что партия модернизированных танков Т-72Б3 с двигателями повышенной мощности поступит в подразделение 49-й общевойсковой армии ЮВО. 49-я армия, для справки, дислоцируется в Краснодарском и Ставропольском краях.

РИА Новости приводит заявление Вадима Астафьева:
Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.


Отмечено, что модернизация затронула и защиту корпуса. Бортовые экраны с модулями динамической защиты «Реликт», дополнительные решётчатые экраны и модули динамической защиты в мягком корпусе фактически дополняют эффект защиты от многослойной танковой брони.


Эксплуатация модернизированных версий танков Т-72Б3, как сообщается, начнётся военнослужащими в ходе летнего периода обучения.

Ранее (в конце декабря) 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3 пополнили арсенал мотострелковой бригады, дислоцированной под Оренбургом.

Глубоко модернизированные танки Т-72Б3 поступают на вооружение частей ЮВО


Танки оснащены цифровой системой управления шасси, вооружены 125-мм пушкой и двумя пулемётами. Установлен на бронетехнике прицел «Сосна-У» с функцией автоматического сопровождения цели и тепловизором. В функционале танка имеется баллистический вычислитель нового поколения, а также метеодатчик.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 32

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:55
    Эта песня написана на века: "Броня крепка и танки наши быстры!"
    Uncle Lee
    1. Logall Сегодня, 07:18
      Только чаще всего эти строки используются как оскорбление... Многие даже не знают откуда они...!
      Владимир hi !
      Logall
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:22
        Саня привет ! hi А это из фильма про колхозников, "Трактористы" называется !
        Uncle Lee
      2. влад66 Сегодня, 07:37
        Цитата: Logall
        Многие даже не знают откуда они...!

        Саня Здрав Будь drinks hi А зачем им знать откуда песня, если тот период поливают помоями, а вообще то из фильма "Трактористы" с Крючковым и Ладыниной в главных ролях. drinks
        влад66
    2. tchoni Сегодня, 07:44
      Цитата: Uncle Lee
      Эта песня написана на века: "Броня крепка и танки наши быстры!"

      И сразу переделана такистами служившими на БТ в "Броня фигня, но танки наши быстры")))
      tchoni
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:47
        Цитата: tchoni
        сразу переделана

        Наш народ остроумен и талантлив ! hi
        Uncle Lee
        1. tchoni Сегодня, 10:20
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: tchoni
          сразу переделана

          Наш народ остроумен и талантлив ! hi

          А, еще и прозтрлив! Сколько лет прошло, а переделка актуальность не потеряла)))
          tchoni
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Как бы их не хвалили, но эта "бюджетная версия "в случае войны будет унечтожена очень быстро! Установку блоков динамической защиты с такими щелями считаю умышленным преступлением и диверсией !
    Геркулесыч
    1. Александр War Сегодня, 07:08
      Да рассчитать не могут и сделать нужных размеров ДЗ,что-бы без таких щелей было ,это позор!
      Александр War
      1. kirgiz58 Сегодня, 08:42
        Цитата: Александр War
        Да рассчитать не могут и сделать нужных размеров ДЗ,что-бы без таких щелей было ,это позор!

        Сказал боец WoT, получив ваншот в борт Мышонка от БТ-5 laughing laughing laughing
        kirgiz58
        1. Ингвар 72 Сегодня, 09:10
          Цитата: kirgiz58
          Сказал боец WoT

          Хотелось бы увидеть комментарии Карса и Алекса ТВ.
          Ингвар 72
    2. Александр War Сегодня, 07:13
      Еще нет ЗПУ,панорамного прицела командира
      Александр War
    3. kirgiz58 Сегодня, 09:22
      Цитата: Геркулесыч
      Установку блоков динамической защиты с такими щелями считаю умышленным преступлением и диверсией !

      Рассчитайте вероятность попадания различных типов снарядов противника в бою под разными углами встречи, сопоставив с данными о нанесении ущерба танку, предъявите в МО (получите доктора военных наук) и в прокуратуру(здесь правда получите звание стукача laughing ) и ваши цели приблизятся.
      kirgiz58
  3. tchoni Сегодня, 07:03
    Не, ну что, нормально. Санкции на нас не действуют...
    tchoni
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
      А при чем тут санкции? Мы динамическую защиту в Европе покупаем? fool
      Геркулесыч
      1. tchoni Сегодня, 07:38
        Цитата: Геркулесыч
        А при чем тут санкции? Мы динамическую защиту в Европе покупаем? fool

        Притом, что экономить начали и вместо закупок Т90 или т14 модернизируем старичка т72. Оно, конечно , правильно в теуущей ситуации, но, как то обидно, что ли...
        Впринципе, к последней модификации т72 б3м притензий не так уж и много. Единственное, что меня в нем смущает и возмущает - очень дохлое информационное поле командира. В ночное время он вообще пассажир. Ибо и разведку целей и их поражение ведет наводчик через тепловизионный канал. Все это по материалам открытой печати.
        tchoni
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:48
          Цитата: tchoni
          Притом, что экономить начали и вместо закупок Т90

          как раз заказали,и не мало-читайте,всё в доступе.
          андрей юрьевич
          1. tchoni Сегодня, 08:11
            Заказать не значиь женитьцо))) Мы и т14 заказывать собираемся... Весь вопрос в колличестве. И в том, куда они подут. Я слыщал, что те самые заказанные "прорывы" пойдут на замену 90 х ранних модификаций. Которые вполне могут совершить в последующем заграничный вояж.
            tchoni
  4. Александр War Сегодня, 07:05
    Закупайте к Т-72Б3 и БМПТ-2
    Александр War
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:10
      Т90С и Т90М нужно выпускать массово! Либо все имеющиеся Т90 модернизировать до версии, скажим, Т90М!
      Геркулесыч
      1. Александр War Сегодня, 07:18
        Имеющиеся танка Т-90 надо модернизировать до Т-90 Прорыв и выпускать новые!Так-же к танковым Бригадам надо закупать БМПТ -2 на базе Т-72 и Т-90 по роте
        Александр War
    2. tchoni Сегодня, 07:39
      Поправлю БМПТ и БМОТ
      tchoni
    3. Сержант71 Сегодня, 08:36
      Ага. Закупили уже. Целых 10 штук на 2018 год. Масштабы поражают воображение.
      Сержант71
  5. Кот_Кузя Сегодня, 07:23
    Это старье давно на переплавку надо, либо скинуть неграм в Африке по разумным ценам. Давно уже надо начать оснащать войска Т-14. Т-72 уже 45 лет, танки стремительно устаревают, например, Т-54 и Т-26 разделяют всего 20 лет, но это совсем разные возможности!
    Кот_Кузя
    1. Александр War Сегодня, 07:25
      Т-14 еще не скоро поступят ,а Т-72 еще можно модернизировать ,но надо грамотно !
      Александр War
    2. Alex-a832 Сегодня, 07:39
      Это старье давно на переплавку надо, либо скинуть неграм в Африке по разумным ценам. Давно уже надо начать оснащать войска Т-14. Т-72 уже 45 лет, танки стремительно устаревают, например, Т-54 и Т-26 разделяют всего 20 лет, но это совсем разные возможности!

      Ваше мнение оторвано от реальности. Модернизированные Т-72 и Т-90 достойно конкурируют с основными танками вражеских стран. Затраты на модернизацию старого парка вполне разумны по сравнению с производством новых танков Т-14. Ремонтные бызы развиты , огромное количествво подготовленных экипажей. Количество Т-72, Т-90 и Т-80 достаточно для участия в масштабной войне, с которой к нам НАТОвцы подкатывают. Что такое Т-14 ? Это концепт - еще о многом "сырой", дорогой, ни какой ремонтной базы, ни каких запасов запчастей на складах. Те меры, которые сейчас предпринимаются Россией по танкам соответствует нормальной военной логике. По Вашей же логике нам стоит и от модернизированных надежных "калашей" отказаться и переходить на что-то концептуально новое, ведь "калашу" уже за пол века перевалило...
      Alex-a832
    3. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
      Цитата: Кот_Кузя
      танки стремительно устаревают,

      вопрос весьма спорный...
      андрей юрьевич
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    Бои в Сирии показали, что даже Т 54-55 вполне способен выполнять боевую задачу. А обновлённый 72-й с Новым движком и прицелами - ну хорошая машина. Рано ей на переплавку laughing
    Горный стрелок
  7. groks Сегодня, 09:11
    Размечтались. Т-14, Т-90. Держитесь там(с).
    Танк нормальный, спасибо тоталитарному прошлому. ДЗ на него надо делать специально, либо возвращаться к старой форме и методике обвески именно под эту башню и корпус.
    groks
  8. Laksamana Besar Сегодня, 09:42
    Обкатали на биатлоне. smile
    Laksamana Besar
  9. svp67 Сегодня, 09:55
    Г
    лубоко модернизированные танки Т-72Б3 поступают на вооружение частей ЮВО
    Хватит поставлять в войска "дешевый" "полуфабрикат", пора все танки, при модернизации доводить до уровня "Прорыва", вот когда это сделаем, тогда это и будет настоящий переход на "унификацию"
    svp67
    1. groks Сегодня, 10:20
      1. Нету деньгов.
      2. И так сгодится, поскольку МОРФ воевать ни с кем, кроме нас не собирается. А против нас сойдёт.
      groks
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