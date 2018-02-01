Глубоко модернизированные танки Т-72Б3 поступают на вооружение частей ЮВО

Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил о том, что партия модернизированных танков Т-72Б3 с двигателями повышенной мощности поступит в подразделение 49-й общевойсковой армии ЮВО. 49-я армия, для справки, дислоцируется в Краснодарском и Ставропольском краях. РИА Новости приводит заявление Вадима Астафьева:Отмечено, что модернизация затронула и защиту корпуса. Бортовые экраны с модулями динамической защиты «Реликт», дополнительные решётчатые экраны и модули динамической защиты в мягком корпусе фактически дополняют эффект защиты от многослойной танковой брони.Эксплуатация модернизированных версий танков Т-72Б3, как сообщается, начнётся военнослужащими в ходе летнего периода обучения.Ранее (в конце декабря) 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3 пополнили арсенал мотострелковой бригады, дислоцированной под Оренбургом.Танки оснащены цифровой системой управления шасси, вооружены 125-мм пушкой и двумя пулемётами. Установлен на бронетехнике прицел «Сосна-У» с функцией автоматического сопровождения цели и тепловизором. В функционале танка имеется баллистический вычислитель нового поколения, а также метеодатчик.