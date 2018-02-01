"Русский был совсем рядом". Новые видео сопровождения российским Су-27 американского EP-3

Пентагон опубликовал новые кадры с перехватом российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3 Aries. Перехват, который логичнее называть сопровождением, состоялся над Чёрным морем – южнее города Ялта. Пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщает, что сопровождение американского самолёта российским истребителем продолжалось не менее 2-х часов.Накануне Пентагон опубликовал кадры пролёта Су-27 в нескольких метров буквально перед носом EP-3 Aries. В США заявили, что "русский самолёт был совсем рядом", и это «непрофессионально и опасно, так как американский борт попал в реактивную струю».Теперь военное ведомство США решило обнародовать сразу несколько видео сопровождения российский Су-27 самолёта-разведчика в небе над Чёрным морем в районе Крыма.В Пентагоне отмечают, что Су-27 двигался параллельным курсом - нередко на расстоянии около 1,5 метров от EP-3.Новая порция видео от США с "голливудскими" ракурсами и "видеоповторами":Напомним, что Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".