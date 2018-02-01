10:44 01 февраля

"Русский был совсем рядом". Новые видео сопровождения российским Су-27 американского EP-3

Пентагон опубликовал новые кадры с перехватом российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3 Aries. Перехват, который логичнее называть сопровождением, состоялся над Чёрным морем – южнее города Ялта. Пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщает, что сопровождение американского самолёта российским истребителем продолжалось не менее 2-х часов.

Накануне Пентагон опубликовал кадры пролёта Су-27 в нескольких метров буквально перед носом EP-3 Aries. В США заявили, что "русский самолёт был совсем рядом", и это «непрофессионально и опасно, так как американский борт попал в реактивную струю».

Теперь военное ведомство США решило обнародовать сразу несколько видео сопровождения российский Су-27 самолёта-разведчика в небе над Чёрным морем в районе Крыма.


В Пентагоне отмечают, что Су-27 двигался параллельным курсом - нередко на расстоянии около 1,5 метров от EP-3.

Новая порция видео от США с "голливудскими" ракурсами и "видеоповторами":





Напомним, что Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".

Использованы фотографии: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 51

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Да пошли они на хутор бабочек ловить! Как будто это мы возле Калифорнии или Вашингтона нагло, по 20 раз в месяц минимум летаем, да еще предьявы кидаем, что нам не дают с малой высоты акул в воде пофотогрофировать !
    Геркулесыч
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:06
      Пилоты в не обделались? Как морячки в прошлый раз?))
      Alex_Rarog
      1. Чеширский Сегодня, 07:09
        Так и надо. Ибо Н Е * * *!
        hi
        Чеширский
        1. Тралл Сегодня, 07:14
          Это он ещё топливо на американца не сбрасывал как в советские времена. smile
          Тралл
          1. Александр War Сегодня, 07:23
            Не плохой вариант и тепловые ловушки отстрелить после сброса топлива ,вообще интересно наши могут в движки Р-8 Посейдон тепловые ловушки отстрелить?
            Александр War
        2. Кубик123 Сегодня, 07:18
          Цитата: Чеширский
          Так и надо. Ибо Н Е * * *!
          hi

          Наличие чужого самолета на таком расстоянии, со стороны границы, является прекрасным экраном для радиоволн и источником шумовых помех. А значит сводит разведывательную функцию самолета-разведчика почти к нулю. Прекрасный способ борьбы. Поэтому и "висел" почти два часа.
          Кубик123
          1. Вежливый Лось Сегодня, 07:51
            Цитата: Кубик123
            Наличие чужого самолета на таком расстоянии, со стороны границы, является прекрасным экраном для радиоволн и источником шумовых помех. А значит сводит разведывательную функцию самолета-разведчика почти к нулю. Прекрасный способ борьбы. Поэтому и "висел" почти два часа.

            А у меня вот Ваш комментарий вопрос вызвал: А насколько безопасно для нашего летчика длительное нахождение в такой близости от самолета-разведчика, имеющего мощную РЛС? Нет ли вреда для здоровья? Экранирует ли фюзеляж и остекление кабины экипаж истребителя от СВЧ излучения? Спецы, ответьте пожалуйста.
            Вежливый Лось
            1. Кубик123 Сегодня, 07:56
              В данном случае, по-моему, никакой радиоопасности нет. Разведчик не занимается мощной локацией. Скорее пеленгом и "прослушкой". Это не АВАКС.
              А локатор, думаю, что это не опаснее для пилота, чем летать в строю. Собственный локатор истребителя "светит" постоянно и находится гораздо ближе.
              Кубик123
            2. Молот 75 Сегодня, 08:38
              Полосатые хотели попробовать алгоритм смены частот на себе отследить, с помощью регистраторов облучения, а здесь СУ-27 им всю работу сбил, хотя на самом деле еще в конце 80-х со спутников РЛС дальнего обзора уже умели регистрировать!
              Молот 75
      2. volodya Сегодня, 07:11
        К нам не лезте и штаны будут в порядке!Матов не хватает!
        volodya
        1. esaul Сегодня, 07:39
          "Русский был совсем рядом".

          Так, а зачем же так далеко отходить от своего берега? Просто - оказались на пути, а в небе движение интенсивное и слабонервных просят не беспокоиться.
          esaul
      3. Alex-a832 Сегодня, 07:19
        Пора амерам должности штатных борт-психологов вводить, а то не ровен час начнут при виде наших из самолетов без парашюта в панике прыгать...
        Alex-a832
      4. влад66 Сегодня, 07:32
        Напомним, что Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".

        Нет уж, вонючки полосатые laughing за что боролись на то и напоролись, не хрен летать где вами бы лучше и не воняло. yes
        влад66
    2. krops777 Сегодня, 07:12
      Видео как будто снимали на китайский видеорегистратор роликами по 30 сек. laughing
      krops777
    3. Мар.Тира Сегодня, 07:13
      Молодцы пилоты.В который раз восхищаюсь их профессионализмом.Ещё по службе знаю,что американцы уважают профессионалов.Теперь знают,что чем ближе они будут подходить к нашим стратегическим обьектам,тем жёстче их будут встречать.
      Мар.Тира
    4. Spartanez300 Сегодня, 08:18
      А что они хотели что бы им крыльями помахали и пожелали хорошего дня а потом отвалили , не ребята времена когда вам было многое дозволено прошли . Наш пилот молодец с ними только так и надо , чтобы у них мурашки начинали бегать при виде нашего самолета .
      Spartanez300
    5. НЕКСУС Сегодня, 09:25
      Цитата: Геркулесыч
      Как будто это мы возле Калифорнии или Вашингтона нагло, по 20 раз в месяц минимум летаем

      Ну мы свои 95-е и 160-е тоже гоняем возле границ натовских государств...да только после перехвата не трезвоним,что они поступают противозаконно.Перехват такой-это обычное дело был со времен СССР.
      Цитата: Alex_Rarog
      Пилоты в не обделались? Как морячки в прошлый раз?))

      Таким близким прохождением и показом ракет под крыльями,наш пилот просто пуганул матрассов,ясно дав понять,что Посейдону тут не рады.
      НЕКСУС
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Надеюсь, что нашему пилоту как минимум премию и грамоту дали!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:52
      Геркулесыч Сегодня, 07:04 Новый
      Надеюсь, что нашему пилоту как минимум премию и грамоту дали!

      за рутинную работу,премий не дают... hi
      андрей юрьевич
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    "Русский был совсем рядом".


    Да да ...и памперсы так быстро наполнились жидкостью...это такое незабываемое в жизни событие...масса эмоций...впечатлений и отходов жизнедеятельности.

    Кадры конечно напоминают сцены из фильма ужасов...

    из-за винта самолета медленно надвигается страшный нос СУ-27 ...в котором сидит страшный русский кушающий на обед младенцев...поневоле обосрёш...ся.

    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 07:20
      ну вот не зря он его так шугал, что-то интересное там было... request
      роман66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:45
        Цитата: роман66
        ну вот не зря он его так шугал, что-то интересное там было... request

        Это новый матрасный киножурнал - "Хочу все знать"
        Angel_and_Demon
  4. Ил-18 Сегодня, 07:08
    А типа не знали, что у нас там Су-27 прилететь может! Типа наивные! Врут все американцы. Нормальный перехват, все живы. Пилоты знали чего будет, даже айфоны приготовили, фотки и видосы выложили в соцсетях.
    Ил-18
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:08
    Американцы пусть люк не открывают.Наши могут туда залететь и вылететь laughing Вообще то доиграться можно запросто
    нередко на расстоянии около 1,5 метров от EP-3.
    Американцев это в первую очередь касается.Они хамы ещё те.
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 07:22
      это-то и обидно, привык хамить, а тут вдруг все наоборот
      роман66
  6. savage1976 Сегодня, 07:12
    Ну раз вы не умеете летать в реактивной струе, то надо подучиться, а потом уже летать к границам России.
    savage1976
  7. кедр Сегодня, 07:12
    "...Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".
    А где перехват-то?
    У страха глаза велики...
    кедр
  8. Laksamana Besar Сегодня, 07:12
    Да он там в нескольких десятках метров, фуфло опять гонят.
    Laksamana Besar
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
      фуфло опять гонят.
      smile

      Вонючее фуфло ...хоть противогаз надевай...надеюсь приборную панель не забрызгали.
      Тот же ЛЕХА
    2. Вежливый Лось Сегодня, 07:42
      Цитата: Laksamana Besar
      Да он там в нескольких десятках метров, фуфло опять гонят.

      Предполагаю, что когда расстояние уменьшилось до 1,5м, видеооператорам стало не до съемки... laughing
      Вежливый Лось
  9. tchoni Сегодня, 07:14
    Это правильно, я про действия нашего пилота. Хулиганить надо с пользой для дела, а то, ишь, взяли моду в горбатых заглядывать от делать неча))) А так и удаль молодецкую показал и супостату нервы потрепал)))
    tchoni
  10. Симон Сегодня, 07:18
    Что, у страха глаза велики! belay Не хрен летать около наших границ! angry
    Симон
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:24
    Когда наши "Медведи" или Ту 160 над нейтральными водами пролетают, ихние стаями вьются.
    А тут разведчик к НАШЕМУ Крыму приближается! Ну и что, дать ему снимать показания с наших радаров? А вот фиг. Ещё бы РЭБ задействовали... Но нельзя. Это сюрприз для более серьезных случаев. wassat
    Горный стрелок
  12. Симон Сегодня, 07:24
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    фуфло опять гонят.
    smile

    Вонючее фуфло ...хоть противогаз надевай...надеюсь приборную панель не забрызгали.

    Да! Летное кресло испортили с испуга! wassat
    Симон
  13. Vard Сегодня, 07:30
    Я надеюсь нашего пилота наградят и повысят в звании... вряд ли теперь этот разведчик к нам сунется...
    Vard
    1. Александр War Сегодня, 07:34
      Будут все равно соваться а потом скулить!
      Александр War
  14. Симон Сегодня, 07:33
    Цитата: кедр
    "...Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".
    А где перехват-то?
    У страха глаза велики...

    Да плевали мы на ихние призывы! Как хотим, так и перехватываем. Нечего летать около наших границ! am
    Симон
  15. Strashila Сегодня, 07:34
    Продаю за что купил...в 80-е годы прошлого столетия наши Медведи патрулировали где-то близко к Америке... все шло как всегда, подлетели истребители начали облет... все как всегда... и тут один из срывается и начинает крутить фортеля вокруг машины... экипаж сцепил зубы и держит курс... бесился он очень долго, все нервы вымотал... прилетают на базу обмениваются мнением о вылети... тут в разговоры встревает борт стрелок кормовой установки, это был его только второй вылет... типа вы видели истребители... те видели... а то что пилот негр... и что ,,,??? так я ему голяшку обуви показал, тычу типа ты такой же черный, как она... и тут он начал вокруг нас крутится.
    Strashila
  16. Симон Сегодня, 07:36
    Цитата: Alex_Rarog
    Пилоты в не обделались? Как морячки в прошлый раз?))

    А кто его знает. Об этом американцы умалчивают! request laughing
    Симон
  17. ilmarvaar Сегодня, 07:38
    За чрезмерную наглость русский бьет по морде. Америкосам нужно об этом напомнить.
    ilmarvaar
  18. Симон Сегодня, 07:43
    Цитата: Alex_Rarog
    Пилоты в не обделались? Как морячки в прошлый раз?))

    Конечно нет. request Только в памперсы наложили! laughing
    Симон
  19. Wedmak Сегодня, 07:51
    Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов"

    Госдеп считает что ЗРК С-400 справиться лучше?
    Wedmak
  20. Laksamana Besar Сегодня, 07:52
    Это круче ... smile :
    Laksamana Besar
  21. андрей юрьевич Сегодня, 07:54
    "Русский был совсем рядом".
    - бояться нужно,когда русских не видно.
    андрей юрьевич
  22. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    Напомним, что Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".

    Ага, сразу и кинулись исполнять "призыв"!!! laughing
    a.s.zzz888
  23. Altona Сегодня, 08:21
    Цитата: Кубик123
    Наличие чужого самолета на таком расстоянии, со стороны границы, является прекрасным экраном для радиоволн и источником шумовых помех. А значит сводит разведывательную функцию самолета-разведчика почти к нулю. Прекрасный способ борьбы. Поэтому и "висел" почти два часа.

    ---------------------------
    Ну да, разведчик "вскрывал" нашу ПВО-скорость реагирования,радиообмен и прочее. Но об этом платная журналистика не пишет.
    Altona
  24. gla172 Сегодня, 08:38
    ...ни чего не меняется....
    gla172
  25. тлауикол Сегодня, 08:40
    бедные американцы - за последнюю неделю "обосрались" 10 раз, т.е. совершили 10 развед полетов у наших границ. не считая кораблей, - каждые три недели в Черном море новый. Нифига они не боятся , не обольщайтесь
    тлауикол
  26. slavaseven Сегодня, 08:42
    Вот это пилотаж! Молодцы, лётчики! Пускай боятся и завидуют
    slavaseven
  27. pvv113 Сегодня, 09:51
    Госдеп США призвал Россию отказаться от "такого способа перехвата американских самолётов".

    Не привыкли американцы к такому отношению
    pvv113
  28. Оверлок Сегодня, 10:16
    "Русский был совсем рядом".
    -------------------------------
    "Ходють тут всякие!"
    Оверлок
Картина дня