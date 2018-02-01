Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым





Однако, здравствуйте!



Очень похоже, что в Америке готов открыться ящик такой Пандоры, какого они еще не видывали. Республиканцы в Конгрессе проголосовали за публикацию так называемого доклада Нунеса о расследовании фабрикации администрацией Обамы и штабом Клинтонши компромата на Трампа.





Речь идет о расследовании, доказавшем, что предвыборный штаб Клинтон и руководство демпартии заказали и оплатили так называемое «досье Стила», утверждавшее, что Трамп был практически завербован русскими с помощью собранного ФСБ компромата. Администрация, на основе этого фейкового досье, инициировала «расследование» Минюста и ФБР. А из расшифровок разговоров двух сотрудников ФБР, занимавшихся этим расследованием, стало понятно, что они занимались не расследованием, а, по сути, политической травлей Трампа в интересах кандидата от демократов. Более того, из этих разговоров следует, что после избрания Трампа, в силовых структурах США сложилось некое «тайное сообщество», действующее против президента. Так, сразу после того, как стали известны первые расшифровки, около 50-ти тысяч записей с телефонов агентов стерлись, а ФБР объяснило пропажу техническим сбоем.



«Я думаю, это не закончится увольнениями. Я убежден, что есть люди, которые отправятся в тюрьму. Меня очень убедили доказательства», - заявил конгрессмен Мэтт Гетц.



«Напоследок скажу очень просто: кого-то в итоге все-таки посадят, и вопрос только в том, кого и когда. Но учитывая только ту информацию, которая у нас уже есть, — и тем более те данные, которые мы получим из докладной записки и пропавших электронных писем, — кто-то точно сядет, и за дело», - сказал экс-кандидат в президенты США Герман Кейн.



Речь идет о трехстраничном пока секретном докладе сенатора Нунеса, публикацию которого демократы пытаются заблокировать ссылаясь на интересы национальной безопасности. Именно эту публикацию и разблокировали республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей. Вопреки давлению не только демократов, что естественно, но и Минюста США, руководство которого назначено Трампом. На самом деле, характер обвинений и взаимное озверение сторон таковы, что реально сесть могут не только сотрудники Минюста, ФБР, администрации, но и функционеры демпартии, вплоть до Клинтонши.



Есть два параллельных расследования: о «вербовки Трампа» и о «русском вмешательстве», которые формально не связаны друг с другом. Но, логически, эмоционально и пропагандистски они настолько переплелись, что крах «дела о вербовке» неизбежно потянет за собой и «русское вмешательство в выборы», которое, кстати, является и основанием для второй порции антироссийских санкций. Многочисленные противники Трампа в прессе уже поняли это и пытаются их как-то расплести, но сделать это чисто публицистическими методами практически невозможно.



Расследование демократского заговора не только развязывает руки Трампу, в том числе и в отношениях с Россией, но и создает прямую угрозу и для руководства демократов, и для русофобского лобби в спецслужбах. А этого допустить никак нельзя. И единственный для них способ — утопить это дело в новой волне антирусской истерии.



А такую войну может им обеспечить только Украина, которая, наконец, должна отработать майданные печеньки. И они попытаются погнать Порошенку на Донбасс, при том, что он не может не понимать, что это будет его «лебединой песней». При этом заказчиков вообще не интересует уровень боеготовности украинской армии, ни ее потенциальные военные успехи, ни судьба самого Порошенки. Главное — спровоцировать нас по максимуму.



И нам надо это понимать и просчитывать.



Однако, до свидания!