22:51 01 февраля
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Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым



Однако, здравствуйте!

Очень похоже, что в Америке готов открыться ящик такой Пандоры, какого они еще не видывали. Республиканцы в Конгрессе проголосовали за публикацию так называемого доклада Нунеса о расследовании фабрикации администрацией Обамы и штабом Клинтонши компромата на Трампа.


Речь идет о расследовании, доказавшем, что предвыборный штаб Клинтон и руководство демпартии заказали и оплатили так называемое «досье Стила», утверждавшее, что Трамп был практически завербован русскими с помощью собранного ФСБ компромата. Администрация, на основе этого фейкового досье, инициировала «расследование» Минюста и ФБР. А из расшифровок разговоров двух сотрудников ФБР, занимавшихся этим расследованием, стало понятно, что они занимались не расследованием, а, по сути, политической травлей Трампа в интересах кандидата от демократов. Более того, из этих разговоров следует, что после избрания Трампа, в силовых структурах США сложилось некое «тайное сообщество», действующее против президента. Так, сразу после того, как стали известны первые расшифровки, около 50-ти тысяч записей с телефонов агентов стерлись, а ФБР объяснило пропажу техническим сбоем.

«Я думаю, это не закончится увольнениями. Я убежден, что есть люди, которые отправятся в тюрьму. Меня очень убедили доказательства», - заявил конгрессмен Мэтт Гетц.

«Напоследок скажу очень просто: кого-то в итоге все-таки посадят, и вопрос только в том, кого и когда. Но учитывая только ту информацию, которая у нас уже есть, — и тем более те данные, которые мы получим из докладной записки и пропавших электронных писем, — кто-то точно сядет, и за дело», - сказал экс-кандидат в президенты США Герман Кейн.

Речь идет о трехстраничном пока секретном докладе сенатора Нунеса, публикацию которого демократы пытаются заблокировать ссылаясь на интересы национальной безопасности. Именно эту публикацию и разблокировали республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей. Вопреки давлению не только демократов, что естественно, но и Минюста США, руководство которого назначено Трампом. На самом деле, характер обвинений и взаимное озверение сторон таковы, что реально сесть могут не только сотрудники Минюста, ФБР, администрации, но и функционеры демпартии, вплоть до Клинтонши.

Есть два параллельных расследования: о «вербовки Трампа» и о «русском вмешательстве», которые формально не связаны друг с другом. Но, логически, эмоционально и пропагандистски они настолько переплелись, что крах «дела о вербовке» неизбежно потянет за собой и «русское вмешательство в выборы», которое, кстати, является и основанием для второй порции антироссийских санкций. Многочисленные противники Трампа в прессе уже поняли это и пытаются их как-то расплести, но сделать это чисто публицистическими методами практически невозможно.

Расследование демократского заговора не только развязывает руки Трампу, в том числе и в отношениях с Россией, но и создает прямую угрозу и для руководства демократов, и для русофобского лобби в спецслужбах. А этого допустить никак нельзя. И единственный для них способ — утопить это дело в новой волне антирусской истерии.

А такую войну может им обеспечить только Украина, которая, наконец, должна отработать майданные печеньки. И они попытаются погнать Порошенку на Донбасс, при том, что он не может не понимать, что это будет его «лебединой песней». При этом заказчиков вообще не интересует уровень боеготовности украинской армии, ни ее потенциальные военные успехи, ни судьба самого Порошенки. Главное — спровоцировать нас по максимуму.

И нам надо это понимать и просчитывать.

Однако, до свидания!
Автор: Михаил Леонтьев
Первоисточник: https://www.1tv.ru


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Комментарии 13

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  1. Сергей Медведев Сегодня, 15:18
    Это к чему нас подготавливает Леонтьев? Не поддаваться на провокацию? Не вмешиваться, если ВСУ попрут на Донбасс? Пусть сами отбиваются? И всё ради Трампа???
    Сергей Медведев
    1. dzen123 Сегодня, 16:00
      Отнюдь. Ради себя любимых, тщетно тешащихся надеждой, что если Трамп вражин победит, то уж Трампушка-то родимый санкции снимет, наворованные бабки в офшорах не отожмёт и уже отжатое вернёт и будет между Россиюшкой и США мир, труд, жвачка. Держат чинуши за Трампа кулачки да "честные" доллары в кулачках и всё о России думу думают. Как бы так раскорячиться, чтоб замириться да без "корытца-то" не остаться. Чё там, на Донбассе, миллиона два-три проживают? Да шут с ними, бабы еще нарожают. А родные-то, кровные два-три миллиона долларов на счетах в Люксембурге кто еще когда "нарожает", а?
      Эх... Была Россия... Да больше по кухням, да по деревням осталась... По закуткам и закоулкам... Но не в головах.
      dzen123
    2. dsk Сегодня, 16:13
      Цитата: Михаил Леонтьев
      Украина, которая, наконец, должна отработать майданные печеньки. И они попытаются погнать Порошенку на Донбасс, при том, что он не может не понимать, что это будет его «лебединой песней». При этом заказчиков вообще не интересует уровень боеготовности украинской армии, ни ее потенциальные военные успехи, ни судьба самого Порошенки.
      нам надо это понимать и просчитывать
      Всё объективно. Зима закончится. и "заказчик" даст команду "фас!" Донбас выдержит первую массированную атаку. Владимир Владимирович после "сирийских" успехов молчать не будет. Крым прикрыт надёжно. В саратовской дивизии миротворцев на этот год запланировано 8 полевых учений. Готовят их по максимуму и на Донбасс введут "для принуждения к миру".
      dsk
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:38
        Цитата: dsk
        и на Донбасс введут "для принуждения к миру".

        ваши бы слова да богу в уши hi
        Angel_and_Demon
      2. dsk Сегодня, 21:02
        Готовят их по максимуму

        Части Центрального военного округа приведены в полную боевую готовность. Все это сделано в рамках учений, сообщают официальные представители ЦВО. По тревоге части подняты 1 февраля. Полная боевая готовность округа произведена с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления. В ходе учений особое внимание будет уделено отработке личным составом действий для разрешения кризисных ситуаций. А также - практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.
        dsk
    3. сибиралт Сегодня, 18:36
      Сколько лет Леонтьев из ящика не вылазит, а больше 5 минут ему не дают. request
      сибиралт
      1. dauria Сегодня, 20:24
        а больше 5 минут ему не дают.


        Интересный хлюст. От Гусинского с Ходорковским до Путина...Одним словом - мама Мира Моисеевна wink (преподаватель института , где он потом успешно учился ) И в армии не служил . Эй, сыны Израилевы ! Вашему корешу больше 5 минут не дают "анализировать". Защитите бедного. laughing
        Брр...Представилось вдруг- а вышвырнуть всех никчёмных балаболов с ТВ, что останется ? belay Только прогноз погоды ?
        dauria
        1. dsk Сегодня, 21:15
          Цитата: Михаил Леонтьев
          При этом заказчиков вообще не интересует ... судьба самого Порошенки.

          Президент Украины Петр Порошенко должен спешно искать себе преемника, который мог бы обеспечить ему гарантии сохранения жизни, вместо того, чтобы преследовать журналистов. Об этом заявил украинский журналист Александр Дубинский в своем Facebook. Он прокомментировал поступок своего украинского коллеги журналиста Игоря Гужвы, выехавшего из страны и обратившегося с просьбой о политическом убежище в Австрии. По словам Дубинского, Порошенко является "политическим мертвецом", главе Украины следует посвятить время и силы поиску своего преемника, который обеспечил бы ему физическую неприкосновенность. Будущего в этой стране нет скорее у президента Украины, чем у Гужвы или любого другого медийщика, подчеркнул журналист - "Порошенко нужно не опоздать самому покинуть Украину, пока он жив."
          dsk
  2. михаил3 Сегодня, 15:23
    Все одно к одному. Неужели и вправду бахнет со всей дури? О нашей цивилизации будут говорить как о человеке - "глупо умерла".
    михаил3
  3. Sonet Сегодня, 15:59
    Цитата: Сергей Медведев
    Это к чему нас подготавливает Леонтьев? Не поддаваться на провокацию? Не вмешиваться, если ВСУ попрут на Донбасс? Пусть сами отбиваются? И всё ради Трампа???

    А что-до сего момента не так было? Или это сам Порошенко остановил ополчение в августе 2014 у Мариуполя и написал им ,,Минск-1,, ,а потом и ,,Минск-2,,.
    Да-любое наступление украинцев будет остановлено. Но не более того-потом стороны опять посадят за стол переговоров и напишут им ,,Минск-3,,-опыт то у Путина уже имеется.
    Sonet
  4. _Jack_ Сегодня, 16:08
    Леонтьев объяснил нашей политической верхушке что нужно "понимать и просчитывать", теперь я спокоен
    _Jack_
  5. mihey Сегодня, 17:16
    Чего-то мельчает аналитика у Леонтьева...
    Украина вообще ни к селу, ни к городу в рассмотренном контексте разборок в истеблишменте мерикатосов. Странно, что он не обратил внимание на поездки руководителей наших спецслужб. Чего-то ведь они там разговаривали разговоры. В общем, "меня терзают смутные сомнения" (с)
    mihey
    1. Теренин Сегодня, 18:21
      Да, вот здесь его краткая история краха доллара, где Леонтьев аж с 2001 года это предрекает. Что за аналитика? Но настойчивый малый. yes
      https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
      Теренин
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