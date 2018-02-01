Кремлёвский список спущен «сверху». В американских министерствах сидят люди Путина?
Список личностей для «кремлёвского доклада» был спущен «сверху», указывает известный эксперт Андерс Аслунд. Подмена списка на рейтинг «Форбс» была сделана с целью превратить список в фарс.
Как считает ст. научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, «кремлёвский список» был подменен рейтингом «Forbes». Задача такой подмены ясна: кому-то хотелось выставить саму идею на посмешище.
Перечень российских «олигархов» и персон, близких к Кремлю, который долго продумывали в американском минфине, в последний момент был подменен «кем-то сверху», утверждает Аслунд. В итоге долгожданный список стал «справочником», содержащим ряд фамилий русских чиновников,. С ними за компанию документ пополнили имена миллиардеров из рейтинга «Forbes». Это сделали нарочно, дабы посмеяться над идеей антироссийских санкций.
«Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) особенно интересен разделом 241. Эта часть документа устанавливает обязанность для министра финансов США при поддержке директора Национальной разведки и госсекретаря в течение 180 дней подготовить доклад со списком. Следовало собрать фамилии «самых важных» деятелей России и «олигархов», имеющих связи с «российским режимом».
Этот доклад был опубликован в ночь на 30 января 2018 г. Над списком действительно работало несколько правительственных ведомств. «Но в последнюю минуту кто-то наверху (пока неизвестно, кто именно) выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства, добавив имена 96 российских миллиардеров из списка «Forbes», — цитирует Аслунда «ИноТВ». — Поступив таким образом, это высокопоставленное лицо выставило на посмешище правительственных экспертов, готовивших совершенно другой доклад, и представило CAATSA неэффективным законом, высмеяв при этом антироссийские санкции США в целом». И, подписав сей список, министр финансов США взял на себя ответственность за документ.
По мнению Аслунда, это не список, а какая-то «выдержка из кремлёвской телефонной книги». Какого же эффекта от неё ждать? И вот ответ эксперта: опубликованная «кремлёвская телефонная книга» лишь… сплотит российскую элиту, стоящую за Путиным!
Но авторы-то CAATSA стремились, наоборот, русскую элиту расколоть!
И вывод эксперта: главным выгодоприобретателем от составленного списка является… президент России!
Получается, заметим, что не только сам президент Трамп, но и его люди в правительстве, начиная с министра финансов мистера Мнучина, — агенты Кремля.
Госдеп тоже, по-видимому, служит Путину. Ещё одна новость подоспела: прямо в день обнародования «кремлёвского списка» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же закон CAATSA. Однако чиновники Госдепа от санкций этих вдруг отказались, пояснив, что, мол, CAATSA и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.
Как считает ст. научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, «кремлёвский список» был подменен рейтингом «Forbes». Задача такой подмены ясна: кому-то хотелось выставить саму идею на посмешище.
Перечень российских «олигархов» и персон, близких к Кремлю, который долго продумывали в американском минфине, в последний момент был подменен «кем-то сверху», утверждает Аслунд. В итоге долгожданный список стал «справочником», содержащим ряд фамилий русских чиновников,. С ними за компанию документ пополнили имена миллиардеров из рейтинга «Forbes». Это сделали нарочно, дабы посмеяться над идеей антироссийских санкций.
«Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) особенно интересен разделом 241. Эта часть документа устанавливает обязанность для министра финансов США при поддержке директора Национальной разведки и госсекретаря в течение 180 дней подготовить доклад со списком. Следовало собрать фамилии «самых важных» деятелей России и «олигархов», имеющих связи с «российским режимом».
Этот доклад был опубликован в ночь на 30 января 2018 г. Над списком действительно работало несколько правительственных ведомств. «Но в последнюю минуту кто-то наверху (пока неизвестно, кто именно) выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства, добавив имена 96 российских миллиардеров из списка «Forbes», — цитирует Аслунда «ИноТВ». — Поступив таким образом, это высокопоставленное лицо выставило на посмешище правительственных экспертов, готовивших совершенно другой доклад, и представило CAATSA неэффективным законом, высмеяв при этом антироссийские санкции США в целом». И, подписав сей список, министр финансов США взял на себя ответственность за документ.
По мнению Аслунда, это не список, а какая-то «выдержка из кремлёвской телефонной книги». Какого же эффекта от неё ждать? И вот ответ эксперта: опубликованная «кремлёвская телефонная книга» лишь… сплотит российскую элиту, стоящую за Путиным!
Но авторы-то CAATSA стремились, наоборот, русскую элиту расколоть!
И вывод эксперта: главным выгодоприобретателем от составленного списка является… президент России!
Получается, заметим, что не только сам президент Трамп, но и его люди в правительстве, начиная с министра финансов мистера Мнучина, — агенты Кремля.
Госдеп тоже, по-видимому, служит Путину. Ещё одна новость подоспела: прямо в день обнародования «кремлёвского списка» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же закон CAATSA. Однако чиновники Госдепа от санкций этих вдруг отказались, пояснив, что, мол, CAATSA и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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