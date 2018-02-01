10:46 01 февраля

Кремлёвский список спущен «сверху». В американских министерствах сидят люди Путина?

Список личностей для «кремлёвского доклада» был спущен «сверху», указывает известный эксперт Андерс Аслунд. Подмена списка на рейтинг «Форбс» была сделана с целью превратить список в фарс.



Как считает ст. научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, «кремлёвский список» был подменен рейтингом «Forbes». Задача такой подмены ясна: кому-то хотелось выставить саму идею на посмешище.


Перечень российских «олигархов» и персон, близких к Кремлю, который долго продумывали в американском минфине, в последний момент был подменен «кем-то сверху», утверждает Аслунд. В итоге долгожданный список стал «справочником», содержащим ряд фамилий русских чиновников,. С ними за компанию документ пополнили имена миллиардеров из рейтинга «Forbes». Это сделали нарочно, дабы посмеяться над идеей антироссийских санкций.

«Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) особенно интересен разделом 241. Эта часть документа устанавливает обязанность для министра финансов США при поддержке директора Национальной разведки и госсекретаря в течение 180 дней подготовить доклад со списком. Следовало собрать фамилии «самых важных» деятелей России и «олигархов», имеющих связи с «российским режимом».

Этот доклад был опубликован в ночь на 30 января 2018 г. Над списком действительно работало несколько правительственных ведомств. «Но в последнюю минуту кто-то наверху (пока неизвестно, кто именно) выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства, добавив имена 96 российских миллиардеров из списка «Forbes», — цитирует Аслунда «ИноТВ». — Поступив таким образом, это высокопоставленное лицо выставило на посмешище правительственных экспертов, готовивших совершенно другой доклад, и представило CAATSA неэффективным законом, высмеяв при этом антироссийские санкции США в целом». И, подписав сей список, министр финансов США взял на себя ответственность за документ.

По мнению Аслунда, это не список, а какая-то «выдержка из кремлёвской телефонной книги». Какого же эффекта от неё ждать? И вот ответ эксперта: опубликованная «кремлёвская телефонная книга» лишь… сплотит российскую элиту, стоящую за Путиным!

Но авторы-то CAATSA стремились, наоборот, русскую элиту расколоть!

И вывод эксперта: главным выгодоприобретателем от составленного списка является… президент России!

Получается, заметим, что не только сам президент Трамп, но и его люди в правительстве, начиная с министра финансов мистера Мнучина, — агенты Кремля.

Госдеп тоже, по-видимому, служит Путину. Ещё одна новость подоспела: прямо в день обнародования «кремлёвского списка» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же закон CAATSA. Однако чиновники Госдепа от санкций этих вдруг отказались, пояснив, что, мол, CAATSA и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Александр War Сегодня, 07:47
    Видео по теме!
    Александр War
    1. влад66 Сегодня, 07:52
      Задача такой подмены ясна: кому-то хотелось выставить саму идею на посмешище.

      Могу госдепии выслать телефонный справочник нашего города, пускай упражняются. Когда коту делать нехрен он причиндалы вылизывает.
      влад66
      1. volodya Сегодня, 07:57
        Путин вежливый человек и поэтому у него кругом свои люди!
        volodya
        1. Гардамир Сегодня, 08:02
          вежливый
          просто минус. не надо человека ненавидящего всё советское присоединять к славе тех лет.
          Гардамир
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:19
            Цитата: Гардамир
            просто минус. не надо человека ненавидящего всё советское присоединять к славе тех лет.
            Гардамир,зато ОН успешно присоединил санкции против сотни миллиардеров,к 140 миллионам жителей России.- и это на весь эфир. все надеюсь это слышали? "это санкции против 140 000 000 человек!"-так и было сказано. то есть,олигархи и народ-единая монолитная сила.
            андрей юрьевич
            1. Вас Влад Сегодня, 08:36
              Цитата: андрей юрьевич
              то есть,олигархи и народ-единая монолитная сила.

              Ну если вы живёте в вакууме, то вас конечно экономические санкции не затронут.
              Цитата: Гардамир
              не надо человека ненавидящего всё советское присоединять к славе тех лет.

              Пример можете привести ненависти ВВП ко всему советскому?
              Вас Влад
              1. андрей юрьевич Сегодня, 08:44
                Цитата: Вас Влад
                Ну если вы живёте в вакууме, то вас конечно экономические санкции не затронут.

                глубокое "замкадье" и есть почти "вакуум". "мАскичи" даже не догадываются,что Там-есть Жизнь.
                андрей юрьевич
                1. Вас Влад Сегодня, 08:52
                  Цитата: андрей юрьевич
                  глубокое "замкадье" и есть почти "вакуум". "мАскичи" даже не догадываются,что Там-есть Жизнь.

                  Я прожил в своё время в Москве лет эток десять, могу сказать жизнь у москвичей не сахар!Этот сумасшедший ритм жизни,постоянные пробки,шумовой фон,на жизнь совсем времени не остаётся. hi
                  Вас Влад
                  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:13
                    Цитата: Вас Влад
                    Я прожил в своё время в Москве лет эток десять, могу сказать жизнь у москвичей не сахар!Этот сумасшедший ритм жизни,постоянные пробки,шумовой фон,на жизнь совсем времени не остаётся.

                    как жаль их....а вот нам,ещё и Работать за копейки приходится. hi
                    андрей юрьевич
                    1. AlexVas44 Сегодня, 10:29
                      Цитата: андрей юрьевич
                      .а вот нам,ещё и Работать за копейки приходится.

                      И налоги, собранные в области, в Москву отправлять приходится. am
                      AlexVas44
                2. просто экспл Сегодня, 09:10
                  живу в 3 тыс. км от МКАД , расскажите мне когда я умер ?
                  просто экспл
                  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:14
                    Цитата: просто экспл
                    живу в 3 тыс. км от МКАД , расскажите мне когда я умер ?

                    когда родились за МКАД. иначе,правительство бы Знало о Вас.
                    андрей юрьевич
            2. Гардамир Сегодня, 08:41
              то есть,олигархи и народ-единая монолитная сила.
              Когда два года назад я не мог найти денег на операцию для жены, нашлись просто чудом. надо-то было всего, подойти к Аркаше Роттенбергу...
              Гардамир
              1. Stas157 Сегодня, 09:50
                Цитата: Гардамир
                Когда два года назад я не мог найти денег на операцию для жены, нашлись просто чудом.

                Простите, Вы жену заграницей лечили? Просто, тут на форуме постоянно пишут, о том какая у нас замечательная и бесплатная медицина! Я в недоумении...
                Stas157
                1. андрей юрьевич Сегодня, 10:31
                  Цитата: Stas157
                  тут на форуме постоянно пишут, о том какая у нас замечательная и бесплатная медицина! Я в недоумении...
                  я тоже... буквально пару часов из ЦГБ-справку НАЧАЛ делать-Права менять,ибо в конце февраля -истекают. итого: очередь к "вампирам" чел50-55...и это в 7 30,приём крови с 8.30. очередь всё копится,ругань,теснота. нужно выдержать этот АД, а...да...ещё анализ мочи в баночке закинуть в другой кабинет(это мелочь). мы с приятелем были в очереди за 6м несчастным(не...Щастливым!), прошли около 8.50 -толпа уже роптала...- и это всё-платно. за 1тыс.165 руб.здоровья тебе Минздрав. (чтоб тебя...) когда покидали "зону крови" было уже человек 70...навскидку. следующий этап через....ДВЕ!!! НЕДЕЛИ!!! по ЗАПИСИ!!! "бегунок" с врачами,"бабки в кассу"....очередь..."рентген"-"очередь...),ам
                  булаторную карту в регистратуре(очередь естественно)"(только после "рентгена")!!!-и очереди очереди очереди... к окулисту, ЛОР,.и пр....АД.... у нас только такой дурдом? подумал...может ну её нафиг...машину,сад...продать всё нахрен...да и...но,дети и внуки,кто тогда их поддерживать будет. вкусняшками баловать не ГМО... recourse вот и снова в бой.
                  андрей юрьевич
            3. Оверлок Сегодня, 10:06
              Цитата: андрей юрьевич
              то есть,олигархи и народ-единая монолитная сила.

              это только слова, всего лишь слова. Суть не изменилась
              Оверлок
          2. Stas157 Сегодня, 09:46
            Цитата: Гардамир
            просто минус. не надо человека ненавидящего всё советское присоединять к славе тех лет.

            Меня просто шокирует тот факт, когда на Красной Площади проводится парад 7 ноября, его не называют своим, собственным названием(военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции), а просто: Парад 41 года.
            Чем же Кремлевские от Бандеровцев тогда отличаются, если ретушируют и переименовывают исторические названия, связанные с советским прошлым. Мавзолей стыдливо фанерой закрывают! И, при этом, представьте, никто из уря патриотов себя нисколько униженным не чувствует.
            Stas157
            1. Оверлок Сегодня, 10:08
              Цитата: Stas157
              Чем же Кремлевские от Бандеровцев тогда отличаются, если ретушируют и переименовывают исторические названия, связанные с советским прошлым.

              вопрос на засыпку! Ни один ярый не ответит, потому что нечего сказать.
              Оверлок
      2. Stas157 Сегодня, 08:52
        Цитата: влад66

        Могу госдепии выслать телефонный справочник нашего города, пускай упражняются.

        В вашем городе, что одни олигархи проживают и лица приближенные к Путину? Боюсь что, вы с вашим телефонным справочником Госдеп вообще не интересуете... Но, в чем в чем, а в самомнении вам не откажешь!
        Я уже писал, что олигархи и чиновники сей час будут изображать именные санкции, как удар по всей России, стараясь присовокупить свои персоны к всему российскому народу, так вот вы делаете тоже самое. И уже не в первый раз разносите, подобные(не свои, чужие), вирусные мысли на форуме.
        Stas157
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:52
    Из 210 человек в "кремлевском" списке США 5 татарстанцы. Братья Шаймиевы - Айрат (гендиректор ОАО «Татавтодор») и Радик (член совета директоров ТАИФа), гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ТАИФа Рустем Сультеев и глава «Татнефти» Наиль Маганов. Вопрос в том, какой интерес у США к Татарстану.
    Аристарх Людвигович
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
      Аристарх Людвигович
      Вопрос в том, какой интерес у США к Татарстану.
      Наверное потому что Татарстан Россия? Нет?
      Наблюдатель2014
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:33
        Цитата: Наблюдатель2014
        Наверное потому что Татарстан Россия? Нет?

        нет,потому,что мусульмане,а значит,можно засылать "эмиссаров"что и происходит,и воздействовать изнутри.
        андрей юрьевич
      2. Гардамир Сегодня, 08:45
        Татарстан Россия?
        Украина тоже Россия, но нам всем "объяснили" что это не так. Теперь можно взять, любую область России и рассказать, что они скакунцы.
        Кстати настоящая Украина всего: Луцкая, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Иваново-Франковская, Ужгородская и Черновицкая области, остальные такие же украинцы, как кубанцы и ставропольцы.
        И Харьковская и Донецкая, и Одесская это тоже Россия, как Татарстан, только кому это интересно, ведь только Крым почему то наш.
        Гардамир
        1. mikh-korsakov Сегодня, 10:44
          С какого перепугу "Ужгородская" на самом деле Закарпатская область это Украина. Я там ни одного украинца не встречал, разве что ГАИ - украинцы в душе, а так всё венгры, словаки, румыны.
          mikh-korsakov
      3. uav80 Сегодня, 09:33
        Вы не правы smile , там у многих в головах еще шаймиевский сепаратизм, у них раньше даже флаги свои на авто.номерах были... с 90х Татарстан был государством в государстве. Республике и Кремлю это было выгодно до определенного момента. После прихода к власти Минниханова всё начало меняться, Москва начала забирать преференции региона, так чтоб он не выделялся от соседей, увеличив налоговую нагрузку и уменьшив федеральные датации...
        uav80
    2. ПалБор Сегодня, 08:48
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Из 210 человек в "кремлевском" списке США 5 татарстанцы. Братья Шаймиевы - Айрат (гендиректор ОАО «Татавтодор») и Радик (член совета директоров ТАИФа), гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ТАИФа Рустем Сультеев и глава «Татнефти» Наиль Маганов. Вопрос в том, какой интерес у США к Татарстану.

      Да это неважно.Например,трое из списка рязанцы.Лепили,глядя на посты,а не на географию.
      ПалБор
    3. Оверлок Сегодня, 10:10
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вопрос в том, какой интерес у США к Татарстану.

      никакого. Интерес к личному состоянию. которое за кордоном. Недавно читал. что в список попали те, у кого больше 1 млрд S. Кстати, жена Лужкова в списке
      Оверлок
  3. Симон Сегодня, 07:53
    Следовало собрать фамилии «самых важных» деятелей России и «олигархов», имеющих связи с «российским режимом». --- Видимо "засланных казачков" будут искать у себя? Пускай шерстят - умники! Трампа, мы же выбирали, наши хакеры! laughing
    Симон
  4. tchoni Сегодня, 08:06
    Канешна, не даром же наш покойный Ежов в новой реинкарнации подрабатывал американским президентом))) Ну и капитал в Россиюшку возвращать надо.
    tchoni
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:13
    Вот читаю всё это и ловлю себя на мысли как же мне по барабану все эти кремлёвские списки.И всякие там попытки расколоть российские элитки.Впрочем как и на самих этих элиток laughingДа пусть все счета арестуют за границей.И сделают не въездными .Вот вообще фиолетово до лампочки.Впрочем как и этим элиткам на простых россиян
    Наблюдатель2014
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:19
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот читаю всё это и ловлю себя на мысли как же мне по барабану все эти кремлёвские списки.

      а я,понимаю,что хрен мне а не приличная, а не "неприличная" пенсия,и хрен мне ,а не понижение ЖКХ., а уж бензина и подавно...всё решается не из кошелька "олигархов",а из карманов работяг и пенсионеров.
      андрей юрьевич
    2. Оверлок Сегодня, 10:12
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот читаю всё это и ловлю себя на мысли как же мне по барабану все эти кремлёвские списки.И всякие там попытки расколоть российские элитки.Впрочем как и на самих этих элиток laughingДа пусть все счета арестуют за границей.И сделают не въездными .Вот вообще фиолетово до лампочки.Впрочем как и этим элиткам на простых россиян

      так списочные себе преференций "за моральный ущерб" со стороны государства организует. Пример Ротенбергов!
      А нам опять все поднимут- цены, налоги
      Оверлок
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:16
    Получается, что на выселках РОССИИ имеется Вашингтонская губерния, не совсем нужная нам.Ну да ладно немного потерпим, а там - как будут себя вести! bully
    a.s.zzz888
  7. Познающий Сегодня, 08:20
    Точно, так и было: «Кремлевский доклад» подменили в последний момент. Такое заявление сделал экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.
    Как пишет Ослунд, в первоначальном варианте «кремлевский доклад» должен был назвать предпринимателей и «олигархов», которые заработали свое состояние незаконным путем — при помощи контактов с Кремлем. Однако в последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — кто, сейчас неизвестно, — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes.
    В пользу того что план "кремлевский" был коварно подложен ЛИЧНО ПУТИНЫМ говорит то что Германия никак не изменила своего отношения к России, а вопреки многочисленным пожеланиям от кастрюлеголовых, которые уже в мечтах своих расчлинили Россию и поделили земельные участки вплоть до Океана Тихого РОССИЯ не встала на колени и Собчак с Навальным и Грудининым не смогли спровоцировать переворот.... Хотя : Министр иностранных дел Климкин выразил полную уверенность в том, что Россия после «кремлевского списка» будет вынуждена вернуть Крым, Донецк, Луганск Украине и столетиями платить «репарацию» за нанесенный ущерб. Министр юстиции Петренко безапелляционно сказал, что все, РФ больше нет и надо только узаконить ее раздел в соответствии с международным правом. Гарант нации многозначительно намекнул, что ожидает публикацию подобного списка со стороны Европейского Союза. Ждать, по его мнению, осталось недолго. Считанные часы
    см:.http://www.imperiyanews.ru/details/5da568f2-8
    806-e811-80ea-020c5d00406e

    http://www.imperiyanews.ru/details/23857ae8-b506-
    e811-80ea-020c5d00406e     laughing
    Познающий
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:11
      Познающий Сегодня, 08:20 Точно, так и было: «Кремлевский доклад» подменили в последний момент.

      Воистину, чудны твои дела, Господи!
      a.s.zzz888
  8. mikh-korsakov Сегодня, 08:47
    Цитирую: "Над списком действительно работало несколько правительственных ведомств. «Но в последнюю минуту кто-то наверху (пока неизвестно, кто именно) выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства". Короче РАБОТАЛО несколько правительственных ведомств. Как вариант, всех депремировать и предупредить о неполном служебном соответствии. Получается, что у них не Белый дом, а проходной двор, если кто-то сумел подменить документ над которым полгода работало. Как вариант, уволить всех охранников и уборщиц. Наконец, ему Аслунду, я бы назвал его теперь Осландом неизвестно кто именно подменил документ - Нуи тупой! Неужели непонятно, что и в белый дом дотянулась длинная рука Путина.
    mikh-korsakov
    1. jjj Сегодня, 10:27
      Цитата: mikh-korsakov
      Неужели непонятно, что и в белый дом дотянулась длинная рука Путина.

      Сергей Евгеньевич Нарышкин, главный наш разведчик, как раз накануне вернулся из Штатов
      jjj
  9. Alex-a832 Сегодня, 08:52
    Собственную тупость объяснять кремлёвскими заговорами для штатовских элит стало нормой вещей. Видимо, деградация обладает большой инерцией. Вроде на фоне активности таких геополитических противников США, как Россия и Китай, американцы должны были бы взбодрится и прекратить тупить, но нет же и дальше тупят по-чёрному, выставляют себя на показ зас...ранцами, каковыми и являются.
    Alex-a832
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 08:54
    главным выгодоприобретателем от составленного списка является… президент России!

    То есть, как обычно - виноват Темнейший.... Ну оно и не новость - мы же абсолютное зло в американском понимании. Абсолютное зло нужно уничтожать. То есть к этому и идет... Я имею ввиду, что будут пытаться.
    КОТ БАЮН
  11. cniza Сегодня, 08:55
    Госдеп тоже, по-видимому, служит Путину.


    Весь народ США служит Путину.
    cniza
  12. Monster_Fat Сегодня, 08:57
    А "этот" не "вошел", как и "тот"....

    https://marketsignal.ru/2018/01/31/chubajs-obyasn
    il-pochemu-ego-net-v-kremlevskom-doklade/?utm_sou
    rce=finobzor.ru wink
    Monster_Fat
  13. mihey Сегодня, 09:13
    Конспирологи атакуют Америку!!! (пока русские хакеры отдыхают) laughing
    mihey
  14. лысова Сегодня, 09:15
    Совсем дурни запутались, от через мерного увлечения русофобией.
    лысова
  15. Laksamana Besar Сегодня, 10:09
    В Давосе Дворкович заявил, что у нас нет олигархов, а есть успешные менеджеры, которые зарабатывают по 200 тыс. баксов в день, выпуская газ, нефть и Роллс-Ваз. В 2017 в списке Форбс число наших миллиардеров выросло на 25% — до 96. И мы должны быть благодарны всем этим людям, потому что только благодаря им средняя зарплата по стране уверенно и непрерывно растет, а иначе мы жили бы бедно даже по статистике. anekdotov.net
    Laksamana Besar
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