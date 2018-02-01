Стартовавшая с Восточного ракета вывела спутники на расчетную орбиту
Разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» в ходе третьего пуска с космодрома Восточный, передает РИА Новости.
Ракета-носитель стартовала в 5:07 по московскому времени.
«Канопусы» выведены на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 6:12 мск. В 7:50 на орбиты выведены все 11 спутников.
Третий пуск «Союза» с космодрома Восточный планировался с 22 декабря прошлого года, «однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату», напоминает агентство.
После выявления причин аварии – несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком – было принято решение перенести третий пуск «за» 25 января 2018 года. В самом конце декабря «Роскосмос» уточнил, что старт ракеты запланирован на первое февраля.
Ракета-носитель стартовала в 5:07 по московскому времени.
Есть отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты-носителя,сказал диктор на стартовой площадке.
«Канопусы» выведены на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 6:12 мск. В 7:50 на орбиты выведены все 11 спутников.
Третий пуск «Союза» с космодрома Восточный планировался с 22 декабря прошлого года, «однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату», напоминает агентство.
После выявления причин аварии – несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком – было принято решение перенести третий пуск «за» 25 января 2018 года. В самом конце декабря «Роскосмос» уточнил, что старт ракеты запланирован на первое февраля.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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