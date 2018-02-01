10:50 01 февраля

Стартовавшая с Восточного ракета вывела спутники на расчетную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» в ходе третьего пуска с космодрома Восточный, передает РИА Новости.



Ракета-носитель стартовала в 5:07 по московскому времени.


Есть отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты-носителя,
сказал диктор на стартовой площадке.

«Канопусы» выведены на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 6:12 мск. В 7:50 на орбиты выведены все 11 спутников.

Третий пуск «Союза» с космодрома Восточный планировался с 22 декабря прошлого года, «однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату», напоминает агентство.

После выявления причин аварии – несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком – было принято решение перенести третий пуск «за» 25 января 2018 года. В самом конце декабря «Роскосмос» уточнил, что старт ракеты запланирован на первое февраля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:23
    Стартовавшая с Восточного ракета вывела спутники на расчетную орбиту
    Ну слава Богу !
    Удачно запустили.
    Наблюдатель2014
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:26
      Бог любит троицу .
      Spartanez300
      1. dsk Сегодня, 08:46
        Цитата: Spartanez300
        Бог любит троицу
        "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь ."
        Молебен и тотальная инспекция: перед запуском глава Роскосмоса Игорь Комаров лично проинспектировал объекты стартового и технического комплексов космодрома. "Комаров принял участие в совещании по готовности к пуску наземной и космической инфраструктуры ракеты "Союз-2.1а", - сообщили в пресс-службе госкорпорации. Молебен провел настоятель Казанского храма города Циолковский иерей Евгений Поляков. "Всегда проводится по приглашению Роскосмоса. Эта традиция еще с Байконура идет - перед ответственным делом для сотрудников проводится молебен, дается церковное благословение на труды", - рассказала пресс-секретарь Благовещенской епархии для РИА Новости.
        dsk
        1. ИмПерц Сегодня, 08:59
          И Гагарина после молебна запускали? И "Буран" отправили после окропления?
          ИмПерц
          1. Ил-18 Сегодня, 09:36
            Такие сведения в архив не попадали. Можно только предполагать одно или другое.
            Ил-18
        2. Piramidon Сегодня, 09:13
          Цитата: dsk
          Молебен провел настоятель Казанского храма города Циолковский иерей Евгений Поляков.

          В этот раз правильную святую воду привез (свежую, с нынешнего крещения). До этого две ракеты водопроводной окропили. good
          Piramidon
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:52
      Удачно запустили.

      Кто-то "включил мозги" после "жесткой клизмы"
      Соломон Кейн
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:26
        Немного "информации изнутри": там во всех предприятиях, причастных к запуску, е...ли всех на предмет перепроверки и подготовки. Потому и
        Цитата: Соломон Кейн
        Кто-то "включил мозги"
        CT-55_11-9009
      2. 72jora72 Сегодня, 09:35
        Кто-то "включил мозги" после "жесткой клизмы"
        может товарища Берия выкопали и оживили?
        72jora72
    3. bogart047 Сегодня, 10:07
      при чем тут бог? Это результат труда многих людей. Не принижайте их труд на благо Родины.
      bogart047
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:24
    Ну вот и славно! good А то ведь, как то уже напрягают наши промахи при запусках ракет.
    a.s.zzz888
    1. Muvka Сегодня, 08:31
      Один в год из 20 вас напрягает? Серьезно?
      Muvka
      1. Azazelo Сегодня, 08:39
        Да там больше либеральной визготни напрягает.
        Молодцы Роскосмос.
        Azazelo
        1. фигвам Сегодня, 10:10
          Цитата: Azazelo
          Да там больше либеральной визготни напрягает.
          Молодцы Роскосмос.

          Что то никто РОГОЗИНА не хвалит.
          фигвам
          1. jjj Сегодня, 10:15
            Цитата: фигвам
            Что то никто РОГОЗИНА не хвалит.

            Так у них методичка - только ругать
            jjj
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
        Muvka Сегодня, 08:31 ↑
        Один в год из 20 вас напрягает? Серьезно?
        ...если для вас престиж России ничего не значит, то мне НЕ одинаково...
        a.s.zzz888
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:24
    Пока американский спутник-шпион вдруг не упал...В общем вы поняли:)
    IGOR GORDEEV
  4. alexhol Сегодня, 08:24
    Молодцы! Только вот не торопитесь вы с такими новостями. Сглазите.
    alexhol
  5. Вас Влад Сегодня, 08:27
    Восточный входит в строй и это не может не радовать !Да летаем,да запускаем!
    Вас Влад
  6. Звездочка Сегодня, 08:29
    Мы что первую ракету запускаем? Чтобы разговаривать о несовершенстве алгоритмов.
    Где летящие с плеч головы!
    Звездочка
    1. влад66 Сегодня, 08:32
      Цитата: Звездочка
      Где летящие с плеч головы!

      Главное что бы головы полетели и тогда точно ракеты падать не будут. laughing good
      влад66
    2. Muvka Сегодня, 08:33
      Именно. То была первая ракета с Фрегатом, запущенная с космодрома Восточный.
      Muvka
  7. gla172 Сегодня, 08:33
    ...искренне отрадно за нашу космическую отрасль....!!!...(особенно на фоне провалов конкурентов)...
    gla172
  8. XII легион Сегодня, 08:35
    Интересно, а что за иностранные аппараты выводим на орбиту?
    Надеюсь они в прекрасный момент шпионить за нами же не начнут...
    XII легион
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:29
      Проверяются они перед запуском и собираются в КГЧ у нас на территории. Так что их уже наверняка проверили.
      CT-55_11-9009
    2. Laksamana Besar Сегодня, 09:33
      РОСКОСМОС. АМЕРИКАНСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ МАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВЫВЕДЕНЫ НА ОРБИТУ ЗЕМЛИ
      01.02.2018 08:57
      В соответствии с программой полета разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты основной и попутной нагрузки на орбиту Земли. По завершении программы полета разгонный блок «Фрегат» будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Вход разгонного блока в атмосферу планеты запланирован на высоте 100 км ориентировочно в 10:34 мск.

      Космические аппараты S-Net, Lemur и D-Star One, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос», штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07:33 до 07:50 мск. Все средства выведения РОСКОСМОСА - ракета-носитель «Союз-2.1а» (РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат» (производитель НПО Лавочкина) – отработали без замечаний. Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-заказчики запуска.

      Космические аппараты S-NET предназначены для демонстрации технологии межспутниковой связи в выделенной сети из четырех данных наноспутников. Изготовителем и конечным пользователем каждого КА типа «S-NET» является Берлинский технический университет («Berlin Technical University»).

      Космические аппараты LEMUR предназначены для наблюдения за движением морских судов путем получения сигналов системы автоматического распознавания судов, прогноза погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO), наблюдения воздушных судов путем автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B) в мирных целях. Изготовителем и конечным пользователем спутников LEMUR является американская компания «СпайерГлобал, Инк» (SpireGlobal, Inc).

      Космический аппарат D-StarOne предназначен для отработки новой спутниковой платформы с приемопередатчиком для радиолюбительского сервиса D-Star. Изготовителем и конечным пользователем спутника «D-StarOne» является германская компания «Герман Орбитал Системс Гмбх» (GermanOrbitalSystemsGmbH).
      Laksamana Besar
    3. Ил-18 Сегодня, 09:38
      Аж целых три. Денюжков нада.
      Ил-18
  9. Vadim851 Сегодня, 08:42
    Это радует, молодцы! Ещё один шаг в развитии космонавтики.
    Vadim851
  10. cniza Сегодня, 08:48
    Ракета-носитель стартовала в 5:07 по московскому времени.

    «Канопусы» выведены на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 6:12 мск. В 7:50 на орбиты выведены все 11 спутников.


    Никогда не задумывался , что все происходит так быстро. Успехов.
    cniza
    1. Соломон Кейн Сегодня, 08:58
      О чем и разговор, Вить. hi
      Проклятые империалисты тоже не думают - старт "Сармата", меньше часа и континента нет....
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 09:01
        Приветствую Костя ! hi там по моему все быстрей происходит , относительно. lol
        cniza
        1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:30
          Цитата: cniza
          там по моему все быстрей происходит , относительно. lol

          20 минут, говорят...
          CT-55_11-9009
  11. Познающий Сегодня, 08:50
    Ага, вот и нашлась причина по которой испытания системы противоракетной обороны США закончились неудачей... feel
    Познающий
    1. ПалБор Сегодня, 09:00
      Правда,Маск сегодня тоже спутник запустил успешно.Но один.Первая ступень в океан упала.Но надеются выловить.
      ПалБор
      1. Ил-18 Сегодня, 09:43
        Люди! А кто знает: Маск второй раз б/у первую ступень запускали точно или это со слов обвиняемого? Ну, просто любопытны подробности и доказательства. Наши тоже собираются трюк повторить, если верить СМИ.
        Ил-18
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:53
    Восточный начинает работать. Уходит казахская монополия. Вложения провели серьезные - и не зря. Ну а такие хрени, как головотяпство в алгоритмах управления - так это менагеров надо за Фаберже, чтобы не пилили деньги на всякие сторонние аффилированные структуры.
    Горный стрелок
  13. Alex-a832 Сегодня, 08:57
    Наши поздравления! Советские (российские) ракетно-космические технологии остаются пока самыми передовыми в мире. Остальные пока пылью за нашей спиной дышат, хоть некоторые и пытаются на пятки наступить.
    Alex-a832
    1. voyaka uh Сегодня, 09:26
      Ракета-то "Союз", ветеран мировой космонавтики, с 60-х годов, Королев
      проектировал.
      voyaka uh
      1. _Jack_ Сегодня, 10:47
        так у нас вся космонавтика такая, либо чисто советские разработки, либо небольшая модернизация, принципиально нового ничего не делается, хоть космодром свой сделали уже хорошо
        _Jack_
    2. donavi49 Сегодня, 10:40
      Эм???

      Это первый запуск в этом году. Китайцы уже запустили 5 ракет (1 коммерческий, 1 демонстратор и на отработку, 1 со спутниками Бейду китаеГПС и 2 Earth observation). Маск запустил 2 ракеты (Зума фейл и вчера собранная из б/у компонентов ракета вывела коммерческую нагрузку - но не без проблем на посадке - впрочем Маск уже твитит, что выловят ракету и посмотрят что можно сделать). Всего США запустило 4 ракеты с начала года - Атлас и Дельта с военными спутниками вышли штатно.


      Новая Зеландия запустила очередной Електрон - 4 мелких спутника, все полностью штатно. Електрон постепенно становится нормальной ракетой, которая отъест коммерческую нагрузку в том числе и у Союзов.

      Индусы запустили очередную маршрутку смерти PSLV + 28 единиц космического мусора. Но все штатно.

      Японцы запустили очередной Эпсилон - со спутником наблюдения.

      ЕКА запустила Ариан - но там фейл с ПО, пытаются спасти спутники на орбите.

      Если что в прошлом году:
      США - 29 ракет - 0 фейлов.
      РФ - 20 ракет - 1 фейл.
      КНР - 18 ракет - 1 фейл.
      donavi49
  14. Старый26 Сегодня, 09:29
    Цитата: XII легион
    Интересно, а что за иностранные аппараты выводим на орбиту?
    Надеюсь они в прекрасный момент шпионить за нами же не начнут...

    В основном "мусор". По всем не скажу, точно какие запущены пока данных у меня нет, но планировались
    • 4 немецких спутника весом по 8 кг, производство технического университета Берлина. Предназначены для для изучения и демонстрации технологии межспутниковой связи в рамках распределенной автономно действующей сети спутниковых сетей.
    • 4 американских, 4-х килограммовых, Метеорология и помощь в определении местоположения судов
    • 1 немецкий 3U CubeSat, 4-х килограммовый. Любительское радиосообщество Германии

    .
    Цитата: Горный стрелок
    Восточный начинает работать. Уходит казахская монополия. Вложения провели серьезные - и не зря. Ну а такие хрени, как головотяпство в алгоритмах управления - так это менагеров надо за Фаберже, чтобы не пилили деньги на всякие сторонние аффилированные структуры.

    А ее уже давно нет. Максимум в чем монополия Казахстана - пилотируемые полеты и "протоны". все остальное в той или иной мере можно запускать и запускается с Плесецка
    К тому же непонятно, как будет развиваться Восточный дальше, особенно в свете совместных проектов с Казахстаном. В любом случае это пока только эрзац-космодром...

    Цитата: Alex-a832
    Наши поздравления! Советские (российские) ракетно-космические технологии остаются пока самыми передовыми в мире. Остальные пока пылью за нашей спиной дышат, хоть некоторые и пытаются на пятки наступить.

    Особенно последние два года. особенно16 год, когда мы завоевали почетное третье место, дыша пылью американцев и китайцев. В прошлом вышли не "серебро" - пропустив только американцев вперед. Как в этом году - ХЗ, но первыми точно не будем
    Старый26
    1. jjj Сегодня, 10:18
      Цитата: Старый26
      все остальное в той или иной мере можно запускать и запускается с Плесецка

      С советских еще времен Плесецк - самый работающий космодром в мире
      jjj
  15. серафимамурский Сегодня, 09:42
    Поздравляю Роскосмос. Теперь наверно дело пойдёт: по плану вроде должны осуществлять старты каждый месяц. Маск нервно курит в стороне.
    серафимамурский
    1. donavi49 Сегодня, 10:45
      А то, ведь он сделал уже два старта и через 4 дня третий. laughing

      Программа на февраль 3 старта у Маска.
      donavi49
  16. Архивариус Вася Сегодня, 09:57
    Что-то пошло так как надо! good
    Архивариус Вася
  17. Старый26 Сегодня, 10:16
    Цитата: серафимамурский
    Поздравляю Роскосмос. Теперь наверно дело пойдёт: по плану вроде должны осуществлять старты каждый месяц. Маск нервно курит в стороне.

    И не говорите. нервно курит. Что же ему остается делать. Следующий пуск с Восточного будет очень скоро, в декабре этого года. А так - куда ему за нами угнаться. Мы в феврале запланировали еще один пуск, с Байконура, а у него какие-то несчастные 4 пуска. В марте мы 2, он всего 3... Ну и т.д. хотя бы смайлик поставили, чтобы было видно, что это сарказм. А то ведь найдутся, кто поверит в то, что вы написали
    Старый26
  18. апк Сегодня, 10:20
    Много слов не надо-МОЛОДЦЫ!!!
    апк
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