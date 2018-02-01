10:47 01 февраля

Российский резервный фонд прекратил существование

С первого февраля Резервный фонд РФ официально прекратил существование – ровно через 10 лет после его создания, передает РИА Новости.



Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем.


Фактически указанный фонд не существует уже месяц: «Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний триллион рублей из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января были обнулены».

Теперь дополнительные нефтегазовые доходы министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов.

В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года его разделили на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.

По данным Минфина, «по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов». Планируется, что в текущем году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих операций за 2017 год, на 829,2 млрд. рублей.

Согласно закону о бюджете на 2018-2020 годы, нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что при сохранении благоприятной конъюнктуры (то есть если цены на нефть останутся на текущих уровнях) в 2018 году его ведомство не только откажется от трат ФНБ, но и сможет пополнить его на 3% ВВП.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 84

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
    Российский резервный фонд прекратил существование
    то есть: "денег нет,но вы...." где то это я уже слышал... what
    андрей юрьевич
    1. Muvka Сегодня, 08:51
      Вообще-то просто фонд стал по-другому называться. Учитесь читать новости полностью.
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 08:58
        Вообще-то ФНБ давно существовал.
        Фонд национа́льного благосостоя́ния Росси́и (ФНБ) сформирован 1 февраля 2008 года
        BlackMokona
        1. Muvka Сегодня, 09:00
          Какая разница, когда он создан? Если деньги шли в один фонд, затем его ликвидировали, а потом деньги пошли в другой фонд - для этих денег этот фонд - новый.
          Muvka
          1. Esoteric Сегодня, 09:07
            Цитата: Muvka
            а потом деньги пошли в другой фонд

            Нового ничего не придумали...Работает торговая сеть (риелторская контора, кредитно-финансовая организация, фирма по оказанию всяческих услуг, коммерческий банк) лет 5-10...потом раз...и уже в новом месте с новым именем. А лохи (наивные граждане-пользователи) при своих интересах... crying
            Esoteric
            1. johnik Сегодня, 09:42
              А лохи для увеличения прибыли!
              johnik
            2. АнпеЛ Сегодня, 09:46
              Нового ничего не придумали...Работает торговая сеть (риелторская контора, кредитно-финансовая организация, фирма по оказанию всяческих услуг, коммерческий банк) лет 5-10...потом раз...и уже в новом месте с новым именем. А лохи (наивные граждане-пользователи) при своих интересах... crying

              Да, но дело в том, что мы все тут, "наивные" так сказать граждане, не то что бы потеряли что-то от объединения целей поступления сверхдоходов от НГС в единый фонд, но и раньше не особенно при своих интересах были. Тем более сравнивая на что были потрачены в последние несколько лет резервы с тем как изменялось благосостояние населения по классам. В выигрыше в этот период были только те, кто и так не особо бедстовал (мягко говоря). Большинство населения страны как было так ии осталось ни с чем.
              АнпеЛ
            3. Голован Джек Сегодня, 09:55
              Цитата: Esoteric
              Нового ничего не придумали...

              Не могли бы Вы пояснить, чем ситуация с Резервным, Нацбезопасности и прочими фондами сходна с описанной Вами выше.
              Спасибо yes
              Голован Джек
          2. BlackMokona Сегодня, 09:55
            Были две кубышки, одну вы откладывали на пенсию, а вторую начерный день. С таксования вы ложили на чёрный день. Но потом одна из кубышек опустошилась, и вы стали ложить в другую и брать из неё деньги.
            BlackMokona
            1. красноярск Сегодня, 10:19
              А мне видится это так - Появился источник валютных средств, правительство не в состоянии было их освоить, к примеру, на развитие тяжелой индустрии и пр., и решили откладывать эти средства в Резервный фонд. Так сказать - для затыкания дыр. И дыры затыкались. В конце концов источник иссяк, а дыры, как водится, остались и на их затыкание израсходовали остатки фонда. Вот фонд и "приказал долго жить". И чем теперь правительство будет затыкать дыры даже Темнейший вряд ли знает. Вот такие грустные дела, други мои. Но, как говорится, - мы пскопские, мы прорвемся! Не так ли?
              красноярск
          3. Svarog Сегодня, 10:12
            Цитата: Muvka
            Какая разница, когда он создан? Если деньги шли в один фонд, затем его ликвидировали, а потом деньги пошли в другой фонд - для этих денег этот фонд - новый.

            Разница в том, что один фонд полностью опустошили, а в другом, денег осталось 10% от резервов 2012 г. Что означает,как только пройдут выборы, резервы у нас закончатся.
            Svarog
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:06
        Цитата: Muvka
        Вообще-то просто фонд стал по-другому называться. Учитесь читать новости полностью.

        Вы ещё поучите меня,для Чего "ребрендинг" делается...ага... laughing
        андрей юрьевич
        1. Muvka Сегодня, 09:22
          Поучу, пока вы не научитесь читать. Где в новости сказано, что: "денег нет"?
          Muvka
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:28
            Цитата: Muvka
            Поучу, пока вы не научитесь читать. Где в новости сказано, что: "денег нет"?

            вам Медведев не ясно сказал? или со сроками ситуация изменилась? laughing
            андрей юрьевич
      3. сорок восьмой Сегодня, 09:27
        Я прочитал вот это:
        Фактически указанный фонд не существует уже месяц: «Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний триллион рублей из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января были обнулены».
        сорок восьмой
      4. Burbon Сегодня, 09:30
        Цитата: Muvka
        Вообще-то просто фонд стал по-другому называться

        wassat fool
        Цитата: Muvka
        Учитесь читать новости полностью.

        В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года его разделили на ФНБ и Резервный фонд........а теперь просто не стало резервного...а ФНБ как был и назывался таким и остался! fool
        Burbon
        1. Голован Джек Сегодня, 10:00
          Цитата: Burbon
          fool

          Точно.
          Неважно, сколько у Вас карманов и как они называются. Важно, сколько в них денег.
          Если же подумать, то обслуживание одного фонда (по идее) обходится государству дешевле, чем десятка двух wink
          Голован Джек
      5. Оверлок Сегодня, 09:55
        В начале декабря 2017-го сообщалось, что средства Резервного фонда России будут исчерпаны к концу года. На 1 ноября его объем составил 975,5 миллиарда рублей, размер Фонда национального благосостояния — 4,014 триллиона рублей (69,36 миллиарда долларов).
        Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил свое существование. Теперь он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ).
        Короче- бабки кончились и он перестал существовать
        Оверлок
    2. влад66 Сегодня, 09:03
      Цитата: андрей юрьевич
      то есть: "денег нет,но вы...." где то это я уже слышал...

      То есть Андрей Юрьевич был Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния, а теперь просто все опять обьединили. И все.
      Теперь дополнительные нефтегазовые доходы министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ

      То есть если раньше направляли в Резервный, теперь будут в ФНБ. hi
      влад66
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:10
        Цитата: влад66
        а теперь просто все опять обЪединили. И все.

        да да да... я стар, и на "мякину" не ведусь. -там обязательно,по законам жанра,"растворились" денежные знаки,в неизвестном количестве. я давно живу,и такие "финты"-яснее ясного.
        андрей юрьевич
        1. влад66 Сегодня, 09:13
          Цитата: андрей юрьевич
          да да... я стар, и на "мякину" не ведусь.

          Да ладно Юрьевич, стар он laughing душа всегда молодая. wink С уважением hi
          влад66
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:23
            Цитата: влад66
            душа всегда молодая.

            ну,по крайней мере,вес у неё один всегда,2,5(+-) грамма..( говорят "учёные"). значит-не стареет. wink hi
            андрей юрьевич
      2. Правда Сегодня, 09:46
        Цитата: влад66
        То есть Андрей Юрьевич был Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния, а теперь просто все опять обьединили. И все.

        Цитата: влад66
        То есть если раньше направляли в Резервный, теперь будут в ФНБ.

        Вы намеренно вводите людей в заблуждение? Из Вашего комментария можно сделать вывод что средства и первого фонда перевели во второй. Но это не так. Ничего не объединили. В резервное фонде на балансе "0".
        А ФНБ-это пенсионный фонд. И теперь, получается, дефицит бюджета оплатят пенсионеры. Не вижу поводов для радости.
        Правда
    3. RASKAT Сегодня, 09:26
      то есть: "денег нет,но вы...." где то это я уже слышал... what

      Это только один фонд, у нас в стране их несколько. Так что денег много, не стоит паниковать. hi
      RASKAT
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:30
        Цитата: RASKAT
        Так что денег много, не стоит паниковать.

        люблю Логику....
        андрей юрьевич
    4. Yarr_Arr Сегодня, 09:56
      Андрей, читайте внимательнее.
      1. Задачи фонда
      2. ФНБ
      Yarr_Arr
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:44
        Цитата: Yarr_Arr
        Андрей, читайте внимательнее.
        1. Задачи фонда
        2. ФНБ

        если Вы ко мне-поверьте НАЧИТАЛСЯ,-что с того? декларация о намерениях-не руководство к действию.
        андрей юрьевич
    5. Svarog Сегодня, 10:09
      Денег осталось 10% от резервов 2012 года. Во экономика у нас. А еще тут на сайте с пеной у рта мне доказывали, что "прорыв" мы больше не сырьевая экономика.
      Svarog
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:48
    Куда идут дополнительные нефтегазовые доходы нам доподлинно не известно , но то что количество российских олигархов с каждым годом все больше это мы знаем .
    Spartanez300
    1. klaus16 Сегодня, 09:30
      Как это неизвестно? А армию перевооружаем, а социалка продвигается? А золото покупаем? А с долгами рассчитались? И т.д. и т.п. Как то отслеживать ситуацию нужно, а не лозунгами болтать!
      klaus16
  3. vkl.47 Сегодня, 08:48
    У кого то эта новость может вызвать панику и подгорание
    vkl.47
    1. Muvka Сегодня, 08:52
      Ага, особенно если не вникать в суть.
      Muvka
      1. Genry Сегодня, 09:24
        Эти все фонды создавались, чтобы как то обойти антигосударственную политику ЦБ, который по закону ничего государству не должен и которому кредитовать гос-программы запрещено.
        Genry
  4. Angel_and_Demon Сегодня, 08:49
    Теперь дополнительные нефтегазовые доходы министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов.
    смена вывески, опять новый должности обмывать придется recourse
    Angel_and_Demon
    1. cniza Сегодня, 08:58
      Просто чей то родственник выпускает всякие таблички. hi
      cniza
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:00
        аааа, просто бизнес и ничего личного?
        Angel_and_Demon
        1. cniza Сегодня, 09:10
          Причем очень прибыльный. Печати , бланки , вывески и т. д..
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:12
            и все законно. однако request
            Angel_and_Demon
          2. влад66 Сегодня, 09:22
            Цитата: cniza
            Причем очень прибыльный. Печати , бланки , вывески и т. д..

            Витя Здрав Будь drinks hi надеюсь, печати, бланки, вывески не из перехода будут. laughing hi
            влад66
            1. cniza Сегодня, 09:25
              Приветствую Влад ! hi drinks это "свечной заводик" какого то приближенного к среднему чиновнику.
              cniza
              1. влад66 Сегодня, 09:30
                Цитата: cniza
                это "свечной заводик" какого то приближенного к среднему чиновнику

                Свечные заводики это святое laughing особенно для чинушек. yes
                влад66
          3. Оверлок Сегодня, 10:00
            Цитата: cniza
            Причем очень прибыльный. Печати , бланки , вывески и т. д..

            совершенно верно!
            Согласно заявлению А. Хинштейна, сделанному на заседании комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, на новые бланки, таблички, нашивки, удостоверения, значки, и прочие атрибуты, подлежащие замене после переименования милиции в полицию, было потрачено около 1 млрд. 125 тыс. рублей.
            Несложный подсчет показывает, что стоимость каждой буквы составляет 562 млн. рублей.
            Оверлок
    2. Piramidon Сегодня, 09:09
      Цитата: Angel_and_Demon
      смена вывески, опять новый должности обмывать придется

      Если резервный фонд ликвидирован, то одной вывеской меньше, ну а чиновники из того фонда без работы не останутся.
      Piramidon
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:11
        Цитата: Piramidon
        а чиновники из того фонда без работы не останутся.

        ну кто бы сомневался - они ж элита мысли и знаний
        Angel_and_Demon
  5. Lacoste Сегодня, 08:49
    Ну вот, и резервный фонд пригодился. Не было 1998 года хотя бы.
    А тут всякие "экономисты" из 50-х годов рассуждали, какое правительство тупое, что деньги копит на черный день) ахах) комуняки всегда самые умные, ага)
    Lacoste
    1. Сергей Фоменко Сегодня, 08:52
      Сколько в СССР кризисов было с 50 по 80 годы -капиталяка?
      Сергей Фоменко
      1. BecmepH Сегодня, 09:16
        Цитата: Сергей Фоменко
        Ну вот, и резервный фонд пригодился.

        Ну да. Сколько простили партнёрам всяким? Мы вас прощаем, ведь у нас кубышка есть...
        BecmepH
    2. Галеон Сегодня, 09:20
      Я не коммуняка, и поэтому не самый умный, но напомните кто-нибудь, куда кроме санации крупных коммерческих банков брали деньги из этого фонда? Банки быстренько покупали на те деньги валюту и выводили ее на зарубежные счета. До промышленности не дошло ни рубля, только это помню.
      Галеон
      1. Muvka Сегодня, 09:23
        Дайте номера счетов. Раз вы все знаете.
        Muvka
        1. Галеон Сегодня, 10:19
          А у вас допуск оформлен? Принесите справочку из 1-го отдела.
          Галеон
    3. Stas157 Сегодня, 10:06
      Цитата: Lacoste
      А тут всякие "экономисты" из 50-х годов рассуждали, какое правительство тупое, что деньги копит на черный день) ахах) комуняки всегда самые умные, ага)

      Попробуйте оспорить мысль: чем больше денег правительство выводит из экономики(резервный фонд), тем быстрее оно приближает черный день!
      Копить деньги можно тогда, когда в экономике этих денег достаточно. А если, экономика больна, и остро нуждается в деньгах, а промышленность в модернизации и инвестициях, то выводить деньги, уже из обескровленной экономики - это самое неправильное решение.
      Stas157
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 08:50
    нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов

    Забавно, забавно... Посмотрим как сложится... Нефтянка вряд ли упадет ниже плинтуса - значит все будет более-менее...
    КОТ БАЮН
    1. johnik Сегодня, 09:47
      Куда бы нефтянка не падала - мы за бензин доплатим!
      johnik
      1. XXXIII Сегодня, 09:55
        Цитата: johnik
        Куда бы нефтянка не падала - мы за бензин доплатим!
        сказал как отрезал good
        п.с Всегда доплачиваем бюджету когда денег не хватает старане у котрой запасов прокормить пол мира lol
        XXXIII
    2. Bosch Сегодня, 09:56
      В 2000-м году нефть стоила 30$, 1$ - 30 руб. В 2018-м нефть - 69$, 1$ - 56 руб. При этом нам рассказывают, что доллар обвалился и Америке скоро кирдык.
      Bosch
  7. SPLV Сегодня, 08:50
    Отличная политика продолжается. Деньги, предназначенные для поддерживания экономики России, поддерживали экономику США.
    Закономерный вопрос - а что изменилось теперь?
    SPLV
    1. Горный стрелок Сегодня, 09:03
      А поглядим. Доходность по американским облигациям выросла! Наши в год с американцев "снимают" до 3 млр зелени в год. Дальше - посмотрим на их поведение. ЗВР в чем-то надо держать? Евробонды куда хуже. Золото - покупаем, сколько можем. Ну не в бумаге же их держать?
      Горный стрелок
      1. BecmepH Сегодня, 09:18
        Цитата: Горный стрелок
        ЗВР в чем-то надо держать? Евробонды куда хуже. Золото - покупаем, сколько можем. Ну не в бумаге же их держать?

        А может промышленность развивать на эти деньги?
        BecmepH
        1. просто экспл Сегодня, 09:25
          что бы промышленность развивать , надо что бы промышленность выпускала конкурентную продукцию , иначе все новые деньги пойдут на то что бы дотировать те новые промышленные производства .
          просто экспл
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:50
            Цитата: просто экспл
            что бы промышленность развивать , надо что бы промышленность выпускала конкурентную продукцию , иначе все новые деньги пойдут на то что бы дотировать те новые промышленные производства .

            Чтобы выпускать конкурентную продукцию, надо инвестировать в науку, которая эту конкурентную продукцию разрабатывает.
            Стирбьорн
          2. Станислав Сегодня, 10:03
            Цитата: просто экспл
            надо что бы промышленность выпускала конкурентную продукцию
            Этому призваны помешать санкции, снижающие её конкурентность на рынках, связанных с США и ФРС. Целевые дотации, вероятно, будут. Хорошо, если будет и мониторинг их эффективности.
            Станислав
        2. Комментарий был удален.
      2. Genry Сегодня, 09:32
        Цитата: Горный стрелок
        Доходность по американским облигациям выросла! Наши в год с американцев "снимают" до 3 млр зелени в год.

        Как раз все наоборот! Американцам даются деньги под 1-2% годовых. Эти деньги тупо вкладываются на депозиты ЦБ до 9%. Разница идет в чей карман? Вам в банке не предлагали взять кредит под 2% и сделать депозит хотя бы в 3% ??? Да ужж...
        Genry
    2. Оверлок Сегодня, 10:01
      Цитата: SPLV
      Деньги, предназначенные для поддерживания экономики России, поддерживали экономику США.
      Закономерный вопрос - а что изменилось теперь?

      теперь деньги пойдут на поддержание собственных штанов
      Оверлок
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:58
    Мавр сдклал своё дело... Учиться надо у америкосов. Долги уже больше, чем они весят, а им все нипочём. Только мы трясёмся над дефицитом бюджета. А он - стимулирует...
    Горный стрелок
  9. Познающий Сегодня, 09:00
    Лишь-бы золотовалютный запас цел был, остальные т.н. фонды лишь промежуточные "емкости" при "перетекании" финансовых потоков....
    Познающий
    1. Genry Сегодня, 09:40
      Цитата: Познающий
      Лишь-бы золотовалютный запас цел был, остальные т.н. фонды лишь промежуточные "емкости" при "перетекании" финансовых потоков....

      Золотовалютный запас хранится в ЦБ, который не принадлежит государству (частный банк). И этот ЦБ не обязан финансировать (кредитовать государственные деньги самому государству) государственные программы.... И вообще он никому ничего не обязан, только должен отчитаться, что проверить и не возможно.
      Genry
      1. Станислав Сегодня, 10:18
        Цитата: Genry
        ЦБ не обязан финансировать (кредитовать государственные деньги самому государству) государственные программы
        Если это не предусмотрено другим федеральным законом. Вы до конца предложения дочитайте закон про ЗВР, а не только то, что вам подчёркивают и озвучивают.
        Станислав
  10. voyaka uh Сегодня, 09:15
    " 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей,
    что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов"////

    При том темпе, как расходовался Резервный фонд. хватит на 2-3 года
    примерно.
    voyaka uh
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:25
      Спасибо санкциям
      В январе-декабре 2017 года производство скота и птицы на убой в российских сельхозорганизациях выросло на 7% до 10,8 млн т в живом весе, сообщает «Агроинвестор» со ссылкой на материалы Росстата. В том числе производство свиней увеличилось на 7,1% до 3,7 млн т в живом весе, к концу декабря у промышленных производителей насчитывалось 19,7 млн свиней, что на 8,3% больше, чем годом ранее.
      Angel_and_Demon
    2. Muvka Сегодня, 09:25
      Ну так сейчас и экономика растет. И налоги с продажи нефтепродуктов нехилые начали поступать. Все таки нефть под 70 стоит. Да и МВР у нас под 450 лярдов зелени.
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 09:44
        Промышленность в конце 2017 упала. Но нефть в 60 долларов скомпенсировала
        падение. На нефть, увы, надежды экономики..

        "Да и МВР у нас под 450 лярдов зелени"////

        Когда вычерпают Фонд Благосостояния, то доберутся и до МВР.
        Разве не понятно?
        Пока не будет рывок в гражданских отраслях промышленности
        (не в военке, не в сельском хозяйстве, не в добыче ископаемых)
        будет продолжаться топтание на нуле.
        Всякие Суперджеты, газо-контейнеровозы. Чубайса все ненавидят, но
        его отрасль - самая перспективная и важная из всех.
        voyaka uh
    3. просто экспл Сегодня, 09:30
      в статье говорится о том что из фонда бюджет будет финансироваться последний год не потому что его хватит на один год , а потому что поднявшиеся цены на нефть позволят не брать бюджету деньги с фонда .
      и по сути это так и есть , нефть уже неплохо поднялась , а курс бакса остался практически прежний , то есть бюджет несколько месяцев подряд жирок на будущее набирает.
      просто экспл
    4. сорок восьмой Сегодня, 09:38
      Темпы вероятно будут выше, поскольку раньше Резервный фонд латал бюджетные дыры, а ФНБ - пенсионные. Теперь кубышка одна.
      сорок восьмой
    5. Svarog Сегодня, 10:17
      Это очень оптимистично. Учитывая, что на 2012 г. в "копилке" было 613 млрд.$, и за 6 лет было съедено 90% . Думаю на 8 месяцев. Ну если нефть конечно не выстрелит.
      Svarog
      1. Muvka Сегодня, 10:33
        В Резервном фонде было 613 млрд? Можно ссылочку?
        Muvka
  11. loginovich Сегодня, 09:21
    В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года его разделили на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы

    Если фонд такой замечательный помогает пережить кризисы ,а его закрывают.От добра добра не ищут. или ищут? РФ умом не понять.
    loginovich
    1. влад66 Сегодня, 09:28
      Цитата: loginovich
      РФ умом не понять.

      Соседушко Украину вот уж 27 лет умом пока понять никто не может и чего? laughing
      влад66
      1. cniza Сегодня, 09:37
        Цитата: loginovich
        [Если фонд такой замечательный помогает пережить кризисы ,а его закрывают.От добра добра не ищут. или ищут? РФ умом не понять.


        Его просто переименовали и все. yes
        cniza
  12. Alex-a832 Сегодня, 09:23
    Резервный фонд свою миссию выполнил и прикрыт за ненадобностью, теперь и ФНБ одного хватит. То, что Россия практически выбралась из дефицитного бюджета, это очень радует. Будем надеяться, что и дальше по экономике, как и по ВС Россия будет укрепляться.
    Alex-a832
  13. Santa Bear Сегодня, 09:41
    В новостях на Украине наверняка перемога и радость, разорились москали проклятые, денег нет, скоро развалятся. Вернут и Крым и даже Брянскую область в качестве контрибуции за Донбасс.
    Santa Bear
  14. afrikanez Сегодня, 09:51
    Чем больше манипуляций с деньгами (перевод из одного в другое и т.д. и т.п.) в российском минфине, тем больше можно украсть. Чего тут не понятно!
    afrikanez
  15. апро Сегодня, 10:00
    А какое отношение большинство из Вас имеют отношение к деньгам которые распределяют капиталисты?они что свои интересы забыли или воспылали человеколюбием?тем более большая часть этих денег хранилась у лучших партнеров.один фонд закрыли другой открыли .а правила поведения остались преждними.
    ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В ТАЛЛЕРАХ СГА.
    апро
  16. Симон Сегодня, 10:30
    А в чем разница между Резервным фондом и Стабилизационным? Вот мне кажется, чтоб кто нибудь понимающий объяснил нам про эти фонды! Для чего они и как они работают? Вот тогда и можно будет разговор начинать.
    Симон
  17. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:41
    Почему-то вспоминается анекдот про лису и мартышку - ну типа, кто ходил в шубе, тот и будет ходить в шубе, а кто бегал с голой..... ну и далее по тексту
    МИМО ПРОХОДИЛ
Картина дня