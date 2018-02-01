Российский резервный фонд прекратил существование
С первого февраля Резервный фонд РФ официально прекратил существование – ровно через 10 лет после его создания, передает РИА Новости.
Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем.
Фактически указанный фонд не существует уже месяц: «Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний триллион рублей из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января были обнулены».
Теперь дополнительные нефтегазовые доходы министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов.
В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года его разделили на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.
По данным Минфина, «по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов». Планируется, что в текущем году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих операций за 2017 год, на 829,2 млрд. рублей.
Согласно закону о бюджете на 2018-2020 годы, нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что при сохранении благоприятной конъюнктуры (то есть если цены на нефть останутся на текущих уровнях) в 2018 году его ведомство не только откажется от трат ФНБ, но и сможет пополнить его на 3% ВВП.
Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, статья о Резервном фонде утратила силу, а из других действующих статей законодательства исключаются упоминания о нем.
Фактически указанный фонд не существует уже месяц: «Минфин, как и планировал, в конце 2017 года потратил последний триллион рублей из этого фонда, остатки на его счетах на 1 января были обнулены».
Теперь дополнительные нефтегазовые доходы министерство будет направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и из него же, согласно бюджетному правилу, будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения нефтегазовых доходов.
В 2004 году в РФ был создан Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 года его разделили на ФНБ и Резервный фонд. По оценкам экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.
По данным Минфина, «по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов». Планируется, что в текущем году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих операций за 2017 год, на 829,2 млрд. рублей.
Согласно закону о бюджете на 2018-2020 годы, нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что при сохранении благоприятной конъюнктуры (то есть если цены на нефть останутся на текущих уровнях) в 2018 году его ведомство не только откажется от трат ФНБ, но и сможет пополнить его на 3% ВВП.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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