10:46 01 февраля

Украинские суды официально прекратили свою работу в Крыму и Донбассе

Высший совет правосудия Украины (ВСП) постановил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в автономной республике Крым, передает РИА Новости.



Девятого января 2018 в ВСП поступило представление председателя верховного суда от 2 января 2018 № 1/0/2-18 о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях… руководствуясь статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов,
говорится в постановлении.


В ВСП заявили, что это решение принято «в связи с мерами по борьбе с терроризмом на соответствующих территориях», а также, чтобы обеспечить «надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня».

Напомним, Луганск и Донецк объявили о создании независимых республик после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором более 95 % жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Киев по-прежнему считает Крым и отдельные районы Донбасса, контролируемые ополчением, своей, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 09:03
    А ГАИшников поставили! Как они прав будут лишать, без судов то?
    Logall
    1. влад66 Сегодня, 09:08
      Цитата: Logall
      А ГАИшников поставили! Как они прав будут лишать, без судов то?

      А по интернету Саня laughing drinks
      влад66
      1. dik-nsk Сегодня, 09:10
        о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях
        то есть до этого они 4 года типа там работали и зарплату получали? чтоб я так жил))
        dik-nsk
        1. cniza Сегодня, 09:13
          Цитата: Logall
          А ГАИшников поставили! Как они прав будут лишать, без судов то?


          Чудные дела бюрократической машины. Приветствую друзья! hi drinks
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:19
            Цитата: cniza
            Чудные дела

            майдауны - что с них взять
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 09:29
              Так у нас такого сплошь и рядом.
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:42
                А мы что не славяне? это, я так понимаю - национальное laughing drinks
                Angel_and_Demon
        2. volodya Сегодня, 09:28
          Цитата: dik-nsk
          то есть до этого они 4 года типа там работали и зарплату получали?

          Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее!
          volodya
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:00
            Цитата: volodya
            Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее!

            любят жить весело
            Angel_and_Demon
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:10
      А по законам военного времени - к стенке, и прав нет laughing
      Angel_and_Demon
    3. svp67 Сегодня, 09:59
      Цитата: Logall
      А ГАИшников поставили! Как они прав будут лишать, без судов то?

      А ведь НЕ СМЕШНО.
      Высший совет правосудия Украины (ВСП) постановил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в автономной республике Крым
      Ну с Крымом то понятно, но ДОНБАСС!!!!!!!!! Ведь половина его в руках Киева, получается, что вместо гражданских судов там будут действовать ВОЕННЫЕ СУДЫ, читай ТРИБУНАЛЫ. "Ненька" идет путем СССР, отчаянно отказывая ему в родстве, осталось узнать, что в этих "трибуналов" состав будет родственен "тройкам" и тогда вооще.....
      svp67
      1. avt Сегодня, 10:16
        Цитата: svp67
        "Ненька" идет

        Куда она ,,идёт" уже откровенно пофиг , а вот ещё один наш саюзный гаспадар из саюзнага гасударства походу пошёл по стопам ,,незалежной" медленно , но верно
        Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии с 1 февраля повысило тарифы на транзит российской нефти через территорию республики.
        Источник: http://rusvesna.su/news/1517467757
        avt
        1. cniza Сегодня, 10:36
          Ведь половина его в руках Киева, получается, что вместо гражданских судов там будут действовать ВОЕННЫЕ СУДЫ,

          На практике так и есть , а теперь узаконят.
          cniza
  2. Spartanez300 Сегодня, 09:04
    Только сейчас дошло что они там не при делах .
    Spartanez300
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:08
    ... и всё этот время, с 2014 г. укрокакловским судьям, числившимися в Крыму, выдавали зарплату? laughing
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    Укрожирафы, ей богу! Не прошло и четырёх лет!
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
      Горный стрелок Сегодня, 09:09
      Укрожирафы, ей богу! Не прошло и четырёх лет!

      hi ! Интересно, а стаж судьям шёл по укрокакловским законам, или по российским?! bully
      a.s.zzz888
  5. Alex-a832 Сегодня, 09:16
    Вот это тормозная реакция!!! Даже их амерские учителя "отдыхают"... Всего-то больше трёх лет прошло. Может они и штат судов всё это время кормили - типа: а вдруг Россия санкций амерзских испугается, Крым вернет, Донбасс сольёт
    Alex-a832
  6. Оверлок Сегодня, 09:52
    суды разогнали, а прокуратуру и гаишников оставили.Не логично
    Оверлок
    1. oldzek Сегодня, 10:37
      "...гений и злодейство-вещи не совместные"...логика и краинские власти?
      oldzek
Картина дня