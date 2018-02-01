Украинские суды официально прекратили свою работу в Крыму и Донбассе

Девятого января 2018 в ВСП поступило представление председателя верховного суда от 2 января 2018 № 1/0/2-18 о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях… руководствуясь статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов,

Высший совет правосудия Украины (ВСП) постановил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в автономной республике Крым, передает РИА Новости говорится в постановлении.В ВСП заявили, что это решение принято «в связи с мерами по борьбе с терроризмом на соответствующих территориях», а также, чтобы обеспечить «надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня».Напомним, Луганск и Донецк объявили о создании независимых республик после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором более 95 % жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.Киев по-прежнему считает Крым и отдельные районы Донбасса, контролируемые ополчением, своей, но временно оккупированной территорией.