Ситуация в Сирии
ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов более чем 10 поселений Идлиба, SDF теряют позиции в районе Африна. Об этом сообщает ФАН со ссылкой сирийские источники.
В северной части провинции Алеппо в течение дня продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и альянсом Демократические силы Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам SDF в окрестностях Африна. Сирийская свободная армия (ССА) взяла под контроль высоту Шанкаль. Одновременно с этим командование ВС Турции заявило, что солдаты турецкой армии захватили у курдов населенный пункт Бак Убаси недалеко от города Бюльбюль. Протурецкие силы также выбили SDF из поселения Курни.
На юге провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) населенные пункты. Взяты под контроль поселения Атшана аль-Шаркия и Аль-Малахма.
ВКС РФ наносили удары по опорным пунктам радикальных «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Серакиб в юго-восточной части провинции Идлиб. При поддержке ВКС сирийская армия выбила боевиков из поселений Масада, Джабаль Тавиль, Аль-Хифа и Калат Мирза. В конце дня под контроль САА перешло еще семь населенных пунктов. Террористы призывают все оппозиционные группировки перебросить свои силы на юг провинции Идлиб, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение САА.
Исламисты обстреляли расположения Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Аль-Саан на северо-востоке провинции Хама. В свою очередь бойцы правительственных войск атаковали опорные пункты террористов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Также армия САР вела обстрел опорных пунктов «ан-Нусры» в окрестностях Кафр Зеты. Напомним, боевики террористической коалиции, базирующиеся в северной части региона, стягивают силы к городам Кафр Зета и Мурек, а также возводят оборонительные сооружения в рамках подготовки к операции против подразделений сирийской армии.
В северной части провинции Алеппо в течение дня продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и альянсом Демократические силы Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам SDF в окрестностях Африна. Сирийская свободная армия (ССА) взяла под контроль высоту Шанкаль. Одновременно с этим командование ВС Турции заявило, что солдаты турецкой армии захватили у курдов населенный пункт Бак Убаси недалеко от города Бюльбюль. Протурецкие силы также выбили SDF из поселения Курни.
На юге провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) населенные пункты. Взяты под контроль поселения Атшана аль-Шаркия и Аль-Малахма.
ВКС РФ наносили удары по опорным пунктам радикальных «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Серакиб в юго-восточной части провинции Идлиб. При поддержке ВКС сирийская армия выбила боевиков из поселений Масада, Джабаль Тавиль, Аль-Хифа и Калат Мирза. В конце дня под контроль САА перешло еще семь населенных пунктов. Террористы призывают все оппозиционные группировки перебросить свои силы на юг провинции Идлиб, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение САА.
Исламисты обстреляли расположения Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Аль-Саан на северо-востоке провинции Хама. В свою очередь бойцы правительственных войск атаковали опорные пункты террористов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Также армия САР вела обстрел опорных пунктов «ан-Нусры» в окрестностях Кафр Зеты. Напомним, боевики террористической коалиции, базирующиеся в северной части региона, стягивают силы к городам Кафр Зета и Мурек, а также возводят оборонительные сооружения в рамках подготовки к операции против подразделений сирийской армии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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