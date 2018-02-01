10:51 01 февраля

Ситуация в Сирии

ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов более чем 10 поселений Идлиба, SDF теряют позиции в районе Африна. Об этом сообщает ФАН со ссылкой сирийские источники.



В северной части провинции Алеппо в течение дня продолжались боестолкновения между протурецкими группировками и альянсом Демократические силы Сирии (SDF). ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам SDF в окрестностях Африна. Сирийская свободная армия (ССА) взяла под контроль высоту Шанкаль. Одновременно с этим командование ВС Турции заявило, что солдаты турецкой армии захватили у курдов населенный пункт Бак Убаси недалеко от города Бюльбюль. Протурецкие силы также выбили SDF из поселения Курни.


На юге провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) населенные пункты. Взяты под контроль поселения Атшана аль-Шаркия и Аль-Малахма.

ВКС РФ наносили удары по опорным пунктам радикальных «ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Серакиб в юго-восточной части провинции Идлиб. При поддержке ВКС сирийская армия выбила боевиков из поселений Масада, Джабаль Тавиль, Аль-Хифа и Калат Мирза. В конце дня под контроль САА перешло еще семь населенных пунктов. Террористы призывают все оппозиционные группировки перебросить свои силы на юг провинции Идлиб, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение САА.

Исламисты обстреляли расположения Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Аль-Саан на северо-востоке провинции Хама. В свою очередь бойцы правительственных войск атаковали опорные пункты террористов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Также армия САР вела обстрел опорных пунктов «ан-Нусры» в окрестностях Кафр Зеты. Напомним, боевики террористической коалиции, базирующиеся в северной части региона, стягивают силы к городам Кафр Зета и Мурек, а также возводят оборонительные сооружения в рамках подготовки к операции против подразделений сирийской армии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:31
    Перемалывание террористов продолжается , туговато конечно после вывода нашей группировки но молодцы сирийцы потихоньку выдавливают басмачей .
    Spartanez300
    1. _TANKIST_ Сегодня, 09:47
      А о каком выводе нашей группировки идет речь? Саперов, санитаров малость поубавилось, ну дык оно и понятно, часть гуманитарных миссий свернуто. Ротацию провели, тоже понятно). А кого в итоге вывели..., группировку ПВО только нарастили...., на аэродром Дэр-зор перебросили дополнительное авиа крыло....
      _TANKIST_
    2. RASKAT Сегодня, 09:49
      Что то как то небольшое затишье на фронтах. Так мелкие поползновения предпринимаются и все. Хотя благодаря этим поползновениям и было взято несколько ключевых населенных пунктов, в целом можно констатировать затишье. Скорее всего идет накопление и перегруппировка и войска готовятся к новой стратегической операции.
      А это на сладенькое. Американцы делают очередной вброс. В районе Алеппо якобы замечено скопление комплексов 9к72 Эльбрус, он же Скад ( тактическая ракета). Неизвестно пока для чего именно, может что бы потом повесить на Асада очередную разбомбленную школу или какую нибудь газовую атаку.
      Как говорится найдите десять отличий между фото с их спутников и с наших
      это их версия

      Это наша

      Скопление автобусов вывезенных из Алеппо после освобождения

      Ну как? bully
      RASKAT
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:50
    И на этом фоне трамп заявил в своём первом послании их конгрессу, что 100% освобождение Сирии от бармалеев, произвели мерикатосы и Ко (коалиция). И попробуй теперь докажи обратное. Вот так историю, на глазах переписывают!!! angry
    a.s.zzz888
    1. jjj Сегодня, 10:12
      Сатановский вчера сказал, что в тех районах проживания курдов, где на границу с Турцией вышли сирийские части, - тишина и спокойствие. В отличие от районов задружившихся с США
      jjj
  3. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:46
    Как то все слегка однобоко. На других ресурсах выложили новость, что будто бы российские ВКС дали предупредительный залп по колонне турецкой бронетехники, когда они за пределы отведенного им Афринского курятника вылезли.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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