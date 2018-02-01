10:48 01 февраля

Военная обстановка в Сирии: Кто взорвал турецкий конвой в Алеппо?

30 января в сирийской провинции Алеппо турецкий военный конвой, состоящий из армейской бронетехники и машин снабжения, взлетел на воздух. В результате нападения погибли несколько граждан Турции, повреждена и уничтожена техника.

Информационные агентства, связанные с террористами группировки Хайят Тахрир аш-Шам сообщили, что удар по конвою был нанесен артиллерией сирийской армии. Данные сообщения, однако, не нашли подтверждений.

Турецкий Генштаб, как обычно, приуменьшил потери и заявил, что их конвой направлялся в Алеппо согласно соглашению о создании зон деэскалации. Правда странно, что турки решили исполнить свою часть соглашения спустя почти год после его подписания. И невероятным образом это совпало с началом военной операции в сирийском Африне.


Напомним, что турецкое командование уже грозилось нарастить свои силы в данном регионе и раньше.



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Комментарии 1

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  1. Pavil144 Сегодня, 10:02
    Они думали что всё будет" гладко"?
    Pavil144
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