National Interest рассказал о северокорейском «секретном оружии»
Подземные военные объекты КНДР могут стать «секретным оружием» военных в случае войны на Корейском полуострове, пишет журнал National Interest.
«В Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте. В 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). За час до двух тысяч северокорейских солдат способны пересечь ДМЗ под землей. Тоннель с еще большей пропускной способностью был открыт также в 1978 году», – приводит статью РИА Новости.
По данным журнала, с тех пор были обнаружены «еще четыре пути, которые позволяют северокорейской армии преодолевать под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна общевойсковая бригада в час».
При этом установить точное число тоннелей невозможно. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует «как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула». Южнокорейские власти не верят Хан Сун Чу и заявляют, что тоннели не представляют больше угрозы для Южной Кореи (последний был обнаружен ими в 1990 году».
Однако подземная инфраструктура, созданная Пхеньяном, не ограничивается тоннелями. Журнал сообщает также о 3-х авиабазах подземного базирования. «Создание этих объектов обусловлено тем, что наземные авиабазы, вероятно, будут быстро уничтожены в ходе военного конфликта», – поясняет издание.
Кроме того, перебежчики рассказывают о создании в КНДР подземных бункеров для маскировки пехоты (около 800 сооружений) и подземных укрытий для руководства (около 8 тысяч).
Некоторые тоннели прорыты в горах, в них развернуты артиллерийские орудия.
Автор подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно. В связи с этим «самым эффективным источником информации выступают перебежчики».
«После обнаружения, как отмечают эксперты, существует три способа уничтожения северокорейской подземной военной инфраструктуры. Первый вариант подразумевает воздушную бомбардировку. Однако военные предупреждают, что очень сложно определить эффективность авиаударов по подземным целям», – говорится в статье.
Вторая опция, по словам автора, «предполагает развертывание войск на входе у подземных объектов и введения огня на поражение, однако у этого варианта также имеется слабая сторона, так как тоннели и другие объекты могут иметь по несколько входов и выходов».
Поэтому самым оптимальным вариантов, по мнению журнала, является «проникновение в эти объекты, несмотря на то, что потери среди американской и южнокорейской армий могут быть значительными».
«В Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте. В 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). За час до двух тысяч северокорейских солдат способны пересечь ДМЗ под землей. Тоннель с еще большей пропускной способностью был открыт также в 1978 году», – приводит статью РИА Новости.
По данным журнала, с тех пор были обнаружены «еще четыре пути, которые позволяют северокорейской армии преодолевать под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна общевойсковая бригада в час».
При этом установить точное число тоннелей невозможно. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует «как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула». Южнокорейские власти не верят Хан Сун Чу и заявляют, что тоннели не представляют больше угрозы для Южной Кореи (последний был обнаружен ими в 1990 году».
Однако подземная инфраструктура, созданная Пхеньяном, не ограничивается тоннелями. Журнал сообщает также о 3-х авиабазах подземного базирования. «Создание этих объектов обусловлено тем, что наземные авиабазы, вероятно, будут быстро уничтожены в ходе военного конфликта», – поясняет издание.
Кроме того, перебежчики рассказывают о создании в КНДР подземных бункеров для маскировки пехоты (около 800 сооружений) и подземных укрытий для руководства (около 8 тысяч).
Некоторые тоннели прорыты в горах, в них развернуты артиллерийские орудия.
Автор подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно. В связи с этим «самым эффективным источником информации выступают перебежчики».
«После обнаружения, как отмечают эксперты, существует три способа уничтожения северокорейской подземной военной инфраструктуры. Первый вариант подразумевает воздушную бомбардировку. Однако военные предупреждают, что очень сложно определить эффективность авиаударов по подземным целям», – говорится в статье.
Вторая опция, по словам автора, «предполагает развертывание войск на входе у подземных объектов и введения огня на поражение, однако у этого варианта также имеется слабая сторона, так как тоннели и другие объекты могут иметь по несколько входов и выходов».
Поэтому самым оптимальным вариантов, по мнению журнала, является «проникновение в эти объекты, несмотря на то, что потери среди американской и южнокорейской армий могут быть значительными».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти