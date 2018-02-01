10:48 01 февраля

National Interest рассказал о северокорейском «секретном оружии»

Подземные военные объекты КНДР могут стать «секретным оружием» военных в случае войны на Корейском полуострове, пишет журнал National Interest.



«В Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте. В 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). За час до двух тысяч северокорейских солдат способны пересечь ДМЗ под землей. Тоннель с еще большей пропускной способностью был открыт также в 1978 году», – приводит статью РИА Новости.


По данным журнала, с тех пор были обнаружены «еще четыре пути, которые позволяют северокорейской армии преодолевать под землей южнокорейские оборонительные сооружения со скоростью одна общевойсковая бригада в час».

При этом установить точное число тоннелей невозможно. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует «как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула». Южнокорейские власти не верят Хан Сун Чу и заявляют, что тоннели не представляют больше угрозы для Южной Кореи (последний был обнаружен ими в 1990 году».

Однако подземная инфраструктура, созданная Пхеньяном, не ограничивается тоннелями. Журнал сообщает также о 3-х авиабазах подземного базирования. «Создание этих объектов обусловлено тем, что наземные авиабазы, вероятно, будут быстро уничтожены в ходе военного конфликта», – поясняет издание.

Кроме того, перебежчики рассказывают о создании в КНДР подземных бункеров для маскировки пехоты (около 800 сооружений) и подземных укрытий для руководства (около 8 тысяч).

Некоторые тоннели прорыты в горах, в них развернуты артиллерийские орудия.

Автор подчеркивает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно. В связи с этим «самым эффективным источником информации выступают перебежчики».

«После обнаружения, как отмечают эксперты, существует три способа уничтожения северокорейской подземной военной инфраструктуры. Первый вариант подразумевает воздушную бомбардировку. Однако военные предупреждают, что очень сложно определить эффективность авиаударов по подземным целям», – говорится в статье.

Вторая опция, по словам автора, «предполагает развертывание войск на входе у подземных объектов и введения огня на поражение, однако у этого варианта также имеется слабая сторона, так как тоннели и другие объекты могут иметь по несколько входов и выходов».

Поэтому самым оптимальным вариантов, по мнению журнала, является «проникновение в эти объекты, несмотря на то, что потери среди американской и южнокорейской армий могут быть значительными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 10:05
    Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует «как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула».
    По-моему дедушка бредит.....хотя не, может Ын фарцой занимается.Шмотки из Сеула возит wassat
    Чёрный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:09
      При этом установить точное число тоннелей невозможно. Как утверждает бывший южнокорейский генерал Хан Сун Чу, существует «как минимум 84 туннеля, некоторые из которых достигают центра Сеула»
      . в скальном грунте,на котором стоит почти вся С.Корея? пересмотрел ХАН явно Сирийской или Мексиканской хроники...
      андрей юрьевич
      1. Anarchist Сегодня, 10:29
        "Вот скажи мне, американец, в чём сила? В деньгах? Вот их брат говорит, что в деньгах! Я думаю -сила в Правде! Вот обманул ты кого-то, что, сильнее стал? Нет! А Тот, кого обманул - сильнее! Потому, что правда за ним. За кем правда, тот и сильнее..."
        Anarchist
    2. влад66 Сегодня, 10:15
      National Interest
      уже все российские секреты рассказали fellow переключились на Корею. laughing
      влад66
      1. Logall Сегодня, 10:20
        Сила КНДР в том, что они не боятся "бегемона", плевать хотели... Но для США это - Серет!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 10:44
          По другому им не выжить.
          cniza
  2. jjj Сегодня, 10:07
    Сюжет для нового блокбастера Голливуда. Туннельные войны. Будут Израиль приглашать для консультаций
    jjj
  3. avt Сегодня, 10:09
    В 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ).
    Не прошло и ...СОРОК ЧЕТЫРЕ года , как
    National Interest рассказал о северокорейском «секретном оружии»
    wassat А ещё кто то издевается над быстрыми эстонцами ! bully Походу там в USA эти,,Д.Б." по Лаврову уже не знают о чём писать, но очень хочется .
    avt
    1. Чёрный Сегодня, 10:17
      Цитата: avt
      А ещё кто то издевается над быстрыми эстонцами !

      Эстонцы подсчитывают потери в Ледовом побоище wassat
      Чёрный
  4. astepanov Сегодня, 10:22
    Американцы - они всё знают. И про подземные аэродромы, и про шахтные карабины, и про склады пробирок со стиральным порошком. Работа у них такая: людей стравливать.
    astepanov
  5. taiga2018 Сегодня, 10:41
    посыл этой статьи простой-лёгкой прогулки,как в Ираке,не получится...
    taiga2018
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