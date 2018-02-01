10:40 01 февраля

ВМС Британии направили «стеклопластиковый» корабль на перехват российских подлодок

Британский флот был вынужден отправить «пластиковый» противоминный корабль для сопровождения российских подводных лодок и корабля поддержки, проплывавших близ британских вод, передает РИА Новости сообщение Daily Mail.



По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, этот случай произошел еще в 2017 году. Из-за перегруженности флота командование было вынуждено отправить на сопровождение легковооруженный корабль. Причем Минобороны Британии обычно сообщает о случаях перехвата, но в этот раз «инцидент засекретили из-за опасений, что станет известно о нехватке у страны кораблей».


Как отметила газета, обычно на перехват отправляется сторожевой корабль, вооруженный противоракетной системой. Однако «в августе прошлого года Лондону пришлось прибегнуть к противоминному кораблю Cattistock, построенному из стеклопластика».

Ранее начальник Генштаба ВС королевства Ник Картер признал, что британские вооруженные силы с трудом могут соответствовать военным возможностям России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NavyNewsUK
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 10:25
    Британский флот был вынужден отправить «пластиковый» противоминный корабль
    Ну а шо , новые технологии - в жизнь! wassat ...Говорят укрофлот тоже собирается построить челнок ...из пластиковых бытылок. wassat Сейчас идёт сбор пустой тары laughing
    Чёрный
    1. RASKAT Сегодня, 10:29
      Пластиковый корабль? Интересно что будет если его железным корпусом лодки шваркнуть, быстро утонет? Если спалимся можно сказать, блин он пластиковый мы его не заметили. wassat
      RASKAT
      1. НасРать Сегодня, 10:33
        Ну то, что он пластиковый - это нормально для противоминного корабля...но он не должен ходить на перехват..
        НасРать
    2. НасРать Сегодня, 10:30
      А сколько смеялись над дымящим "Кузей"...
      НасРать
    3. влад66 Сегодня, 10:30
      Цитата: Чёрный
      а шо , новые технологии - в жизнь!

      Нагличане всех переплюнули по части новых технологий мало того, что корабль построен из какого то нового материала
      секлопластиковый» корабль

      Но и событие произошло в
      017 году.

      Интересно до или в нашей эре. laughing
      влад66
    4. Spartanez300 Сегодня, 10:34
      До того флот у англичан " перегружен " что даже свои берега защищать не чем . request
      Spartanez300
  2. лесовозник Сегодня, 10:28
    А чё не парусник или галеру?))))
    лесовозник
    1. Scoun Сегодня, 10:35
      Цитата: лесовозник
      А чё не парусник или галеру?))))

      Они прибедняются.... старуха была же "владычицей морей" и грабила народы по всему миру а сейчас и Фолкленды могвт "уплыть" вот они и выбирают соперника который никогда им по зубам не был.


      Ранее начальник Генштаба ВС королевства Ник Картер признал, что британские вооруженные силы с трудом может соответствовать военным возможностям России.

      Их время уходит и запасы награбленного уменьшаются.
      Scoun
  3. astepanov Сегодня, 10:28
    А что такое «секлопластиковый»? "Секло"- это такое существительное? Будьте внимательнее с оформлением текстов.
    astepanov
  4. anjey Сегодня, 10:30
    Британский флот был вынужден отправить «пластиковый» противоминный корабль для сопровождения российских подводных лодок и корабля
    Проще и дешевле бумажный кораблик пустили бы "эксвладыки морей" laughing
    anjey
  5. Egorovich Сегодня, 10:33
    lol Скоро бриты индейские лодки-пироги будут использовать для сопровождения российских подлодок, дожили! laughing
    Egorovich
  6. AlexVas44 Сегодня, 10:33
    ... командование было вынуждено отправить на сопровождение легковооруженный корабль.


    Звучит так, как будто обрекли на заклание. crying
    AlexVas44
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