ВМС Британии направили «стеклопластиковый» корабль на перехват российских подлодок
Британский флот был вынужден отправить «пластиковый» противоминный корабль для сопровождения российских подводных лодок и корабля поддержки, проплывавших близ британских вод, передает РИА Новости сообщение Daily Mail.
По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, этот случай произошел еще в 2017 году. Из-за перегруженности флота командование было вынуждено отправить на сопровождение легковооруженный корабль. Причем Минобороны Британии обычно сообщает о случаях перехвата, но в этот раз «инцидент засекретили из-за опасений, что станет известно о нехватке у страны кораблей».
Как отметила газета, обычно на перехват отправляется сторожевой корабль, вооруженный противоракетной системой. Однако «в августе прошлого года Лондону пришлось прибегнуть к противоминному кораблю Cattistock, построенному из стеклопластика».
Ранее начальник Генштаба ВС королевства Ник Картер признал, что британские вооруженные силы с трудом могут соответствовать военным возможностям России.
По данным газеты, ссылающейся на военно-морской источник, этот случай произошел еще в 2017 году. Из-за перегруженности флота командование было вынуждено отправить на сопровождение легковооруженный корабль. Причем Минобороны Британии обычно сообщает о случаях перехвата, но в этот раз «инцидент засекретили из-за опасений, что станет известно о нехватке у страны кораблей».
Как отметила газета, обычно на перехват отправляется сторожевой корабль, вооруженный противоракетной системой. Однако «в августе прошлого года Лондону пришлось прибегнуть к противоминному кораблю Cattistock, построенному из стеклопластика».
Ранее начальник Генштаба ВС королевства Ник Картер признал, что британские вооруженные силы с трудом могут соответствовать военным возможностям России.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NavyNewsUK
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