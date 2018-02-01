10:42 01 февраля

Австралийцы представили портативное противодроновое ружье

Австралийская компания DroneSheild, специализирующаяся на разработке средств защиты от беспилотных летательных аппаратов, представила портативную версию своего противодронового ружья — DroneGun Tactical. Устройство весом около семи килограммов способно нейтрализовать беспилотники на расстоянии до одного километра, сообщает TechCrunch.

Австралийцы представили портативное противодроновое ружье

DroneGun Tactical


Осенью 2016 года компания представила DroneGun — устройство весом около семи килограммов, которое может выводить из строя беспилотники на расстоянии до двух километров. Помимо очевидных преимуществ (легкости и дальности работы) у этого устройства есть один важный недостаток: DroneGun требует, чтобы его пользователь носил с собой блок питания. Теперь австралийцы решили отказаться от такого «лишнего» дополнения, представив прототип полностью портативного противодронового ружья.



DroneGun


DroneGun Tactical не тяжелее своего предшественника, не требует ношения дополнительного блока и способен нейтрализовать беспилотные аппараты на расстоянии до одного километра. Устройство способно создавать помехи для сигналов GPS и ГЛОНАСС и прерывает связь на частотах 433 МГц, 915 МГц и 2,4 и 5,8 ГГц, передает "N+1"

Использованы фотографии: DroneShield
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Комментарии 2

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  1. RASKAT Сегодня, 10:25
    Утопия, ты сначала заметь этот дрон, он уже на 200 метрах практически не виден, я уже молчу про облачную, сумеречную погоду и про ночь.
    Для эффективной борьбы нужен комплекс, с РЛС в обязательном порядке и с устройством подавления.
    RASKAT
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:36
      Надо ещё успеть как-то в километровую зону досягаемости , беспилотник ведь не будет стоять на месте, вот и будет беготня и игра в догонялки с этим ружьём за дронами, не будет будущего у этого ружья с такими ТТХ.
      Гигант мысли
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