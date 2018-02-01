Австралийцы представили портативное противодроновое ружье

DroneGun Tactical

DroneGun

Австралийская компания DroneSheild, специализирующаяся на разработке средств защиты от беспилотных летательных аппаратов, представила портативную версию своего противодронового ружья — DroneGun Tactical. Устройство весом около семи килограммов способно нейтрализовать беспилотники на расстоянии до одного километра, сообщает TechCrunch.Осенью 2016 года компания представила DroneGun — устройство весом около семи килограммов, которое может выводить из строя беспилотники на расстоянии до двух километров. Помимо очевидных преимуществ (легкости и дальности работы) у этого устройства есть один важный недостаток: DroneGun требует, чтобы его пользователь носил с собой блок питания. Теперь австралийцы решили отказаться от такого «лишнего» дополнения, представив прототип полностью портативного противодронового ружья.DroneGun Tactical не тяжелее своего предшественника, не требует ношения дополнительного блока и способен нейтрализовать беспилотные аппараты на расстоянии до одного километра. Устройство способно создавать помехи для сигналов GPS и ГЛОНАСС и прерывает связь на частотах 433 МГц, 915 МГц и 2,4 и 5,8 ГГц, передает "N+1"