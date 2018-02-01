Франция проведет испытания наземного робота

eRider

Агентство оборонных закупок Франции в 2019 году намерено провести испытания нескольких типов наземных роботов, включая четырехколесный eRider, разработанный французской компанией Safran. Как сообщает Defense Aerospace, в ходе испытаний планируется проверить взаимодействие роботов с солдатами при выполнении боевых заданий.В испытаниях, которые планируется провести в будущем году, будут использовать три демонстратора наземных роботов разных размеров. Эти аппараты должны будут проводить рекогносцировку, детальный осмотр зданий, а также перевозить экипировку бойцов. Получив ту или иную команды роботы должны будут полностью самостоятельно исполнять ее. Другие подробности о предстоящих испытаниях пока неизвестны.Робот eRider был представлен компанией Safran в 2016 году. Он выполнен на базе легкого квадрицикла. Робот может действовать в трех режимах: под полным управлением водителя, в режиме следования за отрядом и автономно. В последнем случае машина может быть использована для разведки или перевозки груза из одной точки в другую.eRider способен развивать скорость до 70 километров в час, а дальность его хода составляет около 300 километров. Машина оборудована гибридной силовой установкой, позволившей сделать ее тихой, передает "N+1"