Казахстан собирается модернизировать советскую технику для дальнейшего экспорта

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов заявил о том, что у ведомства есть планы по реализации за рубеж советской военной техники. В Астане уверены, что к этой технике проявят интерес зарубежные партнёры, если она будет модернизирована на казахстанских оборонных предприятиях. Заявление такого рода Атамкулов сделал сегодня в ходе представления законопроекта, касающегося оборонной промышленности и гособоронзаказа.По словам министра, на военных складах Казахстана остаётся большое число военной техники советского производства. Вместо того, чтобы тратить средства на её неэффективное хранение (консервацию), в министерстве промышленности предлагают вложиться в ремонт и модернизацию. По словам Атамкулова, это в конечном итоге не только принесёт доход в казахстанский бюджет, но также позволит свести к нулю самую возможность незаконного оборота оружия внутри республики.Нужно отметить, что советская техника в Казахстане не находится на балансе оборонного Минпрома. По словам Атамкулова, нужно реализовать законодательную базу, чтобы именно его ведомство в дальнейшем распоряжалось неиспользуемым имуществом министерства обороны.Напомним, что ранее в Казахстане была осуществлена своя версия модернизации танка Т-72, получившая в итоге маркировку Т-72U4.