10:46 01 февраля

Казахстан собирается модернизировать советскую технику для дальнейшего экспорта

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов заявил о том, что у ведомства есть планы по реализации за рубеж советской военной техники. В Астане уверены, что к этой технике проявят интерес зарубежные партнёры, если она будет модернизирована на казахстанских оборонных предприятиях. Заявление такого рода Атамкулов сделал сегодня в ходе представления законопроекта, касающегося оборонной промышленности и гособоронзаказа.

По словам министра, на военных складах Казахстана остаётся большое число военной техники советского производства. Вместо того, чтобы тратить средства на её неэффективное хранение (консервацию), в министерстве промышленности предлагают вложиться в ремонт и модернизацию. По словам Атамкулова, это в конечном итоге не только принесёт доход в казахстанский бюджет, но также позволит свести к нулю самую возможность незаконного оборота оружия внутри республики.

Нужно отметить, что советская техника в Казахстане не находится на балансе оборонного Минпрома. По словам Атамкулова, нужно реализовать законодательную базу, чтобы именно его ведомство в дальнейшем распоряжалось неиспользуемым имуществом министерства обороны.


Казахстан собирается модернизировать советскую технику для дальнейшего экспорта


Напомним, что ранее в Казахстане была осуществлена своя версия модернизации танка Т-72, получившая в итоге маркировку Т-72U4.

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 2

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  1. taiga2018 Сегодня, 10:42
    ну если только по дешевке...
    taiga2018
    1. влад66 Сегодня, 10:46
      Цитата: taiga2018
      ну если только по дешевке...

      И то ещё как бы приплачивать не пришлось, наследием СССР кто только не торговал и кому только не впихивали. laughing
      влад66
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