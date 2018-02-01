22:49 01 февраля

Российские либералы - главный козырь США

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным посланием о положении страны. Он похвалил себя за экономические успехи, заявив, что за год было создано почти 2,5 миллионов новых рабочих мест, и впервые за годы стагнации возобновился рост заработной платы.

Не обошел он стороной и международные отношения. Президент США заявил, что Китай и Россия становятся соперниками Америки, и угрожают ее экономическим и политическим интересам. В связи с этим Трамп потребовал увеличить военный бюджет до триллиона долларов.

45-ый президент США призвал продолжить оказывать давление на Россию. Как считает политический аналитик Анатолий Вассерман, публикация "кремлевского доклада" не зря совпала с речью Трампа в Конгрессе. В "санкционный" список попали все, кроме главных экономических либералов России - Набиуллиной, Кудрина и Чубайса. Последний, к слову, считается представителем Ротшильдов в нашей стране. Именно на них, согласно мнению Вассермана, делает ставку Вашингтон.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей39 Сегодня, 12:32
    Будем надеяться,что после выборов их наконец-то разгонят
    Сергей39
    1. РУСС Сегодня, 14:17
      Цитата: Сергей39
      Будем надеяться,что после выборов их наконец-то разгонят

      laughing laughing laughing laughing laughing
      РУСС
      1. Стропорез Сегодня, 17:05
        Ага я тоже ржунемагу.
        Стропорез
  2. Оптимист Сегодня, 13:19
    Пятая колонна....
    Оптимист
  3. Дон Аналитик Сегодня, 17:01
    А ведь правильно Толик Чубайс говорит: "Надо поднять тарифы на газ и электроэнергию"
    Надо загнать этих россиян в такую нищету, как в Индии низшая каста-шудра, вот и праздник настанет всей буржуйской планете! Вот хорошо станет всему западу! Вот ведь радость!
    Дон Аналитик
Картина дня