Российские либералы - главный козырь США

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с ежегодным посланием о положении страны. Он похвалил себя за экономические успехи, заявив, что за год было создано почти 2,5 миллионов новых рабочих мест, и впервые за годы стагнации возобновился рост заработной платы.



Не обошел он стороной и международные отношения. Президент США заявил, что Китай и Россия становятся соперниками Америки, и угрожают ее экономическим и политическим интересам. В связи с этим Трамп потребовал увеличить военный бюджет до триллиона долларов.



45-ый президент США призвал продолжить оказывать давление на Россию. Как считает политический аналитик Анатолий Вассерман, публикация "кремлевского доклада" не зря совпала с речью Трампа в Конгрессе. В "санкционный" список попали все, кроме главных экономических либералов России - Набиуллиной, Кудрина и Чубайса. Последний, к слову, считается представителем Ротшильдов в нашей стране. Именно на них, согласно мнению Вассермана, делает ставку Вашингтон.











