22:44 01 февраля

Китай испытал убийцу авианосцев

Китай провел испытания модернизированной ракеты DF-21D, сообщает Asia Times. Впервые о тестах ракеты нового поколения рассказал телеканал CCTV. Подробности модернизации DF-21D не сообщаются, известно лишь, что ракета (условно называемая DF-21G) стала на 30 процентов мощнее.

Китай испытал убийцу авианосцев


Издание отмечает, что ракета могла получить новую мобильную пусковую установку, способную передвигаться по бездорожью.


DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2 700 километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета также допускает использование в качестве противоспутникового оружия.

В ноябре 2017 года, по данным американской разведки, Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17, оснащенной гиперзвуковым глайдером, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.andrewerickson.com/
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Комментарии 36

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  1. Старый26 Сегодня, 10:46
    Да, статья из серии "лишь бы написать". Ляп на ляпе. Жаль, что убраны минусы хотя бы в плане оценки статей
    Старый26
    1. профессор Сегодня, 10:58
      Цитата: Старый26
      Да, статья из серии "лишь бы написать". Ляп на ляпе. Жаль, что убраны минусы хотя бы в плане оценки статей

      Дык исправьте. Для это и существуют комментарии. А мы почитаем и ума наберемся. По поводу "минусов" согласен.
      профессор
    2. RASKAT Сегодня, 11:03
      Ох не верю я в эти сказки, что баллистической ракетой можно попасть в движущийся объект. Ну если только подкараулить его на базе мирно стоящим.
      RASKAT
      1. Лопатов Сегодня, 11:12
        Цитата: RASKAT
        Ох не верю я в эти сказки, что баллистической ракетой можно попасть в движущийся объект.

        Снарядом попадали. Вопрос, собственно, только в системе наведения на конечном участке
        Лопатов
      2. Alex-a832 Сегодня, 12:34
        Если с ядерной БЧ, с подрывом на заданной высоте, то +/- километр можно считать попаданием "в яблочко" (если даже заряд тактической мощности).
        Alex-a832
      3. Григорий_45 Сегодня, 12:41
        Цитата: RASKAT
        Ох не верю я в эти сказки, что баллистической ракетой можно попасть в движущийся объект

        В СССР попадали. Противокорабельной версией баллистической ракеты Р-27К. В чем, собственно, сомнения? ГСН поставить нельзя для наведения на конечном участке? Корабль не самолет, бегает не очень шустро
        Григорий_45
        1. RASKAT Сегодня, 13:53
          ГСН поставить нельзя для наведения на конечном участке?
          О том и речь, что нельзя. При дальности в 3 000 км скорость головы на нисходящей орбите должна быть около 3-4 км/с и температура под 1500-2000 градусов. Плюс плазма вокруг головы. Так что ГСН не вариант.
          RASKAT
          1. Григорий_45 Сегодня, 14:15
            войдя в атмосферу, боеголовка не тормозится до 2-3 Махов? После осуществляет поиск и захват цели.
            Григорий_45
            1. RASKAT Сегодня, 14:54
              Ну не знаю Китайская может и тормозит, Хотя это нонсенс. lol Тогда ее довольно просто будет сбить, Американцам хоть и далеко до наших С-300 но все же на их Эсминцах довольно неплохая ПВО, уж с такими целями и при таких скоростях они справятся.
              RASKAT
              1. Григорий_45 Сегодня, 15:25
                Цитата: RASKAT
                Ну не знаю Китайская может и тормозит, Хотя это нонсенс

                В принципе ничего нового китайцы не придумали. БРСД "Першинг-2" имела систему наведения ГЧ на конечном участке траектории по радиолокационной карте местности (радиолокационная голова стояла). ГЧ гасила скорость за счет аэродинамического торможения при входе ее в верхние слои атмосферы.
                Советская Р-27К также имела ГСН, пассивную радиолокационную для наведения на излучение работающих РЛС кораблей (в одном из испытаний в ноябре 1973 было зафиксировано прямое попадание в мишень)
                Сбить пикирующую на цель со скоростью 3 Маха боеголовку очень сложно. Советские ПКР типа Х-22 (3,5 Маха, пикирование с высоты 20 км) тоже были весьма трудной целью
                Григорий_45
    3. Muvka Сегодня, 11:05
      Баллистическая противокорабельная ракета с дальностью в 3к км? Этож насколько успеет уплыть АУГ...
      Muvka
      1. dauria Сегодня, 12:16
        Этож насколько успеет уплыть АУГ.


        Со скоростью 30 узлов за 15 минут ? В любом случае не выйдет из зоны обнаружения ГСН ракеты.
        Я так понял, идея вместо нашего Ту-22м закидывать ракету типа х-22 к точке пуска баллистическим способом. Что ж, может и неплохо. Приводились расчеты - полк ту-22м в обмен на один авианосец. А тут аэродром не нужен, дальность такая же, экипажи не подставляют. Если получены точные координаты, почему не пульнуть ?
        dauria
      2. Григорий_45 Сегодня, 12:44
        Цитата: Muvka
        Этож насколько успеет уплыть АУГ

        километров на 20 максимум, если будет чапать на полном ходу. Не критично
        Григорий_45
  2. Egorovich Сегодня, 10:51
    Кирдык подкрался незаметно, скоро матрасные авианосцы будут плавать только вдоль американского побережья, а дальше ни-ни! lol
    Egorovich
    1. Калинваген Сегодня, 10:53
      а наши? в черном море?
      Калинваген
      1. кобальт Сегодня, 11:18
        В черном море международным договором запрещено плавание авианосцев, поэтому, чтобы обойти запрет мы строили не полноценные авианосцы, а авианесущие крейсера.
        кобальт
        1. Alexey RA Сегодня, 12:07
          Цитата: кобальт
          В черном море международным договором запрещено плавание авианосцев

          Каким договором?
          Цитата: кобальт
          поэтому, чтобы обойти запрет мы строили не полноценные авианосцы, а авианесущие крейсера.

          Не надо выдавать нужду за добродетель. Причерноморским государствам нет никаких запретов на авианосцы в Чёрном море и на их проход по Проливам (кроме одного - самолёты при проходе не должны подниматься в воздух). А ТАВКР мы строили потому, что руководство МО СССР испытывало глубокую личную неприязнь к АВ и очень любило вертикалки Яковлева.
          ИЧХ, заложить полноценный АВ всё равно пришлось - но с задержкой на 20 лет и выбросив перед этим народные деньги на 4 корабля с вооружением крейсера и водоизмещением авианосца.
          Alexey RA
          1. Григорий_45 Сегодня, 12:46
            Цитата: Alexey RA
            Каким договором?

            Конвенцией Монтрё
            Цитата: Alexey RA
            Не надо выдавать нужду за добродетель. Причерноморским государствам нет никаких запретов на авианосцы в Чёрном море и на их проход по Проливам

            для всех есть. Но в СССР авианосцы называли ТАВКРами по многим причинам - и по вышеозвученной, и потому, что они реально авианосцами не были (в т.ч. и по концепции применения), и по политическим мотивам ("авианосец - оружие агрессии загнивающего Запада!")
            Григорий_45
            1. Alexey RA Сегодня, 13:28
              Цитата: Григорий_45
              Конвенцией Монтрё

              В Конвенции нет ничего об ограничениях на авианосцы для держав, прибрежных к Чёрному морю. Авианосцы причерноморских держав упоминаются в Конвенции только в Приложении IV "Классы и подклассы кораблей, подлежащих включению в исчисление общего тоннажа флотов Держав прибрежных к Черному морю, указанного в статье 18 настоящей Конвенции".
              Причём Статья 18 к причерноморским державам напрямую не относится - она ограничивает общий тоннаж, который Державы, не прибрежные к Черному морю, могут иметь в этом море в мирное время. А тоннаж флотов причерноморских Держав (точнее - самого сильного флота) служит только базой для расчёта этого лимита.

              По тоннажу проходящих кораблей у причерноморских Держав тоже ограничений нет:
              Статья 14.
              Общий максимальный тоннаж всех судов иностранных морских отрядов, могущих находиться в состоянии транзита через Проливы, не должен превышать 15 000 тонн, за исключением случаев, предусмотренных в статье 11 и в приложении III к настоящей Конвенции. Однако отряды, указанные в предшествующем абзаце, не должны состоять более чем из девяти кораблей. Не будут включаться в этот тоннаж корабли, принадлежащие Державам, прибрежным к Черному морю или не прибрежным, которые, согласно постановлений статьи 17, наносят визит в один из портов Проливов.

              А вот непричерноморские Державы эта статья ограничивает: либо ищите авианосец в 15 000 тонн, либо не проходите дальше портов Проливов.

              Вот единственное общее ограничение на авианосцы - всех держав:
              Статья 15
              Военные корабли, проходящие Проливы транзитом, не могут ни в каком случае использовать воздушные суда, которые могли бы на них находиться.
              Alexey RA
          2. Григорий_45 Сегодня, 13:18
            Цитата: Alexey RA
            Причерноморским государствам нет никаких запретов на авианосцы в Чёрном море и на их проход по Проливам

            Конвенция Монтрё о статусе проливов
            Статья 10
            В мирное время легкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда, независимо от того, принадлежат ли они Державам, прибрежным к Черному морю, или нет, каков бы ни был их флаг, будут пользоваться правом свободы прохода через Проливы без каких-либо сборов или плат, поскольку они входят туда днем и на условиях, предусмотренных в изложенных ниже статьях 13 и следующих.

            Военные корабли, иные, чем те, которые подходят под классы, указанные в предыдущем абзаце, будут иметь право прохода лишь на особых условиях, предусмотренных в статьях 11 и 12.

            Статья 11
            Прибрежным к Черному морю Державам разрешается проводить через Проливы свои линейные корабли тоннажа, превышающего тоннаж, предусмотренный в первом абзаце статьи 14, при условии, что эти корабли следуют через Проливы в одиночку, эскортируемые не более чем двумя миноносцами.

            Статья 12
            Державы, прибрежные к Черному морю, будут иметь право проводить через проливы, в целях возвращения к их базе, свои подводные лодки, сооруженные или купленные вне этого моря, если Турции заблаговременно было сделано уведомление о закладке или о покупке.

            За авианосцы ни слова, т.е. формально им проходить через проливы нельзя. Авианосцами, согласно документа (Приложение II пункт B конвенции) считаются "надводные военные корабли, которые, каково ни будь их водоизмещение, предназначены или устроены преимущественно для перевозки и ввода в действие на море воздушных судов. Если военный корабль не был предназначен или устроен преимущественно для перевозки и ввода в действие на море воздушных судов, то устройство на этом корабле палубы для спуска или взлета не будет иметь последствием включение его (корабля) в класс авианосцев."
            Что же касается
            Цитата: Alexey RA
            самолёты при проходе не должны подниматься в воздух

            это касается всех типов кораблей:
            "Статья 15
            Военные корабли, проходящие Проливы транзитом, не могут ни в каком случае использовать воздушные суда, которые могли бы на них находиться."
            Григорий_45
            1. Alexey RA Сегодня, 13:38
              Цитата: Григорий_45
              За авианосцы ни слова, т.е. формально им проходить через проливы нельзя.

              В таком случае ТАВКР тоже проходить Проливы нельзя. Потому как ТАВКР не относится к ЛК (Статья 11) и ПЛ (Статья 12). А положения Статьи 10 к нему неприменимы:
              Легкими надводными кораблями являются военные надводные корабли, иные чем авианосцы, небольшие боевые суда или вспомогательные корабли, стандартное водоизмещение которых выше 100 тонн (102 метрических тонны) и не превышают 10 000 тонн (10 160 метрических тонн) и которые не имеют орудий калибра выше 203 миллиметров (8 дюймов).
              Малыми боевыми судами являются надводные военные корабли, иные чем вспомогательные корабли, стандартное водоизмещение которых выше 100 тонн (102 метрические тонны) и не превышает 2 000 тонн (2 032 метрические тонны) .
              Alexey RA
              1. Григорий_45 Сегодня, 14:23
                Цитата: Alexey RA
                В таком случае ТАВКР тоже проходить Проливы нельзя.

                Авианосцами, согласно документа (Приложение II пункт B конвенции) считаются "надводные военные корабли, которые, каково ни будь их водоизмещение, предназначены или устроены преимущественно для перевозки и ввода в действие на море воздушных судов. Если военный корабль не был предназначен или устроен преимущественно для перевозки и ввода в действие на море воздушных судов, то устройство на этом корабле палубы для спуска или взлета не будет иметь последствием включение его (корабля) в класс авианосцев
                Закон, конечно, суров, но в любом есть лазейки. Назвали крейсером - и взятки гладки. Японии, кстати, запрещено иметь авианосцы. Потому они строят вертолетоносцы, официально называя их эсминцами, с которых могут действовать СВВП
                Григорий_45
                1. Alexey RA Сегодня, 15:04
                  Цитата: Григорий_45
                  Закон, конечно, суров, но в любом есть лазейки. Назвали крейсером - и взятки гладки.

                  Не-а... в Конвенции Монтрё нет никаких крейсеров. Там чётко прописано, что существует всего 6 классов кораблей: линкоры, авианосцы, лёгкие надводные корабли, подводные лодки, малые боевые суда и вспомогательные корабли. Всё - больше никаких классов нет.
                  И крейсера по этой классификации попадают в класс "лёгкие надводные корабли", ограничения которого фактически списаны с Вашингтонского и Лондонского соглашений: водоизмещение не превышает 10 000 тонн (10 160 метрических тонн) калибр орудий - не выше 203 миллиметров (8 дюймов).
                  То есть, для соответствии Конвенции нужно либо переклассифицировать ТАВКР в ЛК, либо в АВ. Потому как в другие классы он не лезет.
                  Alexey RA
                  1. Григорий_45 Сегодня, 18:02
                    Цитата: Alexey RA
                    То есть, для соответствии Конвенции нужно либо переклассифицировать ТАВКР в ЛК, либо в АВ. Потому как в другие классы он не лезет.

                    Ага, то есть сам крейсер как класс ныне вне закона, потому как в Конвенции об этом прямо не прописали, не употребили сей термин? И с тех пор все крейсера -
                    это не крейсера, а легкие надводные корабли? В Конвенции и понятия эсминец нет, и тральщика нет. За здраво живешь - все эти корабли причислить к одному классу.
                    Конвенция не является регламентирующим документом для флотов мира, как им классифицировать свои корабли. Она условно делит все корабли на группы по каким-то признакам. Можно было бы написать корабли группы "А", корабли группы "В", и так далее. Оставьте уже принятое деление на совести авторов документа.
                    Хотя, бесспорно, кажется забавным, что ТАВКРы попадают под категорию линкоров, которых ныне среди действующих кораблей нет)
                    Цитата: Alexey RA
                    фактически списаны с Вашингтонского и Лондонского соглашений

                    так и я о чем
                    Цитата: Alexey RA
                    То есть, для соответствии Конвенции нужно

                    то есть нужно просто внести поправки в текст Конвенции, дабы он не ранил нежные души педантичных людей. Хотя, по мне, сойдет и так - главное, смысл понятен
                    Григорий_45
              2. Григорий_45 Сегодня, 14:32
                Цитата: Alexey RA
                Потому как ТАВКР не относится к ЛК (Статья 11) и ПЛ (Статья 12). А положения Статьи 10 к нему неприменимы

                судя по Конвенции, его нужно считать линкором)))
                В. Классы

                1. Линейными кораблями являются надводные военные корабли, относящиеся к одному из следующих подклассов:
                а) надводные военные корабли, иные чем авианосцы, вспомогательные корабли или линейные корабли подкласса b), стандартное водоизмещение которых выше 10 000 тонн (10 160 метрических тонн) или которые имеют орудия калибра выше 203 миллиметров (8 дюймов);
                Григорий_45
                1. Alexey RA Сегодня, 14:54
                  Цитата: Григорий_45
                  судя по Конвенции, его нужно считать линкором)))

                  Вот именно. Но наши официально классифицировали его как крейсер. Значит, формально Статья 11 к нему неприменима.
                  Однако ж...
                  Alexey RA
                  1. Григорий_45 Сегодня, 15:50
                    Цитата: Alexey RA
                    Но наши официально классифицировали его как крейсер

                    Все претензии - к авторам Конвенции. В ней нет строго соответствия общепринятой классификации кораблей. Есть лишь перечень признаков, по которым корабль относится к той или иной категории. Вот, к примеру, тяжелый крейсер с 203-мм орудиями, но стандартным водоизмещением 12 тыс. тонн как классифицировать? Согласно конвенции - это уже линкор, однако, потому как вылез за магическую цифру 10 тыс. тонн)
                    Думаю, тогда писали согласно Вашингтонских соглашений. Современные корабли уже ничему не соответствуют.
                    Григорий_45
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    ИдЕя вертикального падения боеприпаса не нова. Всегда нападение с направления "строго в зенит" для любой системы ПВО - самое трудное. Да и время реакции требуется молниеносное - уж очень скорость боеголовки велика. Сомнения только в качестве целеуказания и возможностях системы захвата цели. При скорости падения километр в секунду какая оптика выдержит аэродинамический нагрев? С учётом возрастания плотности атмосферы при снижении laughing
    Горный стрелок
    1. Григорий_45 Сегодня, 19:30
      Цитата: Горный стрелок
      Сомнения только в качестве целеуказания и возможностях системы захвата цели. При скорости падения километр в секунду какая оптика выдержит аэродинамический нагрев?

      это все решаемо. Либо обтекатель из радиопрозрачного абляционного материала при установке РЛГСН, либо сбрасываемый обтекатель при использовании оптики. При входе в атмосферу боеголовка тормозит, до сверхзвуковой скорости. Да и полет ее в атмосфере будет весьма недолог
      Григорий_45
  4. voyaka uh Сегодня, 11:35
    "Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17,
    оснащенной гиперзвуковым глайдером"///

    Китайцы пробуют такую схему:
    БР пролетает участок в космосе и выпускает на своем снижении в стратосфере боеголовку - глайдер. КР глайдер летит снижаясь на гиперзвуке по направлению
    к цели по астронавигации. Над целью тормозится до сверзвуковой скорости и дальше идет на цель по ГСН.
    voyaka uh
  5. Митрич Сегодня, 12:03
    Советские разработки 70-80-х годов предусматривали атаки на АУГ. Астрокоррекция, 1-2 включения на баллистической траектории для корректировки. Да и при хорошем ядрёном боеприпасе, плюс-минус 1 километр результат всё равно даст положительный. Самое главное точку определить, вот с этим проблема. Так что новое у китайцев - это глайдер.
    Митрич
  6. Старый26 Сегодня, 12:15
    Цитата: профессор
    Цитата: Старый26
    Да, статья из серии "лишь бы написать". Ляп на ляпе. Жаль, что убраны минусы хотя бы в плане оценки статей

    Дык исправьте. Для это и существуют комментарии. А мы почитаем и ума наберемся. По поводу "минусов" согласен.

    Да никаких проблем. Я даже не буду акцентировать на то, что источником является ресурс ЛЕНТА.ВРУ.Ну а если по делу, то

    Китай провел испытания модернизированной ракеты DF-21D, сообщает Asia Times. Впервые о тестах ракеты нового поколения рассказал телеканал CCTV. Подробности модернизации DF-21D не сообщаются, известно лишь, что ракета (условно называемая DF-21G) стала на 30 процентов мощнее.

    Интересно, что с точки зрения авторов этой заметки означает на 30% мощнее?
    • Забрасываемый вес у нее стал на 30% больше?
    • Дальность выросла на 30%
    • Или может быть стартовая масса на 30% стала выше?
    Что означает на 30% мощнее????

    Издание отмечает, что ракета могла получить новую мобильную пусковую установку, способную передвигаться по бездорожью.

    А старая пусковая с той же колесной формулой 10х10 по бездорожью не могла двигаться от слова совсем?

    DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой.

    А я почему-то, как , считал, что первой в мире противокорабельной баллистической ракетой была советская ракета Р-27К ЕМНИП, запускавшаяся с подводной лодки. И кроме этой советской, есть еще иранская противокорабельная баллистическая ракета, известная под названием "Персидский залив" (в переводе). так что не первая, и отнюдь не единственная

    Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

    Никто не спорит, но вот только количетсво этих спутников такое, что вряд ли могут создать покрытие определенного региона океана в течение сколь-либо длительного времени. Более того, сами китайцы говорили, что эта ракета предназначена для поражения целей (авианосцев0 в базе, ибо параметры радарной системы наведения пока не позволяют обнаруживать, идентифицировать и наводить ракеты на движущиеся цели

    США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета также допускает использование в качестве противоспутникового оружия.

    США могут говорить все, что угодно. Любой такой разговор заканчивается утверждениеями об отставании США и требовании дать денег на парирование той или иной угрозы. Что касается использовании ракеты еще и как носителя противоспутникового оружия - очень сомнительно. параметры ракет, необходимых для решения задач ПРО-ПСО намного выше, чем у обычных баллистических. Если сказать своими словами, то противоспутниковая ракета или противоракета должна вывести небольшую массу на большую высоту и быстро, а обычная баллистическая - большую массу, на большую дальность и со значительно меньшей скоростью. А тут пытаются запрячь в одну повозку "коня и трепетную лань"
    Старый26
    1. Мимопроходил Сегодня, 18:55
      Цитата: Старый26
      Никто не спорит, но вот только количетсво этих спутников такое
      Запущено 21 спутника только за последние 3 года. Вам мало?
      Мимопроходил
  7. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:32
    Интересно, на базе Искандера можно придумать что либо подобное? wink
    Сумрачный стрелок
    1. Григорий_45 Сегодня, 14:17
      Цитата: Сумрачный стрелок
      на базе Искандера можно придумать что либо подобное

      у него дальность маловата для ПКР
      Григорий_45
  8. Старый26 Сегодня, 21:35
    Цитата: Мимопроходил
    Цитата: Старый26
    Никто не спорит, но вот только количетсво этих спутников такое
    Запущено 21 спутника только за последние 3 года. Вам мало?

    Конечно мало. За последние 3 года (15,16,17) было запущено 10 спутников. За четыре последние - да,21. Но посмотрите время запусков. Средний срок жизни у них получается порядка 2-3 лет. Часть из запущенных в том же 2014 уже наверняка не работает. К тому же там спутники нескольких различных направлений:оптические, радиолокационные, радиоэлектронные. Сеть они разумеется создали, но она вряд ли перекрывает сколь нибудь значительные акватории океана
    Старый26
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