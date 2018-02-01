22:54 01 февраля

В Нижнем Новгороде уничтожен представитель международной террористической группировки

Центр общественных связей ФСБ публикует информацию о специальной операции в Нижнем Новгороде. Сообщается о том, что в городе нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). РИА Новости приводит заявление Центра общественных связей спецслужбы:
Террорист оказался гражданином республики ближнего зарубежья. Он готовил террористическую атаку 18 марта – в день проведения президентских выборов. При задержании он оказал сотрудникам органов безопасности вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

В Нижнем Новгороде уничтожен представитель международной террористической группировки


Сообщается, что при обыске у боевика обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления других самодельных взрывных устройств, оружие и боеприпасы.


Напомним, что ранее ИГ* уже проявляло активность в Нижнем Новгороде. Так, сотрудники правоохранительных органов в 2016 году смогли пресечь деятельность террористической ячейки, члены которой планировали теракт, снимая квартиру в одном из спальных районов города. Взрывное устройство, обнаруженное в автомобиле террористов, было обезврежено с применением робота-сапёра.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 10:49
    Террорист оказался гражданином республики ближнего зарубежья.
    Это ведь далекооо не первый случай с представителями СА. Рано или поздно но вводит визовый режим с республиками СА придётся....Лучше сделать это сейчас, что бы , как говорится, " небыло мучительно больно"......игры в "братские" республики пора заканчивать.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:51
      При задержании он оказал сотрудникам органов безопасности вооружённое сопротивление и был ликвидирован.


      А если он был не один , то концы обрубились и зачем такую информацию сливать ?
      cniza
    2. влад66 Сегодня, 10:53
      При задержании он оказал сотрудникам органов безопасности вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

      Жалко что живым не взяли утырка цепочку прокачать, но туда ему и дорога. yes
      влад66
      1. Вежливый Лось Сегодня, 12:10
        Цитата: влад66
        Жалко что живым не взяли утырка цепочку прокачать

        Да, мож и взяли, но "светить" не хотят. Чтоб остальные ниточку не обрезали. Но мы вряд ли правду узнаем.
        Вежливый Лось
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:58
      Молодцы бойцы ФСБ отработали на пятерку .
      Spartanez300
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:13
        Предотвращённый теракт сколько жизней мог унести, спасибо спецслужбам, что сумели обезвредить террориста, но сколько террорюг ещё шастают по России одному Богу известно, будем надеяться, что их будет ждать такой же конец.
        Гигант мысли
    4. Serg65 Сегодня, 11:01
      Цитата: Чёрный
      Рано или поздно но вводит визовый режим с республиками СА придётся

      laughing Визовый режим поможет выявить террориста? А может усилить поисково-профилактические мероприятия в самих республиках СА? Ведь это более эффективно!
      Serg65
      1. Чёрный Сегодня, 12:36
        Цитата: Serg65
        Визовый режим поможет выявить террориста?

        Визовый режим поможет установить хотя бы элементарный контроль за въезжающими в РФ гражданами....
        А может усилить поисково-профилактические мероприятия в самих республиках СА?

        Ну выступите на коллегии ФСБ с предложением.... smile
        Чёрный
        1. Serg65 Сегодня, 12:44
          Цитата: Чёрный
          Визовый режим поможет установить хотя бы элементарный контроль за въезжающими в РФ гражданами....

          bully При этом все въезжающие в РФ граждане СА проходят тщательный погран.контроль!
          Цитата: Чёрный
          Ну выступите на коллегии ФСБ с предложением

          what Зачем? ФСБ и так в СА как у себя дома!
          Serg65
          1. Шалтай Сегодня, 14:41
            Цитата: Serg65
            Зачем? ФСБ и так в СА как у себя дома!

            То что палка визового режима имеет второй конец в России большинство людей не догадывается , какой он именно . Да и 2 основных группы риска в киргизских паспортах написаны , если их читать . hi
            Не по теме ,кто-то из наших депутатов возмутился , что доклад о катастрофе на ТЭЦ зачитывался на русском . Да еще , управление геодезии считай все , кирдык . Профпригодных не останется на днях . Увольняют всех с российскими паспортами и пенсионеров . Ылитных набирают .
            Шалтай
            1. Serg65 Сегодня, 14:46
              hi Привет Саш!
              Цитата: Шалтай
              кто-то из наших депутатов возмутился , что доклад о катастрофе на ТЭЦ зачитывался на русском

              laughing Ну периодически то надо электорату напоминать о себе wink
              Цитата: Шалтай
              Да еще , управление геодезии считай все , кирдык

              belay А зачем Кыргызстану геодезия???
              Управление то конечно нужно bully , а вот геодезия request
              laughing С наступлением весны drinks
              Serg65
              1. Шалтай Сегодня, 14:56
                Цитата: Serg65
                Управление то конечно нужно , а вот геодезия

                Хотя-бы для того чтобы знать площадь проекции Киргизии на карте . А то знаешь -ли никаких современных обнародованных данных об этом нет bully
                Есть данные советские (правильные на то время) , в википедии отсебятина .
                А вот официальных данных что-то не видно . drinks
                Шалтай
                1. Serg65 Сегодня, 14:59
                  Цитата: Шалтай
                  Хотя-бы для того чтобы знать площадь проекции Киргизии на карте

                  laughing Саш, я тебя умоляю!!!
                  Новому президенту не понравился бассейн старого-вот это проблема! А ты о пр..пр.про..екции, слово то какое подобрал, ужас!!! bully
                  Serg65
          2. Чёрный Сегодня, 20:16
            Цитата: Serg65
            При этом все въезжающие в РФ граждане СА проходят тщательный погран.контроль!

            Ага....граница прям на замке laughing
            Зачем? ФСБ и так в СА как у себя дома!

            Это в ФСБ вам сказали? wassat
            Чёрный
    5. dauria Сегодня, 11:21
      .игры в "братские" республики пора заканчивать.


      Могу сейчас выглянуть в окно ( живу в Нижнем) - узбеки Газельку грузят . Дворники в микрорайоне все из них. Квартиры снимают и бригады строителей - в каждом доме найдёте такую. Женщины их с детишками на улице -уже не редкость. "Работодателей" и владельцев квартир щучить надо, да так, чтобы от работяг без официальной регистрации как от чумы шарахались.
      Надеюсь, не "манагеры" в органах .
      dauria
      1. КondratКo Сегодня, 13:08
        "Работодателей" и владельцев квартир щучить надо, да так, чтобы от работяг без официальной регистрации как от чумы шарахались.

        Работодатели, а тем более владельцы квартир не в состоянии проверить документы о регистрации на факт их подделки, поэтому нужно менять методы борьбы с подобными правонарушениями и при поимке не штраф да условные сроки давать за подделку, а такие-же как за подделку денежных купюр, взяли, выписали червонец общего режима - турма твой дом, чтобы другим неповадно было. А так всё верно говорите, работодатели и граждане сдающие приезжим с ближнего зарубежья гастарбайтерам в наём жильё это корень всей проблемы, с ними нужно работать в первую очередь.
        КondratКo
  2. Венд Сегодня, 10:49
    Работают спецы. Спасибо!
    Венд
    1. Чёрный Сегодня, 10:52
      Цитата: Венд
      Работают спецы. Спасибо!

      Спецы то работают.......ФМС зарабатывает...
      Чёрный
    2. Балу Сегодня, 10:59
      Тероризм болезнь, спасибо докторам. drinks
      Балу
  3. Вас Влад Сегодня, 11:06
    Граждане, будьте бдительными о всех подозрительных(новых) соседях лучше сообщать участковому!
    Вас Влад
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
      Вас Влад Сегодня, 11:06 Новый
      Граждане, будьте бдительными о всех подозрительных(новых) соседях лучше сообщать участковому!

      ... к сожалению это будет актуально ещё долго (это на полном серьёзе)..
      a.s.zzz888
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
    Счёт уничтоженных бандюг продолжает расти. Удачи вам, ребята-спецы!!!
    a.s.zzz888
  5. kdakda Сегодня, 11:28
    Ну вот и ещё -1 Махмуд.Их даже садить не желательно,либо создавать отдельную тюрьму специально для войнов Махмудов.
    kdakda
  6. Zubr Сегодня, 11:30
    Живьём надо было брать. Ну как получилось. Видать был очень опасен. Поздравляю вас спецы ! Не давайте этим гнидам и нос высунуть.
    Zubr
  7. komrad buh Сегодня, 16:45
    СПАСИБО СПЕЦАМ!!!
    komrad buh
  8. Тестов Сегодня, 21:36
    Как молодёжь говорит: "Фэйсам респект и уважуха!" Если все живые и здоровые на базу с задержания вернулись -пусть так будет всегда. Всем, кто козлика серого, ушедшего на небеса, работали - удачи в дальнейшей работе!
    Вас Влад, уважаемый, категорически с вами не согласен! Если участковый Ваш кум, сват, брат - да, если знаете его с детства и уверенны в нём хотя бы на 100%- да. А если Ваш участковый с "гастеров" кормится сам, да долю малую старшему участковому от них заносит, да начальнику отделения?
    Ментов в понты вроде как через аттестацию переводили. Прошла всего одна пятилетка с этого, почти исторического, момента. В Северодвинске, учитывая его стратегическое значение для страны, понты должны быть самые-самые. Что имеем: инспектор отдела по делам несовершеннолетних присела на скамью подсудимых - была чёрным риэлтором ( три года условного срока уже прошли); начальник того же отдела за присвоение денежных средств в особо крупном размере в 2016 получила 3 года условно; в 2015 году начальник отдела ОБЭП за взятку бензином на 350 000 рублей получил 7 лет в колонии строго режима (практически весь отдел тем бензином пользовался - прошли по уголовному делу свидетелями - уволены из полиции); по делу "шаманинских" сегодня под судом присяжных в Архангельском областном суде начальник уголовного розыска; как фэйсы стали перепроверять отказные материалы, вынесенные по дракам "шаманинских" в барах - осудили старшего участкового и участкового (правда почему-то не задали вопросов прокурорским, что эти отказные проверять должны были); участковый инспектор пытался продать стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами - продал операм ФСБ,осуждён: не проработал и год опер отдела собственной безопасности - суд признал его мошенником; ещё один участковый привлечён за разглашение гостайны. И куда беееедному обывателю податься и сообщить, что замену лифтов в жилых домах Северодвинска делает фирма из Подмосковья - конкурс выиграла, а работники всё - узбеки? Новые лифты в месяц стоят по 11-15 дней.Коррупция?
    Правда только сегодня воробушки на морозе прочирикали, как бывший командир Беломорской ВМБ, целый контр-адмирал, с первого раза не смог физо сдать при поступлении в Академию, попытался за датку малую решить - не получилось, отпнули по месту службы. Вместо того, чтобы плавать, бегать и крутить педали на велосипеде (все почти подводники с выносливостью имеют проблемы, специфика службы многолетней сказывается) включил телефонное право на полную, благо родственники в Москве не дворники, сейчас в Академии...Отправит его страна в Тартус, где жара, одни расходы будут МО РФ по транспортировке груза 200 домой, сердечко и сосуды не тренированы, да лишний вес...Коррупция?
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