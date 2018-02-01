В Нижнем Новгороде уничтожен представитель международной террористической группировки

Террорист оказался гражданином республики ближнего зарубежья. Он готовил террористическую атаку 18 марта – в день проведения президентских выборов. При задержании он оказал сотрудникам органов безопасности вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

Центр общественных связей ФСБ публикует информацию о специальной операции в Нижнем Новгороде. Сообщается о том, что в городе нейтрализован член террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). РИА Новости приводит заявление Центра общественных связей спецслужбы:Сообщается, что при обыске у боевика обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления других самодельных взрывных устройств, оружие и боеприпасы.Напомним, что ранее ИГ* уже проявляло активность в Нижнем Новгороде. Так, сотрудники правоохранительных органов в 2016 году смогли пресечь деятельность террористической ячейки, члены которой планировали теракт, снимая квартиру в одном из спальных районов города. Взрывное устройство, обнаруженное в автомобиле террористов, было обезврежено с применением робота-сапёра.