Как Америка оказалась «претендентом» на даровую поставку Украине военной техники

«В стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти. Они что, возьмут на время, повоюют, а потом отдадут назад?»

«Если, к примеру, украинская армия имеет «Джавелины», а ополченцы какой-нибудь РПГ-7, но более обучены его использовать в вооруженном противостоянии, то любое, даже устаревшее оружие, всегда победит современное».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru