22:55 02 февраля

Как Америка оказалась «претендентом» на даровую поставку Украине военной техники

Анатолий Гриценко, ранее трудившийся на должности министра обороны Украины, выступил с «конкурсным» предложением: назначил Америку «претендентом номер один» на поставку Киеву военной техники. Думаете, за деньги? Не совсем: либо в лизинг, либо даром. О других «претендентах» экс-министр отчего-то не сообщил.

Как Америка оказалась «претендентом» на даровую поставку Украине военной техники


Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко придумал беспроигрышный вариант военно-технического сотрудничества с США. ВСУ необходимо обновление устарелой военной техники, а значит, США должны эту технику на Украину привезти. Нельзя же допустить, чтобы украинские солдаты пользовались техникой, разработанной в середине прошлого века! Пришло время модернизировать арсеналы, аргументировал своё предложение бывший оборонный министр. Иного же выхода, кроме как сообщить свои пожелания Западу, у Киева нет. «Западные партнёры» обязаны помочь.


Далее в своей речи, которую транслировал телеканала «NewsOne», экс-министр сузил широкое понятие «Запад» до Соединённых Штатов.

«Возникает вопрос: какая страна пойдёт на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность [получить военную технику] в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства… — цитирует Анатолия Гриценко РИА «Новости». — И тут претендент номер один — это как раз Америка».

Бах, и обнаружился претендент! Как же так случилось? Претендент — это, вообще-то, тот, кто на что-то претендует. Господин Гриценко, похоже, специалист по манипулированию сознанием и подмене понятий. Потому как в данном случае претендует на что-то он. Точнее, Киев. Претендует на поставку техники — то ли в лизинг, то ли бесплатно. Для Киева первое практически равнозначно второму, ибо платить-то всё равно нечем.

Вероятно, поводом для речей г-на Гриценко стала информация о грядущей поставке Киеву тридцати пяти пусковых установок «Джавелин» и 210 ракет общей ценой 47 миллионов долларов. «Джавелины» придут к киевлянам уже в текущем году. По крайней мере, американцы обещают. Правда, против поставок «Джавелинов» киевскому режиму возражают одновременно Россия и Евросоюз, но и с первой, и со вторым отношения у Вашингтона подпорчены, можно портить и дальше. Зато Украина — преданный до гроба союзник Америки, и Украину следует снабжать военной техникой даром.

С другой стороны, по «Джавелинам» точной даты до сих пор нет, а потому тут большое поле для сомнений и домыслов. Как стало известно 31 января, на Украине побывала специальная американская инспекция, которая оценила возможности украинской армии по хранению и применению этих противотанковых ракетных комплексов, но результаты инспекции неизвестны. Ежели инспекция сочтёт, что вооружённым силам Украины не стоит доверять штуки вроде «Джавелинов», то никаких поставок и не будет. Инспекция из США приезжала поглядеть, в каких условиях будут на Украине храниться «Джавелины» и боеприпасы для них. Известные события в Балаклее, Калиновке, Сватово могли навести инспекторов на правильную мысль: с безопасностью складов в незалежной дело обстоит не то чтобы худо, а хуже некуда. И «в случае чего» возникнет острый вопрос: в чьи руки попадут «Джавелины»?

Как раз в Европе этих «рук» и боятся. Поэтому, как бы ни хотел американский мистер Маккейн вооружить Киев, мистеру Трампу лучше бы хорошенько на эту тему подумать. И потянуть с решением до конца своего президентского срока. А там, может, вояка Маккейн помрёт — сильно старый уже.

Что же касается военной техники, бесплатной или почти бесплатной, которую пришлёт Украине американский «претендент», то российские эксперты такую идею высмеивают.

Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, следующим образом прокомментировал идею Гриценко:

«В стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти. Они что, возьмут на время, повоюют, а потом отдадут назад?»


«Украинские военные деятели, — сказал он «Свободной прессе», — как известно, любят время от времени делать удивительные заявления. Но это даже трудно комментировать… Когда, например, индийское правительство берёт у нас в лизинг подводную атомную лодку, это понятно. Они на ней работают. Моряки готовятся, офицеры готовятся. Потом лодку возвращают, но зато есть подготовленные экипажи. А здесь что они собираются брать в лизинг у американцев? Истребители F-16, которые тут же у них попадают?..»

Что касается развития Киевом собственной оборонки, то эксперт не видит здесь никаких достижений. Сплошное воровство: «Проблема состоит в том, что те небольшие деньги, которые у них есть или траншами им переводятся, они пускают якобы на укрепление обороноспособности страны, а на самом деле просто разворовываются». И все заявления о том, что ВПК на Украине развивается, создаются новые образцы оружия — «лишь пустая бравада». Создаются, указывает эксперт, «какие-то единичные неудачные вещи». Их показывают публике, а потом «о них забывают».

Заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварёв напоминает, что украинская армия «воспитана на советских традициях». То есть украинцы «хорошо освоили вооружение советского производства». «И я хочу сказать, — ответил эксперт, — что даже старое советское оружие, оно в хороших руках более эффективно, чем гораздо более современное оружие, но на котором военнослужащие плохо обучены работать. Ведь эффективность любой армии и любых военных операций заключается не в том, кто более современным оружием обладает. А в том, кто более обучен воевать тем оружием, которое имеется».

«Если, к примеру, украинская армия имеет «Джавелины», а ополченцы какой-нибудь РПГ-7, но более обучены его использовать в вооруженном противостоянии, то любое, даже устаревшее оружие, всегда победит современное».


Кроме того, добавим, тридцать пять пусковых ракетных установок и двести десять ракет (да и это пока под вопросом) не станут поворотным пунктом в перевооружении украинской армии. Ни «Джавелины», ни боеприпасы к ним, ни другая военная помощь от США (в целом незначительная) не переменят ситуацию в ВСУ. Полностью перевооружить украинскую армию системами и техникой, принятыми в НАТО, стоит таких денег, о которых нет смысла даже говорить. К примеру, СМИ сообщали о выделении Украине 350 млн. долларов военной помощи. Однако на эти деньги можно купить примерно три с половиной военных самолёта. И всё. А ведь самолётами, танками и ракетами надо ещё уметь пользоваться. Обучение, ремонт, обслуживание стоят дополнительных денег. У Киева их нет, а даром вооружать Киев никто не станет — ни США, ни другие «западные партнёры», о которых говорил Гриценко. Украина с её страстью к дармовому оружию воистину внушает страх.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:19
    Должны!Нам,хероям все должны!Ну ка быстро в очередь дать нам даром!А хотелка не треснет?
    210окв
    1. seti Сегодня, 15:37
      Да помогут им чем смогут. Уже и так им помогают. Иначе как бы укровермахт протянул столько времени.. Помогают и боеприпасами и запчастями. В основном из стран бывшего Варшавского блока. Просто проблема в том что запасы там не резиновые и по истощились. Потому будут отправлять и свое, натовское старье. Гриценко просто нос по ветру держит.
      seti
      1. dsk Сегодня, 19:49
        Здравствуйте Матвей Ливанов!
        Цитата: seti
        будут отправлять и свое, натовское старье.

        Расчистят свои склады, вместо "утилизации" отправят для применения по "назначению".
        dsk
    2. Евдоким Сегодня, 15:43
      Цитата: 210окв
      А хотелка не треснет?

      Я охреневаю от этих жителей Украины, с их фантазией. Хотят того чего сами не знают. Главное нахаляву, и по-больше. hi
      Евдоким
      1. изя топ Сегодня, 16:57
        Цитата: Евдоким
        Я охреневаю от этих жителей Украины, с их фантазией. Хотят того чего сами не знают.

        изя топ
    3. сибиралт Сегодня, 17:20
      Боевую технику в лизинг? А как на ней затраты отбивать будут, в ЛДНР не сбагрят? belay
      сибиралт
  2. zyzx Сегодня, 15:26
    Почему им все все должны? Что за нация такая?
    zyzx
    1. МИХАН Сегодня, 17:01
      Цитата: zyzx
      Почему им все все должны? Что за нация такая?

      На складах обычно военных всегда прапорщики толстые с Украины рулили..Снега зимой не выпросишь! Все для сэбэ..(не все конечно, но..))))
      МИХАН
  3. zyzx Сегодня, 15:28
    Украине понять надо.что ныне там президент Скрудж и агент Путина,тут даже бесплатных печенек не будет!
    zyzx
  4. Fedor Egoist Сегодня, 15:43
    Надеюсь, что Штаты все же подкинут немного вооружения доблестным украинским воякам. Как вариант, те же Джавелины. Тогда откроется возможность для симметричной реакции и мощнейший ВПК Южной Осетии наконец-то начнет обширные поставки ополченцам бронетехники, ПТРК, ПЗРК, РЗСО, ТОС и прочих нужных в хозяйстве вещей :)
    Fedor Egoist
  5. Антарес Сегодня, 18:56
    с такими "Шапками" и "экспертами" любого врага можно закидать и "заанализировать".
    Особенно порадовал кусок текста
    «Джавелины» придут к киевлянам уже в текущем году.

    Жителям города Киев придут ПТРК.
    мистеру Трампу лучше бы хорошенько на эту тему подумать. И потянуть с решением до конца своего президентского срока.

    Обама по сравнению с Трампом-миротворец. Надежды на изменения политики после смерти сенатора М-слишком преувеличены. И без него там компания не малая.
    Антарес
  6. silver2018 Сегодня, 19:08
    Очень хотят понравится хозяевам из-за большой лужи
    silver2018
  7. tochila Сегодня, 20:43
    Дайте им в лизинг таблеток от жадности!!!И ПОБОЛЬШЕ!!!!
    tochila
  8. Curious Сегодня, 21:01
    Вот интересно все же, неужели в собственной стране нет совсем вопросов, которые стоит обсудить? Или это уже состояние такое, что без Украины ломка начинается?
    Curious
  9. Strashila Сегодня, 21:04
    "«В стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти. Они что, возьмут на время, повоюют, а потом отдадут назад?»"... ну прям, как в фильме Зеленый фургон... "выдайте мне самогон во временное пользование".
    Strashila
  10. tihonmarine Сегодня, 21:36
    Меня больше всего удивляют шумеры, им как неграм весь мир должен давать всё бесплатно или за красивые глаза. Так было и в царской России, так было и в СССР, да и после развала сосали с России тоже не мало. Сейчас Россия прекратила "халяву" для Украины, так шумеры решили теперь Запад и Штаты "раскрутить", но только у этих ребят не пройдёт такой номер.
    tihonmarine
    1. Curious Сегодня, 21:43
      Так в царской России Украины и украинцев же не было. Или были? Вы определитесь, что для Вас важнее - процесс или наличие, кормилец Вы наш.
      Curious
      1. СКАД Сегодня, 21:53
        Сириус-муда,ой мудрец вы наш.
        СКАД
      2. Антарес Сегодня, 22:55
        Цитата: tihonmarine
        так было и в СССР,

        в СССР все советское было. Это точно. Ибо как разговор за уроженцев УССР-так они все советские ученые, гении. Продукция тоже была советской-а не украинской, люди имели паспорта СССР. Представляли СССР(разве что в ООН была Украина то после 2МВ) воевали за СССР, делали за СССР и тд и тп..
        А так еще скоро версии пойдут что Украина специально вошла в СССР, чтобы получить "халяву".
        Антарес
  11. Антарес Сегодня, 22:50
    Цитата: Curious
    Вот интересно все же, неужели в собственной стране нет совсем вопросов, которые стоит обсудить? Или это уже состояние такое, что без Украины ломка начинается?

    помню до Майдана про Украину выходило максимум 2-3 темки в неделю. В основном иракский контракт, и учения. Танкосрач и данные из Вики...скучно было. Карс+мой земляк против остальных.
    Сейчас без Украины никуда...иначе приодеться говорить о России. Причем про те же процессы.
    Антарес
Картина дня