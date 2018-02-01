Бывшее руководство «224-го летного отряда» обвинили в крупном хищении
СК России приняло к производству уголовное дело по фактам мошенничества в «Государственной авиакомпании "224-й летный отряд"» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Коммерсантъ.
Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, который в настоящее время заключен под стражу.
По словам источников газеты, «в ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов». Основанием для проверки, стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.
По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться от нескольких сотен миллионов до 2 млрд. рублей. Точная сумма будет названа по завершении финансовой экспертизы.
По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «логистические услуги».
«В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда», – пишет газета.
224-й летный отряд был основан в 1979 году. Он, в частности, обеспечивал переброску грузов и личного состава во время войны в Афганистане. В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны.
В настоящее время отряд использует самолеты Ил-76МД и Ан-124-100 из состава нескольких военно-транспортных авиационных полков, базирующихся в Европейской части России.
Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, который в настоящее время заключен под стражу.
По словам источников газеты, «в ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов». Основанием для проверки, стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.
По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться от нескольких сотен миллионов до 2 млрд. рублей. Точная сумма будет названа по завершении финансовой экспертизы.
По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «логистические услуги».
«В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда», – пишет газета.
224-й летный отряд был основан в 1979 году. Он, в частности, обеспечивал переброску грузов и личного состава во время войны в Афганистане. В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны.
В настоящее время отряд использует самолеты Ил-76МД и Ан-124-100 из состава нескольких военно-транспортных авиационных полков, базирующихся в Европейской части России.
Использованы фотографии: http://saidpvo.livejournal.com
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