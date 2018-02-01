22:53 01 февраля

Бывшее руководство «224-го летного отряда» обвинили в крупном хищении

СК России приняло к производству уголовное дело по фактам мошенничества в «Государственной авиакомпании "224-й летный отряд"» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Коммерсантъ.



Первым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Новицкий, который в настоящее время заключен под стражу.


По словам источников газеты, «в ходе расследования было установлено, что с 2010 по 2015 год руководство 224-го летного отряда совершило хищение денежных средств АО "Рособоронэкспорт", выделявшихся на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов». Основанием для проверки, стало заявление руководства АО, выявившего махинации со стороны своего партнера.

По предварительным данным, потери «Рособоронэкспорта» могут оцениваться от нескольких сотен миллионов до 2 млрд. рублей. Точная сумма будет названа по завершении финансовой экспертизы.

По некоторым данным, речь идет о многократном завышении цен на оказываемые «логистические услуги».

«В частности, отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны. При этом завышение цен происходило якобы за счет использования фирмы-посредника, которая была подконтрольна экс-руководству 224-го летного отряда», – пишет газета.

224-й летный отряд был основан в 1979 году. Он, в частности, обеспечивал переброску грузов и личного состава во время войны в Афганистане. В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны.

В настоящее время отряд использует самолеты Ил-76МД и Ан-124-100 из состава нескольких военно-транспортных авиационных полков, базирующихся в Европейской части России.

Использованы фотографии: http://saidpvo.livejournal.com
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Комментарии 14

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:56
    Бывшее руководство «224-го летного отряда» обвинили в крупном хищении
    В 1993 году произошла реорганизация: распоряжением президента России 224-й летный отряд был перепрофилирован для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур, в том числе начал заниматься транспортировкой автомобильных кортежей первых лиц страны....- как же так...руку кормящюю кус.... негодяи... под домашний арест на 3 дня лихоимцев....(не сурово,не?)
    андрей юрьевич
    1. Burbon Сегодня, 11:01
      Цитата: андрей юрьевич
      ..(не сурово,не?)

      о чем вы....читаем - СК России приняло к производству уголовное дело по фактам мошенничества в «Государственной авиакомпании "224-й летный отряд"» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Коммерсантъ....на ВО принято коммерсант обвинять во лжи.....фейк все это коль комерса цитирует
      Burbon
    2. Чёрный Сегодня, 11:02
      А ты не лётчик, а я была так рада
      Любить героя
      Из лётного отряда
      ( из песни) laughing
      Чёрный
    3. влад66 Сегодня, 11:02
      Цитата: андрей юрьевич
      не сурово,не?)

      Слишком сурово целых 3 дня. request
      влад66
    4. Гигант мысли Сегодня, 11:05
      Сколько верёвочке на виться - конец всегда найдётся, надо бы нашим законодателям пожёстче наказания предусмотреть для казнокрадов, а конфискацию имущества обязательно.
      Гигант мысли
      1. Чёрный Сегодня, 11:16
        Цитата: Гигант мысли
        надо бы нашим законодателям пожёстче наказания предусмотреть для казнокрадов, а конфискацию имущества обязательно.

        Надо. Да только там по доброй половине ( если не больше) самих депутатов, тюрьма плачет.
        Чёрный
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:32
        только к сожалению веревочек этих многовато,одну режут,две подвязывают.
        Ратник с пулеметом
      3. To be or not to be Сегодня, 11:35
        Жеглов о дьяволе - трехголовом драконе

        И для улыбки .. Папанов и Миронов
        To be or not to be
  2. Egorovich Сегодня, 11:04
    Куда не плюнь - одни мздоимцы. Ну и что теперь, очередной условный срок или домашний арест? Сам себе и отвечу, да ничего более.
    Egorovich
    1. Serg65 Сегодня, 11:19
      Цитата: Egorovich
      очередной условный срок или домашний арест?

      По решению Мещанского суда, который рассматривает уголовное дело, арестован бывший замглавы предприятия Дмитрий Новицкий. Отмечается, что смягчить меру пресечения защите не удалось.

      Уже СИЗО а не подписка о не выезде, ну а дальше будем посмотреть!
      Serg65
      1. Egorovich Сегодня, 11:27
        Примеров море, когда за свои "художества" отделывались легким испугом. Если бы была полная конфискация имущества виновного(ых) и его(их) близких родственников, это было бы гораздо справедливей.
        Egorovich
  3. павлентий Сегодня, 11:28
    33 млн. долл. США максимум? не вопрос)) 33 перелета
    павлентий
  4. iouris Сегодня, 11:28
    Помницца, главкома ВТА в начале 1980-ых расстреляли за смешные (по современным понятиям) прегрешения.
    iouris
  5. Piramidon Сегодня, 12:00
    "Обнаружили", "раскрыли", "обвинили"... - это часто читаем. Когда прочитаем - "реально посадили"?
    Piramidon
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