Террористы похвастались фотографиями и лишились захваченных танков

В Сирии обнаружено место, где боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) хранили захваченные у сирийской армии танки Т-90А. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.Машины хранились на разрушенном кирпичном заводе, находящемся на шоссе М-4 «Латакия-Алеппо» в 10 километрах к югу от города Идлиб. Раскрыть местоположение базы активисты смогли по фотографиям, которые опубликовали сами джихадисты.В результате в ходе боев сирийские военные отбили у террористов один Т-90А. Второй был уничтожен выстрелом танка Т-72.Район до сих пор контролируют боевики, поэтому он может использоваться, как база для хранения и ремонта техники. Кирпичный завод находится в крайне удобном месте, так как позволяет оперативно отправить бронемашины и на восток, и на юг провинции.В тоже время поступила информация о том, что боевики «Исламское государства»* предприняли атаку на город Дейр-эз-Зор, при отражении которой погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз.Нападение произошло в среду, 31 января. Боевики пытались вернуть под свой контроль утраченные позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в Сирийской пустыне.Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России