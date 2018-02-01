22:48 01 февраля

Террористы похвастались фотографиями и лишились захваченных танков

В Сирии обнаружено место, где боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) хранили захваченные у сирийской армии танки Т-90А. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Машины хранились на разрушенном кирпичном заводе, находящемся на шоссе М-4 «Латакия-Алеппо» в 10 километрах к югу от города Идлиб. Раскрыть местоположение базы активисты смогли по фотографиям, которые опубликовали сами джихадисты.

Террористы похвастались фотографиями и лишились захваченных танков



В результате в ходе боев сирийские военные отбили у террористов один Т-90А. Второй был уничтожен выстрелом танка Т-72.

Район до сих пор контролируют боевики, поэтому он может использоваться, как база для хранения и ремонта техники. Кирпичный завод находится в крайне удобном месте, так как позволяет оперативно отправить бронемашины и на восток, и на юг провинции.

В тоже время поступила информация о том, что боевики «Исламское государства»* предприняли атаку на город Дейр-эз-Зор, при отражении которой погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз.

Нападение произошло в среду, 31 января. Боевики пытались вернуть под свой контроль утраченные позиции в оазисах Эль-Курия и Мзар Айн-Али в Сирийской пустыне.

Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Directorate 4 / Telegram
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 11:04
    Какие учителя такие и ученики laughing ..Одни фотки выкладывают - другие с телефончиками с фитнес-приложениями бегают вокруг военных баз smile
    Чёрный
    1. МВГ Сегодня, 11:07
      Все правильно, демократизация дебилизирует )))
      МВГ
    2. Spartanez300 Сегодня, 11:08
      Хвастовство и погубило .
      Spartanez300
    3. Комментарий был удален.
    4. Гигант мысли Сегодня, 11:09
      Не зря же во время ВОВ был плакат - болтун находка для шпиона, вот этот приведённый факт ещё раз подтверждает истину, что молчание - золото.
      Гигант мысли
      1. pjastolov Сегодня, 11:37
        Цитата: Гигант мысли
        Не зря же во время ВОВ был плакат - болтун находка для шпиона, вот этот приведённый факт ещё раз подтверждает истину, что молчание - золото.

        какие то они не правильные - эти люди востока
        pjastolov
        1. Piramidon Сегодня, 11:55
          Цитата: pjastolov
          какие то они не правильные - эти люди востока

          Таких дятлов везде хватает, в том числе и у нас.
          Piramidon
          1. pjastolov Сегодня, 11:58
            Цитата: Piramidon
            Таких дятлов везде хватает, в том числе и у нас.

            дятел дятлу - рознь
            pjastolov
    5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
      Чёрный Сегодня, 11:04 Новый
      Какие учителя такие и ученики laughing ..Одни фотки выкладывают - другие с телефончиками с фитнес-приложениями бегают вокруг военных баз smile

      Ага, любят они селфи laughing
      a.s.zzz888
    6. влад66 Сегодня, 12:16
      И от сэлфи бывает польза, попозировали бармалеи и головы лишились. yes
      влад66
    7. Incvizitor Сегодня, 14:04
      На урок из АТО похожи...
      Incvizitor
  2. taiga2018 Сегодня, 11:08
    "хороши" вояки и с той и с этой стороны,одни дали захватить боевые машины,другие так же бездарно ими распорядились...
    taiga2018
  3. Теренин Сегодня, 11:17
    Фото с танком это хорошо, а вот если агента сирийского правительства спалили - это плохо.
    Теренин
  4. Симон Сегодня, 11:20
    Цитата: Гигант мысли
    Не зря же во время ВОВ был плакат - болтун находка для шпиона, вот этот приведённый факт ещё раз подтверждает истину, что молчание - золото.

    Похоже наши там все уничтожили, с этим заводом.
    Симон
    1. сибиралт Сегодня, 11:24
      Похоже, там таких заводов тьма. lol
      сибиралт
  5. Алексей 2016 Сегодня, 11:24
    Смешно....Наши пошли дальше, они личный состав принудительно переводят на электронные удостоверения военнослужащего (ЭУВ) —прообраз универсальной ID-карты-аусвайса для каждого россиянина, тем самым делая личные данные военнослужащих открытыми для любых третьих лиц, включая разведслужбы вероятного противника. О таких «мелочах» как Конституция РФ, Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина, закон «О персональных данных» и др., никто уже и не вспоминает.Электронная карта военнослужащего — это добровольная сдача всех наших военных интересов иностранным шпионам. Каждый военнослужащий, обязанный носить эту карту с собой, фактически превращается в живую мишень, которую можно отслеживать 24 часа в сутки. Очень странно, что после масштабных разоблачений от Эдварда Сноудена, после утечки личных данных всех бойцов "Беркута" и внутренних войск в руки укронацистов, победивших на евромайдане, в нашем оборонном ведомстве не видят никакой угрозы в этой "инновации"»
    Алексей 2016
  6. Ююка Сегодня, 11:25
    Лишний раз доказывает, что "цифроизация" благое дело! В умелых руках значительно сокращает расходы на разведку smile Еще "игрушку" запустить - "проведи онлайн-трансляцию беседы со своим командиром", получи приз! Разыгрываются - КАБ250, КАБ500 ну и суперприз "Калибр". Доставка приза гарантируется. wassat
    Ююка
  7. freddyk Сегодня, 12:14
    В тоже время поступила информация о том, что боевики «Исламское государства»* предприняли атаку на город Дейр-эз-Зор, при отражении которой погиб начальник штаба 67-й бронетанковой бригады генерал Халиль Махфуз


    Это те, которые полностью уничтожены?
    freddyk
    1. Архивариус Вася Сегодня, 12:36
      Воскресли, с кем не бывает... what
      Архивариус Вася
      1. Теренин Сегодня, 13:38
        Пока не будут перекрыты внутренние и внешние источники финансирования ИГИЛ, он будет, как дракон, вместо одной отсечённой головы - вырастают две.
        Теренин
        1. Архивариус Вася Сегодня, 14:12
          Как Гидра если точнее))) подобная регенерация только у них есть, драконы так не умеют.
          а по сути да, будут Сирию снова дербанить...
          Архивариус Вася
          1. Теренин Сегодня, 14:35
            Да, и Сирию гнобить и другие страны и территории на которые укажет "распорядитель кредитов" и орать при этом будут, что им прикажут.
            Теренин
  8. gromoboj Сегодня, 14:55
    Опознали по фотографиям. А может и не совсем по фото. Есть такая штука геотаг. По умолчанию он на многих смартфонах включен. пишет координаты съёмки в файл с фоткой.
    gromoboj
  9. хмурый лис Сегодня, 15:36
    вашим же сало вам же по мурсалу . hi laughing
    хмурый лис
  10. vetlan19 Сегодня, 15:58
    Цитата: Spartanez300
    Хвастовство и погубило .


    Понт очень дорого стоит.
    vetlan19
  11. Denis Obukhov Сегодня, 17:53
    Дедушка Т-72 отправил к праотцам своего внучка Т-90.
    Вот и все, что нужно знать.
    Denis Obukhov
  12. Denis Obukhov Сегодня, 17:54
    Тяжела и неказиста жизнь танкиста-джихадиста.
    Denis Obukhov
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