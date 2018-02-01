Дозаправка в воздухе будет автоматизирована
Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами, сообщают Известия.
За маневрированием самолетов и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера экипаж заправщиков сможет следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов.
По данным газеты, «новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования, ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января».
«Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета», – говорится в материале.
Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачку топлива.
Он отметил, что при этом система бортовых автопилотов поможет выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.
За маневрированием самолетов и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера экипаж заправщиков сможет следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов.
По данным газеты, «новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования, ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января».
«Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета», – говорится в материале.
Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачку топлива.
В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится. Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку,сказал газете заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.
Он отметил, что при этом система бортовых автопилотов поможет выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.
Можно сказать, что появится еще один член экипажа – виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке – залог безопасности полетов,добавил эксперт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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