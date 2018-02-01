Дозаправка в воздухе будет автоматизирована

В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится. Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку,

Можно сказать, что появится еще один член экипажа – виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке – залог безопасности полетов,