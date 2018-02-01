22:53 01 февраля

Дозаправка в воздухе будет автоматизирована

Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами, сообщают Известия.



За маневрированием самолетов и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера экипаж заправщиков сможет следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов.


По данным газеты, «новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования, ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января».

«Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета», – говорится в материале.

Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачку топлива.

В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится. Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку,
сказал газете заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Он отметил, что при этом система бортовых автопилотов поможет выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.

Можно сказать, что появится еще один член экипажа – виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке – залог безопасности полетов,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Egorovich Сегодня, 11:20
    Дозаправка в воздухе - одна из сложнейших воздушных операций для летчиков, а тут все упрощается до предела. Супер!!! good
    Egorovich
    1. влад66 Сегодня, 12:19
      Цитата: Egorovich
      Дозаправка в воздухе - одна из сложнейших воздушных операций для летчиков, а тут все упрощается до предела. Супер!!! good

      Ну до предела конечно не упрощает, от мастерства экипажа тоже много зависит, но чем проще тем и лучше. hi
      влад66
  2. Гигант мысли Сегодня, 11:20
    Но всё равно очень много будет зависеть от мастерства лётчика заправляемого самолёта, но улучшение безопасности процесса заправки в воздухе может вызывать только положительные эмоции.
    Гигант мысли
    1. pjastolov Сегодня, 11:28
      Цитата: Гигант мысли
      Но всё равно очень много будет зависеть от мастерства лётчика

      этого никто и не отрицает, но упростит процедуру, и это - хорошо good
      pjastolov
  3. ССИ Сегодня, 11:28
    Весь вопрос в том, какая элементная база будет использована в системах управления.... Скорее всего, я не утверждаю, но... в работе чаще всего - мэйд ин чайна...
    ССИ
  4. andrewkor Сегодня, 12:26
    Вот это Вещь!!?
    andrewkor
    1. NN52 Сегодня, 13:43
      Ну в бомберы это допоборудование можно впихнуть...
      А в истребители куда это все будут устанавливать?
      Или эта система только для дальников....
      NN52
  5. Чичиков Сегодня, 14:04
    И ста лет не прошло... Давно уже было пора подумать об этом.
    Чичиков
  6. Iline Сегодня, 19:13
    Ещё служил, когда прототип этой системы испытывали на самолёте Ту-95МС. Долго плевались потом. Всё дело в том, что осуществить выход в зону дозаправки в автоматическом режиме не совсем сложно. А вот сам процесс стыковки необходимо осуществлять в ручном режиме, т.к. эволюции конуса заправки на гибком шланге, я так думаю, ни одна программа спрогнозировать не в состоянии. Это при том, что данные эволюции происходят намного быстрее и непредсказуемее чем эволюции самолётов относительно друг-друга.
    А этот самолёт и до сих пор находится в Энгельсе, его можно определить по лишней антенне в районе передней стойки шасси.
    Iline
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