Под командованием Экка
Есть в Галиции село под названием Янчин. Вокруг этого села, находящегося на р. Гнилой Липе, 16 – 17. 08. 1914 г. произошел бой между 7-м армейским корпусом 8-й армии (при поддержке 10-го корпуса 3-й армии) Юго-Западного фронта и войсками австро-венгерской 2-й армии во время Галич-Львовской операции.
Командовал 7-м армейским генерал от инфантерии Э. В. Экк, герой Русско-японской, дважды георгиевский кавалер (Георгий 4-й степени получил за Львов 1914 г., а Георгий 3-й степени – за бои на Икве 1915 г.), обладатель Георгиевского оружия и ордена Св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками и мечами. Э. В. Экк, руководя вверенным корпусом, действовал активно - сочетая фронтальный удар с обходом фланга противника. Комкор требовал и от своих подчиненных действовать энергично и активно маневрировать.
Командир 7-го армейского корпуса генерал от инфантерии Э. В. Экк. Летопись войны 1914-15 гг. № 27.
Ситуация на галицийском фронте складывалась непросто.
Стратегическое планирование русского командования на Галицийском ТВД предполагало наступление 2-х групп армий Юго-Западного фронта (см. Стратегический маятник. Ч. 1-5.). На первом этапе Галицийской битвы северная группа армий осуществила Люблин-Холмскую, а южная - Галич-Львовскую операции. В рамках последней, в свою очередь, были проведены сражения на Золотой и Гнилой Липах. В ходе битвы 8-й армии на Гнилой Липе и развернулся бой в районе с. Янчин.
На южном фланге австро-русского фронта со стороны противника были развернуты: 3-я армия генерала кавалерии Р. фон Брудермана (11-й, 14-й, 3-й армейские корпуса; 93-я, 105-я, 108-я ландштурменные бригады; 2-я, 4-я и 11-я кавдивизии) и армейская группа (вошедшая в состав 2-й армии) генерала пехоты Кевесса фон Кевессгаза (12-й армейский корпус; 11-я пехотная, 43-я ландверная пехотная, 38-я гонведная пехотная дивизии, 1-я и 8-я кавалерийские, 5-я гонведная кавалерийская дивизии, 35-я и 40-я ландштурменные бригады).
Австро-венгерским войскам противостояли: 3-я армия генерала от инфантерии Н. В. Рузского (9-й, 10-й, 11-й, 21-й армейские корпуса; 4 кавалерийские дивизии) и 8-я армия генерала от кавалерии А. А. Брусилова (7-й, 8-й, 12-й, 24-й армейские корпуса; 2, а затем еще 3 кавалерийские дивизии, 2 стрелковые бригады).
На южном фланге фронта на 1-м этапе Галицийской битвы австрийское командование сосредоточило недостаточные силы, неспособные выступать в качестве прочного заслона для прикрытия его главной операции (между Вислой и Бугом), а запаздывание сосредоточения на Русском фронте 2-й армии генерала кавалерии Э. Бем-Эрмоли (4-й и 7-й армейские корпуса) должно было привести к печальным для австрийской стратегии последствиям.
8-я армия, в которую входил 7-й корпус, решала очень важную задачу - составляя южный фланг русского стратегического построения в Галиции.
15-го августа 8-я армия начала сближение с 3-й армией, и силами 8-го и 12-го корпусов нанесла поражение группе Кевесса у Подгайцев. На р. Гнилой Липе армия нанесла фланговый удар противнику, противостоящему 3-й армии.
16-го августа 8-я армия у Рогатина вступила в бой со 2-й армией противника, перебрасываемой с Сербского фронта. Упорное сражение на Гнилой Липе включало в себя несколько взаимосвязанных операций корпусов 8-й армии: 12-го у Рогатина-Фирлеюва, 8-го у Желибор и 7-го - под Янчиным.
Сражение на Гнилой Липе 16-17-го августа 1914. Даты на схеме – по-новому стилю. Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983.
7-й корпус, являясь правофланговым соединением 8-й армии, наступал на Гнилую Липу во взаимодействии с левофланговым корпусом 3-й армии – 10-м армейским. Части 9-й пехотной дивизии из состава последнего также участвовали в боях под Янчиным.
Но главная нагрузка этого сражения легла на 7-й корпус в составе 13-й (49-й, 50-й, 51-й и 52-й полки), 34-й (133-й, 134-й, 135-й и 136-й полки) пехотных дивизий, 7-й артиллерийской бригады и 12-го саперного батальона.
Противостояли 7-му корпусу 35-я пехотная дивизия фельдмаршал-лейтенанта В. Ньегована 12-го армейского корпуса и 11-я пехотная дивизия фельдмаршал-лейтенанта А. Покорного группы Кевесса.
Именно от дивизий 7-го корпуса, решавших самую ответственную задачу, зависел успех сражения на Гнилой Липе: 8-й и 12-й корпуса фронтальной атакой сковывали противника, а 7-й корпус должен был, перейдя Гнилую Липу, отбросить левый фланг австрийцев, и отсечь от Львова.
16-го августа дивизии 7-го армейского корпуса начали разворачиваться для атаки австрийских позиций за рекой - 13-я пехотная севернее (наступала на Волков-Костеньюв), а 34-я пехотная (наступала по шоссе Бржезаны-Янчин) – южнее с. Янчин. Как отмечал очевидец: «Артиллерия занимала позиции, пехота сближалась с противником, разыскивая удобные места для перехода через Липу». Позиции австрийцев имели 3 линии обороны с блиндажами и ходами сообщений. Населенные пункты – особенно Бржуховице и Костеньюв, также были укреплены.
Русский окоп в Галиции. 1914 г. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Изд. Маковского Д. Я. М., 1915.
Журнал военных действий корпуса отмечает: «Для обстреливания позиции противника выехали на позицию у д. Билка 4 батареи 13-й арт. бригады. В 3 ч. 20 мин. дня наша артиллерия открыла огонь по артиллерии противника, а в 4 ч. 10 мин. дня 52-й Виленский полк развернулся в лесу на высоте 363 (восточнее д. Билка) и под шрапнельным огнем двинулся в направлении на д. Бржуховице. Противник продолжал упорно держаться. До сумерек артиллерию его подавить не удалось, но 52-й пехотный Виленский полк подошел к долине р. Гнилая Липа» [РГВИА. Ф. 2192. Оп. 1. Д. 199. Л. 46].
В 5 часов 20 минут дня командир корпуса приказал: главным силам 13-й пехотной дивизии находиться в районе Бржуховице, выдвинув авангард к Остоловице. 9-я дивизия 10-го корпуса 3-й армии взаимодействовала с ее частями, находясь в районе Костеньюв-Бржуховице.
В ходе дня было установлено, что на правом берегу р. Гнилая Липа (к югу от д. Рудка и вдоль шоссе на Янчин) у австрийцев также имеются окопы и полевые укрепления.
Э. В. Экк отдал приказ 34-й дивизии овладеть берегами реки у дер. Янчин. 136-й полк, имея 134-й полк за левым флангом, наступал на высоту 301, а 133-й полк находился в резерве. Местность обстреливалась вражеской артиллерией (тяжелой в том числе) - но русские артиллеристы заставили замолчать орудия противника. Атакой руководил командир 1-й бригады генерал-майор Е. Я. Котюжинский – и керчь-еникальцы при поддержке орловцев форсировали реку и штыками выбили противника из 2-х линий окопов.
Е. Я. Котюжинский
К вечеру части австрийской 11-й пехотной дивизии были потеснены русскими войсками: 4 батальона даже начали отступление, но противнику удалось стабилизировать ситуацию. Австрийская 35-я дивизия оказала содействие 11-й. Австрийцы попытались контратаковать – 105-я ландштурменная бригада должна была нанести удар с севера во фланг наступающим частям 7-го корпуса. Но ландштурменная бригада противника была скована успешными действиями русского 12-го корпуса.
Ф. Конрад фон Гетцендорф писал о боях 16-го августа: «армия (3-я австро-венгерская – А. О.) атакована, и … крупные силы неприятеля подходят, главным образом, к ее правому крылу. Мои надежды на то, что 3-я армия удержит свои позиции, были не особенно велики, так как имевшиеся налицо силы 2-й армии (перебрасываемой с Балкан – А.О.) были еще слабы...».
Показательно, что 16-го августа боевую задачу на фронте 8-й армии выполнила лишь 34-я дивизия 7-го корпуса. Она прочно овладела правым берегом р. Гнилая Липа - несмотря на крайне неблагоприятные условия местности (болотистая почва, открытая низинная местность, упорное сопротивление противника, принимающего даже штыковой удар русских подразделений).
К вечеру 16-го августа было установлено, что частям 7-го корпуса противостояли 15-й, 31-й, 50-й, 51-й, 62-й, 63-й, 95-й австрийские пехотные полки, а также 2-й Тирольский стрелковый батальон.
В ночь на 17-е августа противник применил военную хитрость – со стороны р. Гнилая Липа был подан сигнал «отбой и сбор в колонну» - и части русской 9-й дивизии начали отходить. Австрийцы же перешли в энергичное наступление – вновь заняли Бржуховице с прилегающими высотами, закрепились и установили пулеметы.
Утром 17 августа наступление 7-го корпуса продолжилось.
13-й дивизии предстояло атаковать Бржуховице, а 34-й дивизии - форсировать Гнилую Липу, помогая 13-й. Атака проводилась при мощной артподдержке. Хоть д.д. Бржуховице и Мерижшев горели, противник упорно держался.
133-й, 134-й и 135-й полки опрокинули противника, а 134-й полк, охватив его левый фланг, овладел с. Хулков. 1-й батальон 133-го под личным командованием начдива, перейдя на правый берег Гнилой Липы, нанес удар во фланг и тыл австрийским окопам на южной окраине Бржуховице. К 13 часам 135-й полк занял дер. Войцеховице.
Говоря о неудаче 35-й дивизии, австрийцы признали факт охвата и потерю 5 гаубиц и 11 пушек.
С 14-ти часов 17-го августа началось отступление австрийцев, противостоящих 7-му армейскому корпусу.
Операция под Янчином завершилась. 7-й корпус выдвигался для атаки Львова с юго-востока, и 18-го августа находился к северо-востоку от Стржелиска.
Бои под Янчиным - важный элемент сражения на Гнилой Липе. Перелом в сражении принес именно прорыв корпуса через Гнилую Липу. А. А. Брусилов отметил переход соединения через Гнилую Липу и факт охвата левого фланга неприятеля.
7-й корпус оказал и помощь левому флангу 3-й армии (9-й пехотной дивизии), был разгромлен австрийский 12-й корпус, потерявший половину личного состава – что сказалось на обстановке на фронте соседнего австрийского 3-го армейского корпуса (его дивизии начали отходить на Львов).
Янчинский бой знаменателен массовым порывом старшего комсостава 34-й дивизии 17-го августа (см. Генеральская атака), когда полковники и генералы возглавили лобовую атаку частей дивизии.
В ней приняли участие комбриг генерал-майор Е. Я. Котюжинский, начдив генерал-лейтенант Н. М. Баташев, комбаты полковники Н. А. Файдыш и Рагозин, подполковник М. Ф. Аветчин. Воодушевленные почином старших офицеров и генералов бойцы прошли болото, в брод перешли через Гнилую Липу и ворвались на позицию противника, захватив более 1000 пленных, знамя и много пулеметов.
Н. М. Баташев.
Н. М. Баташев и М. Ф. Аветчин были ранены (но остались в строю), а полковник Рагозин погиб.
В боях под Янчиным 34-я дивизия захватила 20 австрийских орудий и знамя 50-го пехотного венгерского Великого герцога Фридриха Баденского полка 35-й дивизии.
Трофейное знамя 50-го пехотного полка. Дубенский Д. Н. Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в Действующей армии. Январь-июнь 1915 года. Пг., 1915.
Сражение на Гнилой Липе - блестящая тактическая победа русского оружия. Доблесть русских войск и тактическое мастерство командования принесли свои плоды. Сводка Ставки отметила особенно упорный характер боя за Гнилую Липу – но, несмотря на сильную позицию, она была взята доблестными русскими войсками.
Материальные трофеи корпуса: 35 орудий (из них 4 гаубицы), 4 пулемета и 10 зарядных ящиков.
Потери 7-го корпуса в операции у Янчина составили: в 13-й пехотной дивизии 5 офицеров и 83 нижних чина убитыми, 16 офицеров и 580 нижних чинов ранеными, в 34-й дивизии – убиты 1 офицер и 61 нижний чин, ранены 7 офицеров и 361 нижний чин.
Наибольшие потери понесли 133-й и 135-й полки 34-й дивизии. Большие потери этих полков Журнал военных действий корпуса объяснял тем обстоятельством, что им противостояли наиболее стойкие части противника – гонведные полки и батальон тирольских стрелков.
Всего корпус в ходе боев 16-17-го августа потерял: 6 офицеров и 144 нижних чина убитыми, генерала, 22 офицеров и 941 нижнего чина ранеными, без вести пропали 60 нижних чинов.
21 августа русские вошли во Львов, а 22 августа в Галич, блестяще завершив Галич-Львовскую операцию – в ходе которой были разгромлены две армии противника, не сумевшие прикрыть правый фланг северной ударной группировки. И ключевое значение для победы в сражении на Гнилой Липе имел героический бой 7-го корпуса Э. В. Экка у Янчина.
Командовал 7-м армейским генерал от инфантерии Э. В. Экк, герой Русско-японской, дважды георгиевский кавалер (Георгий 4-й степени получил за Львов 1914 г., а Георгий 3-й степени – за бои на Икве 1915 г.), обладатель Георгиевского оружия и ордена Св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками и мечами. Э. В. Экк, руководя вверенным корпусом, действовал активно - сочетая фронтальный удар с обходом фланга противника. Комкор требовал и от своих подчиненных действовать энергично и активно маневрировать.
Командир 7-го армейского корпуса генерал от инфантерии Э. В. Экк. Летопись войны 1914-15 гг. № 27.
Ситуация на галицийском фронте складывалась непросто.
Стратегическое планирование русского командования на Галицийском ТВД предполагало наступление 2-х групп армий Юго-Западного фронта (см. Стратегический маятник. Ч. 1-5.). На первом этапе Галицийской битвы северная группа армий осуществила Люблин-Холмскую, а южная - Галич-Львовскую операции. В рамках последней, в свою очередь, были проведены сражения на Золотой и Гнилой Липах. В ходе битвы 8-й армии на Гнилой Липе и развернулся бой в районе с. Янчин.
На южном фланге австро-русского фронта со стороны противника были развернуты: 3-я армия генерала кавалерии Р. фон Брудермана (11-й, 14-й, 3-й армейские корпуса; 93-я, 105-я, 108-я ландштурменные бригады; 2-я, 4-я и 11-я кавдивизии) и армейская группа (вошедшая в состав 2-й армии) генерала пехоты Кевесса фон Кевессгаза (12-й армейский корпус; 11-я пехотная, 43-я ландверная пехотная, 38-я гонведная пехотная дивизии, 1-я и 8-я кавалерийские, 5-я гонведная кавалерийская дивизии, 35-я и 40-я ландштурменные бригады).
Австро-венгерским войскам противостояли: 3-я армия генерала от инфантерии Н. В. Рузского (9-й, 10-й, 11-й, 21-й армейские корпуса; 4 кавалерийские дивизии) и 8-я армия генерала от кавалерии А. А. Брусилова (7-й, 8-й, 12-й, 24-й армейские корпуса; 2, а затем еще 3 кавалерийские дивизии, 2 стрелковые бригады).
На южном фланге фронта на 1-м этапе Галицийской битвы австрийское командование сосредоточило недостаточные силы, неспособные выступать в качестве прочного заслона для прикрытия его главной операции (между Вислой и Бугом), а запаздывание сосредоточения на Русском фронте 2-й армии генерала кавалерии Э. Бем-Эрмоли (4-й и 7-й армейские корпуса) должно было привести к печальным для австрийской стратегии последствиям.
8-я армия, в которую входил 7-й корпус, решала очень важную задачу - составляя южный фланг русского стратегического построения в Галиции.
15-го августа 8-я армия начала сближение с 3-й армией, и силами 8-го и 12-го корпусов нанесла поражение группе Кевесса у Подгайцев. На р. Гнилой Липе армия нанесла фланговый удар противнику, противостоящему 3-й армии.
16-го августа 8-я армия у Рогатина вступила в бой со 2-й армией противника, перебрасываемой с Сербского фронта. Упорное сражение на Гнилой Липе включало в себя несколько взаимосвязанных операций корпусов 8-й армии: 12-го у Рогатина-Фирлеюва, 8-го у Желибор и 7-го - под Янчиным.
Сражение на Гнилой Липе 16-17-го августа 1914. Даты на схеме – по-новому стилю. Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983.
7-й корпус, являясь правофланговым соединением 8-й армии, наступал на Гнилую Липу во взаимодействии с левофланговым корпусом 3-й армии – 10-м армейским. Части 9-й пехотной дивизии из состава последнего также участвовали в боях под Янчиным.
Но главная нагрузка этого сражения легла на 7-й корпус в составе 13-й (49-й, 50-й, 51-й и 52-й полки), 34-й (133-й, 134-й, 135-й и 136-й полки) пехотных дивизий, 7-й артиллерийской бригады и 12-го саперного батальона.
Противостояли 7-му корпусу 35-я пехотная дивизия фельдмаршал-лейтенанта В. Ньегована 12-го армейского корпуса и 11-я пехотная дивизия фельдмаршал-лейтенанта А. Покорного группы Кевесса.
Именно от дивизий 7-го корпуса, решавших самую ответственную задачу, зависел успех сражения на Гнилой Липе: 8-й и 12-й корпуса фронтальной атакой сковывали противника, а 7-й корпус должен был, перейдя Гнилую Липу, отбросить левый фланг австрийцев, и отсечь от Львова.
16-го августа дивизии 7-го армейского корпуса начали разворачиваться для атаки австрийских позиций за рекой - 13-я пехотная севернее (наступала на Волков-Костеньюв), а 34-я пехотная (наступала по шоссе Бржезаны-Янчин) – южнее с. Янчин. Как отмечал очевидец: «Артиллерия занимала позиции, пехота сближалась с противником, разыскивая удобные места для перехода через Липу». Позиции австрийцев имели 3 линии обороны с блиндажами и ходами сообщений. Населенные пункты – особенно Бржуховице и Костеньюв, также были укреплены.
Русский окоп в Галиции. 1914 г. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Изд. Маковского Д. Я. М., 1915.
Журнал военных действий корпуса отмечает: «Для обстреливания позиции противника выехали на позицию у д. Билка 4 батареи 13-й арт. бригады. В 3 ч. 20 мин. дня наша артиллерия открыла огонь по артиллерии противника, а в 4 ч. 10 мин. дня 52-й Виленский полк развернулся в лесу на высоте 363 (восточнее д. Билка) и под шрапнельным огнем двинулся в направлении на д. Бржуховице. Противник продолжал упорно держаться. До сумерек артиллерию его подавить не удалось, но 52-й пехотный Виленский полк подошел к долине р. Гнилая Липа» [РГВИА. Ф. 2192. Оп. 1. Д. 199. Л. 46].
В 5 часов 20 минут дня командир корпуса приказал: главным силам 13-й пехотной дивизии находиться в районе Бржуховице, выдвинув авангард к Остоловице. 9-я дивизия 10-го корпуса 3-й армии взаимодействовала с ее частями, находясь в районе Костеньюв-Бржуховице.
В ходе дня было установлено, что на правом берегу р. Гнилая Липа (к югу от д. Рудка и вдоль шоссе на Янчин) у австрийцев также имеются окопы и полевые укрепления.
Э. В. Экк отдал приказ 34-й дивизии овладеть берегами реки у дер. Янчин. 136-й полк, имея 134-й полк за левым флангом, наступал на высоту 301, а 133-й полк находился в резерве. Местность обстреливалась вражеской артиллерией (тяжелой в том числе) - но русские артиллеристы заставили замолчать орудия противника. Атакой руководил командир 1-й бригады генерал-майор Е. Я. Котюжинский – и керчь-еникальцы при поддержке орловцев форсировали реку и штыками выбили противника из 2-х линий окопов.
Е. Я. Котюжинский
К вечеру части австрийской 11-й пехотной дивизии были потеснены русскими войсками: 4 батальона даже начали отступление, но противнику удалось стабилизировать ситуацию. Австрийская 35-я дивизия оказала содействие 11-й. Австрийцы попытались контратаковать – 105-я ландштурменная бригада должна была нанести удар с севера во фланг наступающим частям 7-го корпуса. Но ландштурменная бригада противника была скована успешными действиями русского 12-го корпуса.
Ф. Конрад фон Гетцендорф писал о боях 16-го августа: «армия (3-я австро-венгерская – А. О.) атакована, и … крупные силы неприятеля подходят, главным образом, к ее правому крылу. Мои надежды на то, что 3-я армия удержит свои позиции, были не особенно велики, так как имевшиеся налицо силы 2-й армии (перебрасываемой с Балкан – А.О.) были еще слабы...».
Показательно, что 16-го августа боевую задачу на фронте 8-й армии выполнила лишь 34-я дивизия 7-го корпуса. Она прочно овладела правым берегом р. Гнилая Липа - несмотря на крайне неблагоприятные условия местности (болотистая почва, открытая низинная местность, упорное сопротивление противника, принимающего даже штыковой удар русских подразделений).
К вечеру 16-го августа было установлено, что частям 7-го корпуса противостояли 15-й, 31-й, 50-й, 51-й, 62-й, 63-й, 95-й австрийские пехотные полки, а также 2-й Тирольский стрелковый батальон.
В ночь на 17-е августа противник применил военную хитрость – со стороны р. Гнилая Липа был подан сигнал «отбой и сбор в колонну» - и части русской 9-й дивизии начали отходить. Австрийцы же перешли в энергичное наступление – вновь заняли Бржуховице с прилегающими высотами, закрепились и установили пулеметы.
Утром 17 августа наступление 7-го корпуса продолжилось.
13-й дивизии предстояло атаковать Бржуховице, а 34-й дивизии - форсировать Гнилую Липу, помогая 13-й. Атака проводилась при мощной артподдержке. Хоть д.д. Бржуховице и Мерижшев горели, противник упорно держался.
133-й, 134-й и 135-й полки опрокинули противника, а 134-й полк, охватив его левый фланг, овладел с. Хулков. 1-й батальон 133-го под личным командованием начдива, перейдя на правый берег Гнилой Липы, нанес удар во фланг и тыл австрийским окопам на южной окраине Бржуховице. К 13 часам 135-й полк занял дер. Войцеховице.
Говоря о неудаче 35-й дивизии, австрийцы признали факт охвата и потерю 5 гаубиц и 11 пушек.
С 14-ти часов 17-го августа началось отступление австрийцев, противостоящих 7-му армейскому корпусу.
Операция под Янчином завершилась. 7-й корпус выдвигался для атаки Львова с юго-востока, и 18-го августа находился к северо-востоку от Стржелиска.
Бои под Янчиным - важный элемент сражения на Гнилой Липе. Перелом в сражении принес именно прорыв корпуса через Гнилую Липу. А. А. Брусилов отметил переход соединения через Гнилую Липу и факт охвата левого фланга неприятеля.
7-й корпус оказал и помощь левому флангу 3-й армии (9-й пехотной дивизии), был разгромлен австрийский 12-й корпус, потерявший половину личного состава – что сказалось на обстановке на фронте соседнего австрийского 3-го армейского корпуса (его дивизии начали отходить на Львов).
Янчинский бой знаменателен массовым порывом старшего комсостава 34-й дивизии 17-го августа (см. Генеральская атака), когда полковники и генералы возглавили лобовую атаку частей дивизии.
В ней приняли участие комбриг генерал-майор Е. Я. Котюжинский, начдив генерал-лейтенант Н. М. Баташев, комбаты полковники Н. А. Файдыш и Рагозин, подполковник М. Ф. Аветчин. Воодушевленные почином старших офицеров и генералов бойцы прошли болото, в брод перешли через Гнилую Липу и ворвались на позицию противника, захватив более 1000 пленных, знамя и много пулеметов.
Н. М. Баташев.
Н. М. Баташев и М. Ф. Аветчин были ранены (но остались в строю), а полковник Рагозин погиб.
В боях под Янчиным 34-я дивизия захватила 20 австрийских орудий и знамя 50-го пехотного венгерского Великого герцога Фридриха Баденского полка 35-й дивизии.
Трофейное знамя 50-го пехотного полка. Дубенский Д. Н. Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в Действующей армии. Январь-июнь 1915 года. Пг., 1915.
Сражение на Гнилой Липе - блестящая тактическая победа русского оружия. Доблесть русских войск и тактическое мастерство командования принесли свои плоды. Сводка Ставки отметила особенно упорный характер боя за Гнилую Липу – но, несмотря на сильную позицию, она была взята доблестными русскими войсками.
Материальные трофеи корпуса: 35 орудий (из них 4 гаубицы), 4 пулемета и 10 зарядных ящиков.
Потери 7-го корпуса в операции у Янчина составили: в 13-й пехотной дивизии 5 офицеров и 83 нижних чина убитыми, 16 офицеров и 580 нижних чинов ранеными, в 34-й дивизии – убиты 1 офицер и 61 нижний чин, ранены 7 офицеров и 361 нижний чин.
Наибольшие потери понесли 133-й и 135-й полки 34-й дивизии. Большие потери этих полков Журнал военных действий корпуса объяснял тем обстоятельством, что им противостояли наиболее стойкие части противника – гонведные полки и батальон тирольских стрелков.
Всего корпус в ходе боев 16-17-го августа потерял: 6 офицеров и 144 нижних чина убитыми, генерала, 22 офицеров и 941 нижнего чина ранеными, без вести пропали 60 нижних чинов.
21 августа русские вошли во Львов, а 22 августа в Галич, блестяще завершив Галич-Львовскую операцию – в ходе которой были разгромлены две армии противника, не сумевшие прикрыть правый фланг северной ударной группировки. И ключевое значение для победы в сражении на Гнилой Липе имел героический бой 7-го корпуса Э. В. Экка у Янчина.
Автор: Олейников Алексей
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