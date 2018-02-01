22:53 01 февраля

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира


По словам директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля, инициатива о выдвижении Трампа «принадлежит американцу». Уточнить, кто именно стал инициатором выдвижения Трампа, он уточнить отказался, отметив, что это конфиденциальная информация.


Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что [Трампа] выдвинул американец
- заявил изданию Урдаль.

По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию с той же формулировкой, что и в 2017 году - за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".

Напоминаем, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии. Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://cryplex.io/
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Комментарии 49

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
    не зря Нобель динамит изобрёл,щас всех "миротворцев" награждают.
    андрей юрьевич
    1. Венд Сегодня, 11:42
      Цитата: андрей юрьевич
      Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
      не зря Нобель динамит изобрёл,щас всех "миротворцев" награждают.

      Да в один ряд с Обамой
      Венд
      1. volodya Сегодня, 11:47
        Цитата: Венд
        Да в один ряд с Обамой

        Американцы вообще ну очень" мирные люди"! Это же не они по всему миру спички в бензин суют!
        volodya
        1. Гигант мысли Сегодня, 11:56
          Опыт с вручением Обаме премии мира не пошёл впрок, ох и лизоблюды эти выдвигающие человека , который ещё совсем ничего не сделал для сохранения мира на Земле.
          Гигант мысли
          1. KAV Сегодня, 18:42
            Этот цирк с нобелевкой уже как-то не поднадоел. Там вся суть свелась к тому, что "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"...
            Премия мира... кому?! Самому главному миротворцу! Президенту США! Да. А что вы хотели? США же реально творят мир! Правда, по своему, также исключительно, путем применения летального оружия... Путем истребления десятков и сотен тысяч мирных жителей. Да и мир-то их какой-то гнусно пахнущий... но, мир же... Тьфу!
            KAV
        2. влад66 Сегодня, 12:30
          Эта нобелевская премия, все больше и больше себя дискредитирует, "миротворец" обама, на чьей совести Ливия, Сирия, Йемен, Украина, теперь это чудо яро разжигающее 3-ю мировую. Ну ну. request
          влад66
      2. Балу Сегодня, 12:02
        Цитата: Венд
        Цитата: андрей юрьевич
        Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
        не зря Нобель динамит изобрёл,щас всех "миротворцев" награждают.

        Да в один ряд с Обамой

        Мерзкий фарс
        Балу
      3. weksha50 Сегодня, 19:53
        Цитата: Венд
        Да в один ряд с Обамой


        Кхм... Позволю себе "всунуть" некоторую статистику...

        ШНобелевские лауреаты премии мира…

        1990 год – Михаил Горбачев;
        2002 год – Джимми Картер;
        2007 год – Альберт Гор;
        2009 год – Барак Обама;
        2017 год – Международная компания за запрещение химического оружия…

        Каждый сделает свои выводы...
        Сейчас этот список дополнится еще и Трампом...
        weksha50
    2. pjastolov Сегодня, 11:47
      Ливия, Ирак уже были - что у этого миротворца на очереди?
      pjastolov
    3. Vard Сегодня, 11:47
      Вам поржать... а его ведь действительно наградят...
      Vard
    4. сибиралт Сегодня, 11:52
      Ну, а как же, Трпамп победил ИГиЛ! winked
      сибиралт
    5. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:59
      это просто грабеж покойного Нобеля,и призвать к ответу этих "ворон мира "некому,одна формулировочка чего стоит,тогда вручите премию мира Гитлеру посмертно,он тоже боролся за мир во всем мире(для немцев) с помощью силы и также своеобразно,да заокеаныши совсем гикнулись,не так уж не прав вероятно был старина Задорнов.(про премию Алоизычу шутка)
      Ратник с пулеметом
    6. Spartanez300 Сегодня, 12:51
      Только последний шизофреник мог выдвинуть Трампа а так же Обаму в свое время на эту премию , а вообще в США их пруд пруди . Выдвигать людей которые развязывают войны по всей планете это нонсенс .
      Spartanez300
      1. Муссаси Сегодня, 16:18
        Что. Да это уже не смешно даже! what
        Муссаси
        1. albert Сегодня, 17:35
          Как говорят - войны не будет, но будет борьба за мир, такая что от мира ничего не останется.Похоже америкосы поняли эту байку слишком буквально.
          albert
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
    Это у них уже в законе, выставлять мерикатоса на нобелевку.
    a.s.zzz888
  3. Uncle Lee Сегодня, 11:35
    борьбы за мир с помощью силы
    хорошая формулировка !
    Uncle Lee
    1. pjastolov Сегодня, 11:47
      Цитата: Uncle Lee
      хорошая формулировка !

      они же как дети - что думают - то и говорят
      pjastolov
  4. Лесс Сегодня, 11:38
    Нобелевская премия мира всё больше напоминает пособие американским президентам.
    Лесс
    1. Hoc vince Сегодня, 13:45
      Даёшь каждому президенту США по Нобелевке!
      В конце концов, чем он хуже Обамы?
      Hoc vince
  5. sir_obs Сегодня, 11:40
    Какая премия? Он еще никого не разбомбил!
    sir_obs
    1. Архивариус Вася Сегодня, 12:28
      Ну как же - Сирийскую авиабазу топорами закидал. Так что все заслуженно yes
      Архивариус Вася
      1. Azazelo Сегодня, 13:35
        но не разу же не попал...так что рановато
        Azazelo
        1. Архивариус Вася Сегодня, 15:00
          Ага, ни разу, как же! А вообще важен сам факт обстрела.
          Архивариус Вася
  6. 72jora72 Сегодня, 11:40
    А я ещё Маккейна предлагаю выдвинуть.
    72jora72
  7. Zubr Сегодня, 11:43
    Мда.. laughing А формулировки прям громкие...видать ЗП в 1$ ему не хватает... smile
    Zubr
  8. Alexey RA Сегодня, 11:45
    Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.

    Ну всё - теперь у Трампа выхода нет. Придётся ему начинать войну. smile
    Alexey RA
    1. Zubr Сегодня, 12:30
      Цитата: Alexey RA
      Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.

      Ну всё - теперь у Трампа выхода нет. Придётся ему начинать войну. smile


      Главное, что бы мы были готовы к очередным провокациям. А первым звоночком к войне думаю будет распродажа долговых обязательств или их залпоаый сброс с нашей стороны и со стороны Китая, если успеем.
      Zubr
  9. Цыганочка Сегодня, 11:45
    Охренеть - не встать...
    Цыганочка
  10. Egorovich Сегодня, 11:46
    wassat Не нобелевская премия, а самая настоящая отстойная яма с человеческими отходами. Лучше не придумал, как охарактеризовать это "мероприятие". wassat
    Egorovich
  11. Hard Rock Сегодня, 11:52
    Там деньги некуда девать? Уже тенденция однако, присуждать премию мира тем, кто не прекращает воевать!
    Hard Rock
  12. Чёрная вода Сегодня, 11:55
    из речи номинанта:...мы за мир цветов и бабочек - всем бошки поотрываем....
    Чёрная вода
  13. Rotmistr Сегодня, 12:02
    Ну да
    Вояка он только на словах
    Пока
    Rotmistr
  14. Балу Сегодня, 12:10
    По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию с той же формулировкой, что и в 2017 году - за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".

    Мерзкий фарс angry fool
    Балу
  15. мыслитель Сегодня, 12:11
    Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу

    Есть интересные имена
    на Нобелевскую премию мира также выдвинули российских правозащитников, экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена

    На Нобелевскую премию мира 2018 года выдвинуты журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, основательница правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и представительница российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольга Садовская. Они были выдвинуты парламентарием от Социалистической левой партии Норвегии Петтером Эйде
    мыслитель
  16. ланс Сегодня, 12:11
    да традиция у нобелевской комиссии такая: кто президент сша -тому нобелевская премия мира с динамитом в обнимку
    ланс
  17. Архивариус Вася Сегодня, 12:26
    Из серии:
    Всю жизнь ненавидел: расизм и негров!
    Архивариус Вася
  18. Галеон Сегодня, 12:36
    По аналогии с анекдотом о том, что Хрущев доказал, что государством может управлять любой : Обама показал, что нобелевку по миру может получить любой поджигатель войны. Трамп показал, что нобелевку по миру может получить любой .
    Галеон
  19. К-50 Сегодня, 12:41
    Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира

    Меня гложут смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон. (с)
    Прошлого президента матрасии тоже наградили Премией Мира, что никак не помешало ему развязать новые войны или повысить напряжённость прежних конфликтов. Не значит ли это, что пин дос никам выдан карт-бланш для новой вакханалии?
    К-50
  20. Azazelo Сегодня, 13:13
    Ну а что...гуантаномо отстроит и сразу премию!!!
    Azazelo
  21. Berg Berg Сегодня, 13:16
    Как заявили западные источники ,на нобелевскую "премию Мира с помощь бомб по мирному населению и защиту главарей игила" выдвинул Трампа - сам Трамп ! В своём выступлении Трамп заявил - "благодаря МНОЙ выращенные американские войска ,под МОИМ чутким руководством ,МОЯ армия одержала победу над террористами в Сирии и Ираке !" Аплодисменты и вручение премии !
    Berg Berg
  22. Ivan.A Сегодня, 13:30
    Пускай законопроект утвердят.
    Новый президент- автоматически нобелевский лауреат премии мира.
    Это все чем-то нашего Леонида Ильича напоминает.
    Ivan.A
  23. Кент0001 Сегодня, 14:02
    Дурдом на выезде. Куда катится мир....
    Кент0001
  24. Incvizitor Сегодня, 14:02
    Надо скорее лидерам ИГ её дать пока ещё живы.
    Incvizitor
  25. faterdom Сегодня, 14:19
    Надо уже как-то Норвегии подумать - только чтобы каждый американский президент получал нобелевку мира во время инаугурации и в Вашингтоне, чтобы не ездить на другой край света. Вместе с удостоверением и ядерным чемоданчиком... А то и так срок всего 4 года, да пока все , наконец, убедятся, что президент настоящий - так можно и мимо премии пролететь.
    Хотя, нынешнюю по-честноку, надо отдать Ким Чен Ыну. А Трамп вполне заслужил премию фантастам "Хьюго", за рассказ, как он победил ИГИЛ в Сирии.
    faterdom
  26. Yuriy71 Сегодня, 20:12
    Чему удивляться - это уже традиция! Если бы шарахнул по КНДР, то дали бы досрочно! А вообще эта премия - также, как и Олимпийское движение - продукты полностью деградировавшего запада! Скоро она будет полностью обесценена
    Yuriy71
  27. словак Сегодня, 20:32
    Иначе говоря, при Трампе в Сирии и Ираке матрасники убили не очень много мирных жителей?
    словак
  28. Ураган70 Сегодня, 22:00
    Ой, блин, ой удивили... Если он признал Иерусалим - столицей " чёрных шляпок", то естественно, Шнобелевка от шнобелевцев- Трампампаму.... Это же очевидно! Я б еще предложил наградить его Почетным Обрезанием у сТЕНЫ пЛАЧА, с фото!!!
    Ураган70
  29. Бэре Сегодня, 22:24
    Эта дурь вызывает только смех wassat laughing lol
    Бэре
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