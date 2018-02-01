Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что [Трампа] выдвинул американец

Американский президент Дональд Трамп оказался в числе кандидатов на Нобелевскую премию мира, сообщает норвежское издание Nettavisen.По словам директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля, инициатива о выдвижении Трампа «принадлежит американцу». Уточнить, кто именно стал инициатором выдвижения Трампа, он уточнить отказался, отметив, что это конфиденциальная информация.- заявил изданию Урдаль.По словам эксперта, Трамп был выдвинут на премию с той же формулировкой, что и в 2017 году - за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы", а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального "сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы".Напоминаем, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии. Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу, передает ТАСС