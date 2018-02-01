Суд оправдал большинство пожизненно отстраненных российских спортсменов
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и частично удовлетворил апелляции ещё 11-ти. Речь идёт об атлетах, которые ранее Международным олимпийским комитетом были «пожизненно» отстранены от участия в Олимпиадах в связи с обвинениями в якобы нарушении антидопингового кодекса. Как известно, никаких конкретных доказательств употребления большинством российских спортсменов допинга ни ВАДА, ни МОК не представили. 42 российских спортсменов обратились в суд. Решение по трём спортсменам пока не принято.
Спортивный юрист Артём Пацев подтверждает тот факт, что CAS удовлетворил апелляцию российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции российских атлетов, они смогут войти в список участников Олимпийских игр. Речь в первую очередь идёт об Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует уже 9 февраля.
Среди спортсменов, апелляции которых удовлетворены CAS: Александр Третьяков (скелетон), Александр Легков (лыжный спорт), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Максим Вылегжанин (лыжный спорт), Иван Скобрев (конькобежный спорт), Альберт Демченко (санный спорт), Мария Орлова (скелетон) и др.
Частично удовлетворены апелляции российских бобслеистов и представительниц женской хоккейной сборной. Не приняты решения по трём российским биатлонисткам: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Слушания по их апелляциям отложены.
Спортивный юрист Артём Пацев подтверждает тот факт, что CAS удовлетворил апелляцию российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции российских атлетов, они смогут войти в список участников Олимпийских игр. Речь в первую очередь идёт об Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует уже 9 февраля.
Ольга Фаткулина
Среди спортсменов, апелляции которых удовлетворены CAS: Александр Третьяков (скелетон), Александр Легков (лыжный спорт), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Максим Вылегжанин (лыжный спорт), Иван Скобрев (конькобежный спорт), Альберт Демченко (санный спорт), Мария Орлова (скелетон) и др.
Частично удовлетворены апелляции российских бобслеистов и представительниц женской хоккейной сборной. Не приняты решения по трём российским биатлонисткам: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Слушания по их апелляциям отложены.
Использованы фотографии: rutwi.ru
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