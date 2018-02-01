22:46 01 февраля

Суд оправдал большинство пожизненно отстраненных российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и частично удовлетворил апелляции ещё 11-ти. Речь идёт об атлетах, которые ранее Международным олимпийским комитетом были «пожизненно» отстранены от участия в Олимпиадах в связи с обвинениями в якобы нарушении антидопингового кодекса. Как известно, никаких конкретных доказательств употребления большинством российских спортсменов допинга ни ВАДА, ни МОК не представили. 42 российских спортсменов обратились в суд. Решение по трём спортсменам пока не принято.

Спортивный юрист Артём Пацев подтверждает тот факт, что CAS удовлетворил апелляцию российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что в случае удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции российских атлетов, они смогут войти в список участников Олимпийских игр. Речь в первую очередь идёт об Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует уже 9 февраля.


Суд оправдал большинство пожизненно отстраненных российских спортсменов

Ольга Фаткулина


Среди спортсменов, апелляции которых удовлетворены CAS: Александр Третьяков (скелетон), Александр Легков (лыжный спорт), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Максим Вылегжанин (лыжный спорт), Иван Скобрев (конькобежный спорт), Альберт Демченко (санный спорт), Мария Орлова (скелетон) и др.

Частично удовлетворены апелляции российских бобслеистов и представительниц женской хоккейной сборной. Не приняты решения по трём российским биатлонисткам: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Слушания по их апелляциям отложены.

Использованы фотографии: rutwi.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. Muvka Сегодня, 11:36
    Значит нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.
    Muvka
    1. GeorgeSev85 Сегодня, 11:36
      Засудить к Чертовой матери их.
      GeorgeSev85
      1. Piramidon Сегодня, 11:49
        Под белым флагом и в пижамах
        Piramidon
      2. НасРать Сегодня, 11:51
        МОК обвинили в коррупции - Власти США подозревают ряд международных спортивных организаций в причастности к коррупции.

        По информации The New York Times, Генеральная прокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк отправили запросы о предоставлении информации в ФИФА, Международный олимпийский комитет (МОК), Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), а также Национальный олимпийский комитет (НОК) США.

        Американский власти подозревают спортивные организации в вымогательстве, мошенничестве и легализации доходов от незаконной деятельности. Данные случаи могут касаться выборов городов для проведения международных соревнований.

        В частности, у следователей есть вопросы касательно чемпионатов мира по легкой атлетике, которые пройдут в Дохе в 2019 году и в американском Юджине в 2021 году.

        Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт в новом фильме выдвинул обвинения главе МОК Томасу Баху.
        НасРать
        1. freddyk Сегодня, 12:01
          Ну Штаты прям борцы с коррупцией по всему Миру. Ну не могут они жить спокойно, когда в Мире такая несправедливость.)))
          freddyk
        2. Лелёк Сегодня, 12:20
          Цитата: НасРать
          НасРать

          hi
          Мечта конечно. Я бы этих Зеппельда и Родченко отдал на растерзание спортсменами России. Как думаете, с какой части тел они начали бы свою экзекуцию? bully
          Лелёк
        3. Hoc vince Сегодня, 13:39
          А тем временем:
          Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе.
          Теперь WADA и Ричард Паунд, который проводил расследование по нарушениям в IAAF, должны будут выплатить спортсмену €8 тыс. за причинение ущерба и еще €10 тыс. в качестве компенсации
          Hoc vince
      3. helmi8 Сегодня, 12:05
        Цитата: GeorgeSev85
        Засудить к Чертовой матери их.

        Все верно - в уголовный суд за клевету привлечь Макларена и всю остальную гоп-компанию. И еще иски за моральный и материальный ущерб. И пусть они покрутятся...
        helmi8
    2. Лесс Сегодня, 11:41
      Причём такую, чтоб навсегда желание пропало подобные провокации устраивать.
      Лесс
    3. Андрей К Сегодня, 11:43
      Цитата: Muvka
      Значит нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.

      Взносы в ВАДА и наши тоже. Будем компенсацию сами себе платить?
      Разогнать эту помойную контору, как абсолютно дискредетировавшую себя.
      Создать, что-то новое, на условиях независимости от наглосаксов.
      Андрей К
      1. Гигант мысли Сегодня, 11:52
        Ну вот и продажный МОК получил таки по зубам, но финансовые потери у него будут впереди, а мы то знаем, что они то все там рабы золотого тельца.
        Гигант мысли
        1. Heterosigma Сегодня, 12:13
          МОК может и продажный да только если бы не МОК то наши спортсмены вообще бы ни один никуда не поехал.Этого и добивались всякие ВАДА а МОК постоянно их тормозил как мог и призывал не грести всех под одну гребёнку.
          Heterosigma
    4. Алексей Мазуров Сегодня, 11:45
      не просто за счет ВАДА, а персонально за счет тех мразей, чьи подписи стояли на документах,с компенсацией морального и материального ущерба, и не забыть подать в суд за клевету на "журналистов", за статейки и док фильмы...
      Алексей Мазуров
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:50
        заодно очкатую мразь экстрадировать и на нары,баланду жрать.
        Ратник с пулеметом
        1. Vlad.by Сегодня, 15:36
          Вот еще! возиться с ним...
          Отправить в картонной коробке ледорубчик или кусок веревки с хоз. мылом.
          Сдохнэ от одного вида содержимого...
          Vlad.by
    5. сибиралт Сегодня, 11:51
      Пока спортсмены сами не обратились, государство не помогало. Этих юристов в правительстве как собак нерезаных, и где они были?
      сибиралт
    6. krops777 Сегодня, 12:33
      Значит нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.


      Они добились чего хотели, дискредитировали Россию в глазах всего мира, устранили конкурентов на будущей олимпиаде, а судится можно долго и эффекта от этого практически ноль.
      krops777
      1. Vlad.by Сегодня, 15:38
        Да ладно Вам! Себя они в основном дискредитировали.
        А нашим и так встряска нужна была.
        Зато сейчас грядут серьезные изменения всей системы. Не зря саксы засуетились - изменения точно не в их пользу будут
        Vlad.by
        1. krops777 Сегодня, 16:28
          Да ладно Вам! Себя они в основном дискредитировали.

          США везде где только можно себя дискредитировали что то изменилось?
          Зато сейчас грядут серьезные изменения всей системы. Не зря саксы засуетились - изменения точно не в их пользу будут


          Да не будет там изменений, система вада и мок насквозь коррумпированная и возглавляют ее люди "западники" они не заинтересованы что то менять, потому как все это приносит не плохой доход.
          krops777
    7. влад66 Сегодня, 12:34
      Цитата: Muvka
      Значит нужно еще компенсацию произвести за счет ВАДА.

      А так же за счет МОК и Родченкова с Маклареном. yes
      влад66
    8. Spartanez300 Сегодня, 12:46
      Этот МОК вообще нужно зачистить до основания и воссоздать заново , а также пересмотреть всю систему .
      Spartanez300
  2. андрей юрьевич Сегодня, 11:36
    хватит про неграждан...Граждане-отказались ехать.
    андрей юрьевич
    1. Hammerlock Сегодня, 11:40
      пока у нас одна гражданка-лыжница и это Ольга Граф. Российский хоккей для меня потерян, увы sad sad
      Hammerlock
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:45
        Это трагедия для хоккея smile . А Граф конькобежка
        КВУ-НСвД
        1. Hammerlock Сегодня, 11:49
          Я в курсе. Орфографическая неточность, надо было написать "А вот российский хоккей для меня потерян, увы"
          Hammerlock
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:55
            у нас одна гражданка-лыжница и это Ольга Граф
            Орфографическая неточность,
            Граф конькобежка
            А хоккей в Ваше отсутствие в Вашем присутствии нуждаться не будет , а даст Бог медали - прекрасно отпразднует с непотерявшей его частью страны
            КВУ-НСвД
          2. Heterosigma Сегодня, 12:14
            слава богу и вы для хоккея потеряны.
            Heterosigma
    2. taiga2018 Сегодня, 11:43
      Цитата: андрей юрьевич
      Граждане-отказались ехать

      в этом тоже есть свои плюсы,не за кого болеть,незачем смотреть ОИ...
      taiga2018
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
    Не все ещё конченные в гейропе. Теперь, ребята, за вами слово. Рвите соперников - как Тузик грелку! angry
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:37
      Цитата: a.s.zzz888
      Рвите соперников - как Тузик грелку!

      но!-нейтрально...
      андрей юрьевич
      1. Uncle Lee Сегодня, 12:08
        Цитата: андрей юрьевич
        нейтрально

        Без высказываний на русском языке, без символики и без флагов ! fellow
        Uncle Lee
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
          Uncle Lee Сегодня, 12:08 ↑ Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          нейтрально
          Без высказываний на русском языке, без символики и без флагов ! fellow

          Владимир, понимаю - "За Державу обидно!", но люди прежде всего. Им доказывать свою правоту, и если хотите мстить за себя и других. Пожелаем им успехов!
          a.s.zzz888
          1. Hoc vince Сегодня, 13:42
            - Рабинович, вчера, после вашего ухода у нас пропали серебряные ложки!
            - Я их не брал, я порядочный человек!
            - Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!
            Звонок на следующий день.
            - Рабинович, ложки нашлись!
            - Так что, можно приходить в гости?
            - Э нет, ложечки-то нашлись, но осадочек остался!
            Hoc vince
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
        андрей юрьевич Сегодня, 11:37

        hi ! ... да, этот вопрос суд не решит... вернее не успеет...
        a.s.zzz888
      3. Vlad.by Сегодня, 15:41
        Нейтрально не получится. И организаторам ОИ и МОКу этот нейтральный статус еще в глотке застрянет. Ох будет весело...
        Vlad.by
  4. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:38
    13 наград Олимпиады в Сочи интересно вернут?
    Аристарх Людвигович
    1. bk316 Сегодня, 12:26
      Вообще-то должны
      bk316
  5. Uncle Lee Сегодня, 11:38
    Даже неохота комментировать - одна нецензурщина лезет ! fool
    Uncle Lee
  6. Витас Сегодня, 11:42
    В свете последних событий, словосочетание российский спортсмен, становится не приятным.
    Витас
  7. zalex Сегодня, 11:42
    Срочно необходимо в суды на МОК, ВАДА и им подобным и на руководителей, которые подписывали документы, тоже индивидуально, и просить с каждого громадные компенсации.
    zalex
    1. 97110 Сегодня, 12:00
      Цитата: zalex
      Срочно необходимо в суды

      Уточните, в какие суды? Такие призывы для рейтинга хороши. Там Басманный суд(г.Москва) как котируется? Или Печорский (в г.Киеве)? Выигравшие суд спортсмены Ваши рекомендации исполняли? Ну признайтесь, чего уж там. Мы тут Вам на виртуальный пустамент прямо счас виртуальный монумент с Вашими персональными данными виртуально воздвигнем!
      97110
      1. bk316 Сегодня, 12:27
        Уточните, в какие суды?

        В швейцарский естественно по месту штабквартиры.
        bk316
      2. Офицер запаса Сегодня, 15:16
        Может, лучше с наших чиновников начать? Их бездействие в первую очередь привело к такому положению дел. Только что-то я не слышал о подаче исков районные суды г. Москвы в отношении господ Мутко и Жукова.
        УК РФ Статья 293. Халатность.
        1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
        В случае особо крупного размера - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
        Офицер запаса
      3. rait Сегодня, 15:22
        По уму надо было как только вышел немецкий фильм расследование сразу подавать в суд ФРГ за клевету. А на Макларена в суд Канады.

        А так насчет Басманного суда вы смеетесь,а смеяться не над чем. Ведь действительно подали и даже выиграли суд по этому делу...который проходил если мне не изменяет память в Челябинске. МОК и прочие организации "внезапно" о решении даже не узнали.
        rait
        1. 97110 Сегодня, 17:01
          Цитата: rait
          МОК и прочие организации "внезапно" о решении даже не узнали.

          Судебные приставы заблудились, ответчиков разыскивая? Или ждут на подступах к Челябинску, чтоб, не откладывая в долгий ящик, исполнить судебное решение?
          97110
  8. Vard Сегодня, 11:46
    Ну а теперь вторая серия Марлезонского балета... поставит причастных на деньги... да так что бы до конца жизни подаяние просили...
    Vard
  9. Zubr Сегодня, 11:48
    Сволочи, столько времени у наших ребят украли.....
    Zubr
    1. freddyk Сегодня, 12:06
      У наших ребят Родину украли, что гораздо страшней

      Цитата: Zubr
      Сволочи, столько времени у наших ребят украли.....
      freddyk
      1. bk316 Сегодня, 15:30
        У кого Родина действительно есть , у того ее не украдут.
        bk316
    2. GradusHuK Сегодня, 20:11
      Zubr Сегодня, 11:48 Это была проверка на ,,вшивость'' Для ,,наших ребят'' yes
      GradusHuK
  10. tralmaster. Сегодня, 11:50
    Теперь в отношении урода Родченкова пора и иски подавать о защите чести и нанесении материального и морального ущерба от его клеветы. Ну и на ВАДА с МОК то же.
    tralmaster.
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:59
      Цитата: tralmaster.
      Теперь в отношении урода Родченкова

      лучше в отношении МУДко
      Василенко Владимир
  11. Des10 Сегодня, 11:54
    А решения этого суда хоть как-то для ВАДА - обязательны?
    Des10
  12. Pacifist Сегодня, 11:58
    Раздеть скотов из МОК, ВАДА и комиссии по расследованию, до фигового листа. Особенно Макларена и иже с ними. Вот пусть гос.юристы и подключаться.
    Pacifist
  13. Deadушка Сегодня, 12:00
    а тем временем
    Deadушка
    1. freddyk Сегодня, 12:08
      laughing )))), Не-е ,ЭТИ спортсмены чьи надо спортсмены soldier
      freddyk
  14. boboss Сегодня, 12:01
    Гонять эти МОКи, как сидоровых коз надоть
    boboss
  15. Околоточный Сегодня, 12:04
    А Скобрев же вроде высказывался о "наличии допинговой программы"? И отстранили. И отсудили. Лучше бы бегал на коньках, чем болтать.
    Околоточный
  16. ланс Сегодня, 12:05
    эка всех понесло. с каких пор генпроуратура и минюст сша стали рассматривать правильность использования денсредств с справедливостью в отношении спортсменов рф? скорее с точностью до наоборот: каким образом при колоссальных затратах спортсмены рф появятся на ои 2018.
    а вот ребятам кого не оправдали действительно нужно в гражданские суды с выплатой огромных компенсаций за поруганное имя и против вада и против мок
    ланс
  17. astepanov Сегодня, 12:07
    а между тем, "мавр сделал свое дело": ведущим олимпийцам вымотали нервы и не дали нормально готовиться к олимпиаде, сборная дискредитирована, выступать будут под флагом МОК и без национальной атрибутики... "Мавров", конечно, пожурят и даже, может быть, уволят, но можно быть уверенным: они получат компенсации. Так что волки остаются волками. А вот беззубость нашей политики удивляет.
    astepanov
  18. vladimirvn Сегодня, 12:16
    Не ужели существует и работает, Международное право? Мои шаблоны, дали трещину. laughing

    Минюст США начал расследование коррупции в МОК и НОК США1 февраля 2018, 10:51Олимпиада 20186
    Минюст США заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по лёгкой атлетике — 2019 и 2021 года, полученных Дохой (Катар) и Юджином (США), утверждает The New York Times.
    vladimirvn
    1. 97110 Сегодня, 13:39
      Цитата: vladimirvn
      Мои шаблоны, дали трещину.

      Сделайте другие, из приличного материала. Успокойтесь, пройдёт немного времени, и Вы убедитесь, что они(шаблоны) у Вас правильные. Эка народ воодушевился, Родченкова с вадой и моком раздеть до фигового листка. Если помните, Березовского услуги лоеров раздели. А инициировал суд он. Так и тут, осторожно надо, не забывать, с кем диспут ведём.
      97110
  19. yehat Сегодня, 12:23
    вот началось то, чего я ждал. российских спортсменов заставили доказывать то, что они не верблюды.
    yehat
  20. 108- гвардейский пдп Сегодня, 12:26
    А что толку,эту Олимпиаду все равно пропускают,а к следующей большинство будет "старичками".так что "Дырявые" что-то да замутили.
    108- гвардейский пдп
  21. Ivan.A Сегодня, 13:33
    По судам затаскать, и денежкой большой наказать, только так наглосаксы понимают
    Ivan.A
  22. faterdom Сегодня, 14:10
    Вперед - теперь за незаконность лишения флага, Гимна, названия страны на Олимпиаде! И на бабло всех, макларена, зеппельта, родченкова! На тяжелое огромное бабло! И Бахуса туда же!
    faterdom
  23. Волька Сегодня, 14:51
    немедленно подать компесационные иски к ваде и родченкову
    Волька
  24. voyaka uh Сегодня, 15:02
    Вот это правильный подход: обращаться в арбитражи и суды, когда видите, что
    правы, а не шутки про мочу и здоровье Родченкова.
    Арбитраж и суд выше решений МОК.
    voyaka uh
    1. Мур Сегодня, 15:13
      Цитата: voyaka uh
      Арбитраж и суд выше решений МОК.

      Гадить будут все равно. Уже заявили, что: "Результат вердикта CAS не означает, что 28 спортсменов из списка будут приглашены на Игры. Снятие санкций не дает им привилегий в приглашении."

      Тем не менее, успех есть -России вернули медали:
      ЗОЛОТО
      Александр Третьяков (скелетон)
      Александр Легков (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
      СЕРЕБРО
      Максим Вылегжанин (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
      Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин (лыжные гонки, мужская эстафета)
      Максим Вылегжанин и Никита Крюков (лыжные гонки, командный спринт)
      Альберт Демченко (санный спорт)
      Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов (эстафета, санный спорт)
      Ольга Фаткулина (коньки, 500 м)
      БРОНЗА
      Елена Никитина (скелетон)
      CAS оставил в силе решение МОК по лишению россиян двух золотых медалей в бобслее - экипаж Александра Зубкова (двойка и четверка). Пока не рассматривался вопрос о двух серебряных наградах в биатлоне - Ольги Вилухиной (спринт) и женской эстафеты с участием Вилухиной, Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Екатерины Шумиловой (последняя не была наказана МОК и не обращалась в CAS).
      Мур
      1. voyaka uh Сегодня, 15:19
        Ну, и правильно. И надо готовить материал для защиты и дальше.
        Родченков добрался и до летней Олимпиады в Пекине. Там такой же
        обвинительный материал, как и по Сочи. Могут начнуть лишать медалей.
        Отбиться и дальше работать без допингов. Принимают не все, а страдают
        целые команды. Запретить тренерам давить на спортсменов: "жрите, победа
        любой ценой. а мы - прикроем" negative
        voyaka uh
      2. 97110 Сегодня, 16:56
        Цитата: Мур
        Гадить будут все равно.

        Да уж. Только вспомнить Бута с Ерошенко. Сколько лет уже сидят...
        97110
    2. Ратуш Сегодня, 16:57
      Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб заявил, что удовлетворение апелляций 28 российских атлетов не означает, что спортсмены не виновны.

      «Решение Суда не означает, что эти 28 спортсменов ни в чем не виноваты. Но в их случае из-за недостатка доказательств апелляции будут удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи-2014, восстановлены», – сказал Риб



      Дело в том что КАС не высказывался по поводу нарушали ли эти спортсмены допинговые правила.Там рассматривался исключительно процедурный вопрос-хватает ли собранных доказательств для отстранения от соревнований.в отношении 11 КАС сказал что собранных доказательств хватает.в отношении остальных 28-надо еще поработать ВАДА и МОКу и представить дополнительные доказательства.


      Никто нивчем не оправдан.ни спортсмены ни ОКР
      Ратуш
  25. Противный Сегодня, 16:03
    Тем не менее поезд уже ушел с олимпиадой? Спортсмены уже отбыли на игры?
    Противный
  26. sergo1914 Сегодня, 18:08
    Цитата: Ратуш
    «Решение Суда не означает, что эти 28 спортсменов ни в чем не виноваты. Но в их случае из-за недостатка доказательств апелляции будут удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи-2014, восстановлены», – сказал Риб


    Гениально. Напомнило бессмертное "то что вы на свободе - это не ваша заслуга, а наша недоработка". Или...
    sergo1914
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