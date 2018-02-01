Российское посольство выразило обеспокоенность состоянием дипсобственности в США

Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется,

Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М. Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р. Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять,