22:48 01 февраля

Российское посольство выразило обеспокоенность состоянием дипсобственности в США

Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт американскими властями, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.



Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется,
говорится в заявлении.


В посольстве отметили, что «отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются».

Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М. Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р. Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять,
подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.

Напомним, в начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. В Госдепе пояснили, что такое решение было принято в качестве ответной меры на требование Москвы сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Комментарий был удален.
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:56
      Российское посольство выразило обеспокоенность состоянием дипсобственности в США
      - А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?
      oldseaman1957
      1. НасРать Сегодня, 11:58
        Цитата: oldseaman1957
        - А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

        Когда Вы скрытно проберётесь в Белый дом и выкрадете ядерный чемоданчик! wassat
        НасРать
        1. Svarog Сегодня, 11:59
          Цитата: НасРать
          Цитата: oldseaman1957
          - А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

          Когда Вы скрытно проберётесь в Белый дом и выкрадете ядерный чемоданчик! wassat

          Требовать начнут, когда у нашей элиты все арестуют. А пока боятся..
          Svarog
          1. НасРать Сегодня, 12:00
            Цитата: Svarog

            А пока боятся..

            Кто, американцы ? laughing
            Знатный клипец!!!! рекомендую посмотреть!!!
            НасРать
            1. Svarog Сегодня, 12:15
              Да клип прикольный)) Особенно рептилоиды в концы порадовали))
              Svarog
        2. Гигант мысли Сегодня, 12:02
          Теперь берут верх варварские обычаи в "самой демократичной стране", которая по сути начинает превращаться в варварское государство.
          Гигант мысли
          1. Zubr Сегодня, 12:21
            Они и были варварами. Кто туда эмигрировал на заре создания государства ? Весь уголовный сброд. Гены не обманешь. Выгода создала это государство, она его и погубит. Плюс к тому, практически полное уничтожение коренного населения.
            Zubr
      2. pjastolov Сегодня, 12:01
        Цитата: oldseaman1957
        - А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

        когда обеспокоенность отвердеет
        pjastolov
        1. oldseaman1957 Сегодня, 12:43
          Цитата: pjastolov
          когда обеспокоенность отвердеет
          - Вижу, подход сугубо личный, связанный с проблемами в семейной гармонии...
          oldseaman1957
          1. pjastolov Сегодня, 12:48
            не судите по себе, характер тоже твердеет и закаляется
            pjastolov
      3. фигвам Сегодня, 12:31
        Цитата: oldseaman1957
        - А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

        Американцы уже на украине, когда там же были немцы, мы обеспокоенности не выражали, мы с ними воевали.
        фигвам
      4. влад66 Сегодня, 12:37
        Цитата: oldseaman1957
        когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

        Когда жареный петух в зад клюнет. yes
        влад66
        1. pjastolov Сегодня, 12:49
          Цитата: влад66
          Когда жареный петух в зад клюнет.

          или вставит?
          pjastolov
      5. Genry Сегодня, 12:54
        Цитата: oldseaman1957
        А когда же появится слово "ПОТРЕБОВАЛО"?

        Тогда когда Конституцию поменяете.
        А то в ней:
        - приоритет международных законов над российскими,
        - независимость частного ЦБ с золото-валютными резервами от России,
        - принадлежность природных богатств дяде,...
        Genry
  2. Лесс Сегодня, 11:50
    После этих событий здание консульства придётся продавать или сносить и строить новое, ибо фиг знает чего они в стены-потолки понапихают.
    Лесс
  3. Дормидонт Сегодня, 11:52
    Простой обеспокоенностью их не пронять. Надо выражать глубокую озабоченность
    Дормидонт
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:10
      Причём пронимать поглубже озабоченностью побольше ,
      КВУ-НСвД
  4. Ванёк Сегодня, 12:02
    Я выражаю обеспокоенность после плотного обеда... Часа эдак через четыре - пять... Ну да, часов шесть - семь.

    Так вот! Сколько можно на подобные темы, "выразило обеспокоенность"???

    И только попробуйте сказать, мол я не прав.., себя то не смешите.

    Почему блин* выражаем? Почему не требуем?
    Ванёк
  5. mihey Сегодня, 12:05
    Все равно не могу понять: как можно не пустить в дом собственника этого дома? request Коммуналку не платят, помещения используются не по назначению? Так тогда все по суду решается и через аукцион. Даже слово "маразм" не подходит.
    mihey
  6. Иван Сусанин_2 Сегодня, 12:07
    Меня иногда удивляют наши политики своей посевной и беззубостью. Не проще ли ответить тем же. У полосатых в России тоже ведь есть дипсобственность. Почему бы не зделать тоже самое им? А то наша обеспокоеность им по барабану. Зуб за зуб, глаз за глаз. И пускай потом визжат "а нас то за что". Зато в следующий раз как зделать пакость десять раз подумают.
    Иван Сусанин_2
  7. helmi8 Сегодня, 12:14
    У меня появилась глубокая обеспокоенность тем, что наши власти постоянно проявляют глубокую озабоченность. Хочется спросить - доколе? Или мазохисты все там собрались? Может озабоченность по другому поводу уместней проявлять, а здесь отвечать нужно зеркально?
    helmi8
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
    А хотели в суд подавать на мерикатосов! И чего ждём-с? request
    a.s.zzz888
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