Российское посольство выразило обеспокоенность состоянием дипсобственности в США
Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт американскими властями, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.
В посольстве отметили, что «отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются».
Напомним, в начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. В Госдепе пояснили, что такое решение было принято в качестве ответной меры на требование Москвы сократить численность работников дипмиссии США в РФ.
Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется,говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что «отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются».
Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М. Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р. Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять,подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.
Напомним, в начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. В Госдепе пояснили, что такое решение было принято в качестве ответной меры на требование Москвы сократить численность работников дипмиссии США в РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти