До 40% литовских призывников к службе в армии не годны
Минобороны Литвы публикует шокирующую статистику по числу призывников, которые по медицинским показаниям не являются годными к прохождению службы по призыву. Доклад МО Литвы говорит о том, что почти 40% лиц призывного возраста, явившихся для прохождения медицинской комиссии, эту самую комиссию пройти так и не смогли по ряду причин, связанных со здоровьем.
Отмечено, что у молодых литовцев, которые оказываются в списках призывников «существенно больше проблем со здоровьем, чем у добровольцев». Об этом сообщает литовский портал BaltNews.
Представители медицинских комиссий сообщили прессе о том, что чаще всего у литовских призывников выявляются серьёзные отклонения психического и психологического характера. Многие отсеиваются из списков по причине сердечнососудистых заболеваний, болезней лёгких, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.
Для справки: в 2018 году в армию Литвы планируется призвать около 4 тыс. новобранцев, которые в течение 9 месяцев пройдут службу по призыву. Это на 300 человек больше, чем в 2017-м.
В прибалтийском сегменте соцсетей высказано предположение о том, что значение в 40% не являющихся годными к военной службе по призыву может свидетельствовать и о высокой коррупционной составляющей.
Отмечено, что у молодых литовцев, которые оказываются в списках призывников «существенно больше проблем со здоровьем, чем у добровольцев». Об этом сообщает литовский портал BaltNews.
Представители медицинских комиссий сообщили прессе о том, что чаще всего у литовских призывников выявляются серьёзные отклонения психического и психологического характера. Многие отсеиваются из списков по причине сердечнососудистых заболеваний, болезней лёгких, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.
Для справки: в 2018 году в армию Литвы планируется призвать около 4 тыс. новобранцев, которые в течение 9 месяцев пройдут службу по призыву. Это на 300 человек больше, чем в 2017-м.
В прибалтийском сегменте соцсетей высказано предположение о том, что значение в 40% не являющихся годными к военной службе по призыву может свидетельствовать и о высокой коррупционной составляющей.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
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