22:52 01 февраля

До 40% литовских призывников к службе в армии не годны

Минобороны Литвы публикует шокирующую статистику по числу призывников, которые по медицинским показаниям не являются годными к прохождению службы по призыву. Доклад МО Литвы говорит о том, что почти 40% лиц призывного возраста, явившихся для прохождения медицинской комиссии, эту самую комиссию пройти так и не смогли по ряду причин, связанных со здоровьем.

Отмечено, что у молодых литовцев, которые оказываются в списках призывников «существенно больше проблем со здоровьем, чем у добровольцев». Об этом сообщает литовский портал BaltNews.

Представители медицинских комиссий сообщили прессе о том, что чаще всего у литовских призывников выявляются серьёзные отклонения психического и психологического характера. Многие отсеиваются из списков по причине сердечнососудистых заболеваний, болезней лёгких, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата.


Для справки: в 2018 году в армию Литвы планируется призвать около 4 тыс. новобранцев, которые в течение 9 месяцев пройдут службу по призыву. Это на 300 человек больше, чем в 2017-м.

До 40% литовских призывников к службе в армии не годны


В прибалтийском сегменте соцсетей высказано предположение о том, что значение в 40% не являющихся годными к военной службе по призыву может свидетельствовать и о высокой коррупционной составляющей.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
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Комментарии 26

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  1. major071 Сегодня, 11:57
    Вдоль границы ползет прибалтийский солдат
    На спине вещмешок, а в руках автомат
    Каска давит на нос и залил пот глаза
    Да штаны что то вниз начинают сползать
    По земле животом как бульдозер скребёт
    Он упрямо ползёт и нигде не свернет
    Он в разведку пришел и готов за ЕС
    Вдоль границы ползком пересечь этот лес

    А напротив него, на другой стороне
    Два бойца-погранца притаились в траве
    И уже два часа с интересом глядят
    Как по метру за час проползает солдат
    И пока он кряхтит и упорно ползет
    На Европу с войною никто не пойдет
    Этот "воин" у нас вызывает лишь смех
    Нападать на убогих, во истину – грех…
    wink drinks
    major071
    1. Anarchist Сегодня, 11:59
      Опять на "советское наследие" спишут! Мол, это не мы взяточники, а советская "диверсионная" мина замедленного действия...
      Anarchist
      1. pjastolov Сегодня, 12:04
        Цитата: Anarchist
        Опять на "советское наследие" спишут! Мол, это не мы взяточники, а советская "диверсионная" мина замедленного действия...

        чаще всего у литовских призывников выявляются серьёзные отклонения психического и психологического характера
        вот это то как раз последствия их пропаганды, Саня привет hi
        pjastolov
        1. Чёрный Сегодня, 12:26
          Сдаётся мне, что там около военкомата какая то старушка 80-и летняя сидела и торговала своими анализами wassat
          Чёрный
          1. pjastolov Сегодня, 12:36
            Цитата: Чёрный
            и торговала своими анализами

            ну что вы - это просто уринотерапия, ведь детки же больные
            pjastolov
      2. влад66 Сегодня, 12:40
        которые оказываются в списках призывников «существенно больше проблем со здоровьем, чем у добровольцев». О

        Все зависит от толщины кошелька, чем тоньше кошелёк, тем здоровее призывник. wink
        влад66
    2. oldseaman1957 Сегодня, 12:00
      Представители медицинских комиссий сообщили прессе о том, что чаще всего у литовских призывников выявляются серьёзные отклонения психического и психологического характера
      - У нас такая же бодяга! ДОСААФ, "Зарница", недорогие детские летние лагеря где? На инвалидов больше придётся тратить!
      oldseaman1957
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
      major071 Сегодня, 11:57

      +++++ давненько не было Ваших, не побоюсь этого слова, шедевров!!! good
      a.s.zzz888
    4. амурец Сегодня, 14:17
      Спасибо major071 повеселили и добавили хорошего настроения после того как опубликовали решение спортивного суда в Лозанне. 28троссийских спортсменов признали невиновными в применении допинга.
      амурец
  2. сибиралт Сегодня, 11:58
    Ничего тут шокирующего нет. Помнится призывали моего племянника, так на весь 30 - тысячный район нашлось трое, да и те с ограничением по здоровью. И это в сельской местности Сибири!
    сибиралт
  3. Гигант мысли Сегодня, 11:58
    Грибаускайте больше беспокоит русофобская политика, чем здоровье её нации.
    Гигант мысли
    1. ФЕОДОР Сегодня, 21:00
      Она своих детей то не имеет ! Поэтому и готова чужими жертвовать !
      ФЕОДОР
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:02
    что почти 40% лиц призывного возраста, явившихся для прохождения медицинской комиссии, эту самую комиссию пройти так и не смогли по ряду причин, связанных со здоровьем.
    Среди неявившихся и уехавших в Европу процент годных наверно повыше , но не гоже годным служить в негожей армии негожей для них страны
    КВУ-НСвД
  5. Дормидонт Сегодня, 12:07
    Интересное дело. Как чистить английские унитазы, так годны. А как служить, так сразу не годны
    Дормидонт
    1. Vik66 Сегодня, 12:21
      Практически Вас процитировал laughing
      Vik66
  6. Vik66 Сегодня, 12:20
    Литовские "призывники" годны только на то, чтоб сортиры чистить в Бонне и Лондоне... laughing
    Vik66
  7. Волька Сегодня, 12:23
    вырождение нации..., а все от гомосятины и прочих европейских ценностей...
    Волька
  8. Proton Сегодня, 12:31
    Страшная новость,скоро в литве некому на трех танках ездить будет и на двух вертолетах летать laughing
    Proton
  9. Игорь В Сегодня, 12:37
    В Советском Союзе генофонд литовцев пополнялся естественным путём, благодаря обширным просторам и множеству разных народов. Сейчас они закуклились в своём мирке. Возможно, результаты медосмотра - отсюда. Если так, то чем дальше, тем страшнее. Жизнь как в сказке. smile
    Игорь В
  10. Alex-a832 Сегодня, 12:54
    Здоровье - лишь повод, а коррупция - способ избежать службы. Все дело в крайне низкой моральной мотивированности в этой службе. Уверен, что даже с учетом модной там сейчас русофобии, им пофиг, кто завтра станет хозяином. Случись опять попасть под протекцию России - переобуются в прыжке, флаги вывесят, улыбки натянут, а нутро как было гнилым, плебейским, маргинальным нутром, так и останется. Видимо, частый переход от одних хозяев к другим въелся на генном уровне.
    Alex-a832
  11. bubalik Сегодня, 12:55
    Треть призывников из Волгоградской области не годна к службе в армии
    Волгоград, 11 октября 2017, 14:1,,,
    ,,в остальных областях подозреваю так же,, ну до 40 % пока не дотягиваем
    Подробности: https://regnum.ru/news/2332885.html
    bubalik
  12. Архивариус Вася Сегодня, 13:46
    Ну да прим так проблемы со здоровьем, давали мне этот психологический тест - такая белиберда... Другое дело если мальчики там уже наполовину девочками стали - тогда ок, психическое отклонение есть. Но вряд ли там настолько запущено это дело как в центральной Европе. А так, откупаются банально.
    Архивариус Вася
  13. басмач Сегодня, 15:16
    Хватит изголяться. У нас не лучше. Племяш в прошлом году проходил медкомиссию. Из 50 человек 20 не годные, 16 ограниченно годны, и только 14 без ограничений.
    басмач
  14. Лелёк Сегодня, 17:52
    Доклад МО Литвы говорит о том, что почти 40% лиц призывного возраста, явившихся для прохождения медицинской комиссии, эту самую комиссию пройти так и не смогли по ряду причин, связанных со здоровьем.
    Ничего страшного, пополнят виртуальную армию и ВСЕХПОБЕДЯТ.
    Лелёк
  15. словак Сегодня, 20:30
    Цитата: Чёрный
    Сдаётся мне, что там около военкомата какая то старушка 80-и летняя сидела и торговала своими анализами wassat

    Нет, она их снежками... Кого калечит, кого пугает до помешательства. См. фото
    словак
  16. Ураган70 Сегодня, 21:55
    Как евреи, баб возьмут! Как это будет выглядеть в Трибалтии? Латышский стрелок, латышская...стрелочница...?! Они нам еще за Гражданскую и Чеченские войны ответят, вместе со скауасами...
    Ураган70
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