СМИ: Россия разработает технологии уничтожения спутников к 2020 году

Разрабатываемое Россией и Китаем противоспутниковое оружие в ближайшие несколько лет будет способно уничтожить все американские спутники на околоземной орбите, сообщает The Washington Free Beacon.Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов. В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.Как отмечает в докладе директор Национальной разведки Дэн Коутс, космическое оружие России включает в себя «разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах», в том числе бортовой лазер для использования против американских спутников.По данным издания, за последнее время в создание противоспутникового оружия Россия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР «Нудоль»), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие. Также специалисты J-2 утверждают, что для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты «земля-воздух» комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.Кроме того, по информации разведуправления, Россия испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников, передает "Лента.ru"