22:46 01 февраля

СМИ: Россия разработает технологии уничтожения спутников к 2020 году

Разрабатываемое Россией и Китаем противоспутниковое оружие в ближайшие несколько лет будет способно уничтожить все американские спутники на околоземной орбите, сообщает The Washington Free Beacon.

Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов. В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

СМИ: Россия разработает технологии уничтожения спутников к 2020 году



Как отмечает в докладе директор Национальной разведки Дэн Коутс, космическое оружие России включает в себя «разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах», в том числе бортовой лазер для использования против американских спутников.

По данным издания, за последнее время в создание противоспутникового оружия Россия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР «Нудоль»), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие. Также специалисты J-2 утверждают, что для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты «земля-воздух» комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.

Кроме того, по информации разведуправления, Россия испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://m.pronedra.ru/
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:11
    Как бы не было поздно
    Дормидонт
    1. Черный_Ватник Сегодня, 12:23
      Таких докладов в звездно-полосатой стране в год выходит мешок и маленькая тележка. Ребята очень хотят осваивать бюджеты, поэтому и крутятся, как могут. Ничего к 2020 году в технологическом плане на земле не поменяется.
      Черный_Ватник
      1. мыслитель Сегодня, 12:29
        Не поменяется? Ну-ну
        В январе 2007 года Китай провел первое испытание противоспутниковой ракеты, завершившегося уничтожением выработавшего ресурс метеорологического спутника на высоте 558 км....

        https://topwar.ru/22800-kitay-gotovit-protivosput
        nikovoe-oruzhie-ssha-silno-ozabocheno.html
        мыслитель
        1. ПалБор Сегодня, 13:50
          Почему же они свой падающий чёрт знает куда орбитальный модуль не уничтожили?Или не чёрт знает,а в кого-то целятся?
          ПалБор
      2. oldseaman1957 Сегодня, 12:30
        «разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах»
        - Главный критерий: кто первым "стрельнет"! А остальным уж только и останется, что "обсыпаться"...
        oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 12:50
      Лиши полосатых JPSдоргу к дому не найдут, но на дайте денег похоже. what
      влад66
    3. антивирус Сегодня, 13:49
      как бы успеем ли ? к 2020 г - около Земли уничтожать.
      а надо к 2030 г уничтожать планеты, которые сша захватят ( высадятся) первыми.
      Неча шастать по Вселенной, Гагарин первым был
      антивирус
      1. AUL Сегодня, 18:53
        Так ведь еще на "Алмазе" пушечка Нудельмана ставилась. Так, на всякий случай!
        AUL
  2. pjastolov Сегодня, 12:16
    Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления

    опять дайте денег?
    pjastolov
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

    Ну так это было бы здорово! wink
    a.s.zzz888
  4. Egorovich Сегодня, 12:30
    Ну вот и хорошо! Китайцы будут уничтожать авианосцы полосатых, Россия спутники матрасные. Как после этого аме-рико-сы воевать собираются? Очередные пугалки идут с вымажживанием денег.
    Egorovich
  5. Vard Сегодня, 12:35
    Через несколько секунд после начала войны рухнут все системы связи и как следствие все спутники... Так что берём Калашников и вперёд пехота... сто вёрст прошли и ещё охота...
    Vard
    1. ASed Сегодня, 16:20
      Не, минут 30 еще будут.
      ASed
  6. Piramidon Сегодня, 12:37
    Если звездно-полосатых лишить GPS, они в трех соснах заблудятся. Компасы и секстанты не для них.
    Piramidon
    1. Korax71 Сегодня, 13:45
      laughing ну у нас с этим тоже не намного лучше.топографический кретинизм весчь заразная.
      Korax71
      1. Piramidon Сегодня, 15:33
        Цитата: Korax71
        laughing ну у нас с этим тоже не намного лучше.топографический кретинизм весчь заразная.

        У нас курс топографии в училищах сохранился, а вот у них давно отменили.
        Piramidon
    2. Yoprst Сегодня, 14:58
      Военно-морская академия США, которая готовит офицеров для ВМС и Корпуса морской пехоты, возвращает базовый курс астрономической навигации, отменённый 17 лет назад.
      https://www.popmech.ru/science/221691-nazad-k-ist
      okam-navigatsiya-bez-gps/
      Yoprst
  7. askort154 Сегодня, 12:51
    Система А -235 ОКР "Нудоль", первое испытание в 2014 г. Затем в в 2015 г - два, и в 2016 - одно. 24.11.2017г. - успешно прошла тестирование. А -235 создана взамен А-135 ( входит в ПВО Москвы и стратегически важных объектов МО РФ). Дальность перехвата до 1500 км, высота до 750 км. Один запуск был отснят спутником США. ( из различных источников СМИ).
    askort154
  8. Alex-a832 Сегодня, 13:00
    Это самоутешение амеров? Россия, якобы технологией нейтрализации вражеских спутников не обладает. Или это информационный фон для выклянчивания новых средств для распила - "на разработки"?
    Alex-a832
  9. 501Legion Сегодня, 13:40
    всё хана спутников не будет у Амеров )
    501Legion
  10. armourer Сегодня, 14:50
    Быстрее надо товарищи! Враг не дремлет! И секретность должна быть очень на высоком уровне
    armourer
  11. Ураган70 Сегодня, 21:50
    Цитата: мыслитель
    Не поменяется? Ну-ну
    В январе 2007 года Китай провел первое испытание противоспутниковой ракеты, завершившегося уничтожением выработавшего ресурс метеорологического спутника на высоте 558 км....

    https://topwar.ru/22800-kitay-gotovit-protivosput
    nikovoe-oruzhie-ssha-silno-ozabocheno.html

    У нас уничтожением спутников занимались еще задолго до Меченого и ЕБНА... Ничего не потеряно, так как всё сохранено! Китай далеко в нашем кильватере... Ищите и найдете, в паутине все есть...
    Ураган70
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