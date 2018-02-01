22:53 01 февраля

ВМС США получили беспилотного «Морского охотника»

Агентства перспективных оборонных проектов Минобороны США (DARPA) успешно завершила испытания тримарана ACTUV и передала его для дальнейших тестирований в Управление военно-морских исследований (ONR).

ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) — надводный беспилотник с высокой автономностью (может находиться в режиме патрулирования в течение нескольких месяцев).

ВМС США получили беспилотного «Морского охотника»



Тримаран успешно прошёл все испытания и подтвердил заявленные характеристики. Теперь морскому роботу предстоит пройти серию тестирований Управления военно-морских исследований, после чего он сможет приступить к боевым дежурствам. При этом в DARPA указывают, что полноценную работу аппарат сможет начать уже в текущем году.

Роботы ACTUV будут осуществлять патрулирование в связке с противолодочными самолётами P-8 Poseidon, беспилотниками MQ-4C Triton и специальными гидроакустическими буями. Sea Hunter оснащён новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. Теоретически продолжительность одного выхода в море может составлять три месяца, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.

Основная цель программы ACTUV состоит в создании эффективного средства обнаружения дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Длина Sea hunter составляет 40 м, полное водоизмещение — 145 т, из которых 40 т приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов (50 км/ч), при этом на его скорость будет влиять множество факторов (остаток топлива, направление и скорость ветра, высота волн и т. д.). Разработчики утверждают, что ACTUV сможет выдерживать седьмой уровень волнения моря, передает "Warspot"


Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 24

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:22
    Эй,хакеры!Угнать можете)))?А если серьёзно то очень интересная разработка.Такой кораблик может долго за субмариной гонятся,человеческий фактор ему не помеха,усталости не знает.Но допустим что делать во время поломки?
    Magic Archer
    1. Piramidon Сегодня, 12:27
      Цитата: Magic Archer
      что делать во время поломки?

      То же, что и с другими кораблями и судами - ремонтировать. Высадить на него бригаду ремонтников или отбуксировать в порт.
      Piramidon
    2. pjastolov Сегодня, 12:34
      Цитата: Magic Archer
      Но допустим что делать во время поломки?

      на шнурок и в док laughing
      pjastolov
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:54
      А если серьёзно то очень интересная разработка.Т
      Согласен , но как свидетельствует история противостояний - на каждую хитрую гайку всегда находится болт с левой резьбой . Пойдет дальше опытных разработок - будем посмотреть . Не надо дёргатся от заявлений и экспериментальных игрушек - надо следовать своим концепциям и не метаться в стороны без веских причин . По дрону три вопроса : 1) где при весе в 150 т и 40 т горючего место вооружению , 2)Как высокоавтономный беспилотник защитить от подхода к нему группы ,например, "пиратов" на лодке в прибрежной зоне , для действий в которой он и предназначен , 3) Как защищены его каналы обмена информацией от помех и тп . Самое интересное в этом девайсе алгоритмы , обеспечивающие его широкую сетецентричность - вот при их добывании я бы поаплодировал нашей разведке стоя
      КВУ-НСвД
      1. voyaka uh Сегодня, 13:20
        "Как высокоавтономный беспилотник защитить от подхода к нему группы ,
        например, "пиратов" на лодке в прибрежной зоне "////

        Ну, видекамеры-то на нем установят. И радар есть.
        Заметит подозрительных - вызовет подкрепление.
        Прилетит военный самолет, будет разбираться.
        voyaka uh
      2. Starover_Z Сегодня, 13:21
        Цитата: КВУ-НСвД
        1) где при весе в 150 т и 40 т горючего место вооружению , 2)Как высокоавтономный беспилотник защитить от подхода к нему группы ,например, "пиратов" на лодке в прибрежной зоне , для действий в которой он и предназначен , 3) Как защищены его каналы обмена информацией от помех и тп .

        То, что его назвали "Морским охотником" не предполагает уничтожение обнаруженных целей.
        Его задача найти и сообщить. Возможно будет и вариант классификации целей.
        Пиратов он обнаружит на подходе и сообщит, ну а если не сможет от них уйти - он беспилотник, людских потерь не будет, а за него отомстят другие корабли или самолёты.
        И не думаю, что связной канал находится на открытых частотах и без шифрования, нынче это по моему не проблема.
        Интересный аппарат конечно, можно и позавидовать.
        Starover_Z
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    Притопить бы эту посудину, чтобы аппетит у мерикатосов не развивался... laughing
    a.s.zzz888
  3. Proton Сегодня, 12:27
    Уплывет он когда нитть...сам laughing как дроны на донбассе
    Proton
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:40
      Цитата: Proton
      Уплывет он когда нитть...сам
      Мне в самый раз для рыбалки ! drinks
      Uncle Lee
      1. внук Перуна Сегодня, 12:49
        Окраинцам надо координаты скинуть - целых 40 тонн топлива без присмотра feel
        внук Перуна
        1. Korax71 Сегодня, 13:54
          Вот она вам покоя не дает.вы наверное без упоминания о ней ни на горшок,ни спать не идете.
          Korax71
          1. внук Перуна Сегодня, 14:55
            Плохой из Вас телепат и аналитик, однако lol
            По-Вашему лучше рыдать "только в России все плохо", "пропали полимеры", "янки морских роботов клепают, а мы..."?
            внук Перуна
  4. _Jack_ Сегодня, 12:46
    класс, фантастическое будущее уже на пороге, скоро все войны будут вести роботы
    _Jack_
  5. внук Перуна Сегодня, 12:47
    Надо потестировать, может ли искусственный интеллект кораблика уклоняться от топляка или рогатого "эха войны" wink
    внук Перуна
    1. dauria Сегодня, 13:02
      Надо потестировать, может ли искусственный интеллект ...


      Как умудряются корыта с "человеческим" интеллектом воткнуться в друг дружку или в причал ? wassat Этот хоть на вахте дрыхнуть не будет или водку пить.
      dauria
      1. внук Перуна Сегодня, 15:06
        Человеческий глаз увидит и распознает мину по курсу, а сможет ли это непьющий постоянно бодрствующий искусственный интеллект - вот в чем вопрос...
        Наверняка этот интеллект имеет и другие уязвимости.
        А уж если русским хакерам эта игрушка понравится - будут янки искать своих роботов в Сомали с перебитыми номерами...
        внук Перуна
        1. dauria Сегодня, 15:33
          если русским хакерам эта игрушка понравится


          Пусть попробуют отключить по интернету мой самовар.
          Человеческий глаз увидит и распознает мину по курсу,

          Компы по особенностям походки способны человека в толпе на вокзале вычислить. Про лица уже и речи нет. Даже в Вашей мышке есть видеокамера, снимающая коврик и понимающая, куда вы эту мышку переместили. Так что "видит" ( и выделяет фрагменты из кадра ) машина давным давно быстрее и лучше человека. ( Впрочем, саранча тоже laughing - поэтому аппаратно реализовали именно "саранчиный" нейрон )

          Вообще-то интересно...Люди считают компы глупее себя, а за подсказкой лезут в Гугл- к "искусственному интеллекту" чаще, чем к коллегам по работе wassat
          dauria
  6. Иван Сусанин_2 Сегодня, 12:59
    А что остается полоссатым делать. После отлета нашим су 24 дональда кука, его экипаж отдела палубу и получил психологическую травму. После таких вояк вся надежда на корабли беспилотные. Там хоть сратся не кому будет.
    Иван Сусанин_2
  7. Alex-a832 Сегодня, 13:03
    Российские РЭБ ему в "помощь"...
    Alex-a832
    1. Korax71 Сегодня, 13:57
      Уже обсуждали этот бред. Без специальных кодов и ключей ваш рэб ему как слону дробина.это не квадракоптер на Али экспресс заказанный.
      Korax71
      1. Alex-a832 Сегодня, 16:15
        Неужели искусственный интеллект заработал и эта посудина будет плавать в полностью автономном режиме и принимать решение по разумению своему??? Или всё-таки получать команды извне по инфоканалу? Если первый вариант - тогда РЭБ ему может и побоку. А если второй - тогда это чудо техники можно сделать на время слепо-немо-глухим и делать с ним что хочешь. Накой нам перехват его управления?
        Alex-a832
        1. Korax71 Сегодня, 21:12
          Да????и как вы себе это представляете?вы единомоментно можете заглушить радиолокатор,тепловизор,оптический комплекс,гак и еще ряд систем.целый флот для этого по гоните????и даже в случае если вы хоть что то сможете заглушить,то скорее всего будет задействована система автопилота для возвращения на базу,как в их беспилотниках.а это полюбас инерциальная с коррекцией по сигналу жпс.вы немного переоцениваете возможности рэб и делаете из нее вундервафлю.
          Korax71
  8. san4es Сегодня, 14:14
    ВМС США получили беспилотного «Морского охотника»

    Судно было построено компанией Vigor Industrial. Спуск на воду и церемония крещения состоялась 07 апреля 2016 года в Портленде, штат Орегон, на реке Уилламетт. Стоимость строительства составила 20 млн долларов, а на программу по его разработке Пентагон выделил 120 миллионов долларов.

    ...Принцип действия (в теории)
    san4es
  9. Григорий_45 Сегодня, 19:35
    Посудинка в 145 тонн в океане не потонет при непогоде? даже несмотря на то, что тримаран...
    Григорий_45
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