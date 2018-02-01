Китайские эксперты предлагают увеличивать ядерный потенциал Китая

В роковой непредсказуемости сегодняшнего мира, для повышения обороноспособности нашей страны, для поддержки нашей великой позиции власти ... мы должны укреплять надежность наших возможностей ядерного сдерживания и ядерного противоракетного потенциала

Официальная газета Китайской Народно-освободительной армии предлагает Китаю в кратчайшие сроки укрепить свой ядерный потенциал.Ведомственное издание "Цзефан цзюнь жибао" сообщило во вторник, что у Китая достаточно оружия, чтобы противостоять угрозам других ядерных государств, но чтобы реагировать на изменения стратегии США, а также в целях сохранения статуса Китая как великой державы и защиты национальной безопасности потребуется дальнейшее развитие сил ядерного сдерживания. Это предложение основано на планах президента США Дональда Трампа по развитию новых систем ядерного вооружения и доставки. В документе также упоминается ядерный арсенал России как основная причина сохранения потенциала ядерного сдерживания, сообщает Business InsiderКак гласит цитата из самой статьиСтатья была написана двумя исследователями из Академии военных наук НОАК, ведущего научно-исследовательского института, непосредственно ответственного за Центральную военную комиссию Китая.Китай никогда не раскрывал объемы стратегических вооружений, но, по данным Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, речь может идти о 270 зарядах. Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием.