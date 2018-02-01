22:53 01 февраля

Китайские эксперты предлагают увеличивать ядерный потенциал Китая

Официальная газета Китайской Народно-освободительной армии предлагает Китаю в кратчайшие сроки укрепить свой ядерный потенциал.

Ведомственное издание "Цзефан цзюнь жибао" сообщило во вторник, что у Китая достаточно оружия, чтобы противостоять угрозам других ядерных государств, но чтобы реагировать на изменения стратегии США, а также в целях сохранения статуса Китая как великой державы и защиты национальной безопасности потребуется дальнейшее развитие сил ядерного сдерживания. Это предложение основано на планах президента США Дональда Трампа по развитию новых систем ядерного вооружения и доставки. В документе также упоминается ядерный арсенал России как основная причина сохранения потенциала ядерного сдерживания, сообщает Business Insider

Китайские эксперты предлагают увеличивать ядерный потенциал Китая



Как гласит цитата из самой статьи

В роковой непредсказуемости сегодняшнего мира, для повышения обороноспособности нашей страны, для поддержки нашей великой позиции власти ... мы должны укреплять надежность наших возможностей ядерного сдерживания и ядерного противоракетного потенциала


Статья была написана двумя исследователями из Академии военных наук НОАК, ведущего научно-исследовательского института, непосредственно ответственного за Центральную военную комиссию Китая.

Китай никогда не раскрывал объемы стратегических вооружений, но, по данным Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, речь может идти о 270 зарядах. Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием.

Использованы фотографии: https://hanber.livejournal.com/
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Комментарии 22

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  1. bagr69 Сегодня, 12:29
    Гонка вооружений версия 2.0 стартовала...
    bagr69
    1. mihey Сегодня, 12:38
      Китай против США? Как-то не хочется думать, чем это может закончиться.
      mihey
      1. Чёрный Сегодня, 12:42
        Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием
        ..ну это как бЕ законно ОБЛАДАЮЩИХ.....А как же Пакистан, Индия, Израиль ,ЮАР, КНДР... smile....и глядя на "миролюбивую" политику США по внедрению "демократии" по всему миру можно смело предположить - будет ещё больше.
        Чёрный
        1. Анатоль Клим Сегодня, 12:51
          Цитата: Чёрный
          ЮАР

          ЮАР в 1990 году приняла решение об отказе от ядерного оружия и уничтожении его запасов. В 1994 году МАГАТЕ провело масштабную проверку и подтвердила официально свёртывание ядерной программы ЮАР. Всего у ЮАР было предположительно 6 ядерных зарядов.
          Анатоль Клим
        2. Anarchist Сегодня, 12:51
          Их статус не признан, значит у них его нет! По крайней мере так янки считают... И израильские коллеги голосят.
          У некоторых стран, таких как Израиль, ЮАР, Франция (но не уверен), нет средств доставки... А у КНДР есть!
          Anarchist
      2. Topotun Сегодня, 12:55
        Здесь больше стоит бояться варианта Китай + США против России....
        Topotun
        1. mihey Сегодня, 13:02
          Китай+США? Вы что китайцев за тупых держите? belay
          mihey
          1. Topotun Сегодня, 13:13
            Учитывая сколько они в штаты вложили.... И учитывая их интерес к территориям.... Всяко может быть.
            Topotun
            1. Гигант мысли Сегодня, 13:17
              Вполне оправданный будет шаг, учитывая агрессивную внешнюю политику США, которые готовы уничтожить всех тех, кто их не устраивает.
              Гигант мысли
        2. влад66 Сегодня, 13:05
          Цитата: Topotun
          Здесь больше стоит бояться варианта Китай + США против России....

          А если Китай+Россия, то как? bully
          влад66
          1. Anarchist Сегодня, 13:10
            Цитата: влад66
            то как?

            Вот так good
            Anarchist
    2. dorz Сегодня, 12:38
      Китай не связан никакими договорами о ядерном оружии, что позволяет ему иметь как ракеты средней дальности, так и МБР.
      dorz
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:44
        Китайские эксперты предлагают увеличивать ядерный потенциал Китая
        - Выдвинуть лозунг, как и в годы "великого скачка": "КАЖДОМУ КИТАЙЦУ ПО ЯДЕРНОЙ ГРАНАТЕ!!!"
        oldseaman1957
  2. Uncle Lee Сегодня, 12:35
    В роковой непредсказуемости сегодняшнего мира
    это касается и нас, а не только Китая !
    Uncle Lee
    1. Muvka Сегодня, 12:36
      Наши ядерные силы хороши, как никогда.
      Muvka
    2. pjastolov Сегодня, 12:42
      реагировать на изменения стратегии США, а также в целях сохранения статуса Китая как великой державы и защиты национальной безопасности потребуется дальнейшее развитие сил ядерного сдерживания
      неужто китайцы поведутся? СССР им в пример, не надо больше, надо достаточно и эффективнее
      pjastolov
  3. Анатоль Клим Сегодня, 12:43
    Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием.

    Это какого года статья? на сегодняшний день ядерным оружием обладают 9 стран:
    США;
    Россия;
    Великобритания;
    Франция;
    Китай;
    Индия;
    Пакистан;
    КНДР;
    Израиль (не подтверждает)
    Анатоль Клим
  4. iliitchitch Сегодня, 12:50
    270 зарядов ? Больше , причём намного . Потому как технологически способны ? Способны . Значит , сделали . На мировое лидерство претендовать в драных штанах , это не айс . А уж в глупости китайцы со времён Дэн Сяо Пина замечены не были вроде .
    Похоже , товарищам из той вашингтонской ассоциации пора такую штуку подарить торжественно , что б китайскую лапшу с ушей поснимали :
    iliitchitch
  5. taiga2018 Сегодня, 12:50
    понеслась ..... по кочкам...
    taiga2018
  6. Старый26 Сегодня, 16:30
    Цитата: Anarchist
    У некоторых стран, таких как Израиль, ЮАР, Франция (но не уверен), нет средств доставки... А у КНДР есть!

    Что, Вы уже своим приказом уничтожили ракеты на подводных лодках Франции? что за глупость, насчет "НЕТ СРЕДСТВ ДОСТАВКИ"? Ракеты "Иерихон" Израиля - это не средства доставки (не говоря уже о воздушной и морской компоненте)? Ракеты серии М у Франции и самолеты типа "Мираж-2000" - это не средства доставки??
    Может стоит сначала матчасть поучить, прежде, чем писать такую ерунду?

    Цитата: dorz
    Китай не связан никакими договорами о ядерном оружии, что позволяет ему иметь как ракеты средней дальности, так и МБР.

    А он их и имеет. Определенными договорами Китай конечно связан, но по номенклатуре носителей - нет

    Цитата: Анатоль Клим
    Таким образом, Китай занимает четвёртое место среди пяти держав, обладающих атомным оружием.

    Это какого года статья? на сегодняшний день ядерным оружием обладают 9 стран:
    США;
    Россия;
    Великобритания;
    Франция;
    Китай;
    Индия;
    Пакистан;
    КНДР;
    Израиль (не подтверждает)

    Уважаемый Анатоль Клим. Вообще-то стоило бы сначала изучить тему. Существует ДВА вида ядерных держав. Официально признанные ядерные державы, входящие в т.н. ядерный клуб - а их ПЯТЬ - США, СССР (Россия), Франция, Великобритания, Китай
    И есть державы, которые официально (де юре) ядерными не считаются, а фактически (де факто) такими являются. Это Индия, Пакистан, КНДР, Израиль. До определенного времени была еще и ЮАР.
    Вот так и получается, что международным сообществом признаны 5 ядерных держав, а все остальные, неофициальные...

    Цитата: iliitchitch
    270 зарядов ? Больше , причём намного . Потому как технологически способны ? Способны . Значит , сделали . На мировое лидерство претендовать в драных штанах , это не айс . А уж в глупости китайцы со времён Дэн Сяо Пина замечены не были вроде .

    Вполне возможно, что и больше, но вот с носителями, тем более дальнего действия у КНР все же напряг. Теоретически и технически Китай может иметь и значительно больше, чем 270 зарядов. Но пока эта оценка скорее виртуальна
    Старый26
    1. Анатоль Клим Сегодня, 19:49
      Цитата: Старый26
      Уважаемый Анатоль Клим. Вообще-то стоило бы сначала изучить тему. Существует ДВА вида ядерных держав. Официально признанные ядерные державы, входящие в т.н. ядерный клуб - а их ПЯТЬ - США, СССР (Россия), Франция, Великобритания, Китай
      И есть державы, которые официально (де юре) ядерными не считаются, а фактически (де факто) такими являются. Это Индия, Пакистан, КНДР, Израиль. До определенного времени была еще и ЮАР.

      Приветствую Старый26! Ваше замечание в общем признаю, однако позволю себе небольшое уточнение. Пять стран входящих в ядерный клуб (США, Россия,Великобритания, Франция, Китай), на международно-правовом уровне признаны легитимными обладателями ядерного оружия, но затем был принят Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. и вот новые страны (Индия, Пакистан, КНДР, Израиль), которые разработали ядерное оружие признаны международно незаконными обладателями ЯО, т.е. все страны ООН всё же признают их обладателями ЯО, но они нарушители Договора о нераспостранении и обладают ЯО незаконно. Вот как-то так.
      Анатоль Клим
  7. Старый26 Сегодня, 21:22
    Цитата: Анатоль Клим
    Вот как-то так.

    Совершенно верно. Получается коллизия. Юридических 5, фактических 9
    Старый26
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