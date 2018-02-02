Сталинград – последний рубеж

2 февраля в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как известно, Сталинградская битва сыграла важнейшую роль в истории Великой Отечественной войны. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом начался перелом в войне, завершившийся полным разгромом гитлеровской Германии.Адольф Гитлер планировал получить контроль над Сталинградом и, тем самым, перерезать главные артерии, соединявшие центральную часть РСФСР с Кавказом. Фюрер рассчитывал, что захват Сталинграда позволит активизировать наступление на Кавказ и существенно ослабит обороняющие его части Красной Армии. Не следует забывать и о символической составляющей Сталинградской операции. Город на Волге носил имя Сталина и его захват с последующим переименованием, по мнению Гитлера, должен был стать и сильнейшим ударом по самолюбию советского вождя. Для наступления на Сталинград были сосредоточены колоссальные силы вермахта и войск СС, плюс армии союзных Гитлеру Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Хорватии.Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. На Сталинград были брошены более 430 тысяч гитлеровских военнослужащих и солдат союзных армий, причем численность группировки фюрер наращивал по мере того, как бои становились все более ожесточенными. К ноябрю 1942 года в районе Сталинграда было сосредоточено более 987 300 военнослужащих вермахта и союзных армий, в том числе свыше 400 тысяч солдат и офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч солдат и офицеров армии Италии, 200 тысяч военнослужащих Венгрии, 143 тысячи военнослужащих Румынии, 20 тысяч военнослужащих Финляндии (это к вопросу о личности маршала Маннергейма и участия Финляндии в войне на стороне Гитлера – не только блокадой Ленинграда отметилась в те страшные годы финская армия) и 4 тысячи военнослужащих армии Хорватии.Численность сил РККА, участвовавших в Сталинградском сражении, была значительно меньше. Ко времени начала гитлеровского наступления командование РККА сосредоточило 386 000 человек, к ноябрю 1942 года численность советских войск в районе Сталинграда насчитывала 780 тысяч человек. 12 июля 1942 года на базе полевого управления войск Юго-Западного фронта был образован Сталинградский фронт, включивший в свой состав 21-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, ранее командовавший Юго-Западным фронтом. Однако уже через 20 дней, 23 июля 1942 года Тимошенко на посту командующего фронтом сменил генерал-лейтенант Василий Гордов, командовавший до этого 21-й армией. Но и Гордов продержался на ответственной должности два месяца, допустив, по мнению вышестоящего командования, ряд ошибок.13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Еременко – бывший унтер-офицер царской армии, участник Гражданской войны, прошедший в Красной армии путь от рядового красноармейца до генерала. Перед назначением на Сталинградский фронт Еременко командовал Юго-Восточным фронтом. Под командованием Еременко три с лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под Сталинградом.Командование гитлеровской 6-й армией, игравшей ключевую роль в Сталинградской битве, осуществлял Фридрих Паулюс, считавшийся в Германии одним из наиболее талантливых военачальников. Именно 6-я армия Паулюса была окружена Красной армией в осажденном Сталинграде. Хотя Паулюс предупреждал фюрера о том, что Сталинград лучше оставить во избежание катастрофичного поражения немецких войск, Гитлер дал распоряжение держаться до последнего. Этим, фактически, был подписан приговор армии Паулюса. Хотя сам Фридрих Паулюс 30 января 1943 года был произведен в фельдмаршалы. Это решение Гитлера носило скорее психологический характер – фюрер подчеркивал, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не попадал в плен.Фактически в сложившейся на фронте ситуации это подразумевало требование к Паулюсу в случае окончательного поражения покончить жизнь самоубийством или пасть в бою. Однако Паулюс выбрал другой путь. На следующее утро после присвоения фельдмаршальского звания, 31 января 1943 года, Паулюс передал советскому командованию просьбу о сдаче в плен. Для переговоров прибыл начальник штаба 64-й армии РККА генерал-майор Иван Ласкин, который доставил фельдмаршала Паулюса в Бекетовку – к командующему 64-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Шумилову. Сдавшегося в плен немецкого военачальника первый раз допросили. Затем Паулюс был доставлен к командующему фронтом генерал-полковнику Константину Рокоссовскому. Однако на предложение Рокоссовского приказать продолжающим сопротивление частям 6-й армии капитулировать фельдмаршал Паулюс отказался. Он ответил советскому командующему, что теперь он военнопленный и не может приказывать действующему командованию частей и соединений вермахта. Тем не менее, сопротивление гитлеровцев в Сталинграде было подавлено и без приказа Паулюса.2 февраля 1943 года гитлеровские войска в Сталинграде были полностью разгромлены. Германия потеряла в полном составе 32 дивизии и 3 бригады, были уничтожены 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии, 8-я итальянская армия, 3-я и 4-я румынские армии. В плен попали около 91 тысячи солдат и офицеров. Тем не менее, немецкая пропаганда сообщала в Германии, что 6-я армия погибла на полях сражений в полном составе. Для гитлеровской Германии поражение под Сталинградом стало началом конца. Конечно, руководство Третьего рейха не могло предугадать, к каким последствиям приведет Сталинградская катастрофа вермахта, но именно поражение под Сталинградом в корне переменило ход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны в целом.Помимо вермахта, в Сталинградской битве участвовали итальянские, румынские, венгерские, хорватские войска. Все они также потерпели сокрушительное поражение, но если немцы были мотивированы идеей Великой Германии, то в странах-союзниках население все больше задумывалось о том, ради чего гибнут на фронте их соотечественники. В Сталинградской битве были разгромлены 22 румынские, 10 итальянских и 10 венгерских дивизий, хорватский полк. Два румынских корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии вермахта, командование было вынуждено отправить в Румынию, поскольку личный состав был полностью деморализован и не способен к дальнейшему участию в боевых действиях. После Сталинграда Гитлеру пришлось отказаться от использования войск союзных государств на фронте – венгерские, румынские и словацкие части стали использовать только в тылу.Более того, в странах Оси активизировались антивоенные и антигитлеровские настроения, причем не только среди рядовых граждан, солдат и офицеров, но и среди представителей военно-политической элиты. Сталинградская битва заставила Турцию, которую Германия считала своим потенциальным союзником, отказаться от планов начала войны с Советским Союзом и вторжения в Закавказье. В Румынии, которая поставляла Германии огромное количество нефти, серьезно ухудшилась экономическая ситуация, стало нарастать недовольство режимом Иона Антонеску, фактически управлявшего страной. Но наиболее сложная ситуация сложилась в Италии. Здесь недовольство политикой Бенито Муссолини стали проявлять многие представители высших военных кругов, в том числе маршал Италии Пьетро Бадольо. Вскоре к заговору против Муссолини присоединился даже сам король Италии Виктор Эммануил. Все эти события стали непосредственным внешнеполитическим результатом Сталинградской битвы.Победа Красной армии невероятно повысила международный престиж Советского Союза. Во всем мире люди напряженно наблюдали за развернувшимся на Волге эпохальным сражением. Когда гитлеровская армия капитулировала, ликованию населения оккупированных гитлеровцами и их союзниками стран Европы не было предела. Советскую победу очень высоко оценили и руководители стран – участниц антигитлеровской коалиции. Поздравительное послание Иосифу Сталину направил Франклин Рузвельт, а английский король Георг VI подарил советскому лидеру меч с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Этот меч Сталину передал на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль.Именно после Сталинградской битвы США и Великобритания приняли окончательное решение о высадке войск в Европе. Летом 1943 года союзники высадились на Сицилии и вскоре в Италии произошел военный переворот, свергнувший власть Бенито Муссолини. Ключевой союзник Гитлера в Европе, фашистская Италия капитулировала перед западными державами 3 сентября 1943 года, а 13 октября 1943 года новое правительство Италии, созданное под руководством маршала Пьетро Бадольо, объявило войну гитлеровской Германии.Для советского народа и Красной армии сражение в Сталинграде стало одним из величайших событий Великой Отечественной войны. На улицах Сталинграда с гитлеровцами сражались представители всех народов советской страны, поэтому победа в Сталинградской битве способствовала дальнейшему единению советского общества. За героическое участие в сражениях под Сталинградом звания Героя Советского Союза были удостоены десятки солдат и офицеров Красной армии. Азербайджанец подполковник Ази Асланов, командовавший 55-м отдельным танковым полком, грузин подполковник Михаил Диасамидзе, командовавший 1378-м стрелковым полком, русский подполковник Тимофей Позолотин, командовавший 17-м гвардейским танковым полком, героически погибший пулеметчик чеченец Ханпаша Нурадилов, скончавшийся от ран командир пулеметной роты капитан Руис Ибаррури – испанец, сын легендарной испанской революционерки Долорес Ибаррури…. Всех героев Сталинградской битвы – и награжденных, и оставшихся не награжденными, — не перечислить. Сталинград стал символом победы советской армии и советских людей над гитлеровскими оккупантами.Освобожденный от гитлеровцев город лежал в руинах. В результате сражения было уничтожено 90,5% довоенного жилого фонда Сталинграда, разрушены промышленные предприятия, социальные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры, коммуникации. Советскому государству предстояла колоссальная задача – восстановить Сталинград, сделать его не просто пригодным для жизни людей, но современным и комфортным городом, вернув горожанам долг за понесенные лишения. Первым восстановленным объектом Сталинграда стал знаменитый Дом Павлова. Именно здесь, в четырехэтажном доме, 58 дней героически оборонялась группа красноармейцев. Сначала, 27 сентября 1942 года, группа из четырех солдат под командованием сержанта Якова Павлова – командира пулеметного отделения 7-й роты 42-го гвардейского стрелкового полка – захватила четырехэтажное здание и укрепилась в нем, отражая атаки противника, а на третьи сутки в здание прибыло подкрепление – пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева.Численность защитников здания выросла до 26 человек. Это был своеобразный срез советского народа – люди разных возрастов, национальностей, демонстрировавшие подлинный героизм: русские сержант Яков Павлов и лейтенант Иван Афанасьев, Илья Воронов и Терентий Гридин, украинец ефрейтор Василий Глущенко, казах Талибай Мурзаев, таджик Мабулат Турдыев, калмык Гаря Хохолов, еврей Идель Хайт, грузин Нико Мосиашвили, узбек Камолжон Тургунов, татарин Фаизрахман Рамазанов и другие героические защитники Дома Павлова были, в первую очередь, советскими людьми и сражались за освобождение своей общей Родины от оккупантов.В течение двух месяцев бойцы Красной армии обороняли ключевую точку, не позволяя гитлеровцам приблизиться к Волге. Несмотря на то, что дом обстреливался артиллерией, по нему наносились удары с воздуха, красноармейцы не покинули здание. Яков Павлов закончил войну под Штеттином, в звании младшего лейтенанта, а 17 июня 1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. К другому командиру, Ивану Афанасьеву, судьба оказалась менее благосклонной. Потерявшего в результате контузии зрение, старшего лейтенанта Афанасьева так и не наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Лишь в послевоенное время, благодаря стараниям сослуживцев, о подвиге этого человека стало известно широкой общественности.До сих пор продолжаются дискуссии о том, стоило ли переименовывать город, вошедший в мировую историю как Сталинград, в Волгоград. Напомним, что переименование города произошло 10 ноября 1961 года, а 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Великой Победы, Волгоград получил статус Города – Героя. Память о Сталинградской битве и ее героях увековечена в памятниках, названиях улиц и площадей, учебных заведений, но самое главное – даже сейчас, спустя 75 лет после поражения гитлеровцев под Сталинградом 2 февраля остается очень значимой датой для всех настоящих патриотов нашей страны.